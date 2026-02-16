IBM Consulting은 NVIDIA를 엔진으로 하는 Dell AI Factory를 통해 엔터프라이즈 혁신을 가속화합니다.

기업들은 산업 현장의 예측 유지보수, 동적 공급망, 실시간 고객 참여, 금융 분야의 자율적 의사결정에 이르기까지 핵심 운영 전반에 AI 역량을 빠르게 내재화하고 있습니다. 그 확산 속도는 매우 가파릅니다. 글로벌 AI 인프라 시장은 연평균 약 38%의 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 해당 시장은 2024년 약 1,470억 달러에서 2029년에는 7,470억 달러 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다.

이러한 배경 속에서 전 세계 조직들은 단순히 AI를 파일럿 단계에 머무르게 하는 것이 아니라, 경쟁 우위를 빠르게 확보하기 위해 AI를 안정적이고 안전하게 운영 환경에 배포해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

한편, AI 워크로드는 기존 워크로드보다 컴퓨팅, 메모리, 인터커넥트 및 스토리지에 훨씬 더 높은 부담을 줍니다. 기존 클라우드 모델과 레거시 데이터 센터는 “대규모 AI(AI at scale)”를 구현하는 데 있어 엔터프라이즈 기대치를 충족하지 못하는 경우가 많습니다. 클라우드는 유연성과 빠른 시작이라는 장점을 제공하지만, 다중 테넌시 환경으로 인한 성능 변동성, 대규모 모델 학습 시 발생하는 급증 비용, 실시간 추론을 위한 지연 시간 병목 등의 문제를 초래하는 경우가 많습니다.

유럽의 데이터 주권 및 규제 제약(GDPR, 데이터 레지던시, 산업별 규정 등)은 조직이 데이터를 퍼블릭 클라우드로 자유롭게 이전하는 것을 더욱 제한합니다. 레거시 시스템, 온프레미스 데이터 사일로, 복잡한 엔터프라이즈 워크플로는 단순한 클라우드 전환에 저항하는 경우가 많으며, 일부 기업은 중단되거나 부분적으로만 진행된 마이그레이션으로 인해 AI 효과가 저해되고 있다고 보고하고 있습니다.

IBM Consulting은 NVIDIA 및 Dell과 긴밀히 협력하여, AI 시대의 기회를 선점할 수 있도록 목적에 맞게 설계된 AI 팩토리를 통해 조직과 국가가 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다.