AI 워크로드는 기존 엔터프라이즈 애플리케이션과는 다른 방식으로 동작합니다.

IDC는 AI가 대규모 동서(east-west) 트래픽, 초고속 스위칭(400~800 GbE), 그리고 GPU-to-GPU 및 GPU-to-스토리지 간의 밀접하게 결합된 통신을 지원하기 위한 예측 가능하고 낮은 지연 경로에 의존한다고 강조합니다. 이는 기존 아키텍처로는 충족할 수 없는 요구 사항입니다.

IDC는 단기적으로 엔터프라이즈 데이터 센터가 기존 3계층(프런트엔드)과 리프-스파인(leaf-spine, AI 패브릭 백엔드) 네트워크 아키텍처를 결합한 “하이브리드” 모델로 운영될 것으로 전망합니다. 이 하이브리드 모델은 AI 성능 요구를 충족하는 동시에, 여러 네트워크 토폴로지 관리, 증가한 전력 및 냉각 수요, 고밀도 케이블링 등으로 인한 운영 복잡성을 수반합니다.

도입 기업이 기대할 수 있는 네 가지 성과:

저지연 데이터 경로를 통한 AI 성능 및 학습 속도 향상

기존 코어 및 애그리게이션 계층에서 발생하는 병목 감소

네트워크가 AI 도입 속도를 따라감으로써 AI 이니셔티브의 가치 실현 시점 단축

모델 학습 및 추론 과정에서의 안정성 향상

IBM TLS는 표준화된 방법론, AI 기반 인사이트, 멀티벤더 전문성을 바탕으로 하이브리드 네트워크 아키텍처를 설계 및 배포할 수 있도록 기업의 현대화를 지원합니다. TLS는 네트워크가 대규모 AI 워크로드를 안정적으로 지원하도록 함으로써 위험을 줄이고, 구성 오류 및 예기치 않은 다운타임을 추가로 완화합니다.

IBM TLS는 Cisco 및 Juniper와 같은 주요 네트워크 공급자와 긴밀히 협력합니다. 통합 데이터 센터 지원 전략과 IBM Infrastructure 포트폴리오의 강점을 결합하여, 이기종 네트워크 환경 전반에서 원활한 통합 및 지원을 제공합니다. 이 접근 방식은 신뢰할 수 있는 OEM 기술을 기반으로 고객의 현대화를 가속화합니다.