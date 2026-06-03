US 오픈의 팬 참여 경험을 지원하는 IBM 아키텍처 살펴보기

US 오픈에서 코트 위 가장 중요한 순간은 항상 점수만으로는 드러나지 않습니다. 선수가 두 세트를 내주고도 흐름을 가져오기 시작할 수 있습니다. US 오픈 앱을 연 일반 팬은 한 번에 10개가 넘는 경기를 보게 될 수 있으며, 지금 어떤 경기에 주목해야 하는지 빠르게 알고 싶어 합니다.

이것이 바로 IBM SlamTracker의 AI 기반 예측 엔진인 Live Likelihood to Win이 해결하는 과제입니다. 이 기능은 매 포인트가 끝날 때마다 업데이트되며, 어느 선수가 승리할 가능성이 더 높은지와 경기 흐름 변화에 따라 그 확률이 어떻게 달라지는지를 예측합니다.

미국테니스협회(USTA)는 뉴욕 플러싱 메도우에서 매년 그랜드슬램 대회인 US 오픈을 개최합니다. 대회 기간 동안 1,400만 명이 넘는 고유 사용자가 US 오픈 앱과 웹사이트를 이용합니다. 이러한 경험의 기반에는 700만 개가 넘는 데이터 포인트가 있으며, 각 포인트마다 서브 속도, 랠리 길이, 샷 위치와 같은 150개 이상의 변수가 생성됩니다.

이 과제는 실시간 데이터를 대회 규모에 맞춰 유용하게 활용하면서도 제품이 단순한 데이터 대시보드로 보이지 않도록 만드는 것이었습니다. USTA는 IBM의 AI 및 데이터 제품을 기반으로 경기 예측 기능을 구축함으로써 예측 불가능한 경기 흐름, 전 세계적인 트래픽 급증, 높아지는 팬들의 기대에 대응할 수 있는 확장 가능한 인사이트 플랫폼을 구현했습니다.