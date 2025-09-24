비즈니스 운영

지금이 사이버 보안을 자세히 알아보기에 완벽한 시기인 이유

작성자

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

코드 및 클라우드 배포 보안부터 피싱 공격 및 랜섬웨어 차단에 이르기까지, 사이버 보안은 오늘날 기술 분야에서 가장 필수적인 직업 중 하나입니다.

Coursera의 2025 Job Skills Report에 따르면 사이버 공격이 전년 대비 71% 증가하고 자격을 갖춘 사이버 보안 전문가가 5백만 명이나 부족해지면서 위협 관리, 인시던트 대응 및 네트워크 보안과 같은 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 엄청난 규모와 긴급성을 갖춘 커리어 기회입니다.

사이버 보안 분야에서 일하면 디지털 세계를 보호하는 데 일조하고 그에 대한 보상을 두둑히 받을 수 있습니다. 미국의 평균 연봉은 분석가와 윤리적 해커 모두 약 112,000달러이며 경험이 풍부한 전문가는 종종 120,000달러를 훨씬 넘는 수익을 올립니다(Lightcast, 사이버 보안 분석가 채용 공고, 2024년).

사이버 보안 전문가는 어떤 일을 하나요?

사이버 보안 전문가는 사이버 범죄로부터 방어하는 최전선입니다. 단순한 기술 전문가가 아니라, 해커처럼 생각하여 위협을 예측하고 피해가 발생하기 전에 이를 막는 문제 해결사입니다. 수요가 많은 사이버 보안 직책은 다음과 같습니다.

  • 사이버 보안 분석가는 보안 이벤트를 모니터링, 탐지, 조사 및 대응합니다. 보안 데이터를 분석하고 취약점을 관리하며 위험을 줄이기 위한 안전 장치를 권장함으로써 조직의 디지털 자산을 보호합니다.
  • 사이버 보안 전문가는 분석을 넘어 보안 솔루션을 구현하고 관리합니다. 보안 프레임워크와 협력하고, 방어 전략을 설계하며, 진화하는 위협으로부터 네트워크, 시스템 및 데이터를 보호하기 위한 노력을 주도하는 경우가 많습니다.
  • 윤리적 해커/침투 테스터는 사이버 공격을 시뮬레이션하여 시스템의 약점을 사전에 테스트합니다. 오픈 소스 도구를 사용하여 취약점을 발견하고, 결과를 보고하며, 실제 공격자가 취약점을 악용하기 전에 조직이 방어를 강화할 수 있도록 돕습니다.

전 세계적으로 수요가 급증하고 수백만 개의 일자리가 여전히 충원되지 않은 상황에서 사이버 보안은 계속해서 고임금의 미래 지향적인 커리어 경로로 자리 잡고 있습니다.

3가지 IBM 프로그램을 통해 사이버 보안 분야에서 커리어 시작하기

IBM은 Coursera에서 사이버 보안에 도움이 되는 3가지 흥미로운 프로그램을 제공합니다. 몇 가지 권장 사항은 다음과 같습니다.

각 프로그램이 새로운 경력이나 다음 경력을 준비하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 자세히 알아볼 수 있도록 모두 살펴보겠습니다.

IBM 사이버 보안 분석가 전문 인증서로 사이버 보안 시작하기

데이터베이스 취약성 관리부터 포렌식 및 인시던트 대응 수행에 이르기까지 실무 중심의 IBM 사이버 보안 분석가 전문 인증서는 경험이 없어도 모든 필수 사항을 다룹니다. 다음을 통해 실제 경험을 쌓을 수 있습니다.

  • 침투 테스트 및 위협 분석을 통해 보안 취약점을 발견하고 평가
  • 보안 프레임워크와 아키텍처를 사용하여 시스템을 안전하게 유지하고 규정을 준수하는 방법
  • OS 및 네트워크 보안 기본 사항을 통해 보안 IT 시스템의 기초 이해
  • 업계 전문가들이 신뢰하는 동일한 사이버 보안 도구 사용
  • 사이버 보안 분석가를 위해 맞춤화된 생성형 AI 기반 기술로 효율성 증대

지금 IBM 사이버 보안 분석가 전문 인증서에 등록하고 단 4개월 만에 사이버 보안 분석가로서의 커리어를 시작하세요.

