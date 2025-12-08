AWS 관측 가능성의 새로운 기능: AI 현대화, EKS 효율성 및 클라우드 비용 최적화
올해 Instana는 AI, 클라우드 네이티브, AWS 및 Kubernetes 관측 가능성을 아우르는 12개 이상의 새로운 기능을 출시했습니다.
올해 AWS re:Invent에서 Instana는 새로운 주요 기능을 출시했습니다. 작년에 AWS Bedrock LLM 모델과 이러한 워크로드를 모니터링하는 Instana의 기능에 대해 이야기했습니다. 올해 Instana의 새로운 AI 기능은 프로덕션 환경의 에이전틱 AI에 중점을 두고 있습니다. 한 가지 차이점은 전체 클라우드 비용, Kubernetes 비용 및 AI 비용에 더 집중한다는 점입니다.
지난 12개월 동안 Instana는 AI, 클라우드 네이티브, AWS 및 Kubernetes 관측 가능성를 아우르는 12개 이상의 새로운 기능을 출시했습니다. 다음은 몇 가지 우수 사례입니다.
Amazon EKS는 많은 최신 애플리케이션 및 AI 플랫폼의 중심에 자리 잡고 있습니다. 클러스터가 확장되면 성능만큼 비용도 중요해집니다. 그렇기 때문에 Instana는 KubeCost 기반의 Kubernetes 비용 보고를 통해 Kubernetes 성능과 지출에 대한 통합 가시성을 제공하여 팀이 애플리케이션 동작을 실제 인프라 비용과 직접 연관시킬 수 있도록 지원합니다.
비용은 또한 툴에서 기존 폴링의 비효율성으로 인해 어려움을 겪고 있는 많은 CloudWatch 사용자의 문제이기도 합니다. Amazon CloudWatch 지표 스트림을 사용하면 Instana는 동일한 데이터를 반복적으로 폴링하지 않고 실제 지표 변경만 수집합니다. 이를 통해 CloudWatch 데이터 지연 시간을 70~80%까지 줄일 수 있습니다. 더 중요한 것은 API 및 통합 비용을 낮추어 Instana를 통해 확장 가능한 CloudWatch 모니터링이 가능하다는 것입니다. 이러한 지표 스트림을 Amazon Data Firehose와 결합하면 대규모 다중 계정 AWS 환경에서 더욱 빠르고 비용 효율적인 원격 분석이 가능합니다.
에이전트형 AI가 프로덕션 환경으로 이동함에 따라 고객들은 Amazon Bedrock AgentCore를 사용하여 자율적인 다단계 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 시스템은 기존의 관측 가능성으로는 관리하기 어려운 복잡성을 초래합니다. Instana는 이제 AgentCore를 위한 심층 관측 가능성을 제공하며, 에이전트로부터 OpenTelemetry(OTel) 신호를 직접 수집하고 AWS 인프라 맥락에서 추론 체인, 툴 호출, 모델 동작을 시각화합니다.
Instana 관측 가능성은 점점 더 대화형으로 발전하고 있습니다. 무료 AWS Marketplace 목록으로 제공되는 Instana MCP Server를 통해 개발자는 Amazon Kiro IDE 및 Kiro CLI에서 자연어를 사용해 Instana를 직접 쿼리할 수 있습니다. 이를 통해 AI 지원 문제 해결과 더 빠른 근본 원인 분석이 가능해집니다. 엔지니어는 “오늘 내 EKS 클러스터에서 무엇이 변경되었나요?” 또는 “오류율이 높은 서비스는 무엇인가요?”와 같은 질문을 하고 실시간 분석 정보를 얻을 수 있으며, 이를 통해 AI 지원 관측 가능성을 일상적인 개발 및 운영 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다.
Instana는 AWS PrivateLink를 통해 엔드투엔드 프라이빗 관측 가능성에 대한 지원을 확장하여 공용 IP나 인터넷 노출 없이 원격 분석이 가능하도록 했습니다. 데이터는 AWS의 저지연 백본을 통해 이동하며, 규제 환경을 위한 지역 내 및 지역 간 아키텍처를 모두 지원합니다. 초기 고객 배포에서는 NAT 게이트웨이에 비해 네트워크 이그레스 비용이 70~90% 절감된 것으로 나타났습니다.
글로벌 및 규제 대상 고객을 지원하기 위해 Instana는 새로운 싱가포르 SaaS 지역과 FedRAMP 요구 사항에 부합하는 AWS GovCloud(미국) SaaS 환경도 출시했습니다.
Instana는 고객이 더 빠르게 시작할 수 있도록 AWS Marketplace 제공 범위를 확장했으며, 14일 평가판이 포함된 사용량 기반 SaaS 목록, QuickLaunch가 포함된 자체 호스팅 목록, EKS 배포를 위한 Instana Operator, 그리고 대화형 관측 가능성을 위한 Instana MCP Server를 제공합니다. 모든 제공 항목은 표준 AWS 구매 워크플로를 통해 이용할 수 있습니다.
AWS re:Invent에서 한 가지 분명한 사실은 AI 현대화는 단순히 더 스마트한 시스템을 구축하는 것이 아니라 확신을 갖고 운영하는 것이 중요하다는 것입니다. 지난 한 해 동안 IBM Instana와 AWS는 협력을 통해 Amazon EKS 및 Amazon Bedrock과 같은 서비스를 통해 현대화하는 고객이 신뢰할 수 있는 확장, 비용 제어, 에이전트형 AI를 프로덕션에 도입하는 데 필요한 관측 가능성 기반을 갖추도록 지원했습니다.
다음 웨비나 다시보기를 통해 이러한 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 웨비나: 3번의 클릭으로 클라우드 가시성 확보 IBM Instana로 AWS 관측 가능성 재정의.