불필요한 노력 없이, 더 스마트하게 확장하세요. IBM Blueworks Live로 비즈니스 워크플로를 간소화하고 비용을 절감하세요

중소규모 비즈니스(SMB)를 운영한다는 것은 운영, 고객, 급여, 성장을 모두 관리하는 동시에 지저분하고 일관되지 않은 워크플로와 싸우는 것을 의미합니다.

성장이 목표이고 리소스가 제한되어 있다면 비효율적인 프로세스를 감당할 수 없습니다. 많은 조직이 스프레드시트에 묻혀 있거나 '아는 사람'의 머릿속에만 저장되어 있는 워크플로로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제는 종종 공유된 가시성 없이 불분명한 작업과 혼란스러운 프로세스 변경을 쫓느라 시간을 낭비하는 결과로 이어집니다.

Blueworks Live는 팀이 비즈니스 프로세스를 매핑, 관리 및 모니터링할 수 있는 통합된 클라우드 기반 작업 공간을 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 모든 사람이 일관성을 유지하고 모든 것을 문서화하며 더 빠르게 개선할 수 있습니다.

Blueworks Live를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

온보딩부터 고객 전달, 내부 승인에 이르기까지 워크플로에 대한 전문적인 다이어그램을 쉽게 구축할 수 있습니다.

단일 보안 리포지토리로 버전 혼동을 없애고, '그 업무는 다른 사람이 한 줄 알았어요' 같은 잘못된 인계 상황도 사라집니다.

프로세스를 한 번만 수정해도 조직 전체에 즉시 반영됩니다. 한 번 업데이트하면 어디서나 동기화되는 모델을 통해 팀의 연결 상태를 유지하고 업무 속도를 높일 수 있습니다.

더 높은 수준의 투명성, 책임성, 속도를 구현합니다. 일반적으로 대기업용 도구에서만 제공되던 기능들을 중소규모 비즈니스에 맞게 간소화했습니다.

이 솔루션은 10~100명의 직원으로 구성된 팀을 관리하면서 프로세스 부하로 인해 업무 속도가 느려지는 경우, 속도를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 또한 비즈니스가 성장 단계에 접어들면서 혼란스럽지 않고 깔끔하게 확장하려는 경우에도 이상적입니다.

영업, 운영, 주문 처리, 재무 등 여러 부서가 있고 부서 간에 더 인계가 필요한 경우 이 도구를 사용하면 이러한 연결을 간소화할 수 있습니다. 또한 수동 프로세스에서 디지털 프로세스로 전환하거나 사후 대응 방식에서 사전 예방적 접근 방식으로 전환하는 경우에도 원활하게 전환할 수 있는 가교 역할이 되어 줍니다.