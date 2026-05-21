ViClinic이 IBM® watsonx 스택을 통해 의료 워크플로에 에이전틱 AI를 도입하는 방법

이 IBM 고객이 의료 서비스 제공 속도를 높이고 의료의 효율성을 향상하며 환자 경험을 개선하는 AI 애플리케이션을 어떻게 구축했는지 알아보세요.
많은 의료 AI 프로젝트가 실패하는 원인은 단순합니다. 바로 개선해야 하는 의료 프로세스와 동떨어져 외부에 존재하기 때문입니다. 메모를 요약하거나 질문에 답할 수는 있을지 몰라도, 환자가 접수되어 치료를 받고, 문서화, 비용 청구, 사후 관리에 이르기까지 전 과정에서 동일한 환자 정보를 일관되게 유지하며 이어가지는 못합니다. 또한, 임상의가 이미 사용하고 있는 기존 도구와도 잘 맞지 않습니다.
ViClinic은 이 문제를 해결하기 위해 에이전틱 의료 운영 체제(AHOS)를 구축했습니다. 이 플랫폼은 여러 AI 에이전트가 실제 진료 워크플로 내에서 작동하며 최신 환자 컨텍스트를 공유할 수 있도록 지원합니다. 또한, AI가 독단적으로 결정 내리지 않고 항상 임상의의 감독 하에 있도록 합니다.
개념은 간단합니다. 정보를 한 번만 수집하여 이를 환자의 사례와 연결하고, 전체 진료 과정에서 재사용하는 것입니다. ViClinic은 이 시스템이 의사에 의해, 의사를 위해 구축되었다고 말합니다. 일반의(GP) 및 마취과 의사로 활동했던 창립자 겸 CEO 보리스 진졸라바(Boris Jinjolava)는 이후 헬스케어 비즈니스 경영인으로 변신하여 원격 의료 회사인 ViClinic을 설립했습니다. 이후 그는 더 광범위한 문제인 단절된 임상 워크플로를 해결하기 위해 사업을 확장했습니다.
ViClinic은 자사 시스템이 단일 클리닉 수준에서 여러 다중 병원 네트워크 규모까지 확장될 수 있으며, 수천 명의 환자 사례를 동시에 지원하고, 클라우드, 하이브리드, 또는 온프레미스 환경에서 실행할 수 있다고 말합니다. 10명의 개발자로 구성된 팀이 이러한 규모를 지원할 수 있는 것은 바로 IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx.data, IBM® watsonx.governance IBM Z® 및 IBM® Cloud 덕분입니다.
ViClinic은 진료 시작 시간이 단축되고, 접수 및 사전 승인 준비 과정이 강화되었으며, 행정 업무가 줄어들어 최대 20%의 효율성 향상을 달성했다고 보고했습니다.
ViClinic의 주요 사용자는 병원, 의료 시스템, 공동 개원의, 전문 클리닉을 비롯해 그곳에서 근무하는 의사와 의료 팀입니다. 또한 이 플랫폼은 특히 사전 승인, 보험 청구 및 이용 심사와 같이 치료가 필요한 이유에 대한 명확한 이해가 있어야 비용 상환 여부가 결정되는 과정에서 보험사를 프로세스에 참여시킵니다.
엔드투엔드 내원 워크플로를 살펴보면, 이 프로세스는 예약 전 단계부터 시작됩니다. 환자 내원 전, 사전 접수 에이전트가 먼저 증상과 병력을 조사하고, 의사를 위해 사례 구성 준비하며, 진료 서비스가 시작되기 전에 보험사 관련 정보를 보여 줍니다.
진료 중에는 AI 스크라이브가 대화 내용을 기록합니다. 문서화 에이전트가 자유 형식의 텍스트를 필수 서식에 맞춰 변환하고, 조율 에이전트가 처방 사항과 처리 지연 여부를 추적합니다. 코드 부여 및 비용 청구 담당자는 진료비 지급에 필요한 기록을 작성하는 데 도움을 줍니다. 내원 후에는 또 다른 에이전트가 사후 관리와 지속적인 치료를 지원합니다.
바로 이러한 연속성에서 진정한 가치가 창출됩니다. 의사는 환자에 대한 더 풍부한 컨텍스트와 함께 진료를 시작할 수 있고, 의료 팀은 동일한 정보를 반복해서 입력하는 시간을 줄일 수 있으며, 비용 청구 및 행정 조율 팀은 한결 깔끔하게 정리된 기록을 바탕으로 작업할 수 있습니다.
