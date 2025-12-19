바로 사용할 수 있는 생성형 AI: Frontkom이 IBM과 함께 노르웨이 대중교통을 위한 확장 가능한 플랫폼을 구축하면서 얻은 교훈
Frontkom은 IBM 기술 및 오픈 소스 툴을 기반으로 모듈식 생성형 AI 플랫폼을 구축하여 고객 문의를 최대 55% 줄이면서 응답을 근거를 기반으로 하며 관리되고 신뢰할 수 있도록 유지했습니다.
생성형 AI를 둘러싼 초기의 행복감이 보다 현실적인 ROI를 찾는 단계로 접어들면서, 많은 기업이 프로토타입을 넘어야 하는 과제에 직면해 있습니다. 최근 MIT 연구에 따르면 압도적인 다수(95%)가 차세대 AI를 파일럿 단계에서 상용화 단계로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
노르웨이에 본사를 둔 디지털 혁신 기업인 Frontkom은 도입률은 높지만 의미 있는 비즈니스 혁신은 거의 없는 추세를 극복하기 위해, 데이터, 규모, 거버넌스 요구 사항이 서로 다른 다양한 고객에게 대화형 어시스턴트, 검색 인터페이스, 검색 애플리케이션을 제공하는 확장가능한 모듈식 AI 플랫폼을 구축했습니다.
이러한 고객 중 하나는 노르웨이 노르드랜드 카운티의 지역 대중교통 제공업체인 Reis Nordland입니다. 이 회사는 광대한 북부 지역에서 버스 및 페리 서비스를 운영하며 여행객을 위한 일정, 발권, 경로 정보를 관리합니다.
Frontkom은 승객이 "보되에서 다음 페리가 언제 출발하나요?" 또는 "300번 노선이 지연되나요?"와 같은 자연어로 질문하고 대화형 어시스턴트로부터 여러 언어로 정확한 최신 답변을 받을 수 있는 생성형 AI 여행 어시스턴트를 개발하여 제공했습니다. 이 애플리케이션은 출시 몇 주 만에 Reis Nordland의 고객 서비스 담당자에게 문의하는 건수를 절반 이상 줄였습니다.
Reis Nordland는 반복적인 고객 서비스 요청과 24시간 내내 여행 데이터를 제공해야 하는 과제를 안고 있었습니다. Frontkom의 대화형 AI 어시스턴트는 실시간 대중교통 피드와 시간표, 교통 업데이트, FAQ, 서비스 정책 등의 구조화된 내부 데이터에 연결됩니다. 사실적이고 상황에 맞는 응답을 제공하는 동시에 모델이 제공하는 응답을 운영자가 완전히 제어할 수 있도록 하는 것이 목표였습니다.
이 배포는 대중 교통 서비스 제공업체로서 제공하는 여행자 경험을 개선했을 뿐만 아니라 Frontkom이 교육, 지속가능성, 지자체 서비스 등 다른 영역에서 재사용하는 템플릿 아키텍처도 보여주었습니다.
Frontkom은 제어 및 관측 가능성을 유지하면서 빠른 반복을 지원할 수 있도록, IBM 기술과 오픈 소스 툴링을 중심으로 구성 요소 기반 아키텍처를 구축했습니다.
프런트엔드에서는 JavaScript와 React로 구축되어 임베딩 가능한 경량 채팅 위젯이 Reis Nordland 웹사이트와 모바일 애플리케이션에 직접 통합되었습니다. 이 위젯은 Supabase에 구축된 보안 대시보드 인터페이스와 결합되어, Reis Nordland 운영자가 사용자 친화적인 단일 콘솔에서 AI 에이전트, 데이터 세트, 지식 기반을 관리할 수 있도록 지원합니다.
오케스트레이션 계층은 AI 에이전트 애플리케이션을 구축하기 위한 IBM의 로우코드 시각적 환경인 Langflow를 기반으로 합니다. Langflow는 각 AI 에이전트의 로직, 프롬프트 설계, 응답 형성을 관리합니다. 이를 통해 Frontkom은 생산 안정성에 영향을 주지 않으면서도 LLM, 데이터 커넥터 또는 워크플로를 포함한 구성 요소를 독립적으로 업데이트할 수 있습니다.
