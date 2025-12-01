IBM MQ SaaS 예약 인스턴스로 미션 크리티컬 메시징의 다운타임 딜레마 해결
기업이 더 빠르게 현대화하고, 더 효율적으로 운영하며, 모든 메시지 교환에서 신뢰를 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
기업이 더 빠르게 현대화하고, 더 효율적으로 운영하며, 모든 메시지 교환에서 신뢰를 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
기업이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경으로 확장함에 따라 리더들은 여러 클라우드, 플랫폼 및 오케스트레이션과 관련된 문제에 직면하게 될 것입니다. 이러한 관점은 원활한 데이터 교환을 보장하고 데이터 무결성을 유지하며 다운타임이나 보안 침해로 인한 손실을 방지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 궁극적으로 고객 만족도와 매출 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
많은 조직에서 문제는 현대화 여부가 아니라 미션 크리티컬 워크로드를 중단하지 않고 어떻게 현대화할 것인가입니다.
IBM MQ SaaS(SaaS)는 완전히 관리되는 고가용성 MQ 인스턴스를 서비스로 제공함으로써 이러한 압박을 정면으로 해결하며, IBM Cloud와 현재 Amazon Web Services(AWS)에서 모두 사용할 수 있습니다.
IBM MQ SaaS는 기업이 수십 년 동안 신뢰해 온 것과 동일한 기술을 기반으로 구축된 관리형 메시징 백본을 제공합니다. 기업이 더 빠르게 현대화하고, 더 효율적으로 운영하며, 모든 메시지 교환에서 신뢰를 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
IBM MQ SaaS를 활용하여 하이브리드 클라우드 연결을 구동함으로써 비즈니스를 혁신할 수 있습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 전반에서 하나의 표준 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 연결을 간소화하고 플랫폼 간 워크로드를 더 쉽게 이동할 수 있습니다. 그 결과 민첩성 향상, 운영 오버헤드 감소 및 일관된 안정성을 얻을 수 있습니다. IBM MQ SaaS를 사용하면 변화하는 비즈니스 요구에 빠르게 대응하고 고객 경험을 개선하며 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
현재의 하이브리드 클라우드 환경에서 기업은 빠르게 현대화하고 있지만 애플리케이션과 데이터가 모두 동일한 속도로 이동하지는 않습니다. 미션 크리티컬 시스템은 온프레미스에 남아 있는 반면, 새로운 워크로드는 클라우드에 구축되는 경우가 많습니다. 그 결과 원활하고 안전하며 안정적으로 통신해야 하는 여러 환경이 복잡하게 혼합되어 있습니다.
하이브리드 아키텍처는 통합을 기반으로 성장합니다. IBM MQ SaaS는 프라이빗 데이터 센터와 여러 클라우드에서 애플리케이션, 시스템 및 서비스를 연결하는 신뢰할 수 있는 백본 역할을 합니다. 메시지가 환경 간에 단 한 번만 전달되도록 지원하여 기업이 거래, 결제, 물류에 의존하는 신뢰성을 제공합니다.
관리 서비스로 운영되는 MQ SaaS는 조직이 메시징 인프라 유지 관리의 복잡성을 줄이면서 현대화 속도를 높일 수 있도록 지원합니다. 하이브리드 연결을 지원하도록 설계되어 팀이 기존 운영을 중단하지 않고도 워크로드를 클라우드로 더 쉽게 이전할 수 있습니다.
IBM MQ는 G2에서 리더로(2023년 겨울), TrustRadius에서 최고 등급을 받았으며(2024년), 종합 점수 9/10과 150개 이상의 검증된 리뷰를 통해 그 안정성과 성능을 인정받았습니다.
기업들은 현대화의 장애물로 운영, 가용성, 유지보수를 꼽는 경우가 많습니다. IBM은 MQ SaaS를 통해 플랫폼의 건강, 업데이트 및 확장을 관리하므로 팀은 가동 시간을 유지하는 대신 새로운 기능을 제공하는 데 집중할 수 있습니다.
이러한 관리형 모델로의 전환은 운영 비용을 절감하고 환경 전반에서 일관성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
분산된 세상에서는 모든 연결이 중요합니다. MQ SaaS는 전송 중인 데이터에 대한 암호화와 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 엔드포인트를 통한 프라이빗 연결을 제공하여 조직이 온프레미스와 클라우드 시스템 간에 이동할 때 중요한 데이터를 보호할 수 있도록 지원합니다.
최신 애플리케이션은 민첩성을 요구합니다. MQ SaaS는 API 및 코드형 인프라 지원을 제공하여 팀이 배포를 자동화하고 메시지를 지속적인 전달 파이프라인에 통합할 수 있도록 합니다. 이 프로세스를 사용하면 안정성을 저하시키지 않으면서 클라우드 네이티브 및 이벤트 기반 아키텍처를 더 쉽게 구축하고 확장할 수 있습니다.
기업은 IBM MQ SaaS를 도입하여 다음을 수행할 수 있습니다.
IBM MQ SaaS는 기업이 하이브리드 클라우드 시대에 더 빠르게 움직이고 더 스마트하게 통합하여 구축할 수 있도록 지원합니다.