ViClinic은 의료 기관과 보험사 간의 워크플로에도 동일한 방식을 적용합니다. 사전 승인, 문서화, 보험 청구를 각각 별개의 단계로 취급하는 대신, 하나의 하나의 사례 기반 프로세스로 처리합니다. 덕분에 의료 기관과 보험사는 동일한 구조화된 정보를 공유할 수 있게 되며, 이는 승인 속도를 높이고, 재작업을 줄이며, 전체 프로세스의 예측 가능성을 높여 줍니다. 이 시스템은 한 번에 하나의 작업을 개선하는 것이 아니라, 진료와 진료비 지급을 지연시키는 업무 인수인계와 반복적인 데이터 입력을 줄여 줍니다.
ViClinic의 아키텍처는 (이어지는 다이어그램에서 분홍색 'AHOS 실행 계층' 박스) 공유 임상 컨텍스트 엔진을 중심으로 하며, 이 엔진은 (파란색 박스) 데이터 소스들을 통합합니다. 이 프로세스는 전자의무기록(EMR) 데이터, 실험실 검사 결과, 영상 의학 자료, 의료 기기 입력 값을 모든 에이전트가 활용할 수 있는 실시간 사례 기반 컨텍스트로 통합합니다.
AHOS 실행 계층은 접수, 문서화, 사전 승인, 진료 조율, 코드 부여, 수익 사이클 관리, 사후 관리에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 에이전트를 조율합니다. 이러한 에이전트는 임상 컨텍스트 엔진으로부터 실시간 환자 정보를 제공받습니다. 이 엔진은 의사가 보유한 지식을 활용할 뿐만 아니라, Elasticsearch와 통합된 검색 증강 생성(RAG) 통합 솔루션인 watsonx® Discovery를 기반으로 구동됩니다. 이 레이아웃은 설계 의도를 명확하게 보여 줍니다. 즉, 모든 워크플로 에이전트는 격리된 프롬프트나 연결이 끊긴 앱 세션이 아닌 동일하게 진화하는 사례 상태에서 작동합니다.
워크플로의 아웃풋은 사용자 채널을 비롯해 환자 포털, WhatsApp, 모바일 기기와 같은 기타 연동된 시스템에 표시됩니다. 또한 의사 및 관리자 포털, 보험사 채널에도 함께 표시됩니다(이후에 나오는 그림에서 오른쪽에 있는 검은색 박스).
아키텍처 다이어그램의 아래쪽에는 상시 구동 거버넌스 및 제어 계층이 자리 잡고 있습니다. 각 에이전트를 사용할 수 있는 사람, 접근 가능한 데이터 범위, 필요한 승인 절차, 그리고 모든 작업의 기록 방식을 관리합니다. 또한 정책 및 동의 사항의 준수 강제를 비롯해 감사 추적, 모델 및 에이전트의 라이프사이클 관리, HIPAA 기준에 맞춘 보안, 개인정보 보호 및 규정 준수 제어를 지원합니다. 이를 통해 임상의가 통제권을 유지하면서, AI 지원 워크플로우를 책임감 있게 관리할 수 있습니다.
IBM은 ViClinic의 아키텍처를 대규모로 배포하고 관리하는 데 실용적으로 사용할 수 있는 기반을 제공합니다. ViClinic은 에이전트 오케스트레이션과 AI 운영을 위해 watsonx Orchestrate를 활용하며, 통합 컨텍스트 계층을 구축하는 데는 IBM의 데이터 및 통합 기능을 사용합니다.
watsonx.governance®는 ViClinic이 AI 시스템을 평가하고 모니터링하는 동시에, AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 위험 요소를 통제할 수 있도록 지원합니다. 이 환경은 IBM® Cloud, 하이브리드 배포, IBM® Z 전반에서 구동됩니다. 이러한 배포 방식은 고객이 데이터의 위치 및 운영 체제에 대해 어느 정도의 통제권을 요구하느냐에 따라 결정됩니다.