IBM 및 ISC2 사이버 보안 전문가 전문 인증서를 통해 인증 지원 사이버 보안 지식 습득하기

IBM 및 ISC2 사이버 보안 전문가 전문 인증서는 고용주들이 원하는 취업 준비 기술을 습득할 수 있는 빠르고 실용적인 방법입니다. 4개월 이내에 정보 보안에 대한 강력한 기반을 구축하고 사전 경험 없이도 사이버 보안 전문가로서의 커리어를 시작할 수 있습니다. 학습할 내용은 다음과 같습니다.

  • 첫 번째 직무를 준비하고 업계에서 인정하는 ISC2 사이버 보안 인증(CC) 시험을 위한 핵심 사이버 보안 기술
  • 인프라, 운영 체제, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 및 하드웨어를 포함한 IT 기본 사항
  • 멀웨어, 보안 침해, 피싱, 소셜 엔지니어링을 포함한 일반적인 위협과 이를 방지하는 방법 파악
  • 오늘날 실제 사이버 보안 전문가가 사용하는 도구와 기술을 사용한 실무 교육

이 프로그램은 경력을 전환하는 분과 이제 막 시작하는 분 모두 사이버 보안 취업 시장에서 두각을 나타낼 수 있고 수요가 많은 실용적 기술과 자격 증명을 제공합니다.

지금 바로 IBM 및 ISC2 사이버 보안 전문가 전문 인증서에 등록하여 보람 있는 사이버 보안 경력을 향한 첫걸음을 내딛으세요.

IBM Ethical Hacking with Open Source Tools 전문 인증서로 사이버 방어자 되기

윤리적 해커가 취약점을 발견하고 수정하는 데 사용하는 실제 도구와 기술에 대한 실무 경험을 쌓으세요. 중급 IBM Ethical Hacking with Open Source Tools 전문 인증서는 침투 테스트와 사이버 보안 운영 분야로 빠르게 진입할 수 있는 지름길입니다. 학습할 내용은 다음과 같습니다.

  • Kali Linux, Wireshark, Metasploit 및 OpenVAS와 같은 오픈 소스 도구로 실제 기술을 구축
  • 안전하고 통제된 환경에서 윤리적 해킹 기술 연습
  • 사이버 공격을 시뮬레이션하여 약점을 파악하고 완화 전략 개발
  • 책임 있는 공개 관행을 학습하여 취약점을 올바른 방식으로 보고
  • 단 1개월 만에 프로그램을 완료할 수 있어 기초 IT 지식이나 사전 사이버 보안 경험이 있는 기술 전문가에게 이상적

지금 바로 IBM Ethical Hacking with Open Source Tools 전문 인증서를 통해 윤리적 해킹 여정을 시작하고 사이버 보안 경력의 다음 단계로 나아가세요.

사이버 보안의 미래를 구축할 준비가 되셨나요?

이제 막 여정을 시작하거나 고급 도구와 업계에서 지원하는 자격 증명을 통해 수준을 높이고자 하는 분들을 위해 IBM은 귀하의 목표에 맞는 프로그램을 제공합니다. 각 전문 인증서는 오늘날 가장 수요가 많은 기술 커리어 중 하나에 진출할 수 있도록 실용적인 기술, 도구, 자신감을 갖추게 설계되었습니다.

자신의 진로에 맞는 프로그램을 살펴보고 지금 바로 Coursera에서 학습을 시작하세요.

IBM 사이버 보안 분석가 전문 인증서

IBM 및 ISC2 사이버 보안 전문가 전문 인증서

IBM Ethical Hacking with Open Source Tools 전문 인증서

