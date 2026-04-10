데이터의 양과 다양성이 계속 증가함에 따라 RFEA는 현재 성과 분석과 미래 혁신을 모두 지원할 수 있는 확장 가능하고 관리된 데이터 기반의 필요성을 인식했습니다. 목표는 단순한 정보 중앙화가 아니라 운영 복잡성을 증가시키지 않으면서 과거 데이터와 새로운 실험 데이터를 함께 탐색할 수 있는 환경을 구축하는 것이었습니다.

HabberTec이 RFEA와 논의하면서 반복적으로 드러난 핵심 주제가 있었습니다. 팀들은 여러 시스템을 억지로 연결하는 방식에 지쳐 있었습니다. 모든 것이 하나처럼 작동하고 과거 데이터와 최신 센서 데이터를 나란히 분석할 수 있는 환경이 필요했습니다.

watsonx.data는 이러한 요구를 정확히 충족했습니다. 고가의 데이터베이스를 선택하거나 데이터 플랫폼을 처음부터 구축하는 대신, RFEA는 개방형 기술, 엔터프라이즈 거버넌스, 비용 효율적인 스토리지를 통합한 유연한 레이크하우스를 확보했습니다.

watsonx.data 사용으로 RFEA는 대량의 과거 데이터를 Cloud Object Storage에 저장할 수 있습니다. Presto를 사용해 Salesforce 데이터를 watsonx.data에 직접 연결할 수 있습니다. 혁신 프로젝트에서 생성된 원시 파일을 가져와 Apache Spark로 처리할 수 있습니다. 모든 엔진에서 완전히 쿼리 가능한 Iceberg 테이블로 데이터를 표준화할 수 있습니다. 가장 중요한 점은 새로운 프로젝트마다 별도의 사용자 지정 통합을 구축하지 않고도 모든 데이터를 연결할 수 있다는 것입니다.

HabberTec의 Daniel Expósito García는 다음과 같이 설명합니다. "watsonx.data를 통해 과거 데이터와 혁신 프로젝트 데이터를 깔끔하고 확장 가능한 방식으로 연결할 수 있습니다. 모든 것을 직접 구축할 필요가 없었습니다. 말 그대로 효과가 있었어요."