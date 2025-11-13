기업들은 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략을 채택하는 동시에 생성형 AI와 새로운 에이전트 패턴을 수용하고 있습니다. 기업이 개발, 운영 및 보안 전반에 걸쳐 자율 의사 결정과 지능형 자동화를 지원하기 위해 에이전틱 AI 도입을 가속화함에 따라 근본적인 변화가 진행되고 있습니다. AI 에이전트가 정책 인식 자율성으로 일상적이고 복잡한 작업을 관리하면 IT 팀은 혁신과 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있습니다.
기회는 분명합니다. AI 에이전트가 정책을 인식하는 자율성을 가지고 일상적이고 복잡한 작업을 처리하여 IT 팀이 혁신과 전략에 집중할 수 있도록 IT 운영을 재구상할 수 있습니다.
AI 에이전트는 독립형 도구가 아니라 복잡한 하이브리드 기업 에코시스템 내에서 작동하며 데이터, 시스템 및 사람과 상호 작용합니다. AI 에이전트를 워크플로에 통합하려면 전통적인 IT 프로세스와 시스템 통합을 재구상하여 에이전틱 엔터프라이즈로의 전환을 지원해야 합니다.
이러한 기업의 요구를 해결하기 위해 IBM은 Anthropic에서 검증한 최초의 가이드인 'MCP로 안전한 엔터프라이즈 AI 에이전트 설계'를 만들었습니다. 이 가이드에서는 AI 에이전트를 대규모로 안전하게 설계, 배포 및 관리하기 위한 구조화된 엔터프라이즈급 방법론을 소개합니다.
AI 에이전트는 대규모 언어 모델(LLM) 사고를 행동으로 바꾸는 AI 도구와 상호 작용합니다. 이러한 도구를 통해 AI 에이전트는 기업 및 외부 시스템과 데이터에 통합하여 정보를 검색하거나 작업을 수행할 수 있습니다.
이 방법론의 기초는 모델 컨텍스트 프로토콜을 통해 지원되는 엔터프라이즈 소프트웨어, 인프라 및 도구와 에이전틱 AI 시스템을 연결하는 표준화된 접근 방식을 채택하는 것입니다.
MCP 서버는 에이전트 시스템을 위한 엔터프라이즈급 통합 표면입니다. 에이전트가 잘 정의되고 감사 가능한 경계 내에서 행동할 수 있도록 표준화된 방식으로 도구, 리소스 및 프롬프트를 노출합니다.
예를 들어, 사용자는 하이브리드 배포 전반에서 상황 및 보안 태세에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 통합은 환경 전반의 기술을 아우르는 MCP 서버와의 연결을 통해 발생합니다. 사용자는 확인된 문제를 해결하기 위해 변경 사항을 구현하거나 문제를 해결하기 위한 지원 티켓을 열 수도 있습니다.
대부분의 구현이 아직 초기 단계에 머물러 있지만, MCP는 탄력을 받고 있습니다. 프로덕션 환경에서의 성공은 조직이 보안, 탄력성, 비결정성 및 거버넌스와 같은 주요 문제를 얼마나 잘 해결하는지에 달려 있습니다. MCP 도입이 증가함에 따라 어떤 에이전트나 도구를 어떤 조건에서 어떤 보호 장치와 함께 활성화할지 결정하는 인텔리전스인 오케스트레이션으로 초점이 옮겨갈 것으로 예상됩니다.
IT 운영의 미래는 자율적이고 정책 중심적이며 설계 단계부터 하이브리드를 도입하는 것입니다. IBM은 에이전틱 AI 시스템이 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 인프라, 온프레미스, 엣지 등 다양한 기술 스택에서 안전하게 학습하고 추론하며 행동할 수 있는 환경을 구축해 나가고 있습니다.
시간이 지남에 따라 이러한 시스템들은 명시적 가드레일 하에서 더 큰 권한을 갖게 될 것으로 예상되며, 보조 권고에서 통제되고 폐쇄 루프 복원으로, 궁극적으로는 자가 최적화 운영으로 진화할 것입니다. 이 비전은 규제가 엄격한 산업에서 보안 및 규정 준수를 우선시하는 IBM의 유산을 반영합니다.
