에이전틱 엔터프라이즈 구축: AI가 조달 플레이북을 바꾸는 방식

우리의 접근 방식은 3가지 실용적 원칙을 기반으로 합니다.

인간 우선 설계: AI는 사람들을 대체하는 것이 아니라 역량을 강화해야 합니다. 책임 있는 혁신: 윤리와 투명성은 선택 사항이 아니라, 기본적인 사항입니다. 비즈니스 성과를 촉진하는 협업 에코시스템: Salesforce Agentforce와 같은 플랫폼을 IBM Consulting과 결합하여 디지털 작업자와 인간 작업자가 상호 보완하여 비즈니스 이점을 제공할 수 있는 환경을 조성합니다.

그 결과는 어떨까요? 조달팀은 주기 시간을 단축하고, 공급업체 다양성을 개선하고, 위험 노출을 줄임으로써 신뢰를 저하시키지 않으면서 속도를 높여 전문가가 전략적 파트너십에 집중할 수 있는 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다.

책임감 있는 혁신은 조직이 협력할 때 가능합니다. 이것이 바로 IBM 및 Salesforce와 같은 파트너십이 중요한 이유입니다. 로고 때문이 아니라 협업이 신뢰, 투명성 및 공동 책임을 제공하기 때문입니다.

"IBM과 함께 우리는 조달팀이 AI의 혁신적인 잠재력을 활용하여 사후 대응적인 프로세스에서 비즈니스 전반에 걸쳐 선제적이고 인사이트를 기반으로 한 파트너십으로 전환할 수 있도록 지원하고 있습니다."라고 UKI Salesforce의 CEO인 Zahra Bahrololoumi는 말합니다. “Salesforce의 신뢰할 수 있는 데이터 및 AI 기능과 IBM의 심층적인 업계 전문성을 통해 조직은 복원력이 더 뛰어난 공급망을 구축하고, 더 스마트한 의사 결정을 내리고, 장기적으로 지속 가능한 가치를 창출할 수 있습니다.”