새로운 위험에 더 빠르고 결합된 방식으로 대응하기 위해, 조직은 안전 운영을 어떻게 현대화해야 할까요?
조직들은 오랜 세월 운영 장애, 인적 오류, 프로세스 가변성 및 규정 준수에 초점을 맞춰 위험을 관리해 왔습니다. 이들은 여전히 중요한 우선순위들이지만 이제 위험 환경이 기업 너머로 확장되고 있습니다.
오늘날 기업들은 빠르게 변화하고 통제하기 어려운 외부 장애가 늘어나는 상황을 직면하고 있습니다. 이러한 이벤트는 한번에 여러 자산 또는 운영 영역에 영향을 미쳐서 대응 시간, 의사 결정 및 부서 간 조정에 부담을 줄 수 있습니다.
이러한 변화는 중요합니다. 많은 조직이 여전히 보다 안정적인 위험 환경을 위해 구축된 안전 및 운영 시스템에 의존하고 있기 때문입니다. 이러한 맥락에서 볼 때, 문제는 사건이 발생한 후 더 이상 사건을 기록하는 것이 아닙니다. 이벤트가 펼쳐지는 동안 대응하는 데 필요한 가시성, 조정 및 민첩성을 확보하는 것이 관건입니다. Transpower의 경험에서 알 수 있듯이 IBM Maximo® 애플리케이션 스위트는 조직이 안전, 자산 및 운영 데이터를 연결하여 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
환경 보건 및 안전(EHS) 프로세스는 주로 규정 준수, 조사 및 사후 보고를 지원하도록 설계된 경우가 많습니다. 이러한 기능들도 여전히 중요하지만, 혼란이 동적이고 분산적이며 시간에 민감한 경우에는 충분하지 않을 수 있습니다.
많은 조직이 안전, 보안 및 운영 데이터는 여전히 별도의 시스템들에 두고 있습니다. 그리고 수동 입력, 지연된 인계, 파편화된 워크플로에 의존하는 경우가 많습니다. 외부에서 혼란이 발생하면 이러한 격차로 인해 분류 및 에스컬레이션 속도가 느려지고, 어느 자산이 타격을 입는지 잘 보이지 않아서 운영, 안전, 대응 팀이 상황을 공유하면서 조치를 취하기가 더 어려워집니다.
그 결과가 반드시 능력 부족으로 이어지는 것은 아닙니다. 결합 기능이 부족한 경우가 대부분입니다.
조직이 이벤트 발생뿐만 아니라 주변에 어떤 자산이 있는지, 어떤 작업이 진행 중인지 알아야 할 필요성이 점점 커지고 있습니다. 또한 어떤 환경적 영향이 발생할 수 있는지, 운영에서 무엇을 변경해야 하는지, 안전하게 효율적으로 복원할 방법이 무엇인지 파악해야 합니다. 그러려면 적응력이 더 뛰어난 안전 운영용 모델이 필요합니다.
안전 운영에 더욱 탄력적으로 접근하면 환경, 안전, 운영 및 자산 데이터를 연결하여 팀이 더 빠르고 상황에 맞게 대응할 수 있습니다. 그러면 주로 사후 대응적인 기능으로 작동하던 EHS가, 전사적 대비를 위한 기능으로 전환됩니다.
이런 상황에서는 IBM Maximo Application Suite 같은 플랫폼을 통해 구현되는 결합형 자산 인텔리전스가 전략적으로 중요해집니다. 조직은 인시던트, 허가, 검사, 작업 실행 및 변경 관리를 별도의 프로세스로 취급하지 않고, 더 철저하게 조율된 운영 모델로 통합할 수 있습니다.
고위험 업계에서는 이 모델이 여러 영역을 한번에 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이러한 이점은 효율성에만 국한되지 않고 복원 기능으로 이어집니다.
