2025년 8월 13일
디지털 환경에서는 시각적 스토리텔러, 데이터 기반 전략가, 대화형 경험 구축에 재능이 있는 사람 등 모든 사람에게 맞는 자리가 있습니다. IBM의 Professional Certificates 제품군은 이러한 동적 분야에 진입할 수 있는 여러 진입점을 제공합니다.
각 프로그램을 통해 고용주가 적극적으로 추구하는 창의적이고 기술적인 능력을 구축하고 미래 방향성을 주도하는 고수요 직종에 취업할 준비를 할 수 있습니다. 어떤 진입점을 선택하든, 각 프로그램은 이론을 뛰어넘어 고용주에게 자신 있게 보여줄 수 있는 실무 경험, 실제 프로젝트 및 포트폴리오를 제공합니다.
아래에서 3가지 디지털 커리어 옵션을 살펴보세요.
사용자를 최우선으로 생각하는 직관적인 디지털 경험을 구축하세요.
기업이 사용자 중심의 디지털 경험을 우선시함에 따라 UI/UX 디자이너에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다(Global Growth Insights). 이 IBM Professional Certificate는 고용주가 적극적으로 찾고 있는 실무 기술과 실무 경험을 제공하여 청중의 참여와 전환을 유도하는 사용자 중심 디자인을 만들 수 있도록 준비시킵니다.
이 Professional Certificate의 대상은 다음과 같습니다.
프로그램의 주요 내용:
IBM UI/UX Designer Professional Certificate를 살펴보세요. 기간 한정으로 제공되는 첫 달 무료 교육 혜택을 받으세요.
디지털 시대에 맞춰 영향력 있는 마케팅 캠페인을 추진하세요.
빠르게 발전하는 디지털 마케팅 분야에서는 참여도를 높이고 비즈니스 성장을 촉진하는 데이터 기반 캠페인 제작이 가능한 숙련된 전문가에 대한 수요가 높습니다. 이 IBM Professional Certificate는 고용주가 디지털 전략을 최적화하기 위해 찾는 실용적인 기술과 실무 경험을 제공합니다.
이 프로그램은 다음에 적합합니다.
프로그램의 주요 내용:
IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate를 살펴보세요. 기간 한정으로 제공되는 첫 달 무료 학습 혜택을 받으세요.
웹사이트와 애플리케이션을 위한 매력적인 사용자 인터페이스를 구축하세요.
프론트엔드 개발자는 대화형 및 반응형 웹사이트 제작 분야의 핵심 인력입니다. 이 IBM Professional Certificate를 통해 업계 표준 도구와 프레임워크를 사용하여 기능적이고 사용자 친화적인 동적 웹 경험을 만드는 데 필요한 코딩 및 디자인 기술을 개발할 수 있습니다.
이 프로그램은 다음에 적합합니다.
프로그램의 주요 내용:
IBM Professional Certificate는 기술 분야에 뛰어들고자 하는 창의적인 인재, 더욱 창의적인 진로를 모색하고 있는 기술자 등 다양한 사람에게 실제 자격 증명, 실제 경험 및 실질적인 기회를 제공하여 하이브리드 디지털 세계로 가는 가교 역할을 할 수 있습니다.
프로그램 참여자는 단순한 지식 습득을 넘어 다음과 같은 결과물을 얻을 수 있습니다.
고용주들은 이러한 직무에 적극적으로 인력을 채용하고 있습니다. IBM의 인증서는 기존 경험 없이도 더 나은 미래를 구축, 설계, 창조하고자 하는 열의가 있으면 실무 투입 준비를 완료할 수 있는 지름길입니다.
지금 등록하여 새로운 창의적 기술 커리어를 시작하세요.
IBM UI/UX Designer Professional Certificate(기간 한정으로 첫 달 무료 학습)
IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate(기간 한정으로 첫 달 무료 학습)