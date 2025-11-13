AI 에이전트는 독립형 도구가 아니라 복잡한 하이브리드 기업 에코시스템 내에서 작동하며 데이터, 시스템 및 사람과 상호 작용합니다. AI 에이전트를 워크플로에 통합하려면 전통적인 IT 프로세스와 시스템 통합을 재구상하여 에이전틱 엔터프라이즈로의 전환을 지원해야 합니다.

이러한 기업의 요구를 해결하기 위해 IBM은 Anthropic에서 검증한 최초의 가이드인 'MCP로 안전한 엔터프라이즈 AI 에이전트 설계'를 만들었습니다. 이 가이드에서는 AI 에이전트를 대규모로 안전하게 설계, 배포 및 관리하기 위한 구조화된 엔터프라이즈급 방법론을 소개합니다.

AI 에이전트는 대규모 언어 모델(LLM) 사고를 행동으로 바꾸는 AI 도구와 상호 작용합니다. 이러한 도구를 통해 AI 에이전트는 기업 및 외부 시스템과 데이터에 통합하여 정보를 검색하거나 작업을 수행할 수 있습니다.

이 방법론의 기초는 모델 컨텍스트 프로토콜을 통해 지원되는 엔터프라이즈 소프트웨어, 인프라 및 도구와 에이전틱 AI 시스템을 연결하는 표준화된 접근 방식을 채택하는 것입니다.

MCP 서버는 에이전트 시스템을 위한 엔터프라이즈급 통합 표면입니다. 에이전트가 잘 정의되고 감사 가능한 경계 내에서 행동할 수 있도록 표준화된 방식으로 도구, 리소스 및 프롬프트를 노출합니다.

예를 들어, 사용자는 하이브리드 배포 전반에서 상황 및 보안 태세에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 통합은 환경 전반의 기술을 아우르는 MCP 서버와의 연결을 통해 발생합니다. 사용자는 확인된 문제를 해결하기 위해 변경 사항을 구현하거나 문제를 해결하기 위한 지원 티켓을 열 수도 있습니다.

대부분의 구현이 아직 초기 단계에 머물러 있지만, MCP는 탄력을 받고 있습니다. 프로덕션 환경에서의 성공은 조직이 보안, 탄력성, 비결정성 및 거버넌스와 같은 주요 문제를 얼마나 잘 해결하는지에 달려 있습니다. MCP 도입이 증가함에 따라 어떤 에이전트나 도구를 어떤 조건에서 어떤 보호 장치와 함께 활성화할지 결정하는 인텔리전스인 오케스트레이션으로 초점이 옮겨갈 것으로 예상됩니다.