라틴 아메리카에서 가장 크고 가장 존경받는 금융 기관 중 하나인 Banco do Brasil에게 AI 확장의 의미는 단순한 모델 배포가 아니라, 모델이 내린 모든 결정이 공정하고 설명 가능하며 규정을 준수함을 증명하는 것이었습니다.
8천만 명 이상의 고객과 프로덕션 단계인 AI 사용 사례가 수백 개 있는 만큼 위험은 컸습니다. Banco do Brasil은 AI 시스템이 윤리적 기준, 규제 프레임워크 및 대중의 기대에 부합하는지 확인해야 했습니다.
여러 산업에서 AI 도입이 가속화되고 있지만, 그만큼 위험도 증가하고 있습니다. 특히 금융 기관은 실패의 비용이 신뢰 상실, 규제 처벌 및 평판 손상으로 측정되는 고위험 환경에서 운영됩니다.
IBM 연구에 따르면,
AI 시스템 관리에 내재된 복잡성은 이러한 우려를 증폭시킵니다. 오늘날 조직은 규정 준수 책임자, 위험 관리자, IT 리더 및 데이터 과학자를 포함하는 다각적인 이해관계자 환경에서 운영됩니다. 표준화된 문서의 부재와 감독 프로세스의 수동적 특성으로 인해 AI 이니셔티브를 효율적으로 확장하기가 어렵습니다.
동시에 EU AI 법, ISO 42001, NIST AI RMF와 같은 규제 프레임워크는 빠르게 발전하고 있어서 지속적인 적응이 필요합니다. 또한 AI 모델의 불투명한 동작은 설명 가능성과 감사 가능성을 촉진하여 이사회의 우려를 해결하고 비용이 많이 드는 규정 위반 벌금을 피하거나 완화하는 데 도움이 되는 간소화된 프로세스와 기술의 필요성을 강조합니다.
이러한 컨텍스트는 거버넌스가 전략적으로 필요하다는 것을 분명하게 보여줍니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 Banco do Brasil은 EY와 IBM과 협력하여 확장가능하게 설계된 거버넌스 중심 AI 전략을 공동 개발했습니다.
EY는 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 명확한 역할, 책임 및 평가 체크포인트를 정의하도록 설계된 생성형 AI 라이프사이클과 지속적인 AI 모니터링 프레임워크를 도입했습니다. 이러한 프레임워크는 모델 벤치마킹, 편향 완화 및 취약성 평가를 위한 엄격한 프로세스를 도입했습니다.
IBM은 다음에 특화된 watsonx.governance를 통해 이 전략을 구현했습니다.
Banco do Brasil은 이러한 기능이 함께 통합된 제어 및 신뢰 시스템을 형성하여 기관의 신뢰를 유지하면서 책임감 있게 AI를 확장할 수 있었습니다.
watsonx.governance를 통해 Banco do Brasil은 단순한 규정 준수 그 이상을 달성하여 기업 전반에 걸쳐 혁신을 관리하고 확장하는 방식을 재정의했습니다. 이 플랫폼은 기존 AI 시스템과 생성형 AI 시스템 모두에서 거버넌스 관행에 일관성을 제공하는 통합 계층 역할을 했습니다. 덕분에 모델 유형이나 배포 환경에 관계없이 감독이 표준화되고 간소화되었습니다.
Banco do Brasil은 거버넌스 워크플로 자동화를 통해 수동 개입과 감독 노력을 줄였습니다. 이를 통해 모델 승인이 가속화되고 배포 시간이 단축되었으며, 엄격한 규정 준수를 유지할 수 있었습니다.
가장 중요한 것은 watsonx.governance가 AI 라이프사이클의 모든 단계에 투명성과 책임을 더하는 데 도움이 되었다는 점입니다. 이러한 변화는 단순한 기술적 개선이 아니라 문화적 변화를 의미했습니다. 거버넌스는 사후 대응적인 보호 장치에서 혁신의 사전 예방적 조력자로 발전하여 팀이 무결성을 손상시키지 않으면서 더 자신 있고 빠르게 움직일 수 있도록 뒷받침했습니다.
