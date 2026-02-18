IBM은 기업들이 운영 환경에서 AI를 지원하기 위해 추진 중인 네트워크 현대화 단계를 정리한 IDC의 신규 연구 결과를 발표했습니다.
기업들이 AI 이니셔티브를 퍼블릭 클라우드 테스트 단계에서 온프레미스 데이터 센터의 운영 배포 단계로 전환함에 따라, 속도·확장성·복원력·보안에 대한 새로운 요구에 직면하고 있습니다.
그러나 IDC의 최신 연구에 따르면, 기존 3계층 아키텍처를 기반으로 구축된 현재의 네트워크는 이러한 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 기업은 운영 복잡성 증가, 성능 병목, 인력 역량 부족, 보안 위험 확대에 노출됩니다.
기업은 네트워크 아키텍처와 운영 방식을 재고하고, 숙련된 공급자와 협력하여 다운타임을 줄이고 배포 속도를 높이며 운영 위험을 낮출 수 있는 안전한 현대화 플랫폼을 기획·설계·구축해야 합니다.
AI 워크로드는 기존 엔터프라이즈 애플리케이션과는 다른 방식으로 동작합니다.
IDC는 AI가 대규모 동서(east-west) 트래픽, 초고속 스위칭(400~800 GbE), 그리고 GPU-to-GPU 및 GPU-to-스토리지 간의 밀접하게 결합된 통신을 지원하기 위한 예측 가능하고 낮은 지연 경로에 의존한다고 강조합니다. 이는 기존 아키텍처로는 충족할 수 없는 요구 사항입니다.
IDC는 단기적으로 엔터프라이즈 데이터 센터가 기존 3계층(프런트엔드)과 리프-스파인(leaf-spine, AI 패브릭 백엔드) 네트워크 아키텍처를 결합한 “하이브리드” 모델로 운영될 것으로 전망합니다. 이 하이브리드 모델은 AI 성능 요구를 충족하는 동시에, 여러 네트워크 토폴로지 관리, 증가한 전력 및 냉각 수요, 고밀도 케이블링 등으로 인한 운영 복잡성을 수반합니다.
도입 기업이 기대할 수 있는 네 가지 성과:
IBM TLS는 표준화된 방법론, AI 기반 인사이트, 멀티벤더 전문성을 바탕으로 하이브리드 네트워크 아키텍처를 설계 및 배포할 수 있도록 기업의 현대화를 지원합니다. TLS는 네트워크가 대규모 AI 워크로드를 안정적으로 지원하도록 함으로써 위험을 줄이고, 구성 오류 및 예기치 않은 다운타임을 추가로 완화합니다.
IBM TLS는 Cisco 및 Juniper와 같은 주요 네트워크 공급자와 긴밀히 협력합니다. 통합 데이터 센터 지원 전략과 IBM Infrastructure 포트폴리오의 강점을 결합하여, 이기종 네트워크 환경 전반에서 원활한 통합 및 지원을 제공합니다. 이 접근 방식은 신뢰할 수 있는 OEM 기술을 기반으로 고객의 현대화를 가속화합니다.
IDC는 운영 준비도, 보안 태세, 인력 역량 부족을 네트워크 전반에서 AI 도입의 주요 장애 요인으로 지목합니다. AI 워크로드가 확장됨에 따라 데이터는 데이터 센터, 인터커넥트, 엣지, 멀티클라우드 등 더 많은 환경을 오가게 되며, 이에 따라 공격 표면이 확대되고 보안 중심 네트워크 설계의 필요성이 커집니다.
동시에 NetOps 팀은 AIOps나 IaC(코드형 인프라)와 같은 새로운 툴, 프로세스, 자동화 프레임워크를 활용해 하이브리드 환경을 운영해야 합니다. 이러한 준비가 부족하면 구성 오류, 사고 대응 시간 증가, 운영 부담 확대의 위험이 발생합니다.
도입 기업이 기대할 수 있는 다섯 가지 성과
IBM TLS가 제공하는 기능:
AI, 자동화, 그리고 인적 전문성의 결합을 통해 고객은 데이터 센터 환경 전반에서 복원력 있고 안전한 네트워크를 구축할 수 있습니다.
AI 도입이 가속화되면서 엔터프라이즈 네트워크에 새로운 요구가 제기되고 있습니다. 기존 아키텍처로는 현대 AI 워크로드가 요구하는 데이터 규모, 처리 속도, 보안 수준을 감당할 수 없습니다.
IDC 연구에 따르면, “기업은 AI 워크로드를 지원하기 위해 데이터 센터 네트워크 설계를 재고해야 합니다. 이 전환은 기존 3계층 설계에서 벗어나, 학습·파인튜닝·추론에 필요한 대규모 데이터를 처리할 수 있는 현대화된 리프-스파인 아키텍처로의 전환을 요구합니다.” 또한 기업은 시장에 출시되고 있는 신규 초고속 스위치(400~800 GbE)를 신중하게 평가해야 합니다.
IBM® Technology Lifecycle Services는 AI, 자동화, 그리고 인적 전문성을 기반으로 한 복원력 있는 데이터 센터를 구축함으로써 이러한 AI 전환을 지원할 준비가 되어 있습니다. 이 접근 방식은 비즈니스 성장과 측정 가능한 성과 달성에 집중할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment(전 세계 하드웨어 지원 서비스 2025 벤더 평가) (#US53830325, 2025년 10월)에서 리더로 선정되었습니다. 이는 복잡하고 미션 크리티컬한 인프라를 지원하는 IBM의 글로벌 역량, 규모, 그리고 검증된 방법론을 입증하는 성과입니다.
AI가 네트워크 설계, 운영 및 보안을 어떻게 재편하고 있는지에 대한 IDC의 전체 가이드를 확인해 보십시오.
IDC 요약 보고서 다운로드: AI 워크로드가 네트워크 및 네트워크 운영에 미치는 영향
IBM Technology Lifecycle Services 후원 IDC 백서—AI 워크로드가 네트워킹 및 운영에 미치는 영향, 2025년 11월