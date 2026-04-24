Wave Group 사례: 중단 없는 엔터프라이즈 인텔리전스 확장

Wave Group은 부동산, 제조, 음료, 엔터테인먼트, 농업 및 헬스케어 분야에 걸쳐 60년의 역사를 자랑하는 인도 대표 비상장 대기업 중 하나입니다. 우타르프라데시주 노이다에 본사를 둔 Wave Group은 깊이 뿌리내린 기업 시스템과 프로세스를 기반으로 복잡한 비즈니스를 관리하며 대규모로 운영되고 있습니다.

Wave Group의 과제는 AI를 도입하는 것이 아니라 분산된 시스템 전반에서 지능적인 실행을 가능하게 하는 것이었습니다. Wave Group은 IBM 및 IBM의 서비스 파트너인 Gadiel Technologies와 협력하여 다양한 포트폴리오 전반에 걸쳐 존재하는 데이터 사일로를 해소하고 분산된 운영을 개선하기 위해 나섰습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 Wave Group은 watsonx Orchestrate를 활용한 에이전틱 오케스트레이션 패턴을 구현하여 기존 시스템 전반에 인텔리전스를 계층화했습니다. 이를 통해 마이그레이션이나 종속 없이 통제되고 확장가능한 AI를 기반으로 현대적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 했습니다.