AIX에서 Oracle 미들웨어를 실행하는 조직을 위한 실용적인 가이드입니다.
2026년 6월에 공개된 Oracle의 최신 방향성 성명문은 IBM과 Oracle 간의 오랜 협력을 반영합니다. 시간이 지나면서 두 조직은 IBM® Power 하드웨어와 AIX 운영 체제에서 미션 크리티컬 워크로드를 실행하는 고객을 지원해 왔습니다.
미들웨어 플랫폼을 실행하는 엔터프라이즈 환경을 위한 이번 협업에는 향후 버전의 Oracle WebLogic Server와 IBM AIX 기반 Oracle Fusion Middleware에 대한 지원 계획이 포함됩니다.
이 발표는 기업 IT 선도 업체에게 향후 나아갈 방향에 대해 귀중한 지침을 제공합니다. 이를 통해 조직은 업그레이드 경로를 평가하는 동시에 플랫폼 결정을 장기적인 비즈니스 목표에 맞출 수 있습니다. 이 접근 방식은 단계적으로 계획하고 비즈니스 우선순위, 타임라인 및 전체 아키텍처에 맞게 조정할 수 있는 구조화된 현대화 경로를 제공합니다.
향후 AIX의 WebLogic 및 Fusion Middleware 릴리스에 대한 지원이 예정되어 있으므로 조직은 현재 플랫폼 환경에서 계속 운영하면서 업그레이드 옵션을 평가할 수 있습니다.
12.2.1.4/12.2.1.19 버전을 실행하는 팀의 경우 이 지침은 향후 출시될 제품이 기존 인프라 전략에 어떻게 부합할 수 있는지 평가하는 데 참고 자료가 됩니다. 단일 대규모 전환이 필요하지 않고 단계적 접근 방식을 지원합니다.
Fusion Middleware 12c(버전 12.2.1.4/12.2.1.19)가 2026년 12월에 프리미어 지원을 종료하고 2027년 12월에 확장 지원을 종료하는 등 주요 지원 마일스톤에 가까워짐에 따라 Oracle은 이에 대한 계획을 간략하게 설명했습니다. Oracle은 2027년 이후에 시장 중심 지원 프로그램을 도입할 계획입니다.
이 프로그램은 버전 12.2.1.4/12.2.1.19에 대한 지원을 확장하여 2030년까지 1년 단위로 제공할 예정이므로, 조직은 새 릴리스로의 전환을 계획하고 실행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
많은 팀에게 있어 이러한 연장된 기간은 현대화에 대한 보다 신중한 접근 방식을 지원하므로 다음 사항에 맞춰 업그레이드를 진행할 수 있습니다.
조직은 제한된 일정에 따라 의사 결정을 가속화하는 대신, 기술 및 비즈니스 우선순위를 모두 반영하는 방식으로 전환을 구성할 수 있습니다.
AIX는 여전히 Oracle의 계획된 지원 환경의 일부이지만, 조직은 미들웨어 환경에 접근하는 방식에 계속해서 유연성을 유지할 수 있습니다. 전략에 따라 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.
예를 들어, 하이브리드 전략을 평가하는 조직은 AIX에서 다른 시스템을 계속 운영하면서 특정 미들웨어 워크로드를 Linux의 Oracle Fusion Middleware 14c로 마이그레이션하는 것을 고려할 수 있습니다.
이러한 유연성은 엔터프라이즈 환경이 일반적으로 단일 플랫폼 변경이 아닌 일련의 조정된 점진적 의사 결정을 통해 현대화되는 방식을 반영합니다.
WebLogic Server 및 Fusion Middleware는 대규모의 비즈니스 크리티컬 작업을 지원하는 환경에서 자주 사용됩니다. 이러한 맥락에서 안정성, 일관성 및 제어된 변경 프로세스와 같은 고려 사항은 인프라 및 미들웨어 결정을 내리는 방식의 핵심으로 남아 있습니다.
조직들이 업그레이드 경로 또는 현대화 전략을 평가함에 따라 이러한 요구 사항들은 해당 노력의 속도와 구조 모두에 지속적으로 영향을 미칩니다.
IBM은 AIX에서 Oracle 워크로드를 실행하는 조직을 지원하기 위해 최선을 다합니다. IBM은 Oracle과 지속적으로 협력하고 고객과 소통하며 다음을 탐색할 수 있도록 지원합니다.
엔터프라이즈 환경이 더욱 통합된 데이터 기반 AI 지원 워크로드로 발전함에 따라 IBM은 조직이 비즈니스가 의존하는 운영 안정성을 유지하면서 명확하게 앞으로 나아갈 수 있도록 지원하는 데 여전히 초점을 맞추고 있습니다.
Oracle의 방향성 선언문은 많은 조직이 이미 관리하고 있는 방향을 강조합니다. 즉 "현대화는 시스템을 한꺼번에 교체하는 것이 아니라 기술 및 비즈니스 우선순위에 부합하는 방식으로 시스템을 발전시키는 것입니다."
AIX에서 WebLogic 및 Fusion Middleware를 실행하는 조직의 경우 이러한 맥락은 현재 플랫폼을 진화의 일부로 계속 고려하는 방법에 대한 더 풍부한 인사이트를 제공합니다.