코드베이스 정리부터 제품화된 제공까지: Novadoc이 IBM Bob으로 FileNet 솔루션을 구축한 방법

네덜란드 기반 컨설팅 기업이자 IBM 파트너인 Novadoc은 프로젝트에서 FileNet을 구성하는 데 필요한 운영 워크플로와 관련해 반복적인 문제를 겪고 있었습니다. Novadoc 팀은 워크플로를 간소화하고 이를 프로젝트 전반에 적용할 수 있는 도메인 경험을 갖추고 있었습니다. 하지만 많은 컨설팅 기업과 마찬가지로 해당 솔루션을 자동화하고 제품화할 수 있는 추가 엔지니어링 역량은 부족했습니다.

이 상황은 Novadoc이 IBM Bob을 사용하기 시작하면서 바뀌었습니다. 팀은 AI 기반 통합 개발 환경(IDE)을 사용해 이전 버전 IBM® FileNet 기반 애플리케이션의 아키텍처와 코드를 분석했습니다. 이 과정에는 새로운 문서 생성과 이를 IBM FileNet P8용 현대적인 구성 관리 애플리케이션으로 전환하는 작업이 포함되었습니다.

가장 인상적인 사례 중 하나는 IBM Bob을 사용함으로써 금요일에 한 엔지니어에게 전달된 부분적으로만 구성된 프레임워크가 월요일 아침에는 실제로 동작하는 애플리케이션으로 완성되었다는 점입니다.

비교해 보면, 단순한 데모조차도 일반적으로 Novadoc 팀에는 최소 2주가 필요했습니다. 이러한 가속화의 가치는 단순한 개발자 효율성에만 있지 않았습니다. 주말 동안 확장 가능하고 테스트 및 배포 가능한 애플리케이션을 구축할 수 있게 되면서, 컨설팅 기업이 일회성 프로젝트 아이디어를 재사용 가능한 자산으로 전환하는 속도가 크게 달라졌습니다.