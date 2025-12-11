QEDMA에 대한 IBM의 투자: 양자 미래 가속화

양자 하드웨어의 급속한 발전에도 불구하고 오류는 양자 컴퓨팅의 주요 과제로 남아 있습니다. 양자 컴퓨터의 구성 요소인 큐비트는 노이즈와 결어긋남에 매우 민감합니다. 견고한 오류 처리 전략이 없다면 양자 컴퓨팅의 잠재력을 완전히 실현할 수 없습니다.

바로 여기에 QEDMA가 등장합니다. 2020년에 양자 물리학자 Asif Sinay 박사, Dorit Aharonov 교수, Netanel Lindner 교수가 설립한 QEDMA는 오늘날 양자 컴퓨팅을 실용적으로 만드는 노이즈 복원력 솔루션에 중점을 둡니다.

QEDMA의 사명은 명확합니다. 양자 컴퓨터의 성능을 향상시키는 소프트웨어 제품을 개발하여 전 세계를 양자 알고리즘 우위로 끌어올리는 것입니다.