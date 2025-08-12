디지털 환경에서는 시각적 스토리텔러, 데이터 기반 전략가, 대화형 경험 구축에 재능이 있는 사람 등 모든 사람에게 맞는 자리가 있습니다.​ IBM의 Professional Certificates 제품군은 이러한 동적 분야에 진입할 수 있는 여러 진입점을 제공합니다.

IBM UI/UX Designer Professional Certificate IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate IBM Front-End Developer Professional Certificate

각 프로그램을 통해 고용주가 적극적으로 추구하는 창의적이고 기술적인 능력을 구축하고 미래 방향성을 주도하는 고수요 직종에 취업할 준비를 할 수 있습니다. 어떤 진입점을 선택하든, 각 프로그램은 이론을 뛰어넘어 고용주에게 자신 있게 보여줄 수 있는 실무 경험, 실제 프로젝트 및 포트폴리오를 제공합니다.

아래에서 3가지 디지털 커리어 옵션을 살펴보세요.