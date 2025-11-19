불필요한 노력 없이, 더 스마트하게 확장하세요. IBM Blueworks Live로 비즈니스 워크플로를 간소화하고 비용을 절감하세요
IBM Blueworks Live는 워크플로를 간소화하고 조정하여 팀이 관리에 소요되는 시간을 줄이고 결과를 도출하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다. 기간 한정으로 제공되는 월간 또는 연간 구독료 30% 할인 혜택을 누려 보세요.
중소규모 비즈니스(SMB)를 운영한다는 것은 운영, 고객, 급여, 성장을 모두 관리하는 동시에 지저분하고 일관되지 않은 워크플로와 싸우는 것을 의미합니다.
성장이 목표이고 리소스가 제한되어 있다면 비효율적인 프로세스를 감당할 수 없습니다. 많은 조직이 스프레드시트에 묻혀 있거나 '아는 사람'의 머릿속에만 저장되어 있는 워크플로로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제는 종종 공유된 가시성 없이 불분명한 작업과 혼란스러운 프로세스 변경을 쫓느라 시간을 낭비하는 결과로 이어집니다.
Blueworks Live는 팀이 비즈니스 프로세스를 매핑, 관리 및 모니터링할 수 있는 통합된 클라우드 기반 작업 공간을 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 모든 사람이 일관성을 유지하고 모든 것을 문서화하며 더 빠르게 개선할 수 있습니다.
Blueworks Live를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
이 솔루션은 10~100명의 직원으로 구성된 팀을 관리하면서 프로세스 부하로 인해 업무 속도가 느려지는 경우, 속도를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 또한 비즈니스가 성장 단계에 접어들면서 혼란스럽지 않고 깔끔하게 확장하려는 경우에도 이상적입니다.
영업, 운영, 주문 처리, 재무 등 여러 부서가 있고 부서 간에 더 인계가 필요한 경우 이 도구를 사용하면 이러한 연결을 간소화할 수 있습니다. 또한 수동 프로세스에서 디지털 프로세스로 전환하거나 사후 대응 방식에서 사전 예방적 접근 방식으로 전환하는 경우에도 원활하게 전환할 수 있는 가교 역할이 되어 줍니다.
Elevations Credit Union은 보다 프로세스 중심적으로 전환하고 병목 현상을 제거하기 위해 Blueworks Live로 전환했습니다. Blueworks Live를 사용하여 조직 전체의 상호 의존적인 프로세스를 문서화하고 연결했습니다.
3가지 결과
수천 명의 팀원이나 수백만 건의 트랜잭션이 없더라도 워크플로를 캡처하면 숨겨진 지연을 찾아낼 수 있고 속도와 처리량에서 눈에 띄는 개선 효과를 얻을 수 있습니다.
Blueworks Live의 30일 무료 평가판에 등록하여 주요 워크플로를 매핑하고, 팀을 초대하여 실시간 협업이 실제로 이루어지는 모습을 확인해 보세요.
결제 시 30% 할인 코드(일부 지역에서만 사용 가능)를 적용하고, 신규 고객 온보딩·주문 처리·내부 승인 중 하나를 파일럿 프로세스로 선택해 매핑하세요. 그런 다음 팀원을 초대하여 병목 구간을 파악하고 단계를 간소화하세요. 도구가 개선을 도와줄 것입니다. 체험 기간이 끝나면 더 많은 프로세스로 확대해 운영하세요. 할인된 구독료는 비용 절감에도 도움이 됩니다.
시간이 지날수록 비효율적인 프로세스로 인한 비용은 계속 증가합니다. 실수, 지연, 커뮤니케이션 오류가 누적되기 때문입니다.
지금 바로 IBM Blueworks Live와 함께 효율성을 향한 여정을 시작하세요.