한 명의 엔지니어로 이틀 만에 추측 없이 IBM Bob으로 복잡한 현대화 작업 간소화

2025년 가을, IT 컨설팅 회사인 Novacomp는 내부 운영을 위해 기존 비즈니스 로직을 중단하지 않고 비즈니스 크리티컬 Java REST API를 현대화하는 어려운 업그레이드 작업을 수행했습니다. 보안 노출을 관리하고 모든 동작과 기본 계약을 보존하면서 오래된 종속성을 찾아내고 복잡한 업그레이드를 수동으로 수행해야 하는 이 작업은 3~5명으로 구성된 Novacomp 팀이 완료하기까지 몇 달이 걸리는 종류의 프로젝트입니다.

Novacomp는 IBM 파트너로서 IBM의 AI 기반 통합 개발 환경(IDE)인 IBM Bob의 미리보기에 참여했으며, 내부 현대화를 위한 노력의 일환으로 IBM Bob을 사용해 보기로 결정했습니다.

그 결과는 인상적이었습니다. 2026년 IBM 챔피언인 Novacomp의 선임 솔루션 아키텍트 Jorge De Trinidad는 IBM Bob을 사용하여 복잡한 업그레이드를 이틀 만에 완료했습니다. 이는 더 규모가 큰 팀에게 필요한 시간보다 약 98% 더 빨랐습니다. Novacomp는 IBM Bob이 코드 생성기 그 이상이라고 보고했습니다. IBM Bob은 상황에 맞는 상세한 코드베이스 분석을 제공하고, 구조적 개선 및 업그레이드를 사전에 제안하며, 향후 업그레이드 옵션에 대한 로드맵도 제시합니다.

이 게시물에서는 핵심 사용 사례, IBM Bob이 현대화한 아키텍처의 세부 정보 및 IBM Bob이 Novacomp와 이 회사의 고객에게 제공한 이점을 자세히 살펴보겠습니다.