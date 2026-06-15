Fusion Middleware 12c(버전 12.2.1.4/12.2.1.19)가 2026년 12월에 프리미어 지원을 종료하고 2027년 12월에 확장 지원을 종료하는 등 주요 지원 마일스톤에 가까워짐에 따라 Oracle은 이에 대한 계획을 간략하게 설명했습니다. Oracle은 2027년 이후에 시장 중심 지원 프로그램을 도입할 계획입니다.

이 프로그램은 버전 12.2.1.4/12.2.1.19에 대한 지원을 확장하여 2030년까지 1년 단위로 제공할 예정이므로, 조직은 새 릴리스로의 전환을 계획하고 실행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

많은 팀에게 있어 이러한 연장된 기간은 현대화에 대한 보다 신중한 접근 방식을 지원하므로 다음 사항에 맞춰 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

인프라 라이프사이클 계획

애플리케이션 종속성

비즈니스 주도 혁신 일정

조직은 제한된 일정에 따라 의사 결정을 가속화하는 대신, 기술 및 비즈니스 우선순위를 모두 반영하는 방식으로 전환을 구성할 수 있습니다.