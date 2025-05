EY는 편의점 체인과 협력하여 watsonx에서 지원하는 AI 기반 'Voice of the Associate' 플랫폼을 만들었습니다. 이 플랫폼은 Speech to Text로 오디오 메시지를 전사하고, 자연어 처리 및 지능형 자동화를 사용하여 워크플로를 구동하는 직원의 실시간 피드백을 캡처하고 기록합니다. 이 플랫폼은 고객의 ServiceNow 환경과 통합되어 티켓을 열고 작업을 자동화함으로써 인사이트를 실행으로 옮깁니다. 초기 시범 운영 결과, 유지 보수 티켓 작성에 소요되는 직원의 시간이 50% 감소하고 중요한 기계의 다운타임이 감소하여, 고객 만족도와 매장 직원 경험이 개선되었습니다.