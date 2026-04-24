Wave Group 사례: 중단 없는 엔터프라이즈 인텔리전스 확장

부동산, 교육, 엔터테인먼트, 헬스케어 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 영위하는 다각화 기업인 Wave Group은 IBM 및 IBM의 서비스 파트너인 Gadiel Technologies와 협력하여 watsonx Orchestrate를 인텔리전스 조정 계층으로 활용하는 IBM watsonx 플랫폼을 기반으로 한 엔드투엔드 하이브리드 아키텍처를 설계하고 구현했습니다.
Wave Group은 부동산, 제조, 음료, 엔터테인먼트, 농업 및 헬스케어 분야에 걸쳐 60년의 역사를 자랑하는 인도 대표 비상장 대기업 중 하나입니다. 우타르프라데시주 노이다에 본사를 둔 Wave Group은 깊이 뿌리내린 기업 시스템과 프로세스를 기반으로 복잡한 비즈니스를 관리하며 대규모로 운영되고 있습니다.
Wave Group의 과제는 AI를 도입하는 것이 아니라 분산된 시스템 전반에서 지능적인 실행을 가능하게 하는 것이었습니다. Wave Group은 IBM 및 IBM의 서비스 파트너인 Gadiel Technologies와 협력하여 다양한 포트폴리오 전반에 걸쳐 존재하는 데이터 사일로를 해소하고 분산된 운영을 개선하기 위해 나섰습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 Wave Group은 watsonx Orchestrate를 활용한 에이전틱 오케스트레이션 패턴을 구현하여 기존 시스템 전반에 인텔리전스를 계층화했습니다. 이를 통해 마이그레이션이나 종속 없이 통제되고 확장가능한 AI를 기반으로 현대적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 했습니다.
Wave Group은 풍부하지만 매우 분산된 기업 환경에서 운영됩니다. 핵심 비즈니스 기능은 SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors 및 토지 관리, 건설 및 산업 운영을 지원하는 여러 도메인별 플랫폼의 조합으로 구동됩니다. 각 시스템은 깊이 통합되어 있으며, 미션 크리티컬하고, 자체 운영 상황에 최적화되어 있습니다.
문제는 개별 시스템에서 비롯된 것이 아니라, 시스템 간의 상호작용 방식에서 비롯되었습니다.
인사이트는 사일로화되어 있었고, 의사 결정은 수동 해석에 크게 의존했으며, 자동화 노력은 기능적 경계 내에서만 제한되었습니다. 그 결과 조직은 다음과 같은 문제에 직면했습니다.
운영의 규모와 성숙도를 고려할 때 기존 시스템을 교체하는 것은 불가능하거나 바람직하지 않았습니다. 대신 Wave Group이 필요로 했던 것은 이미 비즈니스를 뒷받침하고 있는 시스템을 중단하지 않고도 이러한 플랫폼을 지능적으로 연결하고, 플랫폼 간 인사이트 흐름을 관리하며, 적시에 조치를 취할 수 있는 방법이었습니다.
Wave Group은 IBM 및 IBM의 서비스 파트너인 Gadiel Technologies와 협력하여 엔드투엔드 하이브리드 아키텍처를 설계하고 구현했습니다. 이 아키텍처는 IBM watsonx 플랫폼을 기반으로 구축되었으며, watsonx Orchestrate를 인텔리전스 조정 계층으로 활용했습니다.
설계 및 구축을 총괄하는 Gadiel Technologies는 아키텍처 전략, 데이터 엔지니어링, 도메인별 AI 에이전트 개발을 주도하여 시스템, 데이터, AI를 통합된 운영 계층으로 통합했습니다.
이러한 접근 방식은 기존 시스템을 교체하는 대신 그 위에 통합된 인텔리전스 계층을 구축하겠다는 의도적인 선택이었습니다. 이 솔루션의 핵심은 API 기반 통합을 통해 11개의 기업 데이터 소스를 연결하고, 이를 거버넌스가 적용된 데이터 기반으로 통합하며, 비즈니스 도메인 전반에 걸쳐 오케스트레이션된 AI 에이전트를 통해 이를 활성화하는 것입니다.이는 단순한 챗봇이 아닙니다. 이는 사용자가 조정되고 도메인 인식 능력을 갖춘 AI 에이전트를 통해 비즈니스 운영과 상호작용할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 오케스트레이션 패브릭입니다.
핵심 시스템을 방해하지 않으면서 이 수준의 전사적 인텔리전스를 제공하기 위해 Wave Group은 단순한 통합 이상의 것이 필요했습니다. 바로 통합 아키텍처였습니다. 소스에서 인사이트와 실행으로 데이터를 안정적으로 이동시킬 수 있는 아키텍처입니다. 그 결과, 소스에서 의사결정까지 인텔리전스를 오케스트레이션하도록 설계된 계층형 하이브리드 아키텍처가 탄생했습니다.
중단 없는 엔터프라이즈 시스템 연결
Wave Group은 기존 시스템을 중단하지 않고 다양한 비즈니스에서 AI를 운영하기 위해 현재 엔터프라이즈 환경 위에 구축된 계층형 하이브리드 아키텍처를 도입했습니다.
SAP, Oracle, Salesforce 및 도메인별 플랫폼을 포함한 11개 핵심 시스템의 데이터가 표준화된 API를 통해 추상화되므로 기반 애플리케이션을 변경하거나 교체하지 않고도 정보가 안전하게 흐를 수 있습니다.
이러한 개선을 통해 재무, 영업, 인사, 운영 등 다양한 부서 간에 공유되는 기업 전체 관점을 구축하는 동시에, 기존에 투자된 기업 시스템의 안정성을 유지할 수 있었습니다.
