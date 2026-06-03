US 오픈의 팬 참여 경험을 지원하는 IBM 아키텍처 살펴보기

IBM의 데이터, AI 및 하이브리드 클라우드 스택은 USTA가 테니스 최고 권위의 대회를 위한 빠르고 확장 가능한 인사이트 플랫폼을 구축할 수 있도록 지원했으며, 팬들에게 실시간 맥락 정보, 예측 및 스토리텔링을 제공합니다.
US 오픈에서 코트 위 가장 중요한 순간은 항상 점수만으로는 드러나지 않습니다. 선수가 두 세트를 내주고도 흐름을 가져오기 시작할 수 있습니다. US 오픈 앱을 연 일반 팬은 한 번에 10개가 넘는 경기를 보게 될 수 있으며, 지금 어떤 경기에 주목해야 하는지 빠르게 알고 싶어 합니다.
이것이 바로 IBM SlamTracker의 AI 기반 예측 엔진인 Live Likelihood to Win이 해결하는 과제입니다. 이 기능은 매 포인트가 끝날 때마다 업데이트되며, 어느 선수가 승리할 가능성이 더 높은지와 경기 흐름 변화에 따라 그 확률이 어떻게 달라지는지를 예측합니다.
미국테니스협회(USTA)는 뉴욕 플러싱 메도우에서 매년 그랜드슬램 대회인 US 오픈을 개최합니다. 대회 기간 동안 1,400만 명이 넘는 고유 사용자가 US 오픈 앱과 웹사이트를 이용합니다. 이러한 경험의 기반에는 700만 개가 넘는 데이터 포인트가 있으며, 각 포인트마다 서브 속도, 랠리 길이, 샷 위치와 같은 150개 이상의 변수가 생성됩니다.
이 과제는 실시간 데이터를 대회 규모에 맞춰 유용하게 활용하면서도 제품이 단순한 데이터 대시보드로 보이지 않도록 만드는 것이었습니다. USTA는 IBM의 AI 및 데이터 제품을 기반으로 경기 예측 기능을 구축함으로써 예측 불가능한 경기 흐름, 전 세계적인 트래픽 급증, 높아지는 팬들의 기대에 대응할 수 있는 확장 가능한 인사이트 플랫폼을 구현했습니다.
실시간 점수는 팬들에게 누가 마지막 포인트, 게임 또는 세트를 가져갔는지는 알려줍니다. 하지만 경기가 점점 치열해지고 있는지, 흐름이 바뀌었는지, 평범해 보이던 경기가 주목할 만한 경기로 변하고 있는지는 항상 보여주지 못합니다.
Live Likelihood to Win은 이러한 공백을 메워줍니다 IBM SlamTracker에서는 포인트별 그래프로 제공되며, 팬들에게 경기 흐름에 대한 지속적으로 업데이트되는 시각을 제공합니다.
이러한 단순함은 팬들이 한 번에 최대 20개의 경기 중에서 선택해야 할 수도 있다는 점에서 중요합니다. 열성 팬은 상세한 선수 통계를 원할 수 있지만, 일반 팬은 지금 스트리밍을 시청할 가치가 있는 경기인지 알고 싶어 할 수 있습니다. 동일한 시스템이 이 두 가지 요구를 모두 충족해야 합니다.
설계 원칙은 실용적이었습니다. 테니스는 경기 시간이 정해져 있지 않기 때문에 예측 모델은 현재 경기 상황을 포인트 단위로 반영해야 했습니다. 또한 데이터를 수집하고, 승리 확률을 다시 계산한 뒤, 업데이트 결과를 게시하는 데 허용되는 시간이 5~10초에 불과했기 때문에 매우 빠르게 동작해야 했습니다. 결과 또한 신뢰할 수 있어야 했습니다. 결정적인 순간을 포착할 만큼 민감하면서도, 지나치게 흔들려 잡음처럼 느껴지지 않을 만큼 안정적이어야 했습니다.
이러한 신뢰성 요구 사항은 모델 설계에도 영향을 미쳤습니다. 팀은 예측이 안정적인 경기 흐름에서는 일관성을 유지하고, 실제 경기 흐름 변화에는 적절히 반응하며, 잡음에 과도하게 반응하지 않으면서도 승자를 조기에 식별할 수 있는지를 측정하기 위한 내부 스토리텔링 지표를 구축했습니다.
Live Likelihood to Win의 기술 아키텍처는 경기 시작 전 인텔리전스 계층과 실시간 포인트별 실행 계층을 분리한 다계층 구조를 사용합니다. 이 구조는 과거 데이터와 실시간 데이터를 결합하여 예측을 생성합니다. 모델은 20년이 넘는 과거 데이터와 700만 개 이상의 실시간 데이터 포인트를 기반으로 구축되었습니다.
