법률 검색용 프로덕션 RAG: Shorthills AI가 IBM watsonx.data를 사용하여 데이터 검색을 확장한 방법

뉴저지에 본사를 둔 Shorthills AI는 이러한 목표를 염두에 두고 RAG와 지식 그래프를 사용하여 도메인별로 최적화된 챗봇 형태의 생성형 AI 에이전트 프레임워크를 개발했습니다. 이 프레임워크는 관련성, 완전성, 검증 가능한 소싱이 속도만큼이나 중요한 법률 업계에 AI 기반 인사이트를 제공합니다.

Shorthills는 IBM watsonx.data의 Astra DB를 벡터 데이터베이스로 사용하고 Langflow를 사용함으로써, RAG 시스템을 구축할 때 반복 작업의 속도를 높이고 재현율과 정밀도가 60% 개선했습니다.

IBM 솔루션은 결과가 사용자 쿼리의 세부 사항과 속성을 포착하는 정도에 따라 포괄성을 4배 향상시키는 데 기여할 수 있습니다. 또한 다양성을 9배 향상시켜 사용자에게 하나의 추론이 아닌 다양한 해석과 관점을 제공할 수 있습니다. 이 기능은 법률 워크플로에서 논거와 반박을 준비하는 데 매우 중요합니다.