첫날부터 모든 데이터베이스 보호하기: 확장 가능하고 자동화된 보호를 위한 Guardium과 Terraform

혁신 경쟁이 가속화되는 가운데, 개발 팀은 벡터 데이터베이스(DB)부터 클라우드 네이티브 서비스에 이르기까지 점점 더 다양한 데이터 저장소를 필요로 합니다. 이는 데이터 보안 팀에 큰 부담을 줍니다. 비즈니스는 속도를 요구하지만, 각 신규 데이터 저장소를 개별적으로 수동 보호하고 규정 준수를 입증하는 과정은 병목을 만들고 운영 비용을 증가시킵니다.

이러한 수동 방식은 현대적인 CI/CD 워크플로의 속도를 따라갈 수 없습니다. 보안은 마지막에 수행하는 시간이 많이 드는 단계가 아니라, 일상적인 워크플로에 직접 통합된 “핵심 원칙”이 되어야 합니다.

Terraform을 활용해 Guardium Data Protection의 에이전트리스 모니터링 및 취약점 평가 구성을 자동화함으로써 이 과정을 간소화했습니다. 이제 데이터베이스 감사, 취약점 스캔 및 규정 준수 온보딩이 데이터 저장소 프로비저닝 워크플로에 직접 통합됩니다. 그 결과, 데이터 저장소는 첫날부터 모니터링되고, 스캔되며, 보호됩니다.