중요한 엔지니어링 결정은 각 상황에 적합한 계산 방식을 선택하는 것이었습니다. 경기 시작 전 계층은 계산에 더 많은 시간을 사용할 수 있기 때문에 더 풍부한 피처 엔지니어링과 머신 러닝 모델을 활용할 수 있습니다. 반면 포인트별 계층은 경기가 시작된 이후 지속적으로 유입되는 데이터를 처리해야 하므로 보다 빠른 시뮬레이션 기반 접근 방식이 필요합니다.
위 다이어그램의 왼쪽에 있는 파란색 '데이터 소스' 영역에서 시작되는 경기 시작 전 계층은 경기가 시작되기 전 초기 확률을 설정하는 데 사용됩니다. 데이터는 구조화된 데이터 소스와 비정형 데이터 소스 모두에서 수집됩니다.
이러한 데이터 소스에는 Sportradar가 제공하는 남자프로테니스협회(ATP, Association of Tennis Professionals) 및 여자테니스협회(WTA, Women's Tennis Association) 선수 랭킹과 과거 상대 전적 데이터가 포함됩니다. 또한 IBM Discovery를 통해 수집된 전문가 및 미디어 신호와 대회를 위해 특별히 개발된 맞춤형 테니스 예측 지표도 포함됩니다.
이후 경기가 시작되면 데이터가 포인트별 계층으로 유입되기 시작합니다. 이 계층에서는 실시간 점수 데이터와 경기 텔레메트리 데이터가 지속적으로 수집됩니다. 서브 속도, 경기 통계, 에이스, 더블 폴트, 범실, 랠리 길이, 이동 거리, 발리 및 리턴 통계 등 경기 관련 데이터도 실시간으로 수집됩니다.
이 시스템이 특히 강력한 이유는 승리 확률이 고정되어 있지 않다는 점입니다. 승리 확률은 매 포인트가 끝날 때마다 동적으로 업데이트되며, 코트 위에서 실제로 일어나는 상황을 기반으로 각 선수의 승리 가능성을 지속적으로 다시 계산합니다.
IBM watsonx.data는 통합 데이터 기반(다이어그램의 분홍색 '통합 데이터(Unified Data)' 영역)입니다. 이 계층은 과거 테니스 데이터, Sportradar의 실시간 데이터 피드, USTA의 실시간 경기 데이터를 통합합니다. 데이터는 IBM Db2, IBM Cloudant 및 IBM Cloud Object Storage 전반에서 관리되며, 이를 통해 배치 모델 학습과 실시간 분석 모두를 위한 기반을 제공합니다.
경기 시작 전 계층은 경기 시작 전에 중요한 분석 작업을 수행합니다. 머신 러닝 모델은 선수의 이전 경기 성과에 대한 미디어 보도와 선수 간 과거 맞대결 데이터 등을 포함한 다양한 신호를 수집합니다. 이러한 신호는 Watson Power Index와 같은 예측 지표로 결합되며, 이를 통해 선수의 실력과 경기 맥락을 구조적으로 파악할 수 있습니다.
또한 시스템은 미디어 관심도나 특정 서사가 승자 예측의 순수한 통계적 관점을 왜곡할 수 있는 상황도 고려합니다. 급격한 변화를 감지하는 예측 모듈이 이러한 이상치를 식별하고 영향력을 조정함으로써, 모델이 맥락적 신호를 활용하면서도 그것이 핵심 예측을 지나치게 좌우하지 않도록 합니다.
경기가 시작되면 실시간 경기 이벤트는 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport, 메시지 큐잉 텔레메트리 전송) 발행/구독 프레임워크를 통해 스트리밍되며, 20개 이상의 Red Hat OpenShift Pod를 거쳐 포인트 단위로 처리됩니다. 또한 처리된 출력 데이터는 실시간 데이터와 경기 시작 전 데이터를 통합 및 선별한 뒤 Apache Kafka를 통해 실시간 예측 엔진으로 전달됩니다.
Kafka 페이로드에는 포인트 승자, 에이스 여부, 랠리 길이, 샷 유형, 공 위치, 선수 위치 등의 정보가 포함될 수 있습니다. 실시간 계층 모델은 현재 경기 상태를 기반으로 결정론적 및 통계적 시뮬레이션 기법을 활용하며, 현재의 경기 흐름, 코트 위 퍼포먼스, 과거 실력을 결합해 매 포인트가 끝날 때마다 예측을 업데이트합니다.
경기 시작 전 맥락과 실시간 경기 시뮬레이션을 분리한 구조는 지연 시간 목표를 달성할 수 있게 해줍니다. 시스템은 매 포인트마다 모든 계산을 수행하려 하지 않습니다. 대신 무거운 계산은 사전에 수행하고, 실시간 계층은 요구되는 5~10초 내에 동작할 수 있는 빠른 업데이트에 집중합니다.
