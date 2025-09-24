지금이 사이버 보안을 자세히 알아보기에 완벽한 시기인 이유

코드 및 클라우드 배포 보안부터 피싱 공격 및 랜섬웨어 차단에 이르기까지, 사이버 보안은 오늘날 기술 분야에서 가장 필수적인 직업 중 하나입니다.
Coursera의 2025 Job Skills Report에 따르면 사이버 공격이 전년 대비 71% 증가하고 자격을 갖춘 사이버 보안 전문가가 5백만 명이나 부족해지면서 위협 관리, 인시던트 대응 및 네트워크 보안과 같은 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 엄청난 규모와 긴급성을 갖춘 커리어 기회입니다.
사이버 보안 분야에서 일하면 디지털 세계를 보호하는 데 일조하고 그에 대한 보상을 두둑히 받을 수 있습니다. 미국의 평균 연봉은 분석가와 윤리적 해커 모두 약 112,000달러이며 경험이 풍부한 전문가는 종종 120,000달러를 훨씬 넘는 수익을 올립니다(Lightcast, 사이버 보안 분석가 채용 공고, 2024년).
사이버 보안 전문가는 사이버 범죄로부터 방어하는 최전선입니다. 단순한 기술 전문가가 아니라, 해커처럼 생각하여 위협을 예측하고 피해가 발생하기 전에 이를 막는 문제 해결사입니다. 수요가 많은 사이버 보안 직책은 다음과 같습니다.
전 세계적으로 수요가 급증하고 수백만 개의 일자리가 여전히 충원되지 않은 상황에서 사이버 보안은 계속해서 고임금의 미래 지향적인 커리어 경로로 자리 잡고 있습니다.
IBM은 Coursera에서 사이버 보안에 도움이 되는 3가지 흥미로운 프로그램을 제공합니다. 몇 가지 권장 사항은 다음과 같습니다.
각 프로그램이 새로운 경력이나 다음 경력을 준비하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 자세히 알아볼 수 있도록 모두 살펴보겠습니다.
데이터베이스 취약성 관리부터 포렌식 및 인시던트 대응 수행에 이르기까지 실무 중심의 IBM 사이버 보안 분석가 전문 인증서는 경험이 없어도 모든 필수 사항을 다룹니다. 다음을 통해 실제 경험을 쌓을 수 있습니다.
지금 IBM 사이버 보안 분석가 전문 인증서에 등록하고 단 4개월 만에 사이버 보안 분석가로서의 커리어를 시작하세요.
IBM 및 ISC2 사이버 보안 전문가 전문 인증서는 고용주들이 원하는 취업 준비 기술을 습득할 수 있는 빠르고 실용적인 방법입니다. 4개월 이내에 정보 보안에 대한 강력한 기반을 구축하고 사전 경험 없이도 사이버 보안 전문가로서의 커리어를 시작할 수 있습니다. 학습할 내용은 다음과 같습니다.
이 프로그램은 경력을 전환하는 분과 이제 막 시작하는 분 모두 사이버 보안 취업 시장에서 두각을 나타낼 수 있고 수요가 많은 실용적 기술과 자격 증명을 제공합니다.
지금 바로 IBM 및 ISC2 사이버 보안 전문가 전문 인증서에 등록하여 보람 있는 사이버 보안 경력을 향한 첫걸음을 내딛으세요.
윤리적 해커가 취약점을 발견하고 수정하는 데 사용하는 실제 도구와 기술에 대한 실무 경험을 쌓으세요. 중급 IBM Ethical Hacking with Open Source Tools 전문 인증서는 침투 테스트와 사이버 보안 운영 분야로 빠르게 진입할 수 있는 지름길입니다. 학습할 내용은 다음과 같습니다.
지금 바로 IBM Ethical Hacking with Open Source Tools 전문 인증서를 통해 윤리적 해킹 여정을 시작하고 사이버 보안 경력의 다음 단계로 나아가세요.
이제 막 여정을 시작하거나 고급 도구와 업계에서 지원하는 자격 증명을 통해 수준을 높이고자 하는 분들을 위해 IBM은 귀하의 목표에 맞는 프로그램을 제공합니다. 각 전문 인증서는 오늘날 가장 수요가 많은 기술 커리어 중 하나에 진출할 수 있도록 실용적인 기술, 도구, 자신감을 갖추게 설계되었습니다.
자신의 진로에 맞는 프로그램을 살펴보고 지금 바로 Coursera에서 학습을 시작하세요.