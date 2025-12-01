IBM MQ SaaS 예약 인스턴스로 미션 크리티컬 메시징의 다운타임 딜레마 해결

현재의 하이브리드 클라우드 환경에서 기업은 빠르게 현대화하고 있지만 애플리케이션과 데이터가 모두 동일한 속도로 이동하지는 않습니다. 미션 크리티컬 시스템은 온프레미스에 남아 있는 반면, 새로운 워크로드는 클라우드에 구축되는 경우가 많습니다. 그 결과 원활하고 안전하며 안정적으로 통신해야 하는 여러 환경이 복잡하게 혼합되어 있습니다.

하이브리드 아키텍처는 통합을 기반으로 성장합니다. IBM MQ SaaS는 프라이빗 데이터 센터와 여러 클라우드에서 애플리케이션, 시스템 및 서비스를 연결하는 신뢰할 수 있는 백본 역할을 합니다. 메시지가 환경 간에 단 한 번만 전달되도록 지원하여 기업이 거래, 결제, 물류에 의존하는 신뢰성을 제공합니다.

관리 서비스로 운영되는 MQ SaaS는 조직이 메시징 인프라 유지 관리의 복잡성을 줄이면서 현대화 속도를 높일 수 있도록 지원합니다. 하이브리드 연결을 지원하도록 설계되어 팀이 기존 운영을 중단하지 않고도 워크로드를 클라우드로 더 쉽게 이전할 수 있습니다.

IBM MQ는 G2에서 리더로(2023년 겨울), TrustRadius에서 최고 등급을 받았으며(2024년), 종합 점수 9/10과 150개 이상의 검증된 리뷰를 통해 그 안정성과 성능을 인정받았습니다.