AWS 및 IBM 컨설팅을 통한 포스트 퀀텀 암호화 마이그레이션 간소화
양자 컴퓨팅이 발전함에 따라 AWS와 IBM Consulting은 협력하여 조직이 가장 중요한 애플리케이션과 데이터의 복원력을 강화할 수 있도록 지원합니다. 이 협업은 암호화를 현대화하기 위한 것만이 아니며, 양자 기능이 오늘날의 암호화를 무용지물로 만들 수 있는 시대에 디지털 신뢰의 연속성, 운영 안정성과 규정 준수를 보장하기 위한 것이기도 합니다.
에너지와 금융부터 정부 및 방위산업에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 미션 크리티컬 워크로드에 대한 기업의 AWS 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 암호화 위험을 사전에 예측하고 관리하는 능력은 암호화 위험에 대응하는 것이 아니라, 차세대 디지털 복원력을 정의합니다.
양자 컴퓨터는 계산의 근본적인 변화를 나타냅니다. 양자 컴퓨터는 동시에 여러 상태로 존재할 수 있는 큐비트를 사용하여 특정한 수학적 문제를 기존 기계보다 기하급수적으로 빠르게 해결합니다. 이러한 발전은 TLS와 같은 프로토콜, 소프트웨어 업데이트 및 디지털 서명에 사용되는 디지털 신뢰의 초석인 비대칭 암호화에 뚜렷한 과제를 안겨줍니다.
이 취약점은 체계적입니다. 충분히 강력한 양자 컴퓨터는 결국 온라인 거래, ID 시스템 및 API 통신을 보호하는 동일한 암호화 방법을 무력화할 수 있습니다. 이러한 '선수집 후암호해독' 위험은 몇 년 동안은 유출이 발생하지 않더라도 현재 암호화된 데이터가 미래에 밝혀질 수 있음을 의미합니다.
금융 거래 엔진, 의료 플랫폼, 산업 자동화 등 AWS에서 중요한 시스템을 운영하는 조직의 경우, 암호화 현대화는 기술 업그레이드가 아니라 운영 연속성과 장기적인 복원력을 위한 전략적 필수 요소라는 점이 분명합니다.
AWS는 포스트 퀀텀 암호화(PQC)로 마이그레이션하기 위해 사전 예방적이고 다층적인 접근 방식을 취합니다. 이러한 전환은 인터넷과 같이 신뢰할 수 없는 네트워크를 통해 통신하는 시스템부터 시작하여 단계적으로 이루어집니다. 첫 번째 단계는 원활한 마이그레이션을 보장하기 위한 철저한 테스트와 함께 기존 시스템의 인벤토리와 새로운 표준 개발을 수반합니다.
초기 평가 이후 AWS는 퍼블릭 AWS 엔드포인트에 PQC 알고리즘을 통합하여 AWS로 전송된 고객 데이터를 보호하는 데 주력하고 있습니다. 이 이니셔티브에는 AWS 서비스 전체에서 사용되는 오픈 소스 FIPS-140-3 검증 암호화 라이브러리인 AWS-LC 내에 ML-KEM을 구현하는 것이 포함됩니다.
AWS는 장기적인 보안 요구 사항을 충족하기 위해 양자 공격에 강한 새로운 디지털 서명 알고리즘인 ML-DSA를 도입합니다. AWS 키 관리 서비스(KMS)를 통해 제공되는 이 기능을 통해 고객은 서명 작업을 위한 PQC 키를 생성하고 사용할 수 있습니다. 마지막 단계에서는 서버 및 클라이언트 인증서 유효성 검사와 같은 세션 기반 인증을 위한 서비스에 PQC 서명 알고리즘을 통합하는 데 중점을 둡니다.
이 과정에서 AWS는 국가 사이버 보안 우수 센터 및 Linux 재단의 포스트 퀀텀 암호화 연합과 같은 업계 이니셔티브와 적극적으로 협력하고 있습니다. 이러한 협업은 다양한 PQC 구현에서 상호 운용성을 보장하는 것을 목표로 합니다.
