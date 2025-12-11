에이전틱 엔터프라이즈 구축: AI가 조달 플레이북을 바꾸는 방식
조달팀은 복잡한 소싱 프로세스, 긴 RFP 주기, 늘어나는 규정 준수 요구 등 어려운 현실에 직면해 있습니다. 이러한 문제점들은 의사 결정 과정을 늦추고 직원들의 에너지를 고갈시킵니다. 하지만 AI가 이러한 이야기를 바꾸고 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면 AI를 조달에 사용하는 조직은 최대 70%의 비용을 절감했습니다. 또한 공급업체를 10배 빠르게 온보딩하고 가격 분석 시간을 2일에서 단 10분으로 단축했습니다. 이러한 성과는 결코 작지 않습니다. 이는 사람들에게 가장 중요한 일, 즉 관계 구축과 전략 추진을 위한 시간을 돌려주는 게임 체인저입니다.
우리는 기술에만 초점을 맞추는 것이 아니라 책임감 있는 AI로 실제 비즈니스 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 조달은 조직의 모든 부분에 영향을 미칩니다. 하지만 수작업과 규정 준수 검사에서 속도가 느려지는 경우가 많습니다. IBM은 심층적인 업계 전문 지식과 설명 가능하고 확장가능하며 안전한 AI를 결합하여 팀이 이러한 문제를 극복할 수 있도록 지원합니다.
우리의 접근 방식은 3가지 실용적 원칙을 기반으로 합니다.
그 결과는 어떨까요? 조달팀은 주기 시간을 단축하고, 공급업체 다양성을 개선하고, 위험 노출을 줄임으로써 신뢰를 저하시키지 않으면서 속도를 높여 전문가가 전략적 파트너십에 집중할 수 있는 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다.
책임감 있는 혁신은 조직이 협력할 때 가능합니다. 이것이 바로 IBM 및 Salesforce와 같은 파트너십이 중요한 이유입니다. 로고 때문이 아니라 협업이 신뢰, 투명성 및 공동 책임을 제공하기 때문입니다.
"IBM과 함께 우리는 조달팀이 AI의 혁신적인 잠재력을 활용하여 사후 대응적인 프로세스에서 비즈니스 전반에 걸쳐 선제적이고 인사이트를 기반으로 한 파트너십으로 전환할 수 있도록 지원하고 있습니다."라고 UKI Salesforce의 CEO인 Zahra Bahrololoumi는 말합니다. “Salesforce의 신뢰할 수 있는 데이터 및 AI 기능과 IBM의 심층적인 업계 전문성을 통해 조직은 복원력이 더 뛰어난 공급망을 구축하고, 더 스마트한 의사 결정을 내리고, 장기적으로 지속 가능한 가치를 창출할 수 있습니다.”
조달은 프로세스에만 국한되지 않으며, 압박 속에서도 최고의 성과를 내기 위해 노력하는 사람들에 대한 것입니다. 다음은 Agentforce와 AI가 대안이 아닌 파트너로서 필요한 이유입니다.
이러한 에이전트는 인간의 판단을 대체하는 것이 아니라 인간의 판단을 강화합니다. 이를 통해 전문가는 일상 업무에서 벗어나 협업, 창의성, 전략적 사고를 위한 시간을 확보할 수 있습니다.
"협업과 신뢰할 수 있는 AI는 단순한 거래 자동화를 넘어 전략적 의사 결정과 장기적인 가치 창출을 위한 혁신적인 수단으로 조달 기능을 재정의하고 있습니다."라고 IBM Consulting의 UKI 매니징 파트너인 Rahul Kalia는 말합니다.
조달은 빠르게 변화하고 있습니다. 문제는 AI가 업무를 혁신할 것인가가 아니라, 우리가 얼마나 책임감 있고 협력적으로 업무를 혁신할 것인가 하는 것입니다. IBM과 Salesforce는 이러한 대화에 이미 익숙합니다. 양사의 파트너십은 신뢰와 혁신을 바탕으로 20년 이상 지속되어 왔으며, 책임감 있는 AI에 대한 공동의 노력으로 더욱 공고해졌습니다.
2017년 IBM Watson과 Salesforce Einstein을 통합한 것부터 오늘날의 생성형 AI 솔루션에 이르기까지, IBM은 조직이 업무 수행 방식을 재구상할 수 있도록 지속적으로 협력해 왔습니다. 두 선도 업체가 전문성과 플랫폼을 결합하면 효율성뿐 아니라 전체 가치 사슬에 걸친 복원력, 민첩성, 영향력을 확보할 수 있습니다.
무엇이 가능한지 살펴볼 준비가 되셨나요? 이제 귀사의 에이전틱 엔터프라이즈를 구축하는 방법에 대해 이야기를 시작해 봅시다.