IBM Maximo Application Suite는 조직이 안전과 운영 위험에 대해 더 결합적이고 적응력이 뛰어난 접근 방식을 구축하도록 지원합니다. 고위험 환경에서는 팀이 정적인 보고를 넘어 잘 조율된 대응, 상황 인식, 지속적인 개선을 향해 나아갈 수 있도록 지원합니다.
장애로 인해 특정 지역이나 자산 클러스터가 영향을 받는 경우 위치 인텔리전스가 필수적입니다. 맵 기반 보기를 통해 변압기, 스토리지 시스템, 처리 장치 같은 중요 인프라와 관련해 사고 발생 위치를 파악할 수 있습니다. 이렇게 상황을 파악하면 더 정확하게 우선순위를 정하고, 더 빠르고 정확한 정보를 바탕으로 운영상의 판단을 내릴 수 있습니다.
급변하는 상황에 투입되는 현장 팀에게는 작업이 진행되는 위치에서 정보를 확보하기 위한 기능이 필요합니다. 모바일 지원 워크플로는 실시간에 가까운 인시던트 보고, 현장 검사, 평가 및 조치 개시를 지원할 수 있습니다. 이 방식은 지연을 줄이고, 데이터 품질을 개선하고, 현장 인력과 제어 팀 간의 조정을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
대응과 복구에서는 체계적인 실행이 중요합니다. 디지털 작업 제어 기능은 팀이 영향을 받는 시스템을 안전하게 격리하고 종료 및 재시작 절차를 관리하며 적절한 보호 장치를 마련하여 복원 활동을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 작업 허가, 락아웃태그아웃, 위험 평가 같은 기능은 단절된 단계가 아니라 통합 워크플로 안에 존재할 때 더 효과적입니다.
복원력은 단 한번의 사건으로 만들어지지 않고, 학습을 통해 시간을 두고 구축됩니다. 최신 안전 플랫폼을 사용하면 반복되는 패턴을 식별하고, 고위험 자산 클러스터를 찾아내고, 현재 사고를 과거의 유관 사건과 연결할 수 있습니다. 이러한 제도적 학습을 하면 선제적으로 계획을 세우고 미래의 혼란에 더 확실하게 대비할 수 있습니다.
뉴질랜드의 국가 전력망을 운영하는 Transpower는 IBM Maximo Health, Safety and Environmental(HSE)을 사용하여 사고, 위험, 위험 평가 및 자산 위치를 통합적으로 볼 수 있게 했습니다.
Certus에 따르면 이 조직은 원래 여러 레거시 시스템에 의존하다 보니, 보고가 노동 집약적이고 시정 조치가 늦었습니다. Transpower는 IBM Maximo HSE를 통해 위험에 대한 명확한 가시성을 확보하고 진행 상황 모니터링을 개선했으며 위험 에스컬레이션 프로세스 전반에서 커뮤니케이션에 대한 강력한 지원을 확보했습니다. 단일 플랫폼 접근 방식을 통해 외부 감사가 간소화되고 보고 정확도가 높아졌으며, 시정 조치가 빠르게 효율적으로 이루어지게 되었습니다.
이 예는 안전 및 자산 정보가 연결되면 조직이 가시성, 조정 및 대응 속도를 개선할 수 있다는 더 넓은 관점을 보여줍니다.
중요 인프라 운영자에게 복원력은 더 이상 부차적인 목표가 아닙니다. 이는 연결된 데이터, 조정된 워크플로, 압박 속에서도 살아남는 적응력에 의존하는 핵심 운영 역량이 되고 있습니다.
외부 위험이 진화함에 따라 조직은 기업 안에서 안전 시스템의 역할을 재고할 기회를 가집니다. 단순히 무슨 일이 일어났는지 기록하는 것이 아니라, 효과적으로 대응하고 안전하게 복구하며 지속적으로 개선하는 데 필요한 운영 인텔리전스를 생성하는 것이 목표입니다.
IBM Maximo는 조직이 대응과 장기적 탄력성을 강화하는 방식으로 안전, 자산 및 운영 프로세스를 연결하도록 도와서 이러한 변화를 지원합니다.