AWS 보안 블로그에서 AWS의 포스트 퀀텀 암호화 마이그레이션 계획에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
대부분의 조직에서 포스트 퀀텀 암호화로의 전환은 알고리즘을 업데이트하는 것 이상으로 확장됩니다. 이를 위해서는 거버넌스, 리스크, 아키텍처 및 운영을 아우르는 조율된 노력이 필요합니다. 고객 인증, 공급망 커뮤니케이션, 클라우드 연결 또는 규제 데이터 보존 등 암호화가 비즈니스 프로세스의 기반이 되는 부분을 이해하는 것은 양자 위험을 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다.
건전한 퀀텀 세이프 변환은 기존 암호화 사용을 평가하고 민감도와 수명을 기반으로 데이터와 시스템을 분류하는 것에서 시작됩니다. 이 결과는 기술적 타당성과 비즈니스 중요성 사이의 균형을 맞추는 우선순위 적백 처리에 반영되어야 합니다. 많은 조직은 마이그레이션 중에 기존 알고리즘과 양자 알고리즘을 병렬로 실행하여 연속성과 호환성을 보장하는 하이브리드 접근 방식을 채택합니다.
운영 측면에서 기업은 소프트웨어를 업데이트하고, 새 라이브러리를 배포하고, 대규모로 구성을 관리할 수 있는 역량을 강화해야 합니다. 환경 전반에 TLS 1.3을 구현하고 AWS CLI와 SDK 채택에서 민첩성을 유지하는 것이 실질적인 첫 단계입니다. PQC 알고리즘은 성능, 지연 시간 및 리소스 사용 측면에서 다르게 작동할 수 있으므로 시간이 지나도 지속적인 모니터링은 필수적입니다.
이러한 비즈니스 중심의 단계적 접근 방식은 퀀텀 세이프 마이그레이션을 고립된 작업에서 지속 가능한 능력으로 전환하여 사이버 복원력, 규제 태세 및 이해 관계자의 신뢰를 강화합니다.
IBM Consulting Autonomous Security for Cloud(ASC)는 지능형 정책 기반 자동화를 통해 AWS의 혁신을 확장하여 엔터프라이즈 클라우드 운영 전반에 퀀텀 세이프 관행이 기본적으로 내장되도록 보장합니다. AWS Bedrock을 기반으로 구축되고 AI 기반 정책 추론을 기반으로 하는 ASC는 엔터프라이즈 암호화 정책을 지속적으로 해석하고 라이브 AWS 구성과 비교하여 검증합니다. 이러한 접근 방식은 모든 배포가 새로운 포스트 퀀텀 암호화(PQC) 표준과 진화하는 규제 기대치에 부합하도록 보장합니다.
현재 설계에서 ASC는 글로벌 추론 데이터베이스(GID)와 AWS 구성 신호를 사용하여 엔터프라이즈 제어의 준수 여부를 검증합니다. ML-KEM(모듈-격자 키 캡슐화 메커니즘)과 같은 PQC 알고리즘이 AWS 서비스 전반에서 주류가 되면서, ASC의 추론 모델과 GID 스키마는 기본적으로 PQC 메타데이터 속성을 이해하도록 발전하고 있습니다. 이러한 진화를 통해 ASC는 대규모의 암호화 제어를 자율적으로 도출, 적용 및 수정할 수 있으며, 사람의 개입 없이도 PQC 준비 상태를 실행 가능한 AWS 구성 규칙으로 전환할 수 있습니다.
ML-KEM 도입은 AWS KMS, AWS 전송 제품군, AWS 인증서 관리자(ACM)부터 암호화, 키 교환 또는 보안 전송을 처리하는 Amazon EKS, SNS 및 기타 서비스에 이르기까지 여러 AWS 리소스에 걸쳐 있습니다. ASC의 GID 기반 추론 계층은 ML-KEM 키 정책, PQC 준수 인증서 체인 및 하이브리드 암호화 상태와 같은 이러한 서비스 내에서 PQC 관련 속성을 감지하고 해석하도록 향상되었습니다. 이 향상된 기능을 통해 정책 중심의 PQC 준비 상태 검증이 가능합니다.
