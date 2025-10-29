watsonx로 신뢰할 수 있는 AI 에이전트 구축: 단편화된 데이터를 자신 있는 의사결정으로 전환
IBM의 접근 방식에서는 watsonx.data와 watsonx Orchestrate가 관리형 AI 기반 워크플로를 통해 정확하고 설명 가능한 답변을 함께 제공합니다.
IBM의 접근 방식에서는 watsonx.data와 watsonx Orchestrate가 관리형 AI 기반 워크플로를 통해 정확하고 설명 가능한 답변을 함께 제공합니다.
엔터프라이즈 AI 사용자의 거의 절반은 부정확하거나 환각적인 AI 아웃풋에 기반해 주요 비즈니스 결정을 내렸다고 인정하며, 이로 인한 추정 손실 규모는 미화 674억 달러에 달합니다. 그 근본 원인은 신뢰할 수 없거나 불완전한 데이터 기반에 있는 경우가 많으며 AI 지원 데이터 관행이 없는 AI 프로젝트의 60% 이상은 2026년까지 실패할 것으로 예상됩니다.
현대의 기업은 더 빠르게 움직이고, 더 높은 생산성을 달성하며, 자신 있게 의사결정을 내릴 것으로 기대됩니다. 하지만 현실은 다릅니다. 직원들은 반복적인 수작업에 많은 시간을 소비하고, 핵심 정보는 여러 시스템에 단편화되어 있으며, AI 프로젝트는 종종 기업 전체의 데이터 자산을 충분히 활용하지 못한 채 사일로 형태로 운영되고 있습니다.
문제는 도구의 부족이 아니라 통합된 시스템의 부재에 있습니다. 기업에는 데이터를 연결하고, 거버넌스를 시행하며, 신뢰할 수 있는 AI를 구동하는 AI 지원 데이터 기반이 필요합니다.
글로벌 기업의 임원이 연말 지역별 계약 체결 성장률을 파악하고, 어떤 계약이 규정 준수 위험을 내포하고 있는지 식별해야 한다고 가정해 봅니다.
간단해 보이지만 이 가정 뒤에는 많은 정보가 PDF와 같은 비정형 형식으로 존재하며, 서로 연결되지 않은 시스템에 산재해 있다는 복잡한 데이터 과제가 존재합니다.
IBM의 접근 방식에서는 watsonx.data와 watsonx Orchestrate가 관리형 AI 기반 워크플로를 통해 정확하고 설명 가능한 답변을 함께 제공합니다.
그 결과는 리더가 감사인, 규제 기관 및 이사회에 자신 있게 제시할 수 있는 의사 결정 준비 완료 수치입니다.
watsonx.data와 watsonx Orchestrate를 결합함으로써 기업은 신뢰할 수 있고 설명 가능한 AI 에이전트를 위한 기반을 마련할 수 있습니다.
실제 사례는 이미 여러 조직이 watsonx.data와 watsonx Orchestrate를 함께 활용하여 복잡한 데이터를 신뢰할 수 있고 설명 가능한 결과로 전환하는 방법을 보여줍니다.
IBM의 내부 AskIBM 플랫폼은 이러한 기술의 실제 효과를 입증합니다. AI 기반 어시스턴트는 매달 30만 건 이상의 상호작용을 관리하며 직원들의 업무 시간을 16,000시간 이상 절감하고 전사적으로 73%의 도입률을 달성했습니다.
AskIBM은 watsonx.ai로 구축되고 watsonx Orchestrate로 구동되며 watsonx.data를 통해 관리됩니다. AskIBM은 기업 전반의 사용자, 데이터, 도구를 연결하여 작업을 자동화하고 신뢰할 수 있으며 설명 가능한 결과를 제공합니다.
UFC(Ultimate Fighting Championship) 인사이트 엔진은 이러한 임팩트를 보여주는 또 하나의 강력한 사례입니다. watsonx Orchestrate와 watsonx.data를 결합함으로써 조직은 이벤트당 도출되는 인사이트 수를 3배로 늘렸으며 인사이트 생성 시간을 약 40% 단축하는 성과를 달성했습니다. 이 통합된 AI 기반 플랫폼은 정형 데이터와 비정형 데이터를 통합하여 실시간으로 설명 가능한 인사이트를 제공하고 이를 통해 채널 전반에서 전달 속도를 높이고 팬 참여를 심화합니다.
IBM은 조직이 단절된 데이터와 사일로화된 프로세스를 넘어, 생산성과 신뢰를 높이는 지능형 에이전틱 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다. 기업은 watsonx.data와 watsonx Orchestrate를 통합함으로써 데이터를 연결하고, 의사결정을 자동화하며, 정확하고 설명 가능하며 실제 환경에 준비된 결과를 제공하는 관리형 AI 기반을 구축할 수 있습니다.