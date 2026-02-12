첫날부터 모든 데이터베이스 보호하기: 확장 가능하고 자동화된 보호를 위한 Guardium과 Terraform

데이터베이스 감사, 취약점 스캔 및 규정 준수 온보딩이 이제 데이터 저장소 프로비저닝 워크플로에 직접 통합되었습니다.
혁신 경쟁이 가속화되는 가운데, 개발 팀은 벡터 데이터베이스(DB)부터 클라우드 네이티브 서비스에 이르기까지 점점 더 다양한 데이터 저장소를 필요로 합니다. 이는 데이터 보안 팀에 큰 부담을 줍니다. 비즈니스는 속도를 요구하지만, 각 신규 데이터 저장소를 개별적으로 수동 보호하고 규정 준수를 입증하는 과정은 병목을 만들고 운영 비용을 증가시킵니다.
이러한 수동 방식은 현대적인 CI/CD 워크플로의 속도를 따라갈 수 없습니다. 보안은 마지막에 수행하는 시간이 많이 드는 단계가 아니라, 일상적인 워크플로에 직접 통합된 “핵심 원칙”이 되어야 합니다.
Terraform을 활용해 Guardium Data Protection의 에이전트리스 모니터링 및 취약점 평가 구성을 자동화함으로써 이 과정을 간소화했습니다. 이제 데이터베이스 감사, 취약점 스캔 및 규정 준수 온보딩이 데이터 저장소 프로비저닝 워크플로에 직접 통합됩니다. 그 결과, 데이터 저장소는 첫날부터 모니터링되고, 스캔되며, 보호됩니다.
기존에도 Guardium Data Protection(GDP)에 신규 데이터베이스를 온보딩하는 과정은 잘 정립되어 있고 신뢰할 수 있는 절차였습니다. GDP는 감사 활성화, 정책 구성, 로그 연결 및 규정 준수 준비 상태 검증을 신속하게 수행할 수 있는 강력한 기본 기능을 제공합니다. 자동화가 없더라도 팀은 다양한 환경에 GDP를 효율적이고 일관되게 배포할 수 있습니다.
Terraform은 GDP 온보딩 워크플로를 인프라 코드로 통합하여 수동 단계를 제거하고, 대규모 배포를 가속화함으로써 이러한 기반을 더욱 확장합니다. 이 개선을 통해 온프레미스 또는 클라우드 환경의 모든 데이터베이스는 자동으로 다음과 같이 처리됩니다:
GDP는 기본적으로 강력한 보안을 제공하며, Terraform은 이를 더욱 빠르고, 일관되며, 완전 자동화된 방식으로 구현합니다.
이 자동화의 효과는 실제 사례에서 더욱 분명하게 드러납니다. IBM과 협력하여 2,000개 이상의 데이터베이스를 관리하는 한 대형 금융 서비스 기업은 수동 보안 온보딩으로 인해 상당한 지연과 높은 운영 비용이 발생했다고 보고했습니다.
데이터베이스당 35분이 소요되는 수동 프로세스를 기준으로 할 경우, 2,000개의 모든 데이터 저장소를 온보딩하는 데에는 1,166시간이 넘는 수작업이 필요합니다. Guardium Terraform 자동화를 CI/CD 파이프라인에 통합함으로써, 이 기업은 1,166시간이 소요되던 작업을 2,000개 전체 데이터베이스 기준 70시간 미만이 소요되는 자동화 워크플로로 전환했습니다. 이 자동화는 다음과 같은 효과를 제공합니다.
이 자동화를 통해 인력 증원 없이도 전체 환경에 보호 기능을 확장할 수 있었으며, 보안을 CI/CD 파이프라인에 직접 내재화할 수 있었습니다.
이 자동화된 접근 방식은 특정 팀만을 위한 것이 아니라, 각 역할별 주요 과제를 해결함으로써 조직 전반의 정렬을 지원합니다.
Terraform 자동화는 Oracle, SQL Server, PostgreSQL 또는 다양한 클라우드 네이티브 데이터베이스 등 이기종 환경 전반에서 일관되고 반복 가능하며 오류 없는 배포를 지원합니다.
속도 향상을 넘어, 이 자동화는 초기 단계부터 규정 준수 프레임워크를 충족하도록 보장합니다. Guardium의 지속적 감사 및 취약점 관리 기능은 혁신 속도를 저해하지 않으면서도 기업이 가시성, 통제력 및 신뢰성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
이 통합은 IBM® HashiCorp의 선도적인 인프라 코드(IaC) 플랫폼을 통해 데이터 보안 팀에 강력한 지원을 제공합니다. 운영 팀이 이미 채택한 Terraform 워크플로를 기반으로, 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 Guardium Data Protection을 오케스트레이션하며, 공통된 자동화 관행을 중심으로 팀 간 협업을 자연스럽게 정렬합니다.
시작하기 위해 전체 시스템을 전면 개편할 필요는 없습니다. 다음 개발 프로젝트에 이 자동화를 적용하는 것부터 시작해 보세요.
신규 데이터 저장소 하나에 대해서만 보안 온보딩을 자동화해도, 35분이 걸리던 수동 작업을 몇 분으로 줄이며 즉각적인 가치를 입증할 수 있습니다. 이는 단기적으로 성과를 거둘 수 있는 접근 방식으로, 기업 전반에 걸쳐 보안과 규정 준수를 확장할 수 있는 명확하고 반복 가능한 경로를 제공합니다.
시작에 필요한 모든 자료는 Terraform 레지스트리에서 확인할 수 있습니다.
데이터베이스 감사 및 규정 준수를 위한 Terraform 모듈