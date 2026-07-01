스프레드시트 확산에서 포트폴리오 인텔리전스로: IBM과 함께 호텔 계획을 혁신한 RBH의 여정

여기서 주목할 점은 RBH가 모든 데이터 소스가 최신 API처럼 동작할 것이라고 가정하지 않는다는 것입니다.

일부 시스템은 API를 직접 제공합니다. 일부는 예약 실행 파일을 생성하고, 일부는 이메일 받은 편지함으로 보고서를 전송하며, 일부는 SFTP를 통해 데이터를 제공합니다. 또 일부는 상위 시스템에서 더 나은 방법을 제공하지 않기 때문에 여전히 수동으로 데이터를 추출해야 합니다. RBH는 이러한 차이를 데이터가 계획 모델에 도달하기 전에 데이터 수집 계층에서 처리합니다.

데이터 수집 계층에서는 예약된 데이터 로드, 검증, 정합성 검토, 모니터링, 로깅 및 문제 처리를 수행합니다. 이 계층은 아키텍처의 안정성이 드러나는 부분입니다. 데이터 로드 프로세스는 단순히 파일을 이동하는 데 그치지 않습니다. 피드가 도착했는지 여부를 확인하고, 구조를 검증하며, 필요한 경우 값을 정합성 검토하고, 새로운 데이터 영역을 단계적으로 추가할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 RBH는 모든 새로운 호텔이나 피드를 일회성 통합 프로젝트로 전환하지 않고도 새로운 데이터 세트를 추가할 수 있습니다.

IBM Planning Analytics는 데이터 이동과 변환을 위해 TurboIntegrator 프로세스를 사용합니다. RBH 환경에서 이 도구는 데이터를 Planning Analytics 큐브에 적재하는 데 활용됩니다. Planning Analytics 큐브는 호텔, 기간, 계정, 부서, 예측 버전 및 시나리오와 같은 차원을 기준으로 지표를 분석할 수 있도록 지원하는 다차원 데이터 구조입니다. RBH는 호텔마다 각각의 스프레드시트 로직을 유지하는 대신, 공통 구조를 한 번만 모델링한 후 이를 전체 호텔 포트폴리오에 재사용할 수 있습니다.

모델링 계층(다이어그램의 가운데 분홍색 상자)은 IBM Planning Analytics를 핵심 계획 및 모델링 환경으로 보여줍니다. Planning Analytics Workspace(PAW)는 계획 수립, 콘텐츠 작성 및 분석을 위한 웹 기반 인터페이스를 제공합니다. Planning Analytics for Microsoft Excel은 고급 사용자에게 개별 스프레드시트 파일이 아닌 거버넌스가 적용된 Planning Analytics 데이터에 연결된 Excel 환경을 제공합니다. TM1 Web은 브라우저 기반으로 TM1 콘텐츠를 사용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 인터페이스를 통해 RBH는 사용자가 익숙한 업무 환경을 그대로 활용하면서도 데이터를 일관된 거버넌스 아래에서 관리할 수 있습니다.

스테이징 및 변환 계층은 포트폴리오 전반에서 일관된 인사이트를 도출할 수 있도록 데이터를 준비합니다. 이 계층에는 전처리, 참조 데이터, 마스터 데이터 및 호텔 간 표준화가 포함됩니다. 참조 데이터와 마스터 데이터는 모델의 일관성을 유지하는 공통 정의로, 호텔 목록, 계정 구조, 부서 코드, 보고 계층 구조 및 소유 구조별 뷰 등이 이에 해당합니다. RBH의 공통 계정 차트는 호텔 전반에서 손익 보고를 위한 일관된 재무 구조를 제공한다는 점에서 중요한 역할을 합니다.

이러한 공통 구조는 비즈니스 정의 계층과 같은 역할을 합니다. 호텔마다 재무 지표를 서로 다르게 정의하도록 두는 대신, RBH는 데이터를 공통 계정 구조와 보고 모델에 매핑합니다. 이를 통해 호텔 전체에 일관성을 부여하는 동시에 아키텍처가 다양한 소스 시스템과 운영 형식을 수용할 수 있도록 지원합니다.

출력 계층은 사용자에게 데이터에 접근할 수 있는 여러 경로를 제공합니다. 재무 및 비즈니스 사용자는 TM1 Web, PAW 및 Cognos Analytics를 통해 모델과 보고서에 액세스합니다. PAW 북(Books)은 호텔 및 운영사 직원이 보고서를 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 지원합니다. Cognos Analytics 대시보드는 소유주 보고와 보다 폭넓은 시각적 분석을 지원합니다. 또한 Excel 기반 사용 환경도 유지되어, 고급 사용자는 익숙한 스프레드시트 형태의 인터페이스를 계속 사용할 수 있습니다.

보안과 거버넌스는 전체 아키텍처에 걸쳐 적용됩니다. 사용자는 자신의 역할이나 담당 호텔과 관련된 데이터만 볼 수 있습니다. 감사 가능성과 통제된 변경 관리는 계획 수립 주기를 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 거버넌스가 적용된 지표 정의를 사용하면 두 보고서가 동일한 질문에 다르게 답변할 위험이 줄어듭니다.

RBH는 배포 방식에서도 주목할 만한 결정을 내렸습니다. 클라우드 SaaS 환경이 아니라 영국 데이터 센터의 자체 호스팅 인프라에서 시스템을 운영하기로 한 것입니다. 이러한 결정의 배경에는 비용과 통제력이 있었습니다. 기존 하드웨어의 수명이 다하고 보고 성능이 저하되기 시작하자, RBH는 클라우드 옵션과 새롭게 구축한 자체 호스팅 인프라를 비교 평가했습니다.

자체 호스팅 경로는 RBH가 데이터 센터 운영 및 복구 지원에 계속 액세스할 수 있도록 하면서도 훨씬 낮은 비용 구조를 제공했습니다. 이러한 아키텍처상의 선택은 분명합니다. RBH는 SaaS 배포 환경이 제공하는 가용성보다 비용 통제와 운영 적합성을 우선시했으며, 비즈니스에서 허용 가능한 범위 내의 제한적인 다운타임 가능성을 수용했습니다.