연구 끝에 Frontkom 팀은 Reis Nordland의 사용 사례에 맞는 Gemini 2.5 플래시 모델을 결정했습니다. 향후 6개월 내에 새 모델(또는 툴)이 더 적합해지면 Langflow의 드래그 앤 드롭 모듈성 덕분에 간단하게 업데이트할 수 있습니다.
Langflow는 AWS에서 호스팅되는 Kubernetes 기반 인프라인 Frontkom PaaS에서 실행됩니다. HPA(Horizontal Pod Autoscaling) 및 PDB(Pod Disruption Budgets)를 사용하여 가변적인 트래픽 부하에서도 신뢰성을 유지합니다. Fastly CDN은 시스템 앞에 위치하여 최종 사용자와 관리 인터페이스 모두를 위한 빠른 글로벌 전송을 보장합니다.
모든 대화형 데이터, 에이전트 원격 측정, 구성 메타데이터는 IBM Cloud Databases for PostgreSQL에 유지됩니다. 이 선택은 프로덕션에 사용되는 모든 플로우와 데이터 세트를 추적하는 버전 제어와 함께 확장성과 거버넌스를 모두 제공합니다.
Langflow 내에서 각 에이전트는 정의된 플로우를 따릅니다.
주요 툴은 다음과 같습니다.
이 아키텍처는 UI 페이로드가 자유 형식 LLM 출력이 아닌 결정론적 툴에 의해 생성되기 때문에 모델의 응답이 사실에 기반할 뿐만 아니라 시각적으로 일관되도록 보장합니다.
Frontkom의 설계 우선순위는 초기 생성형 AI 프로젝트에서 힘들게 얻은 교훈에 바탕으로 형성되었습니다.
엔지니어링 팀은 Langflow에서 Reis Nordland 어시스턴트의 프로토타입을 제작하기 시작했으며, Frontkom PaaS에서 프로덕션으로 전환하기 전에 입력에서 응답 생성에 이르기까지 전체 라이프사이클을 시각적으로 매핑하고 테스트했습니다. 검증이 완료되면 플로우는 IBM Cloud Databases for PostgreSQL에서 버전 관리 구성으로 배포되었습니다.
IBM 엔지니어들은 Langflow 배포, 데이터베이스 스키마 최적화, 확장성 조정에 긴밀히 협력하여 시스템이 일관된 지연 시간과 신뢰성으로 실시간 공공 부문 워크로드를 처리할 수 있도록 했습니다.
Reis Nordland AI 어시스턴트를 구축하는 과정에서는 실용적이고 반복 가능한 설계 및 운영 원칙이 강조었으며, 이는 프로덕션에서 시스템을 보다 정확하고 적응력이 뛰어나며 신뢰할 수 있도록 만들었습니다.
Reis Nordland의 어시스턴트는 이제 매일 수천 건의 상호 작용을 처리하여 여행객에게 빠른 다국어 응답을 제공합니다. 앱 업데이트 프로세스가 훨씬 간단하므로, 팀은 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 새로운 기능이나 데이터 세트를 출시할 수 있습니다.
지원 티켓이 크게 감소: 새로운 시스템은 첫 주에만 1,300건 이상의 지원 티켓을 해결했으며, Reis Norland는 AI 어시스턴트를 "매우 귀중한 직원"이라고 설명했습니다. 그리고 그 결과는 점점 더 좋아지고 있습니다.
출시 4주 만에 고객 센터 문의 건수는 전년 대비 37% 감소했습니다. 6주 후 이 수치는 55%로 증가했습니다. 이와 동시에 수동 응답을 위한 리소스가 줄어들었음에도 불구하고 고객 센터 응답 시간이 거의 절반으로(약 1일) 단축되었습니다. 이는 챗봇이 많은 질문에 대답하는 부담을 떠안으면서 문의가 줄어든 결과입니다.
더 중요한 것은 동일한 아키텍처가 다른 Frontkom 고객에게도 재사용되고 있다는 것입니다. 이는 파운데이션이 모듈화되고 관측 가능하며 관리된다면 프로덕션 수준의 생성형 AI를 반복할 수 있음을 보여줍니다.