한 명의 엔지니어로 이틀 만에 추측 없이 IBM Bob으로 복잡한 현대화 작업 간소화

IT 컨설팅 회사인 Novacomp는 기존 기술을 기반으로 구축된 비즈니스 크리티컬 엔터프라이즈 API를 현대화하기 위해 IBM의 AI 우선 개발 환경인 IBM Bob을 선택했습니다. 그 결과, 속도와 효율성 이상의 성과를 얻을 수 있었습니다.
편집자 주: IBM Bob은 정식 출시되었습니다. 이 게시물은 IBM의 AI 개발 어시스턴트가 레거시 코드베이스를 현대화하고, 새 문서를 생성하고, 규정 준수를 보장하고, 중요한 보안 업데이트를 제안하는 데 어떻게 도움이 되었는지 자세히 설명하는 짧은 기술 고객 사례 시리즈의 일부입니다.
2025년 가을, IT 컨설팅 회사인 Novacomp는 내부 운영을 위해 기존 비즈니스 로직을 중단하지 않고 비즈니스 크리티컬 Java REST API를 현대화하는 어려운 업그레이드 작업을 수행했습니다. 보안 노출을 관리하고 모든 동작과 기본 계약을 보존하면서 오래된 종속성을 찾아내고 복잡한 업그레이드를 수동으로 수행해야 하는 이 작업은 3~5명으로 구성된 Novacomp 팀이 완료하기까지 몇 달이 걸리는 종류의 프로젝트입니다.
Novacomp는 IBM 파트너로서 IBM의 AI 기반 통합 개발 환경(IDE)인 IBM Bob의 미리보기에 참여했으며, 내부 현대화를 위한 노력의 일환으로 IBM Bob을 사용해 보기로 결정했습니다.
그 결과는 인상적이었습니다. 2026년 IBM 챔피언인 Novacomp의 선임 솔루션 아키텍트 Jorge De Trinidad는 IBM Bob을 사용하여 복잡한 업그레이드를 이틀 만에 완료했습니다. 이는 더 규모가 큰 팀에게 필요한 시간보다 약 98% 더 빨랐습니다. Novacomp는 IBM Bob이 코드 생성기 그 이상이라고 보고했습니다. IBM Bob은 상황에 맞는 상세한 코드베이스 분석을 제공하고, 구조적 개선 및 업그레이드를 사전에 제안하며, 향후 업그레이드 옵션에 대한 로드맵도 제시합니다.
이 게시물에서는 핵심 사용 사례, IBM Bob이 현대화한 아키텍처의 세부 정보 및 IBM Bob이 Novacomp와 이 회사의 고객에게 제공한 이점을 자세히 살펴보겠습니다.
이 Novacomp 고객 프로젝트의 핵심 사용 사례는 구조적 업그레이드, 즉 계층화된 논리적 모놀리스를 리플랫포밍하여 클라우드 네이티브 마이크로서비스 아키텍처를 활성화하는 것이었습니다. 이 애플리케이션은 이전 버전의 Java로 작성된 엔터프라이즈 REST API와 유지 관리 비용이 점점 더 많이 들고 보안이 어려운 레거시 종속성 트리로 구성되었습니다.
API의 소비자는 변경 데이터 캡처(CDC) 환경에 맞춰 작업하는 팀을 비롯한 IT 인프라 컨텍스트의 엔지니어링 팀이었습니다. 이 도구는 IBM 기술의 복제를 모니터링하고 내부 이해관계자가 사용하는 API를 공개합니다.
이러한 API는 비즈니스 크리티컬 API이므로, Novacomp 팀은 기능을 철저히 보존해야 하는 과제에 직면했습니다. 즉, 팀은 아키텍처를 업그레이드하는 동안 비즈니스 로직과 API 계약을 안정적으로 유지해야 했습니다.
현대화 이전의 참조 아키텍처는 계층화된 Java 서비스였습니다. 이는 Maven 또는 Gradle을 통해 종속성 관리가 처리되는 관계형 데이터베이스에 의해 지원되는 REST 컨트롤러, 서비스 계층 1개, 그리고 JAVA 지속성 API(JPA) 리포지토리로 구성됩니다(앞서 제시된 다이어그램 참조).
