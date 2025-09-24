지금이 사이버 보안을 자세히 알아보기에 완벽한 시기인 이유

Coursera의 2025 Job Skills Report에 따르면 사이버 공격이 전년 대비 71% 증가하고 자격을 갖춘 사이버 보안 전문가가 5백만 명이나 부족해지면서 위협 관리, 인시던트 대응 및 네트워크 보안과 같은 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 엄청난 규모와 긴급성을 갖춘 커리어 기회입니다.

사이버 보안 분야에서 일하면 디지털 세계를 보호하는 데 일조하고 그에 대한 보상을 두둑히 받을 수 있습니다. 미국의 평균 연봉은 분석가와 윤리적 해커 모두 약 112,000달러이며 경험이 풍부한 전문가는 종종 120,000달러를 훨씬 넘는 수익을 올립니다(Lightcast, 사이버 보안 분석가 채용 공고, 2024년).