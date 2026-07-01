스프레드시트 확산에서 포트폴리오 인텔리전스로: IBM과 함께 호텔 계획을 혁신한 RBH의 여정

RBH Hospitality Management는 IBM Planning Analytics와 IBM Cognos Analytics를 활용하여 호텔, 재무 및 시장 데이터를 통합하고, 이를 거버넌스가 적용된 예측, 대시보드 및 호텔 소유주 보고 체계로 구축해 영국 전역의 다양한 호텔 포트폴리오를 관리하고 있습니다.
호텔 운영에서는 수많은 작은 변화가 발생하며, 이러한 변화는 규모가 커질수록 빠르게 관리하기 어려워집니다. 객실 요금이 변경되고, 레스토랑 실적이 예측과 달라지며, 리뷰 점수가 변동됩니다. 급여 또는 재무 데이터가 늦게 도착하기도 합니다. 하나의 호텔에서는 이러한 신호를 스프레드시트로 관리할 수 있을지 몰라도, 수십 개의 호텔에서는 버전 관리, 보안, 의사 결정의 문제로 이어집니다.
영국의 대표적인 호텔 운영 회사 중 하나인 RBH Hospitality Management는 55개 이상의 호텔로 구성된 포트폴리오 전반에서 이러한 과제에 직면했습니다. 이 포트폴리오는 체크인, 숙박 및 체크아웃을 중심으로 운영되는 리미티드 서비스 호텔부터 스파, 골프, 다이닝 및 레저 시설을 갖춘 럭셔리 호텔까지 다양하게 구성되어 있습니다.
IBM Planning Analytics를 도입하기 전 RBH의 예측 프로세스는 Excel 스프레드시트에 크게 의존하고 있었습니다. 방대한 호텔 포트폴리오의 예측을 각각 관리하다 보니 민감한 데이터를 보호하고, 변경 사항을 관리하며, 재무팀, 호텔 운영팀 및 보고 담당 팀이 동일한 수치를 기준으로 분석하는 것이 어려웠습니다. 목표는 Excel을 업무에서 없애는 것이 아니라, 서로 분리된 스프레드시트가 전체 호텔의 예측, 재무 정보 및 호텔 소유주 보고를 위한 핵심 기록 시스템 역할을 하지 않도록 하는 것이었습니다.
RBH는 IBM Planning Analytics, TM1 데이터베이스, Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel, TM1 Web 및 IBM Cognos Analytics를 기반으로 분석 아키텍처를 구축했습니다. 이 스택은 재무팀과 고급 사용자의 기존 업무 방식을 유지하면서도, 사용자에게 거버넌스가 적용된 예측, 모델, 대시보드 및 보고서에 대한 액세스를 제공합니다.
이 글에서는 RBH가 스프레드시트 기반 예측에서 자체 호스팅 분석 아키텍처로 전환한 과정과, 호텔 및 시장 데이터가 Planning Analytics 큐브로 유입되는 방식, 그리고 IBM 제품이 데이터, 액세스 및 보고 표준에 대한 통제력을 유지하면서 RBH의 계획 업무를 확장할 수 있도록 지원하는 방법을 소개합니다.
RBH의 핵심 활용 사례는 예산을 수립하고, 실시간 예측을 유지하며, 현재 예측과 이전 예측 버전을 비교하고, 사용자에게 역할, 호텔 또는 소유 구조에 따라 필요한 데이터만 제공하는 것입니다.
그러나 호텔 데이터는 하나의 정형화된 엔터프라이즈 데이터 소스에서만 들어오지 않습니다. 각 호텔은 예약, 객실, 요금, 객실 점유율 및 체크인 워크플로를 관리하기 위해 자체 PMS(Property Management System, 자산 관리 시스템)를 사용할 수 있습니다. 또한 레스토랑, 바, 스파 및 기타 서비스의 매출을 기록하기 위해 POS(Point-of-Sale) 시스템도 사용합니다. RBH의 호텔 포트폴리오에서는 이러한 시스템들이 API, 예약 실행 보고서, SFTP 파일, 이메일 첨부 파일, 그리고 경우에 따라 수동 추출 등 다양한 방식으로 데이터를 제공합니다.
RBH는 외부 데이터도 통합하여 예측을 실행 가능한 운영 인사이트로 전환합니다. STR 벤치마킹 데이터는 각 호텔의 경쟁 호텔 대비 성과를 보여주며, RGI(Revenue Generation Index, 수익 창출 지수)는 이용 가능한 객실당 매출을 해당 시장의 벤치마크와 직접 비교합니다.
