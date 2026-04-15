조직들은 오랜 세월 운영 장애, 인적 오류, 프로세스 가변성 및 규정 준수에 초점을 맞춰 위험을 관리해 왔습니다. 이들은 여전히 중요한 우선순위들이지만 이제 위험 환경이 기업 너머로 확장되고 있습니다.

오늘날 기업들은 빠르게 변화하고 통제하기 어려운 외부 장애가 늘어나는 상황을 직면하고 있습니다. 이러한 이벤트는 한번에 여러 자산 또는 운영 영역에 영향을 미쳐서 대응 시간, 의사 결정 및 부서 간 조정에 부담을 줄 수 있습니다.

이러한 변화는 중요합니다. 많은 조직이 여전히 보다 안정적인 위험 환경을 위해 구축된 안전 및 운영 시스템에 의존하고 있기 때문입니다. 이러한 맥락에서 볼 때, 문제는 사건이 발생한 후 더 이상 사건을 기록하는 것이 아닙니다. 이벤트가 펼쳐지는 동안 대응하는 데 필요한 가시성, 조정 및 민첩성을 확보하는 것이 관건입니다. Transpower의 경험에서 알 수 있듯이 IBM Maximo® 애플리케이션 스위트는 조직이 안전, 자산 및 운영 데이터를 연결하여 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.