결과는 JSON 경기 피드 형태로 패키징되어 IBM Cloud Object Storage에 저장되며, IBM의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 통해 전 세계에 배포됩니다. 이 피드는 US 오픈 웹 애플리케이션과 모바일 애플리케이션의 기반이 됩니다. IBM CDN은 지연 시간 요구 사항을 충족하는 동시에 남녀 단식 결승전 기간 발생하는 전 세계적 트래픽 급증에도 확장성을 제공할 수 있었기 때문에 선택되었습니다.
데이터 배포는 이 애플리케이션의 핵심 기능입니다. US 오픈은 짧은 기간 동안 개최되지만 트래픽이 급증하는 특성을 가진 이벤트입니다. 전 세계 사용자에게 서비스를 제공하려면 높은 가용성이 필요합니다. 이 시스템은 최대 5,000%의 트래픽 급증을 처리하고 99.999%의 가동 시간을 유지해야 했습니다.
Red Hat OpenShift, 자동화된 배포, 관측 가능성, AWS와 IBM Cloud 전반에 걸친 내결함성 시스템, CDN 기반 콘텐츠 제공을 활용함으로써 USTA는 단일 예측 서비스보다 훨씬 더 확장 가능한 운영 모델을 구축할 수 있었습니다.
그 결과 탄생한 AI 경험은 팬들에게 즐거움을 제공하는 동시에 경기 중 가장 중요한 순간에 주목할 수 있도록 돕습니다 경기 중 흐름이 언제 바뀌는지를 파악하는 기능은 USTA의 다른 팀에도 유용한 후속 신호를 제공합니다. 경기 흐름의 변화는 편집팀이 경기의 전환점이 어디였는지 이해하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어 이러한 정보는 하이라이트 영상 제작 워크플로에 활용될 수 있습니다. 나아가 이변이 발생할 가능성이 있는 순간이나 특정 선수가 경기를 주도하기 시작한 시점을 식별하는 등 팬에게 선제적으로 알림을 제공하는 기능도 지원할 수 있습니다.
이 플랫폼은 Red Hat OpenShift(다이어그램 하단 녹색 영역 참조)에서 실행되며, 구성 요소는 컨테이너화된 마이크로서비스 형태로 배포됩니다. Red Hat OpenShift는 오케스트레이션, 복원력 및 유연한 확장성을 제공합니다. IBM Terraform은 코드형 인프라를 지원하여 환경 프로비저닝 및 배포 자동화를 돕습니다. IBM Instana는 Red Hat OpenShift 파드, 서비스 및 종속성 전반에 대한 관측 가능성을 제공합니다. 이는 짧지만 많은 관심이 집중되는 이벤트 기간 동안 실시간 마이크로서비스 시스템이 안정적으로 작동해야 할 때 필수적입니다.
IBM Consulting은 데이터 기반 계층, AI 모델링, 실시간 처리, 전달 계층 및 팬 경험을 하나의 프로덕션 시스템으로 연결하는 엔드투엔드 솔루션을 설계하고 통합했습니다.
Live Likelihood to Win은 팬을 대상으로 하는 기능으로 처음 등장했지만, US 오픈이 실시간 테니스 데이터를 유용한 인사이트로 전환하는 방법의 기반이 된다는 점에서 더 큰 가치가 있습니다.
팬들이 얻는 이점은 즉각적입니다. 단순히 점수를 확인하며 어떤 경기가 흥미로워지고 있는지 추측하는 대신, 실시간 예측 신호를 통해 현재 경기 상황을 이해할 수 있습니다. 또한 단순한 경기 데이터만 보는 것이 아니라 경기의 맥락, 흐름, 스토리까지 함께 확인할 수 있습니다.
USTA 입장에서는 이 시스템이 향후 디지털 경험을 위한 재사용 가능한 기반 계층을 제공합니다. 동일한 신호는 IBM SlamTracker, 앱 경험, 편집 워크플로, 하이라이트, 경기 알림, 보다 개인화된 팬 경험 등을 지원하는 데 활용될 수 있습니다. 모델과 설명 기능이 발전함에 따라 단순히 예측이 변경되었음을 보여주는 수준을 넘어, 왜 예측이 변경되었는지까지 설명할 수 있게 될 것입니다.
엔지니어와 제품 팀에 주는 교훈도 분명합니다. 프로덕션 환경의 AI는 실제 워크플로에 통합되고, 신뢰할 수 있는 데이터 인프라를 기반으로 하며, 제공하려는 사용자 경험에 맞게 최적화될 때 성공합니다.
US 오픈에서 AI는 단순히 스코어보드에 덧붙여진 독립적인 기능이 아닙니다. AI는 IBM의 데이터, AI 및 하이브리드 클라우드 스택을 기반으로 구축된 실시간 시스템의 일부이며, 수백만 명의 팬이 코트 위에서 일어나는 일을 실시간으로 이해할 수 있도록 설계되었습니다.