고객 감성 분석은 데이터와 인사이트를 한층 더 풍부하게 제공합니다. ReviewPro는 예약 및 여행 플랫폼의 리뷰를 통합해 100점 만점의 글로벌 리뷰 지수(GRI) 점수를 산출하고, 객실, 레스토랑, 바, 공용 공간 등에서 반복적으로 나타나는 주요 주제를 파악합니다.
Juyo Analytics는 AI 기반의 미래 수요 인사이트를 추가하여 이러한 에코시스템을 더욱 강화합니다. 시장 동향, 가격 변동 및 예약 패턴을 통합하여 앞으로 발생할 위험과 기회를 파악합니다. 이를 통해 RBH는 사후 보고 중심의 운영에서 선제적이고 데이터 기반의 의사 결정으로 전환할 수 있습니다.
재무, 급여 및 운영 데이터를 Juyo의 미래 수요 인사이트와 결합함으로써 RBH는 하나의 동적인 계획 모델 안에서 시장 위치, 고객 경험, 미래 수요 신호 및 재무 성과를 연결할 수 있습니다.
거버넌스가 적용된 아키텍처가 없다면 이러한 다양한 신호는 서로 다른 성과 지표를 만들어 내고, 예측 주기를 늦추며, 호텔 소유주 보고의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있습니다. RBH는 데이터 수집 방식을 표준화하고, 이를 공통의 Planning Analytics 구조에 맞춰 정렬하며, 일관된 보고서, 대시보드 및 예측에 대한 통제된 액세스를 제공함으로써 이러한 문제를 해결하고 있습니다.
아키텍처 다이어그램은 대부분의 분석 아키텍처와 마찬가지로 엔터프라이즈 데이터 소스에서 시작됩니다. RBH의 엔터프라이즈 소스 계층에는 PMS 및 POS 시스템의 호텔 및 운영사 데이터, 급여, 재무, HR, 관리된 파일 업로드 및 일부 외부 데이터 세트가 포함됩니다.
여기서 주목할 점은 RBH가 모든 데이터 소스가 최신 API처럼 동작할 것이라고 가정하지 않는다는 것입니다.
일부 시스템은 API를 직접 제공합니다. 일부는 예약 실행 파일을 생성하고, 일부는 이메일 받은 편지함으로 보고서를 전송하며, 일부는 SFTP를 통해 데이터를 제공합니다. 또 일부는 상위 시스템에서 더 나은 방법을 제공하지 않기 때문에 여전히 수동으로 데이터를 추출해야 합니다. RBH는 이러한 차이를 데이터가 계획 모델에 도달하기 전에 데이터 수집 계층에서 처리합니다.
데이터 수집 계층에서는 예약된 데이터 로드, 검증, 정합성 검토, 모니터링, 로깅 및 문제 처리를 수행합니다. 이 계층은 아키텍처의 안정성이 드러나는 부분입니다. 데이터 로드 프로세스는 단순히 파일을 이동하는 데 그치지 않습니다. 피드가 도착했는지 여부를 확인하고, 구조를 검증하며, 필요한 경우 값을 정합성 검토하고, 새로운 데이터 영역을 단계적으로 추가할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 RBH는 모든 새로운 호텔이나 피드를 일회성 통합 프로젝트로 전환하지 않고도 새로운 데이터 세트를 추가할 수 있습니다.
IBM Planning Analytics는 데이터 이동과 변환을 위해 TurboIntegrator 프로세스를 사용합니다. RBH 환경에서 이 도구는 데이터를 Planning Analytics 큐브에 적재하는 데 활용됩니다. Planning Analytics 큐브는 호텔, 기간, 계정, 부서, 예측 버전 및 시나리오와 같은 차원을 기준으로 지표를 분석할 수 있도록 지원하는 다차원 데이터 구조입니다. RBH는 호텔마다 각각의 스프레드시트 로직을 유지하는 대신, 공통 구조를 한 번만 모델링한 후 이를 전체 호텔 포트폴리오에 재사용할 수 있습니다.
