ViClinic이 IBM® watsonx 스택을 통해 의료 워크플로에 에이전틱 AI를 도입하는 방법

많은 의료 AI 프로젝트가 실패하는 원인은 단순합니다. 바로 개선해야 하는 의료 프로세스와 동떨어져 외부에 존재하기 때문입니다. 메모를 요약하거나 질문에 답할 수는 있을지 몰라도, 환자가 접수되어 치료를 받고, 문서화, 비용 청구, 사후 관리에 이르기까지 전 과정에서 동일한 환자 정보를 일관되게 유지하며 이어가지는 못합니다. 또한, 임상의가 이미 사용하고 있는 기존 도구와도 잘 맞지 않습니다.

ViClinic은 이 문제를 해결하기 위해 에이전틱 의료 운영 체제(AHOS)를 구축했습니다. 이 플랫폼은 여러 AI 에이전트가 실제 진료 워크플로 내에서 작동하며 최신 환자 컨텍스트를 공유할 수 있도록 지원합니다. 또한, AI가 독단적으로 결정 내리지 않고 항상 임상의의 감독 하에 있도록 합니다.

개념은 간단합니다. 정보를 한 번만 수집하여 이를 환자의 사례와 연결하고, 전체 진료 과정에서 재사용하는 것입니다. ViClinic은 이 시스템이 의사에 의해, 의사를 위해 구축되었다고 말합니다. 일반의(GP) 및 마취과 의사로 활동했던 창립자 겸 CEO 보리스 진졸라바(Boris Jinjolava)는 이후 헬스케어 비즈니스 경영인으로 변신하여 원격 의료 회사인 ViClinic을 설립했습니다. 이후 그는 더 광범위한 문제인 단절된 임상 워크플로를 해결하기 위해 사업을 확장했습니다.

ViClinic은 자사 시스템이 단일 클리닉 수준에서 여러 다중 병원 네트워크 규모까지 확장될 수 있으며, 수천 명의 환자 사례를 동시에 지원하고, 클라우드, 하이브리드, 또는 온프레미스 환경에서 실행할 수 있다고 말합니다. 10명의 개발자로 구성된 팀이 이러한 규모를 지원할 수 있는 것은 바로 IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx.data, IBM® watsonx.governance IBM Z® 및 IBM® Cloud 덕분입니다.

ViClinic은 진료 시작 시간이 단축되고, 접수 및 사전 승인 준비 과정이 강화되었으며, 행정 업무가 줄어들어 최대 20%의 효율성 향상을 달성했다고 보고했습니다.