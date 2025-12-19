바로 사용할 수 있는 생성형 AI: Frontkom이 IBM과 함께 노르웨이 대중교통을 위한 확장 가능한 플랫폼을 구축하면서 얻은 교훈

생성형 AI를 둘러싼 초기의 행복감이 보다 현실적인 ROI를 찾는 단계로 접어들면서, 많은 기업이 프로토타입을 넘어야 하는 과제에 직면해 있습니다. 최근 MIT 연구에 따르면 압도적인 다수(95%)가 차세대 AI를 파일럿 단계에서 상용화 단계로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

노르웨이에 본사를 둔 디지털 혁신 기업인 Frontkom은 도입률은 높지만 의미 있는 비즈니스 혁신은 거의 없는 추세를 극복하기 위해, 데이터, 규모, 거버넌스 요구 사항이 서로 다른 다양한 고객에게 대화형 어시스턴트, 검색 인터페이스, 검색 애플리케이션을 제공하는 확장가능한 모듈식 AI 플랫폼을 구축했습니다.

이러한 고객 중 하나는 노르웨이 노르드랜드 카운티의 지역 대중교통 제공업체인 Reis Nordland입니다. 이 회사는 광대한 북부 지역에서 버스 및 페리 서비스를 운영하며 여행객을 위한 일정, 발권, 경로 정보를 관리합니다.

Frontkom은 승객이 "보되에서 다음 페리가 언제 출발하나요?" 또는 "300번 노선이 지연되나요?"와 같은 자연어로 질문하고 대화형 어시스턴트로부터 여러 언어로 정확한 최신 답변을 받을 수 있는 생성형 AI 여행 어시스턴트를 개발하여 제공했습니다. 이 애플리케이션은 출시 몇 주 만에 Reis Nordland의 고객 서비스 담당자에게 문의하는 건수를 절반 이상 줄였습니다.