모델링 계층(다이어그램의 가운데 분홍색 상자)은 IBM Planning Analytics를 핵심 계획 및 모델링 환경으로 보여줍니다. Planning Analytics Workspace(PAW)는 계획 수립, 콘텐츠 작성 및 분석을 위한 웹 기반 인터페이스를 제공합니다. Planning Analytics for Microsoft Excel은 고급 사용자에게 개별 스프레드시트 파일이 아닌 거버넌스가 적용된 Planning Analytics 데이터에 연결된 Excel 환경을 제공합니다. TM1 Web은 브라우저 기반으로 TM1 콘텐츠를 사용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 인터페이스를 통해 RBH는 사용자가 익숙한 업무 환경을 그대로 활용하면서도 데이터를 일관된 거버넌스 아래에서 관리할 수 있습니다.
스테이징 및 변환 계층은 포트폴리오 전반에서 일관된 인사이트를 도출할 수 있도록 데이터를 준비합니다. 이 계층에는 전처리, 참조 데이터, 마스터 데이터 및 호텔 간 표준화가 포함됩니다. 참조 데이터와 마스터 데이터는 모델의 일관성을 유지하는 공통 정의로, 호텔 목록, 계정 구조, 부서 코드, 보고 계층 구조 및 소유 구조별 뷰 등이 이에 해당합니다. RBH의 공통 계정 차트는 호텔 전반에서 손익 보고를 위한 일관된 재무 구조를 제공한다는 점에서 중요한 역할을 합니다.
이러한 공통 구조는 비즈니스 정의 계층과 같은 역할을 합니다. 호텔마다 재무 지표를 서로 다르게 정의하도록 두는 대신, RBH는 데이터를 공통 계정 구조와 보고 모델에 매핑합니다. 이를 통해 호텔 전체에 일관성을 부여하는 동시에 아키텍처가 다양한 소스 시스템과 운영 형식을 수용할 수 있도록 지원합니다.
출력 계층은 사용자에게 데이터에 접근할 수 있는 여러 경로를 제공합니다. 재무 및 비즈니스 사용자는 TM1 Web, PAW 및 Cognos Analytics를 통해 모델과 보고서에 액세스합니다. PAW 북(Books)은 호텔 및 운영사 직원이 보고서를 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 지원합니다. Cognos Analytics 대시보드는 소유주 보고와 보다 폭넓은 시각적 분석을 지원합니다. 또한 Excel 기반 사용 환경도 유지되어, 고급 사용자는 익숙한 스프레드시트 형태의 인터페이스를 계속 사용할 수 있습니다.
보안과 거버넌스는 전체 아키텍처에 걸쳐 적용됩니다. 사용자는 자신의 역할이나 담당 호텔과 관련된 데이터만 볼 수 있습니다. 감사 가능성과 통제된 변경 관리는 계획 수립 주기를 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 거버넌스가 적용된 지표 정의를 사용하면 두 보고서가 동일한 질문에 다르게 답변할 위험이 줄어듭니다.
RBH는 배포 방식에서도 주목할 만한 결정을 내렸습니다. 클라우드 SaaS 환경이 아니라 영국 데이터 센터의 자체 호스팅 인프라에서 시스템을 운영하기로 한 것입니다. 이러한 결정의 배경에는 비용과 통제력이 있었습니다. 기존 하드웨어의 수명이 다하고 보고 성능이 저하되기 시작하자, RBH는 클라우드 옵션과 새롭게 구축한 자체 호스팅 인프라를 비교 평가했습니다.
자체 호스팅 경로는 RBH가 데이터 센터 운영 및 복구 지원에 계속 액세스할 수 있도록 하면서도 훨씬 낮은 비용 구조를 제공했습니다. 이러한 아키텍처상의 선택은 분명합니다. RBH는 SaaS 배포 환경이 제공하는 가용성보다 비용 통제와 운영 적합성을 우선시했으며, 비즈니스에서 허용 가능한 범위 내의 제한적인 다운타임 가능성을 수용했습니다.
RBH의 아키텍처는 운영, 재무, 시장 벤치마크, 고객 만족도 및 미래 수요 데이터를 하나의 거버넌스가 적용된 계획 환경에서 연결합니다. 이러한 연결은 럭셔리 호텔과 업스케일 호텔부터 리미티드 서비스 호텔까지 매우 다양한 포트폴리오 전반에서 특히 큰 가치를 제공합니다. 일관된 보고 모델을 통해 각 호텔의 세부 정보를 유지하면서도 전체 포트폴리오를 일관된 방식으로 관리할 수 있기 때문입니다.
