신뢰할 수 있는 데이터를 생산성 엔진으로 전환
Tech Mahindra는 IBM의 데이터 및 AI 팀과 협력하여 AI 기반 데이터 관측성 프레임워크를 설계 및 배포하여 데이터 파이프라인의 안정성을 개선했습니다. 이를 위해 이 기업은 IBM® Databand와 지속적인 데이터 관측성 기능(현재 IBM® watsonx.data integration에서 사용 가능)을 사용합니다.
업계 전반에 걸쳐 리더들은 얼마나 많은 데이터를 보유하느냐가 아니라 데이터를 얼마나 신뢰할 수 있는지가 중요하다는 사실을 깨닫고 있습니다. AI 시대의 진정한 경쟁 우위는 비즈니스와 보조를 맞출 수 있는 안정적이고 투명하며 관리형 데이터 파이프라인에 있습니다. 그러나 많은 조직은 취약한 파이프라인, 지연된 대시보드, 수동 문제 해결로 인해 귀중한 엔지니어링 및 분석 시간을 소비하는 문제에 직면해 있습니다.
APAC 지역을 선도하는 한 미디어 기업은 바로 이러한 현실에 직면했습니다. Tech Mahindra가 IBM과의 긴밀한 협업을 통해 IBM Databand로 데이터 운영을 재구상하도록 지원하기 전까지는 말입니다.
이 글로벌 미디어 조직은 시청자를 이해하고 콘텐츠를 최적화하며 수익을 관리하기 위해 데이터에 의존했지만 데이터 및 분석 운영에서 어려움을 겪었습니다. 비즈니스 사용자는 보고서를 끝없이 기다렸고, 운영팀은 야간과 주말에 디버깅을 해야 했으며, 불완전하거나 지연된 정보를 기반으로 전략적 결정이 내려졌습니다. 모든 실패는 파급 효과를 일으킬 가능성이 있었습니다.
이 조직은 다음과 같은 중요한 조치를 취하여 이러한 문제를 해결해야 한다는 것을 깨달았습니다.
조직에는 더 많은 도구만 필요한 것이 아니라, 대규모 데이터 신뢰성을 관리하기 위한 지능적이고 사전 예방적인 접근 방식이 필요했습니다.
Tech Mahindra는 IBM 데이터 및 AI 팀과 협력하여 AI 기반 데이터 관측성 프레임워크를 설계하고 배포했습니다. 이 프레임워크는 IBM Databand의 데이터 관측성 기능을 중심으로 개발되었으며, 현재 IBM watsonx.data integration에서 사용할 수 있습니다.
이 솔루션은 다음의 이점을 제공했습니다.
IBM의 데이터 관측성 기술은 정확한 오류 로그 및 종속성 그래프와 함께 모든 컴포저, DAG 및 작업에 대한 통합 보기를 제공했습니다. 이 접근 방식을 통해 운영팀은 추측에서 목표에 맞는 조치로 전환할 수 있었습니다. 덕분에 툴과 환경 전반에서 로그를 살펴보는 대신, 문제가 어디에서 시작되고 어떤 문제에 영향을 미치는지 빠르게 확인할 수 있었습니다.
그 결과, 실패에 대응하는 것에서 비즈니스에 영향을 미치기 전에 이를 예측하고 예방하는 것으로 사고방식이 전환되었습니다.
이러한 성공을 바탕으로 파트너십은 이제 IBM watsonx.data integration 및 고급 거버넌스를 통해 고객의 데이터 통합 스택을 현대화하는 방향으로 발전하고 있습니다. 이러한 진화는 차세대 레이크하우스 프레임워크에서 정형 및 비정형 데이터를 통합하는 동시에 Google BigQuery와 같은 클라우드 네이티브 플랫폼 전반에서 관측 가능성 및 리니지 추적을 지원합니다.
이 프레임워크는 IBM의 자동화된 리니지 분석 및 거버넌스 기능을 통합하여 규정 준수 및 추적성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한 AI 지원 데이터 시스템의 기반을 구축합니다. 이러한 진화는 기업이 AI와 자동화를 활용하여 생산성을 높이고 복잡성을 단순화하며 혁신을 책임감 있게 확장할 수 있도록 지원하겠다는 공동의 노력을 강조합니다.
이러한 변화는 이미 미디어 클라이언트에게 가시적이고 측정 가능한 이점을 제공했습니다.
지표 외에도 아마도 가장 중요한 결과는 문화적인 부문입니다. 이제 팀은 문제 해결에 소비하는 시간은 줄이고 혁신에 더 많은 시간을 할애하고 있습니다. 데이터 엔지니어와 분석가는 안정성뿐만 아니라 전략에 집중할 수 있습니다.
이 참여를 성공적으로 이끈 것은 단순한 기술 스택이 아니라 그 이면에 있는 파트너십 모델이었습니다. Tech Mahindra와 IBM은 Tech Mahindra의 도메인 및 제공 전문 지식을 IBM의 제품 및 아키텍처 리더십과 결합하여 하나의 통합된 팀으로 운영되었습니다.
미디어 조직의 경우, 현재의 데이터 운영을 안정화하는 것부터 내일의 AI 기반 관리형 데이터 플랫폼을 구축하는 것까지 여정은 계속되고 있습니다. 하지만 방향은 분명합니다. 신뢰할 수 있고 관찰 가능하며 잘 통합된 데이터가 인력 생산성과 비즈니스 성장의 새로운 엔진이 되고 있습니다.
귀사가 데이터에서 안전하고 안정적이며 빠르게 더 많은 가치를 얻을 수 있는 방법을 찾는다면 이 협업 스토리가 강력한 청사진을 제공합니다. 신뢰를 바탕으로 시작하고, 관측 가능성을 염두에 두고 설계하고, 배포뿐만 아니라 성과를 위한 공동 혁신에 전념하는 파트너를 선택하세요.