신뢰할 수 있는 전사적 데이터 기반 구축
엔터프라이즈 데이터는 구조화된 정보와 구조화되지 않은 정보를 모두 지원하는 중앙 집중식 데이터 기반을 통해 관리되고 활성화됩니다. IBM Cloud Object Storage, watsonx.data 및 확장 가능한 처리 기능을 결합함으로써, Wave Group은 시스템을 물리적으로 통합하지 않고도 실시간으로 쿼리하고 고급 추론에 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터 계층을 구축했습니다. 이 기반은 데이터 일관성을 보장하고, 문서 및 레코드 전반에 걸친 시맨틱 검색을 가능하게 하며, 비즈니스 요구 사항이 변화함에 따라 분석 및 AI 워크로드를 지원합니다.
비즈니스 영역 전반에 걸친 인텔리전스 오케스트레이션
이 기반 위에 Wave Group은 IBM watsonx Orchestrate를 사용하여 비즈니스 영역 전반에 걸쳐 오케스트레이션되는 AI 에이전트를 도입했습니다. 이러한 에이전트들은 함께 작동하여 쿼리를 라우팅하고, 부서간 추론을 수행하며, 안전한 역할 기반 인터페이스를 통해 사용자에게 조정된 컨텍스트 인식 응답을 제공합니다. 에이전트는 고립된 자동화 시스템으로 작동하는 대신, 엔터프라이즈 데이터를 의사 결정에 바로 활용할 수 있는 인텔리전스로 전환하는 오케스트레이션 계층을 형성합니다. 즉, AI를 독립형 도구가 아닌 비즈니스 운영 방식에 직접 내재화합니다.
이 접근 방식의 차별점은 아키텍처가 처음부터 하이브리드 실행을 위해 설계되었다는 점입니다.
이러한 기능 덕분에 Wave Group은 위험이나 운영 중단 없이 현대화를 추진할 수 있습니다.
책임 있는 AI가 아키텍처와 비즈니스 워크플로에 직접 내장되어 있습니다.
이를 통해 책임감 있는 AI는 단순한 규정 준수 요건에서 신뢰, 속도, 확장성의 원동력으로 변모합니다.
Wave Group의 구현은 데이터에 대한 액세스를 개선했을 뿐만 아니라 기업 전반에서 의사 결정을 내리는 방식을 혁신하여 속도를 가속화하고 조정을 개선하며 인텔리전스를 일상 운영에 직접 내재화했습니다.
1. AI 생산성
Wave Group은 질문에서 실행 가능 인사이트로 전환하는 데 필요한 시간을 크게 단축했습니다. 이제 비즈니스 사용자는 수동 보고 주기에 의존하지 않고 자연어를 사용하여 기업 데이터와 상호 작용하며, 몇 초 만에 부서 간 통합된 답변을 받을 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 단편적인 데이터 요청에 대한 의존도가 사라졌으며, 재무, 영업, 운영 부서의 팀들이 더 빠르고 자율적인 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다.
2.애플리케이션 통합 및 복원력
Wave Group은 엔터프라이즈 시스템을 단일 API 기반 아키텍처로 통합함으로써 데이터 사일로를 제거하고 복원력 있는 디지털 백본을 구축했습니다. 이러한 개선을 통해 비즈니스 기능 간 원활한 조정이 가능해졌으며, 새로운 사용 사례와 데이터 소스를 중단 없이 추가할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 플랫폼 재구축 없이도 비즈니스 요구 사항에 맞춰 진화할 수 있는 더 민첩하고 확장성 있는 환경이 조성되었습니다.
3. 보안 및 거버넌스
이제 거버넌스는 모든 상호작용에 내재되어 있습니다. Wave Group은 역할 기반 액세스, 관리형 데이터 파이프라인, 추적 가능한 AI 기반 출력을 통해 모든 사업부에서 인사이트가 안전하고 규정을 준수하며 감사 가능하도록 보장합니다. 이러한 신뢰의 기반은 도입을 가속화하는 동시에 운영 및 규정 준수 위험을 줄여주었습니다.
이 구현은 IBM의 차별화된 접근 방식을 반영합니다.
이러한 원칙을 통해 기업은 자신감과 통제력을 바탕으로 AI를 확장할 수 있습니다.
기업의 경쟁력은 더 이상 시스템을 추가하는 데서 오는 것이 아니라, 기존 시스템들이 지능적으로 협력하도록 만드는 데서 비롯됩니다.
Wave Group은 대규모 변혁이나 시스템 교체를 추구하는 대신, 이미 보유한 자원을 조율하는 데 집중했습니다. 즉, 여러 도메인별 플랫폼을 통합된 인텔리전스 계층으로 연결한 것입니다. 이 프로세스를 통해 기업은 기존 투자에서 즉각적인 가치를 창출하는 동시에, 위험을 초래하지 않고 전 부서에 걸쳐 AI를 확장할 수 있는 기반을 마련했습니다.
그 결과 더 나은 인사이트뿐만 아니라 근본적으로 다른 운영 모델이 탄생했습니다. 이 운영 모델에서는 실시간으로 의사 결정이 이루어지고, 워크플로가 시스템 전반에 걸쳐 원활하게 이루어지며, AI가 비즈니스 운영의 표면에 덧씌워지는 것이 아니라 운영 방식 자체에 내재됩니다.
기업은 모든 것을 한꺼번에 전환할 필요가 없습니다. 단일 오케스트레이션 사용 사례부터 시작하세요. API를 통해 시스템을 연결하세요. 즉각적인 가치를 제공할 수 있는 AI 에이전트를 도입하세요.
진정한 이점은 AI를 도입하는 것이 아니라, 비즈니스 전반에서 AI를 활용하는 데 있기 때문입니다.
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