이처럼 연결된 데이터는 팀이 단순한 보고를 넘어 우선순위를 설정할 수 있도록 지원합니다. STR 데이터는 경쟁 호텔 대비 성과를 보여주고, Juyo는 새롭게 나타나는 수요 동향, 가격 변동 및 미래의 위험과 기회를 파악합니다. ReviewPro는 고객 만족도 문제가 객실, 공용 공간, 레스토랑 또는 다른 영역과 관련이 있는지를 보여주며, 재무 데이터는 이러한 요소가 손익계산서(P&L)에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다.
이러한 신호를 종합하면 미래를 내다보는 명확한 의사 결정 근거를 마련할 수 있습니다. 이를 통해 경영진은 객실 리모델링, 공용 공간 개선, 가격 전략 조정 또는 서비스 개선 중 어디에 우선적으로 투자할지 판단할 수 있습니다.
시스템은 이러한 결정을 내리는 것이 아니라 팀이 더 강력한 근거를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 재무팀은 통제된 예측 버전을 기반으로 업무를 수행하여 포트폴리오 전반의 일관성과 예측 정확성을 높일 수 있습니다. 호텔 운영팀은 역할에 맞는 보고서를 이용할 수 있으며, 고급 사용자는 거버넌스를 유지하면서도 Planning Analytics for Microsoft Excel을 통해 Excel의 유연성을 계속 활용할 수 있습니다.
그 결과 RBH는 수작업으로 수행하던 정합성 검토 업무를 줄이고 보고서 작성 과정을 간소화했습니다. 현재 호텔 소유주 보고는 Cognos Analytics 대시보드를 통해 더욱 일관되고 감사 가능한 형식으로 제공됩니다. 또한 운영, 시장 및 재무 데이터 간의 정합성이 향상되면서 예측 정확도가 높아졌고, 실제 실적과의 편차를 줄이는 동시에 데이터에 기반한 더욱 신뢰도 높은 의사결정을 지원하게 되었습니다. 이와 함께 보고 일정이 단축되고, 오프라인 조정 작업이 줄어들었으며, 신뢰할 수 있는 단일 데이터 기준에 대한 신뢰도도 강화되었습니다.
버전 관리는 또 다른 실질적인 이점을 제공합니다. RBH는 계획 수립 기간 동안에는 작업용 예측 버전을 유지하고, 예산이나 예측이 확정되면 합의된 버전을 잠그고 복사합니다. 또한 월별 스냅샷을 통해 현재 예측과 이전 버전을 비교할 수 있으므로, 시간이 지나면서 예측이 어떻게 변경되었는지 더욱 명확하게 확인할 수 있습니다.
RBH의 아키텍처는 계획 시스템이 중앙 데이터베이스만으로는 충분하지 않은 이유를 보여줍니다. 핵심 가치는 데이터를 둘러싼 구조에 있습니다. 즉, 공통 계정 정의, 안정적인 데이터 수집, 통제된 예측 버전, 역할 기반 액세스 및 다양한 사용자 요구에 맞춘 보고 체계가 그 기반을 이룹니다.
IBM Planning Analytics는 예산 수립, 예측, 시나리오 계획 및 큐브 기반 분석을 위한 모델링 계층을 제공합니다. Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel 및 TM1 Web은 동일한 거버넌스가 적용된 데이터를 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 지원합니다. IBM Cognos Analytics는 대시보드와 소유주 보고를 지원합니다.
또한 이러한 기반은 총소유비용 절감에도 기여합니다. RBH는 새로운 데이터 영역을 단계적으로 추가하고, 큐브 구조를 재사용하며, 보고 패턴을 표준화하고, 비용 구조에 맞는 자체 호스팅 환경을 운영할 수 있습니다. 동시에 사용자가 Excel을 효율적으로 활용할 수 있도록 하면서도, 서로 분리된 스프레드시트가 계획 수립 프로세스를 주도하지 않도록 할 수 있습니다.
IBM Planning Analytics와 IBM Cognos Analytics를 기반으로 RBH는 분산되어 있던 호텔 예측 체계를 확장 가능한 계획 아키텍처로 전환했습니다. 이를 통해 기반 아키텍처를 매번 다시 구축하지 않고도 다양한 유형의 호텔, 변화하는 원본 시스템, 시장 데이터, 고객 만족도 및 호텔 소유주 보고를 모두 지원할 수 있게 되었습니다.