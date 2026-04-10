RFEA는 개방형 기술, 엔터프라이즈 거버넌스, 비용 효율적인 스토리지를 통합한 유연한 레이크하우스를 확보했습니다.
고성능 스포츠에서는 아주 작은 차이도 중요합니다. 찰나의 순간입니다. 보폭의 미세한 변화입니다. 회복 패턴의 미묘한 변화입니다. 스페인 육상 연맹(RFEA)은 선수들을 둘러싼 데이터에 가치 있는 인사이트가 숨겨져 있다는 것을 알고 있었습니다. 데이터가 통합되고 접근 가능해지면, 이러한 인사이트는 성과를 혁신하고 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 RFEA는 다양한 종목에서 생성되는 방대한 성과 데이터에 구조, 의미, 실질적인 가치를 부여하기 위한 전략적 이니셔티브인 IA-THLETICS를 시작했습니다.
스페인 왕립 육상 연맹 회장인 Raúl Chapado는 다음과 같이 설명합니다. "IA-THLETICS는 선수들이 활용할 수 있는 모든 기술 솔루션을 통합하는 플랫폼입니다. 이를 통해 데이터를 지식으로, 지식을 성과로 전환할 수 있습니다.”
watsonx.data 이전에는 이들의 환경은 오늘날 많은 조직이 직면한 현실과 다르지 않았습니다. 데이터는 여러 곳에 분산되어 있었고 인사이트에 접근하기 어려웠습니다.
과거 선수 기록은 Salesforce에 저장되어 있었습니다. 혁신 프로젝트에서는 신발, 웨어러블, 스마트워치에서 새로운 형태의 센서 데이터를 생성하고 있었습니다. 이러한 데이터 세트는 원시 파일부터 동영상, 스프레드시트까지 다양한 형식으로 존재했습니다. 대회 결과와 훈련 기록은 또 다른 위치에 따로 보관되어 있었습니다. 모든 데이터가 분절되어 있어 의미 있는 분석이 어려웠습니다.
문제점은 분명했습니다. 혁신 속도를 늦추거나 비용을 증가시키지 않으면서 모든 정보를 통합할 수 있는 방법이 필요했습니다. 레거시 데이터를 관리하고 비정형 정보가 빠르게 증가하며 혁신 압박이 커지는 조직은 다음과 같은 공통된 근본 과제에 직면합니다.
RFEA는 HabberTec 및 IBM과 협력하여 이 정보를 통합하고 성과 분석 및 AI에 활용할 수 있는 기반을 구축했습니다.
데이터의 양과 다양성이 계속 증가함에 따라 RFEA는 현재 성과 분석과 미래 혁신을 모두 지원할 수 있는 확장 가능하고 관리된 데이터 기반의 필요성을 인식했습니다. 목표는 단순한 정보 중앙화가 아니라 운영 복잡성을 증가시키지 않으면서 과거 데이터와 새로운 실험 데이터를 함께 탐색할 수 있는 환경을 구축하는 것이었습니다.
HabberTec이 RFEA와 논의하면서 반복적으로 드러난 핵심 주제가 있었습니다. 팀들은 여러 시스템을 억지로 연결하는 방식에 지쳐 있었습니다. 모든 것이 하나처럼 작동하고 과거 데이터와 최신 센서 데이터를 나란히 분석할 수 있는 환경이 필요했습니다.
watsonx.data는 이러한 요구를 정확히 충족했습니다. 고가의 데이터베이스를 선택하거나 데이터 플랫폼을 처음부터 구축하는 대신, RFEA는 개방형 기술, 엔터프라이즈 거버넌스, 비용 효율적인 스토리지를 통합한 유연한 레이크하우스를 확보했습니다.
watsonx.data 사용으로 RFEA는 대량의 과거 데이터를 Cloud Object Storage에 저장할 수 있습니다. Presto를 사용해 Salesforce 데이터를 watsonx.data에 직접 연결할 수 있습니다. 혁신 프로젝트에서 생성된 원시 파일을 가져와 Apache Spark로 처리할 수 있습니다. 모든 엔진에서 완전히 쿼리 가능한 Iceberg 테이블로 데이터를 표준화할 수 있습니다. 가장 중요한 점은 새로운 프로젝트마다 별도의 사용자 지정 통합을 구축하지 않고도 모든 데이터를 연결할 수 있다는 것입니다.
HabberTec의 Daniel Expósito García는 다음과 같이 설명합니다. "watsonx.data를 통해 과거 데이터와 혁신 프로젝트 데이터를 깔끔하고 확장 가능한 방식으로 연결할 수 있습니다. 모든 것을 직접 구축할 필요가 없었습니다. 말 그대로 효과가 있었어요."
RFEA, HabberTec, IBM은 함께 전체 연맹을 지원하는 레이크하우스 아키텍처를 구축했습니다.
새로운 데이터 레이크하우스는 RFEA의 성과를 뒷받침하는 핵심 기반이 되었습니다. 트레이너는 선수의 전체 이력을 확인할 수 있습니다. 분석가는 경기 패턴과 생체역학을 함께 탐색할 수 있습니다. 혁신 팀은 스토리지 비용이나 취약한 통합에 대한 걱정 없이 자유롭게 실험할 수 있습니다.
RFEA가 모든 데이터를 watsonx.data로 통합하자 결과가 빠르게 나타났습니다. 모든 데이터 시스템이 함께 작동하기 시작했습니다. 분석 속도가 빨라지고 인사이트가 더욱 풍부해졌습니다. 성과 팀은 단일 환경에서 경기 데이터, 생체역학 정보 및 장기 선수 이력을 탐색할 수 있게 되었습니다. 과거에는 수작업으로 몇 시간이 걸리던 인사이트가 이제 몇 초 만에 도출됩니다.
HabberTec의 Daniel은 다음과 같이 설명합니다. “데이터를 연결하면서 모든 것이 바뀌었습니다. 우리의 분석은 더 깊어지고, 더 스마트해졌으며, 선수들에게 훨씬 더 유용해졌습니다.”
이것이 바로 신뢰할 수 있는 AI의 모습입니다. 탐색과 발견을 위한 올바른 기반을 제공하여 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
RFEA는 이제 운동 프로그램 전반에 걸쳐 성과 분석, 혁신 및 미래 AI 이니셔티브를 지원하는 확장 가능하고 현대적인 데이터 기반 위에 서 있습니다. 연맹은 과거 기록, 실시간 센서 데이터 및 선수 인사이트를 단일 관리 환경으로 통합함으로써 신뢰할 수 있는 근거 기반 인사이트로 코치, 선수 및 성과 팀을 지원하는 역량을 강화했습니다.
이 기반은 스페인 육상의 요구와 함께 발전하도록 설계되어 RFEA가 통제, 거버넌스 및 장기적인 지속 가능성을 유지하면서 새로운 종목, 데이터 소스 및 분석 역량을 통합할 수 있도록 합니다. RFEA는 이제 확장 가능하고 현대적인 데이터 백본을 기반으로 합니다. 성과 분석, 혁신 및 미래 AI 이니셔티브를 지원합니다.