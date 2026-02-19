IBM® MQ AI Agents: 자율 시대를 위한 메시징

IBM MQ는 전 세계에서 가장 핵심적인 애플리케이션을 지원하는 메시징 백본으로 신뢰받고 있습니다. 결제, 주문, 물류 및 제조 프로세스는 가장 까다로운 환경에서도 예측 가능하고 안정적인 대규모 메시지 흐름을 제공하기 위해 매일 MQ에 의존하고 있습니다.

IBM MQ Agents는 관리자가 장시간 조사나 전문가 에스컬레이션 없이도 환경에서 발생하는 상황을 신속히 이해하고 문제를 진단하며 다음 단계를 결정하도록 지원함으로써 이러한 신뢰 기반을 보완합니다.

그 결과 일상적인 관리 업무가 단순화되고, 문제 해결 속도가 향상되며, MQ 전문 지식에 대한 접근성이 확대됩니다.