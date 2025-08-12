디자인, 구축, 창작: 열정을 발휘할 수 있는 커리어로 나아가세요

2025년 8월 13일

Rav Ahuja

디지털 환경에서는 시각적 스토리텔러, 데이터 기반 전략가, 대화형 경험 구축에 재능이 있는 사람 등 모든 사람에게 맞는 자리가 있습니다.​ IBM의 Professional Certificates 제품군은 이러한 동적 분야에 진입할 수 있는 여러 진입점을 제공합니다.

  1. IBM UI/UX Designer Professional Certificate
  2. IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate
  3. IBM Front-End Developer Professional Certificate

각 프로그램을 통해 고용주가 적극적으로 추구하는 창의적이고 기술적인 능력을 구축하고 미래 방향성을 주도하는 고수요 직종에 취업할 준비를 할 수 있습니다. 어떤 진입점을 선택하든, 각 프로그램은 이론을 뛰어넘어 고용주에게 자신 있게 보여줄 수 있는 실무 경험, 실제 프로젝트 및 포트폴리오를 제공합니다.

아래에서 3가지 디지털 커리어 옵션을 살펴보세요.

1. IBM UI/UX Designer Professional Certificate

사용자를 최우선으로 생각하는 직관적인 디지털 경험을 구축하세요.

기업이 사용자 중심의 디지털 경험을 우선시함에 따라 UI/UX 디자이너에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다(Global Growth Insights). 이 IBM Professional Certificate는 고용주가 적극적으로 찾고 있는 실무 기술과 실무 경험을 제공하여 청중의 참여와 전환을 유도하는 사용자 중심 디자인을 만들 수 있도록 준비시킵니다.

이 Professional Certificate의 대상은 다음과 같습니다.

  • 디지털 디자인 분야로 진출하고자 하는 전직 희망자
  • UI/UX로 확장하고자 하는 창의적인 전문가
  • 실용적이고 실무에 즉시 활용할 수 있는 기술을 찾고 있는 최근 졸업생
  • 새로운 기술을 습득하여 인력 시장에 재진입하려는 복직 희망자
  • 사용자 중심 설계로 전환하려는 기술 전문가

프로그램의 주요 내용:

  • 전제 조건: 경험 불필요
  • 기간: 3개월
  • 도구: Figma, Adobe XD, Miro
  • 기술: 사용자 연구, 와이어프레이밍, 프로토타입 제작, 정보 아키텍처, 사용성 테스트, 접근성, UX 작성 기초, 보다 빠르고 스마트한 디자인 워크플로를 위한 생성형 AI 활용.
  • 결과: 종합적인 UI/UX 디자인 프로젝트 포트폴리오와 업계에서 인정하는 IBM Professional Certificate를 통해 이력서를 업그레이드하고 실무에 즉시 투입 가능한 인력임을 입증할 수 있습니다. ​
  • 현실적인 취업 기회: UX 디자이너, UI 디자이너, 주니어 제품 디자이너, 시각 디자이너
  • 초봉 범위: 신입 UX/UI 디자이너 직종은 신입 연봉이 $87,546 수준인 반면, 대다수 경력자의 연봉은 최대 $148,254(talent.com) 수준입니다.

IBM UI/UX Designer Professional Certificate를 살펴보세요. 기간 한정으로 제공되는 첫 달 무료 교육 혜택을 받으세요.

2. IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate

디지털 시대에 맞춰 영향력 있는 마케팅 캠페인을 추진하세요.

빠르게 발전하는 디지털 마케팅 분야에서는 참여도를 높이고 비즈니스 성장을 촉진하는 데이터 기반 캠페인 제작이 가능한 숙련된 전문가에 대한 수요가 높습니다. 이 IBM Professional Certificate는 고용주가 디지털 전략을 최적화하기 위해 찾는 실용적인 기술과 실무 경험을 제공합니다.

이 프로그램은 다음에 적합합니다.