이 능력은 ASC의 퀀텀 세이프 진화인 ASCPQC의 기반을 형성합니다. ASC는 AI 기반 추론을 통해 암호화 드리프트를 식별할 뿐만 아니라 PQC를 준수하는 수정 경로를 시뮬레이션하고 권장하여 기존 암호화에서 ML-KEM 기반 구현으로 원활하게 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다.
기존 알고리즘과 PQC 알고리즘이 공존해야 하는 하이브리드 전환 기간 동안 ASC는 구성을 지속적으로 모니터링하고 레거시 암호화 기본 요소를 감지하여 양자 내성 기반 대안을 적용하거나 제안합니다. 이 폐쇄형 자가 치료 보안 모델은 엔터프라이즈급 보증과 민첩성을 유지하면서 수작업을 없애줍니다.
규정 준수 자동화를 넘어 ASC는 AWS 워크로드 전반에서 PQC 채택, 마이그레이션 진행 상황 및 잔여 위험을 측정하는 동적 대시보드를 통해 암호화 태세에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.
자율 시행 모델의 일부로, ASC는 AWS 구성을 활용하여 AWS 서비스 전반에서 PQC 구성의 편차를 지속적으로 감지합니다. ASC는 AWS KMS, 전송 제품군, ACM 및 기타 암호화 엔드포인트의 ML-KEM 및 ML-DSA 호환성 속성을 상호 연관시켜 배포된 구성이 승인된 퀀텀 세이프 기준선에서 벗어나는 시점을 식별합니다. 이 접근 방식은 아직 PQC 표준에 부합하지 않는 서비스를 개선할 수 있도록 플래그를 지정하여 조직이 클라우드 자산 전체에서 일관된 퀀텀 세이프 태세를 유지할 수 있도록 합니다.
이러한 통합 가시성은 퀀텀 세이프 마이그레이션을 복원력과 현대화를 위한 전략적 프로그램으로 전환하여 ASC를 포스트 퀀텀 시대의 보안 운영을 위한 자율 제어 영역으로 자리매김합니다.
AWS와 IBM Consulting은 함께 퀀텀 세이프 클라우드 보안의 미래를 정의하고 있습니다. PQC 인텔리전스를 해석, 번역하고 자율적으로 행동하는 ASC의 능력은 적응형 AI 기반 사이버 보안 복원력의 새로운 시대를 위한 토대를 마련합니다.
오늘날의 암호화를 해독할 수 있는 양자 컴퓨팅의 도래는 아직 몇 년이 더 걸릴 수 있지만, 지금부터 준비해야 할 때입니다. 일찍 시작하는 조직은 퀀텀 시대에 운영 신뢰, 규제 준비성, 고객 신뢰를 유지하는 조직입니다.
AWS와 IBM은 이러한 과도기 동안 고객을 지원하기 위해 최선을 다합니다. 현재 시스템 평가에 대한 가이드가 필요하거나, 마이그레이션 전략 개발에 관한 도움이 필요하거나, 제어되고 측정 가능한 방식으로 양자 내성 알고리즘을 구현하는 데 대한 지원이 필요하면 IBM 팀이 도와드릴 수 있습니다.
지금 바로 퀀텀 세이프 전략 계획을 시작하는 것이 좋습니다. 양자 시대에 데이터 보안을 유지하기 위한 이 중요한 여정을 시작하려면 AWS 및 IBM Consulting 담당자에게 문의하세요. 조직은 지금 조치를 취함으로써 다음 기술 주기뿐 아니라 차세대를 위해서도 가장 중요한 데이터, 서비스 및 애플리케이션을 계속 보호할 수 있습니다.