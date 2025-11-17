AWS 및 IBM 컨설팅을 통한 포스트 퀀텀 암호화 마이그레이션 간소화

IBM Consulting Autonomous Security for Cloud(ASC)는 지능형 정책 기반 자동화를 통해 AWS의 혁신을 확장하여 엔터프라이즈 클라우드 운영 전반에 퀀텀 세이프 관행이 기본적으로 내장되도록 보장합니다. AWS Bedrock을 기반으로 구축되고 AI 기반 정책 추론을 기반으로 하는 ASC는 엔터프라이즈 암호화 정책을 지속적으로 해석하고 라이브 AWS 구성과 비교하여 검증합니다. 이러한 접근 방식은 모든 배포가 새로운 포스트 퀀텀 암호화(PQC) 표준과 진화하는 규제 기대치에 부합하도록 보장합니다.

현재 설계에서 ASC는 글로벌 추론 데이터베이스(GID)와 AWS 구성 신호를 사용하여 엔터프라이즈 제어의 준수 여부를 검증합니다. ML-KEM(모듈-격자 키 캡슐화 메커니즘)과 같은 PQC 알고리즘이 AWS 서비스 전반에서 주류가 되면서, ASC의 추론 모델과 GID 스키마는 기본적으로 PQC 메타데이터 속성을 이해하도록 발전하고 있습니다. 이러한 진화를 통해 ASC는 대규모의 암호화 제어를 자율적으로 도출, 적용 및 수정할 수 있으며, 사람의 개입 없이도 PQC 준비 상태를 실행 가능한 AWS 구성 규칙으로 전환할 수 있습니다.

ML-KEM 도입은 AWS KMS, AWS 전송 제품군, AWS 인증서 관리자(ACM)부터 암호화, 키 교환 또는 보안 전송을 처리하는 Amazon EKS, SNS 및 기타 서비스에 이르기까지 여러 AWS 리소스에 걸쳐 있습니다. ASC의 GID 기반 추론 계층은 ML-KEM 키 정책, PQC 준수 인증서 체인 및 하이브리드 암호화 상태와 같은 이러한 서비스 내에서 PQC 관련 속성을 감지하고 해석하도록 향상되었습니다. 이 향상된 기능을 통해 정책 중심의 PQC 준비 상태 검증이 가능합니다.

이 능력은 ASC의 퀀텀 세이프 진화인 ASCPQC의 기반을 형성합니다. ASC는 AI 기반 추론을 통해 암호화 드리프트를 식별할 뿐만 아니라 PQC를 준수하는 수정 경로를 시뮬레이션하고 권장하여 기존 암호화에서 ML-KEM 기반 구현으로 원활하게 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다.

기존 알고리즘과 PQC 알고리즘이 공존해야 하는 하이브리드 전환 기간 동안 ASC는 구성을 지속적으로 모니터링하고 레거시 암호화 기본 요소를 감지하여 양자 내성 기반 대안을 적용하거나 제안합니다. 이 폐쇄형 자가 치료 보안 모델은 엔터프라이즈급 보증과 민첩성을 유지하면서 수작업을 없애줍니다.

규정 준수 자동화를 넘어 ASC는 AWS 워크로드 전반에서 PQC 채택, 마이그레이션 진행 상황 및 잔여 위험을 측정하는 동적 대시보드를 통해 암호화 태세에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.

자율 시행 모델의 일부로, ASC는 AWS 구성을 활용하여 AWS 서비스 전반에서 PQC 구성의 편차를 지속적으로 감지합니다. ASC는 AWS KMS, 전송 제품군, ACM 및 기타 암호화 엔드포인트의 ML-KEM 및 ML-DSA 호환성 속성을 상호 연관시켜 배포된 구성이 승인된 퀀텀 세이프 기준선에서 벗어나는 시점을 식별합니다. 이 접근 방식은 아직 PQC 표준에 부합하지 않는 서비스를 개선할 수 있도록 플래그를 지정하여 조직이 클라우드 자산 전체에서 일관된 퀀텀 세이프 태세를 유지할 수 있도록 합니다.

이러한 통합 가시성은 퀀텀 세이프 마이그레이션을 복원력과 현대화를 위한 전략적 프로그램으로 전환하여 ASC를 포스트 퀀텀 시대의 보안 운영을 위한 자율 제어 영역으로 자리매김합니다.

AWS와 IBM Consulting은 함께 퀀텀 세이프 클라우드 보안의 미래를 정의하고 있습니다. PQC 인텔리전스를 해석, 번역하고 자율적으로 행동하는 ASC의 능력은 적응형 AI 기반 사이버 보안 복원력의 새로운 시대를 위한 토대를 마련합니다.