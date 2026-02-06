Serre Chevalier가 AI 오케스트레이션으로 고객 경험을 확장한 방법

Serre Chevalier는 고객이 스키 패스를 선택하고 일반적인 문의를 해결하는 방식을 재구상하기 위해 IBM® watsonx Orchestrate를 도입했습니다.
Serre Chevalier는 Tignes, La Plagne, Méribel과 같은 리조트와 함께 Compagnie des Alpes(CDA)가 운영하는 여러 주요 스키 목적지 중 하나입니다. 이러한 유명 산악 여행지는 매년 수백만 명의 방문객을 맞이하며, 특히 수요와 복잡성, 고객 기대치가 가장 높은 성수기에는 원활하고 직관적인 예약 및 고객 지원 경험을 제공하는 것이 성공에 매우 중요합니다.
Serre Chevalier는 여행 및 호스피탈리티 산업 전반이 직면한 현실을 인식했습니다. 기존의 고객 서비스 모델로는 증가하는 복잡성, 계절적 수요 급증, 개인화된 디지털 경험에 대한 요구를 따라잡을 수 없습니다. 더 많은 챗봇이나 단편적인 솔루션을 추가하는 대신, 그들은 전사 전반에서 활동, 데이터 및 의사 결정을 조율할 수 있는 기반이 필요했습니다.
이 과제를 해결하기 위해 Serre Chevalier는 고객이 스키 패스를 선택하고 일반적인 문의를 해결하는 방식을 재구상하고자 IBM® watsonx Orchestrate를 도입했습니다. 고객 지원을 위한 특정 이니셔티브로 시작된 이 프로젝트는 곧 AI 기반 운영을 위한 전사적 청사진임이 입증되었습니다.
스키 패스 선택은 간단해 보이지만, 여러 변수로 인해 결정이 복잡해질 수 있습니다. 적합한 패스는 다음 요소에 따라 달라집니다.
이러한 복잡성으로 인해 매 시즌 수천 건의 고객 문의가 발생했습니다. 서비스 팀은 “어떤 패스가 저에게 적합한가요?”와 “다일권의 규정은 무엇인가요?”와 같은 반복적인 문의에 압도되었고, 그 결과 더 가치가 높거나 민감한 문제를 해결할 시간이 줄어들었습니다.
Serre Chevalier에게는 두 가지 과제가 있었습니다.
팀은 이 과제가 단순한 고객 서비스 문제가 아님을 인식했습니다. 이는 조직 전반에 걸친 더 광범위한 오케스트레이션 과제를 반영하는 것으로, 확장 가능하고 거버넌스가 적용된 방식으로 AI를 통해 작업, 시스템 및 지식을 지능적으로 조율하는 방법에 대한 문제였습니다.
Serre Chevalier는 자사 웹사이트에 내장된 새로운 AI 기반 경험을 구현하기 위해 watsonx Orchestrate를 도입했습니다. 방문자는 간단하고 직관적인 채팅 인터페이스와 상호 작용하지만, 그 이면에서는 watsonx Orchestrate가 정확하고 개인화된 지원을 제공하기 위해 협력하는 전문 에이전트 네트워크를 조율하고 있습니다.
그 시점에서 Serre Chevalier는 “챗봇 프로젝트”에서 오케스트레이션 전략으로 전환했습니다.
이 시스템의 핵심은 웹사이트 오케스트레이션 에이전트입니다. 그 역할은 다음과 같습니다.
단일 모놀리식 챗봇에 의존하는 대신, Serre Chevalier는 모듈식 멀티 에이전트 아키텍처를 사용하여 전체 시스템을 재구축하지 않고도 기능을 업데이트하거나 새로운 기능을 추가할 수 있도록 했습니다.
두 가지 유형의 에이전트가 오케스트레이션 계층을 지원합니다.
이러한 에이전트는 구조화된 로직(예: 패스 규칙을 위한 Python 툴)과 선별된 지식 소스 모두와 상호 작용합니다. 이 접근 방식은 시스템이 단순히 질문에 답하는 것을 넘어, 고객이 구매 단계를 진행하도록 안내하는 것과 같은 실제 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
그 결과는 즉각적이었고 의미 있는 성과를 보였습니다.