실제 운영 측면에서 이 배포 모델은 하이브리드입니다. ViClinic의 에이전트는 주로 IBM® Cloud에서 구동되지만, 일부 독자적인 컨텍스트 및 UI 구성 요소는 Azure에서 구동되며 필요에 따라 IBM® Cloud로 이전할 수 있습니다.
임상 컨텍스트 엔진은 이 두 환경 모두에 걸쳐 있으며, watsonx.data가 에이전트에 컨텍스트를 제공합니다. 이러한 하이브리드 운영 환경이 중요한 이유는, 병원이 기존 시스템을 한꺼번에 통째로 바꾸는 경우가 거의 없기 때문입니다. 병원에는 플랫폼을 통째로 재구축하지 않고도 기존의 EMR, 실험실 검사 시스템, 영상 의학 시스템, 외부 보험사 인프라 위에 새로운 워크플로 로직을 계층화할 수 있는 방법이 필요합니다.
또한 팀은 단순히 로우코드 UI 커넥터에만 의존하지 않고 IBM® watsonx Orchestrate Agent Development Kit를 활용하고 있습니다. 외부 데이터와 연동할 때 훨씬 더 유연한 방식을 제공하기 때문입니다.
ViClinic은 AI가 독자적으로 임상 결정을 내리도록 허용하지 않습니다. 사람이 에이전트 작업을 시작하며 아웃풋 역시 진료 기록이나 외부 시스템에 반영되기 전에 반드시 사람의 검토를 거칩니다. 이러한 인간 중심 통제(Human-in-the-loop) 모델은 의료 분야 도입을 위한 핵심적인 아키텍처 요구 사항입니다. 의료 환경에서는 처리 속도 못지않게 신뢰성, 책임성, 그리고 감사 가능성이 중요하기 때문입니다.
데이터 처리에서도 이와 유사한 규율이 적용됩니다. ViClinic의 에이전트는 환자의 PII 대신 내부 사례와 환자 신원을 기반으로 작동하며, 동의 기반의 워크플로와 역할 기반 접근 제어를 통해 시스템과 상호 작용할 수 있는 사람을 관리합니다. 내원 전 워크플로에서 환자는 웹 포털이나 WhatsApp을 통해 시스템과 소통할 수 있지만, 시스템은 병원에서 제공한 자격 증명를 통해서만 환자의 신원을 식별합니다. 그런 다음 PII를 에이전트 계층에 노출하지 않고 대화를 내부 사례에 연결하여 처리합니다.
이러한 설계 방식을 통해 팀은 워크플로가 유용하게 기능할 수 있도록 충분한 컨텍스트를 공유하는 한편, 환자의 가공되지 않은 신원 정보에 무제한으로 접근할 수 없도록 합니다.
여기에는 모델 동작과 관련해서도 얻을 수 있는 실질적인 교훈이 있습니다. ViClinic의 수익 사이클 관리 및 코드 부여 워크플로는 파운데이션 모델이 도입 초기 상태 그대로 처음부터 범용적으로 완벽하게 작동하는 것에 의존하지 않습니다. 대규모 기관은 여전히 자신이 축적해 온 과거 데이터와 코드 부여 관례에 맞춰 모델이 미세 조정되기를 원합니다. 통합 거버넌스는 AI 시스템이 시제품 단계에서 실제 운영 환경으로 전환되기 전에 시스템을 평가하고, 버전을 관리하며, 모니터링 및 검토할 수 있도록 지원합니다
의료 조직에서 에이전틱 AI에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있지만, 민감한 임상 및 운영 워크플로에 자율형 에이전트를 직접 배포하는 것에 대해서는 여전히 많은 조직이 신중한 태도를 보이고 있습니다.
ViClinic의 AHOS 접근 방식은 바로 이러한 현실을 고려하여 설계되었습니다. 이 플랫폼은 의료 기관에 규격이 정해진 고정된 AI 에이전트를 도입하라고 요구하는 대신, 관리되는 운영 프레임워크를 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 각각의 활용 사례에 맞춰 워크플로의 한계 범위를 정의하고, 승인 임계값을 설정하며, 사람의 감독 및 지속적인 평가 프로세스를 정의할 수 있습니다.
이러한 방식을 통해 병원과 보험사는 처음에는 명확하게 제한된 시범 사업으로 시작하여, 자사의 운영 환경 내에서 모델을 안전하게 학습시키고 미세 조정 할 수 있으며, 나아가 더 광범위한 의료 AI 운영 모델로 점진적으로 확장해 나갈 수 있습니다.
