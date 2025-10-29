엔터프라이즈 AI 사용자의 거의 절반은 부정확하거나 환각적인 AI 아웃풋에 기반해 주요 비즈니스 결정을 내렸다고 인정하며, 이로 인한 추정 손실 규모는 미화 674억 달러에 달합니다. 그 근본 원인은 신뢰할 수 없거나 불완전한 데이터 기반에 있는 경우가 많으며 AI 지원 데이터 관행이 없는 AI 프로젝트의 60% 이상은 2026년까지 실패할 것으로 예상됩니다.

현대의 기업은 더 빠르게 움직이고, 더 높은 생산성을 달성하며, 자신 있게 의사결정을 내릴 것으로 기대됩니다. 하지만 현실은 다릅니다. 직원들은 반복적인 수작업에 많은 시간을 소비하고, 핵심 정보는 여러 시스템에 단편화되어 있으며, AI 프로젝트는 종종 기업 전체의 데이터 자산을 충분히 활용하지 못한 채 사일로 형태로 운영되고 있습니다.

문제는 도구의 부족이 아니라 통합된 시스템의 부재에 있습니다. 기업에는 데이터를 연결하고, 거버넌스를 시행하며, 신뢰할 수 있는 AI를 구동하는 AI 지원 데이터 기반이 필요합니다.