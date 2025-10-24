여러 산업에서 AI 도입이 가속화되고 있지만, 그만큼 위험도 증가하고 있습니다. 특히 금융 기관은 실패의 비용이 신뢰 상실, 규제 처벌 및 평판 손상으로 측정되는 고위험 환경에서 운영됩니다.



IBM 연구에 따르면,

IT 리더의 73% 가 편향된 결과를 우려합니다.

가 편향된 결과를 우려합니다. 79% 가 AI 시스템의 보안 취약성을 우려합니다.

가 AI 시스템의 보안 취약성을 우려합니다. CRO와 CFO 중 30% 미만이 조직이 규정 준수 위험을 적절히 해결하고 있다고 생각합니다.

AI 시스템 관리에 내재된 복잡성은 이러한 우려를 증폭시킵니다. 오늘날 조직은 규정 준수 책임자, 위험 관리자, IT 리더 및 데이터 과학자를 포함하는 다각적인 이해관계자 환경에서 운영됩니다. 표준화된 문서의 부재와 감독 프로세스의 수동적 특성으로 인해 AI 이니셔티브를 효율적으로 확장하기가 어렵습니다.

동시에 EU AI 법, ISO 42001, NIST AI RMF와 같은 규제 프레임워크는 빠르게 발전하고 있어서 지속적인 적응이 필요합니다. 또한 AI 모델의 불투명한 동작은 설명 가능성과 감사 가능성을 촉진하여 이사회의 우려를 해결하고 비용이 많이 드는 규정 위반 벌금을 피하거나 완화하는 데 도움이 되는 간소화된 프로세스와 기술의 필요성을 강조합니다.

이러한 컨텍스트는 거버넌스가 전략적으로 필요하다는 것을 분명하게 보여줍니다.