흩어진 문서에서 신뢰할 수 있는 인텔리전스로: 규정을 준수하는 AI 문서 인사이트를 위한 Migrato의 하이브리드 아키텍처

아키텍처 다이어그램은 고객이 제어하는 콘텐츠, 수집, 온프레미스 처리, 선택한 IBM Cloud 서비스 및 다운스트림 시스템 출력을 분리한 하이브리드 MICC 배포 구성을 보여줍니다. 이 설계는 왼쪽에서 오른쪽으로 다음과 같이 구성됩니다.

엔터프라이즈 리포지터리에서 수집 계층으로 데이터를 전달 수집 계층에서 콘텐츠를 온프레미스 MICC 플랫폼으로 가져옴 MICC가 문서 인텔리전스 및 거버넌스 서비스를 오케스트레이션 선택한 워크로드가 IBM Cloud에 안전하게 연결 플랫폼은 분류된 문서, 요약, 메타데이터, 민감한 데이터 표시, 중복 보고서, 보존 권장 사항, 담당자 검토 대기열 및 규정 준수 결과를 제공합니다.

첫 번째 계층에서는 MICC가 조직의 콘텐츠 소스에 연결됩니다. 문서 거버넌스는 하나의 정리된 시스템에서 시작되는 경우가 드물기 때문에 다양한 콘텐츠 소스를 지원한다는 점이 중요합니다. 대부분의 조직은 무엇을 마이그레이션하고, 보관하고, 삭제할지 결정하기 전에 기존 파일 공유, 업무 시스템 및 협업 툴 전반에 흩어져 있는 콘텐츠를 먼저 파악해야 합니다.

두 번째 계층은 수집 계층이며, 업데이트된 다이어그램에서는 이 부분을 더욱 명확하게 보여줍니다. MICC는 API, SMB 네트워크 공유 액세스, 직접 데이터베이스 연결 및 Microsoft Graph API를 통해 콘텐츠를 수집할 수 있습니다.

수집 계층에는 가져오기와 전송을 위한 기본 제공 커넥터를 포함한 MICC Import도 포함됩니다. 보안 전송에는 소스 환경에 맞는 액세스 방식(API, SMB 또는 해당되는 경우 TLS를 통한 Graph API)이 사용됩니다. 이를 통해 모든 리포지터리에 하나의 커넥터 모델을 강제로 적용하는 대신 고객의 원본 시스템 제약 조건에 맞는 방식으로 콘텐츠를 수집할 수 있습니다.

세 번째 계층은 콘텐츠 인텔리전스 및 거버넌스를 위해 온프레미스에 배포된 MICC 플랫폼입니다. MICC 내부에서는 처리 오케스트레이터가 문서 분석을 하나의 큰 작업으로 처리하는 대신 전문화된 서비스를 조율합니다. 워크플로는 광학 문자 인식(OCR)을 사용해 이미지나 문서에서 텍스트를 추출하는 단계부터 시작할 수 있습니다. 그런 다음 분류 서비스를 호출하여 송장, W7 양식 또는 보고서와 같은 문서 유형 레이블을 추가할 수 있습니다.

GDPR 탐지 서비스는 사회보장번호, 이메일 주소, 이름 및 기타 규제 대상 데이터와 같은 민감한 정보를 식별합니다. 메타데이터 및 콘텐츠 보강 서비스는 요약, 주제, 키워드와 함께 개인 식별 정보(PII) 및 보호 대상 건강 정보(PHI)를 추가합니다. 이어서 중복 탐지 서비스가 완전히 동일한 중복 문서와 유사 중복 문서를 식별합니다.

온프레미스 MICC 계층에는 MySQL Community Edition을 사용하는 메타데이터 리포지터리 데이터베이스도 포함되며, 배포 모델에 따라 로컬 환경이나 Azure 또는 IBM Cloud에 설치됩니다. MICC 웹 포털에서는 사용자가 검색, 분류 결과 검토, 보고서 실행 및 워크플로 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 담당자 검토 및 워크플로 구성 요소를 통해 검토자는 문서가 삭제되거나 거버넌스 프로세스의 다음 단계로 진행되기 전에 탐지 결과와 보존 조치를 승인하거나 거부할 수 있습니다.

다이어그램은 MICC와 IBM Cloud 서비스 간의 안전한 TLS 연결을 보여줍니다. watsonx.ai는 문서 분류 레이블을 추가하는 분류 작업에 사용됩니다. IBM OCR은 PDF 이미지나 사진에서 텍스트를 추출합니다. IBM® AI Services는 GDPR 관련 정보, PII 및 PHI와 같은 민감한 데이터를 식별하여 GDPR 및 PII 탐지를 지원합니다. 이러한 역할 분담을 통해 MICC의 핵심 처리 환경은 온프레미스에 유지하면서도 Migrato는 특정 AI 및 OCR 기능에 IBM Cloud 서비스를 활용할 수 있습니다.

다이어그램 하단에는 배포 기반이 표시되어 있습니다. MICC는 가상 머신, Kubernetes 또는 컨테이너에서 실행할 수 있으며, 지원 애플리케이션은 로컬 Windows 플랫폼에서 Java 애플리케이션으로 구축됩니다. 데이터베이스 계층은 MySQL Community Edition을 사용하고, 스토리지는 디스크 기반 스토리지를 사용하며, 제시된 하드웨어 기준 사양은 64GB 메모리, 1TB SSD 및 다중 CPU 코어입니다.

보안, 거버넌스 및 운영은 전체 아키텍처 전반에 걸쳐 적용됩니다. MICC는 대규모 분류 및 권장 사항 생성을 자동화할 수 있지만, 민감한 콘텐츠나 최종 거버넌스 결정에 대한 고객의 통제권을 없애지는 않습니다.