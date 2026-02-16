IBM Consulting은 NVIDIA를 엔진으로 하는 Dell AI Factory를 통해 엔터프라이즈 혁신을 가속화합니다.
Dell AI Factory with NVIDIA는 AI를 반복 가능하고 확장 가능한 엔터프라이즈 역량으로 전환하여, 사실상 디지털 인텔리전스를 위한 생산 라인으로 구현합니다.
기업들은 산업 현장의 예측 유지보수, 동적 공급망, 실시간 고객 참여, 금융 분야의 자율적 의사결정에 이르기까지 핵심 운영 전반에 AI 역량을 빠르게 내재화하고 있습니다. 그 확산 속도는 매우 가파릅니다. 글로벌 AI 인프라 시장은 연평균 약 38%의 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 해당 시장은 2024년 약 1,470억 달러에서 2029년에는 7,470억 달러 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다.
이러한 배경 속에서 전 세계 조직들은 단순히 AI를 파일럿 단계에 머무르게 하는 것이 아니라, 경쟁 우위를 빠르게 확보하기 위해 AI를 안정적이고 안전하게 운영 환경에 배포해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
한편, AI 워크로드는 기존 워크로드보다 컴퓨팅, 메모리, 인터커넥트 및 스토리지에 훨씬 더 높은 부담을 줍니다. 기존 클라우드 모델과 레거시 데이터 센터는 “대규모 AI(AI at scale)”를 구현하는 데 있어 엔터프라이즈 기대치를 충족하지 못하는 경우가 많습니다. 클라우드는 유연성과 빠른 시작이라는 장점을 제공하지만, 다중 테넌시 환경으로 인한 성능 변동성, 대규모 모델 학습 시 발생하는 급증 비용, 실시간 추론을 위한 지연 시간 병목 등의 문제를 초래하는 경우가 많습니다.
유럽의 데이터 주권 및 규제 제약(GDPR, 데이터 레지던시, 산업별 규정 등)은 조직이 데이터를 퍼블릭 클라우드로 자유롭게 이전하는 것을 더욱 제한합니다. 레거시 시스템, 온프레미스 데이터 사일로, 복잡한 엔터프라이즈 워크플로는 단순한 클라우드 전환에 저항하는 경우가 많으며, 일부 기업은 중단되거나 부분적으로만 진행된 마이그레이션으로 인해 AI 효과가 저해되고 있다고 보고하고 있습니다.
IBM Consulting은 NVIDIA 및 Dell과 긴밀히 협력하여, AI 시대의 기회를 선점할 수 있도록 목적에 맞게 설계된 AI 팩토리를 통해 조직과 국가가 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다.
경영진에게는 핵심 프로세스에 AI를 내재화하여 효율성, 수익성 및 새로운 수익원을 창출함으로써 비즈니스 혁신을 가속화합니다.
기술 리더에게는 GPU 집약형 컴퓨팅, 고성능 네트워킹 및 엔터프라이즈급 스토리지를 아우르는 검증된 아키텍처를 제공합니다. 또한 데이터 수집과 모델 학습부터 배포, 모니터링, 거버넌스에 이르기까지 전체 라이프사이클을 포괄하는 완전한 AI 소프트웨어 스택을 제공합니다.
Dell AI Factory with NVIDIA는 확장 가능하고 고성능이며 에너지 효율적인 기반을 제공하여 엔터프라이즈 AI를 구동하는 인프라 백본 역할을 합니다. Dell의 최적화된 서버와 NVIDIA 가속 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹을 기반으로 구축되어, 컴퓨팅 집약적 현대화 및 AI 워크로드를 위한 안전하고 고집적 플랫폼을 제공합니다.
Dell AI Factory with NVIDIA는 광범위한 AI 이니셔티브를 지원할 수 있는 유연한 플랫폼이지만, 그 진정한 가치는 가장 중요한 영역에서 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 데 있습니다. 은행권에서 더 빠른 사기 탐지를 가능하게 하든, 헬스케어 분야에서 정밀 의료를 가속화하든, 제조업에서 생산 가동 시간을 개선하든, Dell AI Factory with NVIDIA는 기업 혁신을 지원합니다. 또한 파일럿 프로젝트에서 엔터프라이즈 규모의 성과로 전환할 수 있도록 지원합니다.
이러한 솔루션은 새로운 성장 기회를 창출하고 위험을 줄이며 운영 효율성을 향상시켜, AI를 단순한 기술 투자가 아닌 전략적 비즈니스 경쟁력으로 전환합니다.
미국과 유럽의 은행들은 증가하는 거래량, 즉시 결제 제도, 강화되는 규제 감독에 직면해 있습니다. 사기 탐지 및 자금 세탁 방지를 위한 AI 모델은 초저지연의 실시간 추론이 필요합니다.
유럽에서는 AI 법과 GDPR이 환자 데이터의 엄격한 데이터 상주 요건을 요구하므로, 순수 클라우드 기반 솔루션은 적용이 까다롭습니다.
유럽과 미국의 제조업체들은 공장 운영을 시뮬레이션하고 산업 장비의 예지 정비를 가능하게 하기 위해 AI 기반 디지털 트윈을 도입하고 있습니다. 이러한 모델을 학습하고 업데이트하려면 고대역폭 인터커넥트와 저지연 인프라가 필요합니다.
여러 산업에서 HR 리더들은 채용, 역량 매칭, 인력 계획을 위해 생성형 AI를 실험하고 있습니다.
서비스형 AI Factory 모델은 기존 인프라 및 현대화 프로그램을 지속적인 SaaS형 플랫폼 기반 운영 모델로 전환합니다. 이 모델은 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반의 복잡성을 추상화하여, 기업이 현대화, AI 도입, 플랫폼 혁신을 일회성 프로젝트가 아닌 관리형 역량으로 활용할 수 있도록 합니다.
이러한 접근 방식은 AI Factory를 자생적인 구조로 만들며, 엔터프라이즈 규모에서 자동화, 규제 준수, AI 기반 인텔리전스를 지속적으로 제공하는 살아 있는 진화형 서비스로 발전시킵니다.
IBM Consulting은 AI Factory(서비스 모델로 제공됨)를 구현할 수 있도록 다양한 가속기와 AI 기반 방법론 포트폴리오를 제공합니다. ICA4CT, ICCA, ICA4AA 및 관련 툴을 포함한 이러한 가속기는 AI Factory의 핵심 자동화 및 거버넌스 기반을 제공합니다. 이러한 가속기는 클라우드 랜딩 존을 표준화하고, 현대화를 자동화하며, AI 워크로드 온보딩을 지원하고, 규제 준수 및 관측 가능성을 내재화하여 서비스형 AI Factory를 위한 일관되고 반복 가능하며 확장 가능한 제공 모델을 보장합니다.
IBM은 또한 Dell AI Factory with NVIDIA를 폭넓게 활용하여 다음과 같은 주요 엔터프라이즈 혁신 이니셔티브 전반의 현대화를 추진합니다.
초기 AI 도입 단계부터 엔터프라이즈 규모에 이르기까지, IBM Consulting의 혁신 및 애플리케이션 현대화 전문성이 결합된 Dell AI Factory with NVIDIA 플랫폼은 명확하고 안전한 발전 경로를 제공합니다.