  • 디지털 마케팅 분야에 진출하고자 하는 전직 희망자
  • 마케팅 활동을 향상하고자 하는 소기업 소유자 또는 프리랜서
  • 실용적이고 실무에 즉시 활용할 수 있는 기술을 찾고 있는 최근 졸업생
  • 기술을 업데이트하려는 마케팅 전문가
  • 생성형 AI를 사용하여 캠페인을 최적화하는 데 관심이 있는 전문가

프로그램의 주요 내용:

  • 전제 조건: 경험 불필요
  • 기간: 3개월
  • 도구: SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics 및 생성형 AI 도구
  • 기술: 디지털 광고, SEO, 소셜 미디어 관리, 콘텐츠 제작, 이메일 마케팅, 분석, 콘텐츠 개인화 및 캠페인 최적화에 생성형 AI 활용.
  • 결과: 효과적인 디지털 마케팅 캠페인을 계획하고 구현하는 능력을 보여주는 실무 기술과 프로젝트, 업계에서 인정받는 IBM Professional Certificate로 전문성 입증
  • 현실적인 취업 기회: 디지털 마케팅 전문가, 소셜 미디어 관리자, SEM 전문가, 마케팅 분석가
  • 초봉 범위: 신입 연봉 수준은 최저 $52,533 가량인 반면, 경력자 연봉은 대부분 최대 $122,469(talent.com) 수준입니다.

IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate를 살펴보세요. 기간 한정으로 제공되는 첫 달 무료 학습 혜택을 받으세요.

3. IBM Front-End Developer Professional Certificate

웹사이트와 애플리케이션을 위한 매력적인 사용자 인터페이스를 구축하세요.

프론트엔드 개발자는 대화형 및 반응형 웹사이트 제작 분야의 핵심 인력입니다. 이 IBM Professional Certificate를 통해 업계 표준 도구와 프레임워크를 사용하여 기능적이고 사용자 친화적인 동적 웹 경험을 만드는 데 필요한 코딩 및 디자인 기술을 개발할 수 있습니다.

이 프로그램은 다음에 적합합니다.

  • 웹 개발 분야에 진출하고자 하는 전직 희망자
  • 코딩에 관심이 있는 창의적인 전문가
  • 실무에 즉시 활용할 수 있는 기술을 찾고 있는 최근 졸업생
  • 기술을 습득하여 인력 시장에 재진입하려는 복직 희망자
  • 프론트엔드 개발에 특화되고자 하는 기술 전문가

프로그램의 주요 내용:

  • 전제 조건: 경험 불필요
  • 기간: 4개월
  • 도구: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • 기술: HTML, CSS, JavaScript, React를 활용한 웹 개발, UI/UX 디자인 원칙, Git 및 GitHub을 활용한 버전 관리, 동적 웹 애플리케이션 만들기.
  • 결과: 동적 웹 애플리케이션을 비롯한 웹 개발 프로젝트기 포함된 강력한 포트폴리오와 이력서, 업계에서 인정받는 IBM Professional Certificate로 실무에 즉시 투입 가능한 인재임을 입증.
  • 현실적인 취업 기회: 프론트엔드 개발자, 웹 개발자, UI 개발자, 주니어 풀 스택 개발자
  • 초봉 범위: 신입 연봉은 최저 $90,000인 반면, 경력자 연봉은 대부분 최대 $146,774(talent.com) 수준입니다.

IBM Front-End Developer Professional Certificate 살펴보기

여러분의 다음 단계는 여기서부터 시작됩니다

IBM Professional Certificate는 기술 분야에 뛰어들고자 하는 창의적인 인재, 더욱 창의적인 진로를 모색하고 있는 기술자 등 다양한 사람에게 실제 자격 증명, 실제 경험 및 실질적인 기회를 제공하여 하이브리드 디지털 세계로 가는 가교 역할을 할 수 있습니다.

프로그램 참여자는 단순한 지식 습득을 넘어 다음과 같은 결과물을 얻을 수 있습니다.

  • 본인의 기술을 고용주에게 보여주는 실제 프로젝트 포트폴리오
  • 고용주가 채용할 인력에게 기대하는 도구 및 플랫폼을 사용하는 실무 기술
  • 실무 경험을 바탕으로 면접에 임할 수 있는 자신감
  • 세계에서 가장 신뢰받는 기술 브랜드 중 하나로부터의 인정

고용주들은 이러한 직무에 적극적으로 인력을 채용하고 있습니다. IBM의 인증서는 기존 경험 없이도 더 나은 미래를 구축, 설계, 창조하고자 하는 열의가 있으면 실무 투입 준비를 완료할 수 있는 지름길입니다.

지금 등록하여 새로운 창의적 기술 커리어를 시작하세요.

IBM UI/UX Designer Professional Certificate(기간 한정으로 첫 달 무료 학습)

IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate(기간 한정으로 첫 달 무료 학습)

IBM Front-End Developer Professional Certificate