Serre Chevalier의 여러 판매 채널을 관리하는 Alexandre Sode는 다음과 같이 말했습니다. “고객이 챗봇으로부터 답변을 받으면, 우리 팀은 더 복잡한 문제에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 이는 전반적인 만족도에 매우 긍정적인 영향을 미칩니다.”
초기 피드백은 높은 고객 수용도를 보여주고 있으며, Serre Chevalier는 해결률과 구매 여정 전반에 대한 영향을 평가하기 위해 보다 심층적인 설문 조사를 진행하고 있습니다.
Serre Chevalier 팀에게 가장 놀라웠던 것은 시스템이 얼마나 빠르게 발전했는지였습니다. 이전에 몇 주가 걸리던 반복 작업이 이제는 며칠 만에 완료될 수 있으며, 이를 통해 구현 비용과 가치 실현까지의 시간을 크게 줄였습니다.
유사한 AI 이니셔티브를 검토하는 조직을 위한 그들의 조언은 다음과 같습니다.
Serre Chevalier의 아키텍처는 오케스트레이션이 단일 사용 사례보다 왜 더 중요한지를 보여줍니다.
대화 계층
리조트 웹사이트에 내장된 채팅 인터페이스가 진입점 역할을 하며, 고객에게 접근하기 쉽고 직관적이며 익숙한 경험을 제공합니다.
거버넌스 계층
모든 상호 작용은 책임 있는 AI 및 거버넌스 프레임워크를 거치며, 이를 통해 안전성, 투명성 및 규정 준수가 보장됩니다.
오케스트레이션 계층
이 단계에서 watsonx Orchestrate는 다음을 결정합니다.
협력 에이전트 계층
특정 목적에 맞게 설계된 에이전트는 스키 패스, 문서 관리 또는 기타 운영 기능과 같은 특정 도메인을 처리합니다.
데이터 + 툴 계층
지식 정확성을 위한 맞춤형 API, Python 툴 및 RAG 파이프라인을 포함합니다.
오케스트레이션, 도메인 인텔리전스 및 데이터 접근을 분리함으로써 Serre Chevalier는 다음과 같은 기반을 구축했습니다.
이 아키텍처는 그들의 전략의 다음 단계를 뒷받침합니다.
고객 대면 챗봇의 성공을 검증한 후, Serre Chevalier는 즉시 더 광범위한 기회를 인식했습니다.
그러나 중요한 점은, 이 접근 방식이 단순한 사용 사례 목록이 아니라는 것입니다. 이는 이제 오케스트레이션이 필요한 모든 영역에 적용할 수 있는 확장 가능한 패턴입니다.
결제 및 청구
어시스턴트는 고객이 일반적인 청구 관련 질문을 해결하도록 안내하고, 통합 데이터를 통해 이상 징후를 식별하며, 문제 해결 과정을 간소화할 수 있습니다.
인적 자원(HR)
AI 에이전트는 온보딩, 일정 문의 및 계절 직원 관련 프로세스와 같은 반복 작업을 자동화하여 HR 팀이 사람을 지원하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.
스키 리프트 및 산악 운영
에이전틱 워크플로는 센서, 유지보수 로그 및 기상 시스템의 데이터를 수집하여 보다 선제적인 운영 의사 결정을 지원할 수 있습니다.
이 모든 영역에서 패턴은 동일합니다.
작업 조율 → 시스템 연결 → 인간의 전문성 향상
Serre Chevalier는 “챗봇 하나를 배포하는 것”을 넘어, 오늘날 가치를 제공하면서 미래 혁신을 가능하게 하는 전사적 AI 오케스트레이션 역량을 채택했습니다.
Serre Chevalier의 여정은 여행 및 호스피탈리티 분야에서의 AI가 단순히 대화를 자동화하는 것에 그치지 않음을 보여줍니다. 이는 더 나은 경험과 더 회복력 있는 운영을 제공하기 위해 비즈니스 전반에서 활동, 지식 및 워크플로를 조율하는 것입니다.
watsonx Orchestrate를 통해 Serre Chevalier는 단일 고객 지원 사용 사례를 고객, 직원 및 운영자 모두에게 혜택을 제공하는 엔터프라이즈 AI를 위한 확장 가능한 기반으로 전환했습니다.
현대의 디지털 전환은 단편적인 솔루션이 아니라, 조직이 더 스마트하게 일하고, 더 빠르게 대응하며, 지속적으로 혁신하도록 돕는 플랫폼에 관한 것입니다.