이제 통합 대시보드와 자동화된 위험 평가를 통해 잠재적 노출 여부를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 모델 지표가 임계값을 위반하면 즉시 경고가 트리거됩니다. 팀은 이 접근 방식을 통해 위험을 조기에 감지하고 시정 조치를 취하며, 실시간으로 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
모델 메타데이터 자동 캡처가 AI 에코시스템 전반에 걸쳐 완전한 추적성을 보장하여 책임성을 강화하고 감사를 단순화합니다.
모델 동작에 대한 가시성은 평가를 용이하게 하는 데 도움이 되었습니다. 데이터 과학자와 위험 관리 담당자를 비롯한 이해관계자는 AI 결과를 출처까지 역추적하고, 윤리 및 규제 표준에 따라 검증하고, 제도적 가치를 유지할 수 있는 역량을 얻었습니다. 이러한 수준의 투명성은 대내외적으로 신뢰를 구축하는 데 매우 중요했습니다.
팀은 모델 동작에 대한 지속적인 감시를 통해 성능 드리프트를 신속하게 식별하고 적시에 수정을 구현할 수 있습니다. 이는 민첩성, 복원력 및 지속적인 모델 신뢰를 뒷받침합니다.
Banco do Brasil의 혁신은 기관이 대규모로 AI에 접근하는 방식을 재구성한 실질적이고 측정 가능한 결과를 제공했습니다.
Banco do Brasil은 거버넌스를 AI 전략의 핵심에 포함시켜서 새로운 사용 사례의 배포를 가속화했습니다. 이를 통해 감독 기능을 손상시키지 않으면서도 더 빠른 혁신이 가능했습니다.
부서 간 협업도 크게 개선되었습니다. 많은 경우 기존 워크플로에서 고립되었던 위험, 감사 및 데이터 팀은 공유 거버넌스 프레임워크에 따라 작업하기 시작했습니다. 이러한 조정은 더욱 명확한 의사소통을 촉진하고 중복을 줄이며 규제 요구에 대해 더 민첩한 대응을 가능하게 했습니다.
투명성은 은행의 AI 운영을 결정하는 요소가 되었습니다. 내부 이해관계자는 모델이 어떻게 작동하는지, 왜 특정한 결정을 내렸는지를 더욱 광범위하게 파악할 수 있었으며, 외부 규제 기관은 책임과 윤리적 철저함을 나타내는 문서를 받았습니다.
가장 중요한 것은 이제 Banco do Brasil이 확장가능한 시스템을 보유하고 있다는 것입니다. 새로운 규정이 등장하고 AI 기능이 발전함에 따라 은행은 이제 지속 가능한 성장을 지원하고 거버넌스를 장기적인 전략적 이점으로 삼을 수 있는 탄력적인 기반을 갖추게 되었습니다.
거버넌스는 더 이상 단순한 확인 사항이 아니라 경쟁 차별화 요소입니다. AI 전략에 거버넌스를 포함하는 조직은 다음을 더 효과적으로 수행할 수 있습니다.
IBM watsonx.governance는 리더가 규정 준수에 대한 불안에서 AI 결과에 대한 자신감으로 전환하여 감독을 전략적 우위의 원천으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
Banco do Brasil의 여정은 거버넌스를 전략적 자산으로 취급하여 AI 이니셔티브의 ROI를 더욱 촉진하고 가속화하면 무엇이 가능한지 보여줍니다. 은행은 watsonx.governance를 통해 단순히 위험을 관리하는 데 그치지 않고, 신뢰를 구축하고 효율성을 높이며 금융 분야의 윤리적 AI에 대한 새로운 표준을 확립했습니다.
비슷한 과제에 직면한 기술 리더들을 위한 메시지는 명확합니다. 거버넌스는 단지 통제에 관한 것이 아니라 지속 가능한 개발, 장기적인 성장 및 혁신을 위한 전략적 지렛대입니다.
조직이 책임감 있게 AI를 확장하는 데 watsonx.governance가 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.