Serre Chevalier가 AI 오케스트레이션으로 고객 경험을 확장한 방법

Serre Chevalier는 Tignes, La Plagne, Méribel과 같은 리조트와 함께 Compagnie des Alpes(CDA)가 운영하는 여러 주요 스키 목적지 중 하나입니다. 이러한 유명 산악 여행지는 매년 수백만 명의 방문객을 맞이하며, 특히 수요와 복잡성, 고객 기대치가 가장 높은 성수기에는 원활하고 직관적인 예약 및 고객 지원 경험을 제공하는 것이 성공에 매우 중요합니다.

Serre Chevalier는 여행 및 호스피탈리티 산업 전반이 직면한 현실을 인식했습니다. 기존의 고객 서비스 모델로는 증가하는 복잡성, 계절적 수요 급증, 개인화된 디지털 경험에 대한 요구를 따라잡을 수 없습니다. 더 많은 챗봇이나 단편적인 솔루션을 추가하는 대신, 그들은 전사 전반에서 활동, 데이터 및 의사 결정을 조율할 수 있는 기반이 필요했습니다.

이 과제를 해결하기 위해 Serre Chevalier는 고객이 스키 패스를 선택하고 일반적인 문의를 해결하는 방식을 재구상하고자 IBM® watsonx Orchestrate를 도입했습니다. 고객 지원을 위한 특정 이니셔티브로 시작된 이 프로젝트는 곧 AI 기반 운영을 위한 전사적 청사진임이 입증되었습니다.