ViClinic의 성공은 의료 운영진이 가장 중요하게 여기는 성과들을 보여 줍니다. 즉, 환자 접수 및 사전 승인 준비 기간 단축, 임상의의 문서 작성 부담 경감, 코드 부의 완결성 향상, 보험 청구 거부 감소, 더욱 유기적인 협업과 더 신속한 사후 관리가 이에 해당합니다. 의료 기관이 거둔 약 20%의 효율성 개선 추정치는, 워크플로를 처음부터 끝까지 조율하고 간소화함으로써 문서화, 비용 상환, 진료 운영 전반이 모두 함께 향상된 결과에서 비롯되었습니다.
전체 진료 워크플로 활용 사례를 보면, 이러한 누적 효과가 구체적으로 나타납니다. 환자 접수, 문서화, 처방, 사후 관리가 하나의 조율된 워크플로 안에서 이루어지며, 한 번 입력된 데이터는 이후 모든 단계에서 계속 재활용됩니다. 이러한 전략을 통해 수작업을 줄이고, 필수 항목이 누락될 확률을 낮추며, 환자의 내원을 통한 진료 과정을 원활하게 진행합니다.
의료 기관와 보험사 간의 워크플로 사용 사례 역시 비용 상환 측면에서 유사한 패턴을 보여 줍니다. 이 사례에서는 구조화된 사례 데이터가 기존의 지지부진한 메시지 전달 과정을 대체하여, 불필요한 번복 없이 승인 및 보험 청구 절차가 신속하게 진행되도록 돕습니다.
이러한 가치는 환자의 내원 과정 전반에서 나타납니다. 중복 질문이 줄어들고, 임상의는 환자에 대한 더 정확한 컨텍스트를 파악할 수 있으며, 행정팀은 더 깔끔하게 정리된 문서를 확보하고, 최종 비용 청구 단계에서 발생하던 차질을 줄일 수 있습니다.
의료 서비스 제공 조직에게 이는 파편화되어 있던 운영을 더 신뢰할 수 있는 실행 체계로 전환할 수 있는 결정적인 기회를 갖게 되는 것입니다. 그리고 엔지니어링 팀에게는 워크플로에 내재화된 AI가 단순히 독립형 어시스턴트보다 더 지속적인 가치를 창출할 수 있다는 점을 상기시켜 줍니다. 이는 단순히 한 단계의 처리 속도를 높이는 데 그치지 않고, 프로세스 전체의 구조를 바꾸어 놓기 때문입니다. 환자는 사전 체크인부터 비용 청구에 이르기까지, 의료 서비스를 하나의 매끄럽고 유기적인 시스템으로 경험하게 됩니다.
ViClinic의 AHOS 접근 방식은 EMR, 외부 시스템, 보험사 프로세스와의 통합이 여전히 까다로운 과제로 남아 있는 대형 의료 기관의 어려운 현실을 해결합니다. 도입도 어려운 문제입니다. 의료진과 관리자 및 비용 상환 관련 이해관계자 간의 신뢰에 달려 있기 때문입니다. ViClinic이 얻은 자체적인 교훈 역시 이러한 변화를 잘 보여 줍니다. 단독으로 작동하는 AI 도구는 제한적인 성과만 냈던 반면, 유기적으로 조율된 워크플로와 공유된 컨텍스트은 훨씬 더 큰 가치를 입증했습니다.
ViClinic은 IBM의 AI 오케스트레이션, 거버넌스, 하이브리드 클라우드 기술을 활용함으로써,서로 분리되어 있던 일련의 의료 업무를 확장 가능한 하나의 조율 계층으로 전환했습니다. 이 계층은 매번 핵심 아키텍처를 재설계할 필요 없이, 의료 기관의 새로운 워크플로, 새로운 통합, 더 복잡한 비용 상환 모델 도입에 맞추어 유연하게 따라갈 수 있습니다.
그 결과, 임상의는 더 군더더기 없는 업무를 경험하고, 진료 및 비용 상환 프로세스는 한층 빨라지며, 환자는 의료 서비스를 단순한 행정 업무 인계 과정이 아니라 하나의 조율된 시스템으로 경험할 수 있는 더 나은 기회를 얻게 됩니다.