IBM은 이 기회를 활용하여 IBM 인프라 포트폴리오 전반에서 에이전틱 AI 지원 기능을 활성화하기 위한 여정을 밟고 있습니다. IBM 인프라는 하이브리드 클라우드 및 AI에 관한 IBM 전략의 필수적인 부분으로서 하이브리드 클라우드 인프라를 제공합니다. IBM 인프라는 IBM® Cloud, IBM Z, IBM Power, IBM Storage와 IBM Technology Lifecycle Services(TLS)의 기술 서비스를 포함합니다.
IBM은 이러한 혁신을 지원하기 위해 포트폴리오 전반에 에이전트 및 MCP 서버를 포함한 에이전틱 AI 기능을 도입했습니다. 이러한 개선 사항을 통해 IBM 인프라는 에이전트 기반 AI를 완전히 지원하여 환경 전반에서 자동화와 통합을 뒷받침할 수 있게 되었습니다.
이제 IBM 인프라 제품은 MCP를 지원하는 에이전트형 IT 애플리케이션, AI 지원 워크플로우, 독립 소프트웨어 공급업체(ISV) 솔루션과 통합할 수 있습니다. IBM 플랫폼 전반의 관리 인터페이스는 다음을 포함하여 MCP 호환 서비스로 활성화되고 있습니다.
엔터프라이즈 고객은 IBM 인프라에서 이러한 MCP 서버를 활용하여 하이브리드 클라우드 배포 전반에서 원활한 경험을 얻을 수 있습니다. 이러한 IBM 인프라 MCP 서버를 선호하는 AI 도구에 통합할 수 있습니다. IBM watsonx Orchestrate, Claude 데스크톱 또는 기업이 사내에서 구축하는 맞춤형 AI 오케스트레이터(MCP for AI 도구 호출을 지원하는 제공 도구)를 예로 들 수 있습니다.
다음 데모 비디오에서 볼 수 있듯이, 예시의 기업인 Acme Co.는 하이브리드 클라우드 환경에서 운영됩니다. 애플리케이션은 IBM Cloud VPC의 가상 워크로드, Red Hat OpenShift의 클라우드 네이티브 서비스, watsonx.ai 기반의 AI 추론을 아우릅니다. 이러한 구성 요소는 IBM Storage에서 지원하는 온프레미스 엔터프라이즈 데이터 시스템과 긴밀하게 통합됩니다.
사용자에게 문제가 발생하면 하이브리드 배포 전반에 걸쳐 파편화된 API, 로그 및 관리 인터페이스의 특성으로 인해 근본 원인을 정확히 파악하기가 어려울 수 있습니다. 이 과제에서 모델 컨텍스트 프로토콜과 에이전틱 AI는 문제 해결을 간소화하고 해결 속도를 높이는 통합 대화형 인터페이스를 제공하여 경험을 혁신합니다.
하이브리드 클라우드 전반에 MCP 서버를 배포함으로써 Acme Co.는 이제 통합된 에이전틱 AI 경험을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, IBM® Cloud 상황에 대한 쿼리는 IBM Cloud MCP 서버로 라우팅되고, 스토리지 관련 진단은 Storage Insights MCP 서버를 통해 관리됩니다. 사용자는 단일 에이전틱 AI 인터페이스를 통해 IBM Support Insights에서 스토리지 자산에 대한 지원 계약 상태도 확인할 수 있습니다.
MCP 및 에이전틱 AI로 구동되는 이 엔터프라이즈 에이전틱 패턴은 운영을 간소화하고 팀이 문제를 더 빠르고 지능적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.
기업은 에이전틱 AI와 MCP 서버가 융합하여 IT 환경 전반에 걸쳐 통합된 경험을 제공하는 지능형 운영의 새로운 시대로 접어들고 있습니다. 개발자, 플랫폼 엔지니어, 운영자 및 지원팀은 이제 IBM Cloud, IBM Storage, IBM® Power, IBM Z 및 TLS 환경 전반에서 MCP 서버를 통해 원활하게 연결되는 특수 목적의 AI 에이전트와 상호 작용할 수 있습니다.
이러한 에이전트는 클라우드나 온프레미스에 호스팅된 기업 데이터와 애플리케이션 전반에 걸쳐 작업을 조율하여 보다 스마트하고 빠르며 안전한 운영을 가능하게 합니다.
IBM의 목표는 명확합니다. 하이브리드 엔터프라이즈를 위한 신뢰할 수 있는 자율 운영 패브릭을 구축하는 것입니다. 이러한 패브릭의 핵심은 에이전틱 AI로 구동되고, MCP를 통해 연결되며, IBM의 오케스트레이션 및 거버넌스로 차별화됩니다.