AWS 관측 가능성의 새로운 기능: AI 현대화, EKS 효율성 및 클라우드 비용 최적화

에이전트형 AI가 프로덕션 환경으로 이동함에 따라 고객들은 Amazon Bedrock AgentCore를 사용하여 자율적인 다단계 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 시스템은 기존의 관측 가능성으로는 관리하기 어려운 복잡성을 초래합니다. Instana는 이제 AgentCore를 위한 심층 관측 가능성을 제공하며, 에이전트로부터 OpenTelemetry(OTel) 신호를 직접 수집하고 AWS 인프라 맥락에서 추론 체인, 툴 호출, 모델 동작을 시각화합니다.

Instana 관측 가능성은 점점 더 대화형으로 발전하고 있습니다. 무료 AWS Marketplace 목록으로 제공되는 Instana MCP Server를 통해 개발자는 Amazon Kiro IDE 및 Kiro CLI에서 자연어를 사용해 Instana를 직접 쿼리할 수 있습니다. 이를 통해 AI 지원 문제 해결과 더 빠른 근본 원인 분석이 가능해집니다. 엔지니어는 “오늘 내 EKS 클러스터에서 무엇이 변경되었나요?” 또는 “오류율이 높은 서비스는 무엇인가요?”와 같은 질문을 하고 실시간 분석 정보를 얻을 수 있으며, 이를 통해 AI 지원 관측 가능성을 일상적인 개발 및 운영 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다.