QEDMA에 대한 IBM의 투자: 양자 미래 가속화
IBM은 QEDMA와 같은 혁신 기업을 지원함으로써 양자 이점에 대한 약속을 현실에 더 가깝게 만드는 강력한 양자 에코시스템을 구축하고 있습니다.
양자 하드웨어의 급속한 발전에도 불구하고 오류는 양자 컴퓨팅의 주요 과제로 남아 있습니다. 양자 컴퓨터의 구성 요소인 큐비트는 노이즈와 결어긋남에 매우 민감합니다. 견고한 오류 처리 전략이 없다면 양자 컴퓨팅의 잠재력을 완전히 실현할 수 없습니다.
바로 여기에 QEDMA가 등장합니다. 2020년에 양자 물리학자 Asif Sinay 박사, Dorit Aharonov 교수, Netanel Lindner 교수가 설립한 QEDMA는 오늘날 양자 컴퓨팅을 실용적으로 만드는 노이즈 복원력 솔루션에 중점을 둡니다.
QEDMA의 사명은 명확합니다. 양자 컴퓨터의 성능을 향상시키는 소프트웨어 제품을 개발하여 전 세계를 양자 알고리즘 우위로 끌어올리는 것입니다.
IBM의 사명은 전 세계에 유용한 양자 컴퓨팅을 제공하는 것입니다. 우리는 양자 컴퓨팅을 엄청난 과학적 기회를 열고 산업을 재편할 혁신적인 기술이라고 생각합니다.
IBM은 2016년 클라우드에 최초의 양자 컴퓨터를 도입했습니다. 그 이후로 IBM은 개발자가 실제 비즈니스 가치를 창출하는 알고리즘과 애플리케이션을 구축할 수 있도록 최고의 양자 하드웨어 및 소프트웨어 개발 키트를 제공하는 데 주력해 왔습니다.
IBM Ventures는 양자 소프트웨어, 애플리케이션 및 알고리즘을 개발하는 스타트업에 투자함으로써 이러한 비전에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 이러한 투자는 혁신을 가속화하고 IBM의 고객과 더 광범위한 에코시스템에 양자 컴퓨팅의 이점을 제공합니다.
기존의 오류 수정 방식은 엄청난 수의 큐비트를 필요로 하는데, 현재 하드웨어는 그 정도의 큐비트를 갖추고 있지 않습니다. QEDMA의 주력 솔루션인 QESEM은 오늘날의 제한된 큐비트 시스템에서 작동합니다. 이 솔루션은 다음의 두 가지 주요 기술을 활용합니다.
QEDMA는 이러한 접근 방식을 결합하여 양자 애플리케이션 및 알고리즘 개발자가 향후 하드웨어 혁신을 기다리지 않고도 현재 의미 있는 성능 향상을 달성할 수 있도록 지원합니다. 이는 양자 이점을 향한 중요한 단계입니다. 양자 이점은 양자 컴퓨터가 기존 컴퓨터보다 더 정확하고 저렴하거나 효율적으로 계산을 실행할 수 있는 시점입니다.
QEDMA의 목표는 오류 완화와 오류 수정을 결합한 차세대 방법을 개발하는 것입니다. 이 프로세스는 업계가 오류 수정을 지속적으로 개선함에 따라 큐비트 요구 사항을 크게 줄이고 회로의 복잡성과 크기를 증가시킬 것입니다.
Glilot Capital Partners가 주도하는 QEDMA의 2,600만 달러 시리즈 A 라운드에 IBM이 참여한 것은 양자 미래를 가속화하려는 IBM의 노력을 강조합니다.
이 투자는 다음과 같은 사항을 반영합니다.
노이즈 복원력은 단순한 기술적 과제가 아니라 산업 전반에서 양자 애플리케이션을 활용할 수 있도록 하는 핵심 요소입니다.