현대화의 기본 동인인 IBM Bob은 단순한 코드 생성기를 넘어 엔지니어링 검증 루프에 내장된 저장소 인식 어시스턴트였습니다. Bob의 권장 사항은 기존 코드베이스를 컨텍스트에 맞게 인식하고, 기술 권장 사항에 대한 설명 가능성이 높으며, 엔지니어가 이를 검증하고 개선할 수 있는 기회를 제공해야 했습니다.
본질적으로 IBM Bob은 개발자 결정을 대체하기보다는 '인지 증폭기'의 역할을 해야 했습니다. 예를 들어, IBM Bob은 Java 및 Spring Boot 버전을 업그레이드하는 동안 코드 구조, 구성 및 종속성을 검토하여 코드에 기반한 점진적 변경을 제안했습니다.
IBM Bob은 더 이상 사용되지 않는 주석, 프레임워크 버전 간의 잠재적인 주요 변경 사항을 식별 및 설명하고 업그레이드 전에 전체 종속성 분석을 제공했습니다. Bob은 클린 빌드와 종속성 충돌 해결을 통해 변경 사항을 지속적으로 검증하는 동안 아키텍처 검토를 위해 중단하며 인간의 개입을 수반했습니다. 의Bob추 적 가능한 변경 문서는 엔지니어가 변경 사항 병합을 승인하기 전에 승인 기준으로 사용되었습니다.
현대화 후에도 아키텍처는 여전히 계층화되었지만, 구조적으로 더 깔끔하고 미래에 대비할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 업그레이드된 Java(Java 17에서 Java 21 LTS로), 최신 Spring Boot, 통합 및 검증된 종속성 트리를 갖추었으며, 현재의 클라우드 네이티브 관행에 맞게 구성을 리팩토링했습니다. 또한 더 이상 사용되지 않는 주석과 레거시 패턴이 제거되고 취약한 라이브러리가 제거되었으며, 아키텍처가 최신 배포 모델에 더 부합하고 컨테이너화와 호환되었습니다.
이 시나리오에서 IBM Bob의 가치는 다음과 같은 네 가지 실용적인 방식으로 나타났습니다.
이 현대화 프로젝트의 여러 결과는 비용, 위험 및 납품 예측 가능성에 직접 매핑되므로 엔지니어링 리더에게 중요합니다.
또한 IBM Bob은 이전 버전에서 새 버전으로 업그레이드하기 위한 다양한 경로(예: 마이크로서비스 대 '전통적인' 방법)에 접근하는 방법에 관한 일련의 권장 사항을 Novacomp에 제공했습니다. 이러한 접근 방식을 통해 IBM Bob을 가이드로 삼아 권장 사항을 정당화하는 혁신적인 로드맵을 만들 수 있었습니다.
이 특정 리팩터링 프로젝트에서 IBM Bob의 역할 외에도 Novacomp에 중요한 영향을 미친 것은 반복 가능한 현대화 방법의 발견이었습니다. IBM Bob을 사용하면 AI를 사용하여 종속성 및 구성 현실을 조기에 파악하고, 인간이 아키텍처 결정을 제어할 수 있으며, 문서, 테스트 및 거버넌스를 사후 고려가 아닌 아웃풋으로 처리할 수 있습니다.
이러한 반복성은 이 접근 방식을 컨설팅 모델을 위해 확장가능하게 만듭니다. 주요 업그레이드 전에 동일한 워크플로를 예방적 평가로 적용하고, 개발 프로세스 초기에 주요 변경 사항과 기술 부채 누적을 방지하기 위한 풀 리퀘스트 검토의 일환으로 적용할 수 있습니다.
또한 다양한 전달 모션도 지원합니다. 통제된 환경 내에서 작업을 완수하는 '소프트웨어 팩토리' 제공과 고객이 라이선스를 채택하여 공동 팀이 일관된 도구와 거버넌스로 협업할 수 있도록 하는 직원 보강을 커버할 수 있습니다.
Novacomp는 IBM Bob을 AI 우선 현대화 계층으로 구축함으로써 복잡한 고위험 Java 및 Spring Boot 업그레이드를 통제되고 반복 가능한 엔지니어링 사례로 전환했습니다. 이렇게 하면 마이그레이션 위험을 줄이고 유지 관리 가능성을 개선하며 팀이 매번 기반을 다시 구축하지 않고도 중요한 서비스를 더 쉽게 발전시킬 수 있습니다.
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