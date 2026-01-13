유틸리티 기업이 IBM® Outage Prediction을 통해 산불 위험에 한발 앞서 대응하는 방법

현재의 전력망은 오늘날의 산불 현실에 맞게 설계되지 않았습니다. 이제 산불은 유틸리티 기업에게 연중 내내 운영상의 위험 요소가 되었습니다. 기후 변화로 인해 더 덥고, 더 건조하고, 바람이 많이 부는 상황이 발생하고 있으며, 유틸리티 시설에서 발생한 화재로 인해 대중과 규제 당국의 엄격한 조사가 이루어지고 있습니다.

하와이에서 텍사스에 걸친 사건들은 강풍, 가뭄, 더위로 인해 제때 정전이 되지 않을 경우 인프라에 얼마나 빨리 스트레스를 주고 치명적인 화재로 이어질 수 있는지 보여주었습니다. 유틸리티 기업들이 인프라를 강화하고, 선로를 지하에 묻고, 보호 체계를 업그레이드하고 있지만 이러한 프로젝트는 느리고 자본 집약적입니다. 운영 팀은 여전히 일상적인 질문에 직면합니다. 즉 고객에게 불필요한 정전을 일으키지 않으면서 산불 위험을 줄이기 위해 언제 어디서 전력을 차단하거나 제한해야 할까요?

많은 유틸리티 기업은 미국 지질 설문조사국(USGS) 또는 캐나다 환경부에서 발표한 지수와 같은 광범위한 국가 산불 지수를 제일 먼저 확인합니다. 이러한 지도는 유용하지만, 지역 수준의 결정을 내리거나 공공 안전 전력 차단(PSPS) 계획을 준비하고 자산에 대한 상세한 위험 평가를 준비하기에는 너무 투박할 위험이 있습니다.