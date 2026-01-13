유틸리티 기업이 IBM® Outage Prediction을 통해 산불 위험에 한발 앞서 대응하는 방법

IBM Outage Prediction은 유틸리티 기업이 지역 특화 인사이트를 통해 산불 위험을 예측하여 안전과 서비스의 균형을 맞출 수 있도록 지원합니다. 이러한 인사이트는 더 스마트한 정전 계획으로 이어지며, 국가 수준이 아닌 커뮤니티 수준에서 내려지는 불필요한 정전 및 결정을 줄입니다.
현재의 전력망은 오늘날의 산불 현실에 맞게 설계되지 않았습니다. 이제 산불은 유틸리티 기업에게 연중 내내 운영상의 위험 요소가 되었습니다. 기후 변화로 인해 더 덥고, 더 건조하고, 바람이 많이 부는 상황이 발생하고 있으며, 유틸리티 시설에서 발생한 화재로 인해 대중과 규제 당국의 엄격한 조사가 이루어지고 있습니다.
하와이에서 텍사스에 걸친 사건들은 강풍, 가뭄, 더위로 인해 제때 정전이 되지 않을 경우 인프라에 얼마나 빨리 스트레스를 주고 치명적인 화재로 이어질 수 있는지 보여주었습니다. 유틸리티 기업들이 인프라를 강화하고, 선로를 지하에 묻고, 보호 체계를 업그레이드하고 있지만 이러한 프로젝트는 느리고 자본 집약적입니다. 운영 팀은 여전히 일상적인 질문에 직면합니다. 즉 고객에게 불필요한 정전을 일으키지 않으면서 산불 위험을 줄이기 위해 언제 어디서 전력을 차단하거나 제한해야 할까요?
많은 유틸리티 기업은 미국 지질 설문조사국(USGS) 또는 캐나다 환경부에서 발표한 지수와 같은 광범위한 국가 산불 지수를 제일 먼저 확인합니다. 이러한 지도는 유용하지만, 지역 수준의 결정을 내리거나 공공 안전 전력 차단(PSPS) 계획을 준비하고 자산에 대한 상세한 위험 평가를 준비하기에는 너무 투박할 위험이 있습니다.
유틸리티 기업과의 협력에서 다음과 같은 두 가지 문제가 계속해서 드러납니다.
두 경우 모두 유틸리티 기업은 광범위한 국가 경고에 기반한 사후 결정에서 사전 예방적이고 현지화되고 설명 가능한 조치로 전환해야 합니다.
IBM Outage Prediction은 예측 조건을 통해 정전을 예측하여 유틸리티 기업이 날씨와 운영 간의 연관성을 이해할 수 있도록 지원합니다. 이미 폭풍 센터와 T&D 팀이 악천후에 대비하여 인력, 자원 및 커뮤니케이션을 계획할 때 이를 지원하고 있습니다.
우리는 IBM Outage Prediction 내에서 산불 위험으로 이러한 기능을 확장했습니다. 이러한 기능을 통해 전국적으로 사용 가능한 지표보다 산불 위험을 더 세밀하게 파악할 수 있습니다.
유틸리티 기업은 IBM Outage Prediction에서 375m2 해상도의 일일 산불 위험 지표를 볼 수 있습니다. 기존의 10km2 또는 1km2 국가 지수보다 훨씬 더 세분화되어 있습니다. 이제 유틸리티 기업은 지역별 화재 위험 수준에만 의존하는 대신, 자체 지역과 자산에 위에 표시되는 산불 위험을 확인할 수 있습니다. 이 기능은 미국 전역의 PSPS 계획, 자산 상태, 일일 운영 의사 결정을 지원하며 2026년에는 캐나다로의 확장이 계획되어 있습니다.
Outage Prediction의 산불 위험은 이미 유틸리티 기업에서 수행하고 있는 광범위한 자산 라이프사이클 관리 작업에 해당합니다. 마른 덤불을 다듬는 식생 관리자부터 기저에 상황이 있는 극지를 식별하는 위험 분석가에 이르기까지, 산불 위험은 자산 전반의 노출을 관리하는 데 중요한 신호입니다. IBM® Maximo 자산 및 초목 관리 기능과 함께 유틸리티 기업이 자산이 취약한 위치를 파악하고 작은 문제가 대규모 산불로 발전하기 전에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
IBM Outage Prediction에 산불 위험이 포함되어 있으므로, 유틸리티 기업은 위치, 시기, 방법을 더 잘 결정하여 전력을 차단하거나 제한하여 산불 위험을 줄이는 동시에 고객에게 미치는 불필요한 영향을 최소화할 수 있습니다.
에너지 및 유틸리티 운영에서 산불 위험을 관리하는 방법을 재고하고 있다면 데모를 예약하고 IBM Outage Prediction을 통해 보다 능동적으로 대처하는 방법을 알아보세요.