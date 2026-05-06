코드베이스 정리부터 제품화된 제공까지: Novadoc이 IBM Bob으로 FileNet 솔루션을 구축한 방법

IBM Bob은 IT 컨설팅 기업 Novadoc이 복잡한 FileNet 현대화 프로젝트를 몇 주가 아닌 주말 동안 완료할 수 있도록 지원했습니다.
네덜란드 기반 컨설팅 기업이자 IBM 파트너인 Novadoc은 프로젝트에서 FileNet을 구성하는 데 필요한 운영 워크플로와 관련해 반복적인 문제를 겪고 있었습니다. Novadoc 팀은 워크플로를 간소화하고 이를 프로젝트 전반에 적용할 수 있는 도메인 경험을 갖추고 있었습니다. 하지만 많은 컨설팅 기업과 마찬가지로 해당 솔루션을 자동화하고 제품화할 수 있는 추가 엔지니어링 역량은 부족했습니다.
이 상황은 Novadoc이 IBM Bob을 사용하기 시작하면서 바뀌었습니다. 팀은 AI 기반 통합 개발 환경(IDE)을 사용해 이전 버전 IBM® FileNet 기반 애플리케이션의 아키텍처와 코드를 분석했습니다. 이 과정에는 새로운 문서 생성과 이를 IBM FileNet P8용 현대적인 구성 관리 애플리케이션으로 전환하는 작업이 포함되었습니다.
가장 인상적인 사례 중 하나는 IBM Bob을 사용함으로써 금요일에 한 엔지니어에게 전달된 부분적으로만 구성된 프레임워크가 월요일 아침에는 실제로 동작하는 애플리케이션으로 완성되었다는 점입니다.
비교해 보면, 단순한 데모조차도 일반적으로 Novadoc 팀에는 최소 2주가 필요했습니다. 이러한 가속화의 가치는 단순한 개발자 효율성에만 있지 않았습니다. 주말 동안 확장 가능하고 테스트 및 배포 가능한 애플리케이션을 구축할 수 있게 되면서, 컨설팅 기업이 일회성 프로젝트 아이디어를 재사용 가능한 자산으로 전환하는 속도가 크게 달라졌습니다.
Novadoc은 사용자 지정 애플리케이션과 결합된 기존 IBM FileNet 기반 핵심 시스템 업그레이드를 포함하는 유럽 입찰(EU 기관 및 기구에서 사용하는 공식 조달 절차)을 수주했습니다. 목표는 개발, 테스트 및 운영 환경 전반에서 구성 변경 사항을 보다 안전하고 반복 가능한 방식으로 이동시키는 것이었습니다. 많은 FileNet 환경에서는 해당 프로세스가 여전히 수작업으로 이루어지고 있습니다. 팀은 환경 전반에서 설정을 다시 생성하고, 차이를 수동으로 비교하며, 구성 드리프트나 운영 환경 오류 위험을 지속적으로 감수하고 있습니다.
환경 전반의 구성을 관리할 수 있는 솔루션은 존재하지만, 버전 간 비교, 승인 게이트, 자동 롤백 및 현대적인 자동화 워크플로에서 활용 가능한 인터페이스를 포함한 완전 자동화 접근 방식을 지원하지는 못하고 있습니다.
IBM Bob은 Novadoc이 단순히 코드 생성을 가속화하는 것 이상의 작업을 수행할 수 있도록 지원했습니다. IBM Bob은 제한된 문서만 존재하는 기존 코드를 팀이 이해할 수 있도록 지원했으며, 실제로 활용 가능한 문서를 생성하고, 기존 구현을 업데이트 및 확장해 고객 대상 애플리케이션으로 완성할 수 있도록 지원했습니다.
Novadoc 고객에게 이 프로세스는 추출, 비교, 승인 및 배포까지 이어지는 자동화된 경로를 의미했으며, 비즈니스 크리티컬 FileNet 변경 사항을 환경 간 이동하는 과정에서 수작업 오류를 제거하고 안정성을 높였습니다. 정부 기관, 은행 및 보험사처럼 문서 중심 업무가 많은 조직에서는 이는 곧 운영 과정의 예기치 않은 문제 감소와 더 안정적인 제공으로 이어집니다.
이 솔루션은 서로 보완적인 두 개의 구성 요소를 중심으로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 IBM® Liberty와 Jakarta EE 10 기반으로 구축된 경량 REST API인 FileNet Admin Liberty입니다. 이 구성 요소는 사용자 및 그룹 검증, 권한 관리 및 오브젝트 스토어 쿼리와 같은 작업을 위한 FileNet 관리 API 액세스를 제공합니다. 또한 Java Authentication and Authorization Service(JAAS)를 사용해 FileNet Content Engine에 대한 세션 인증 및 권한 부여를 수행합니다.
두 번째 구성 요소는 Spring Boot 3.2 기반 라이프사이클 계층인 FileNet Configuration Manager입니다. 이곳에서 추출, 비교, 배포 계획, 승인 및 실행 로직이 수행됩니다.
구성 관리를 위한 핵심 서비스는 FileNet Adapter 구성 요소를 참조하며, 이는 구성 정보와 서로 다른 Content Engine 버전 간 브리지 역할을 수행합니다. 스냅샷, 비교 결과 및 배포 기록은 MongoDB에 저장되며, 이는 고정된 관계형 스키마보다 FileNet 메타데이터의 계층적이고 가변적인 구조에 더 적합합니다.
그 위에는 Vite로 구축된 React 프론트엔드가 있으며, 관리자는 이를 통해 배포 승인 전에 차이점을 시각적으로 검토할 수 있습니다. 동일한 핵심 로직은 CLI 경로도 지원하므로, 이 설계는 대화형 관리자는 물론 워크플로를 CI/CD 스타일 자동화에 통합하려는 팀에도 유용합니다.
IBM Bob은 기존 두꺼운 클라이언트(thick-client) 모델을 React 웹 UI로 전환하고, 기존 Swagger 기반 API 구조를 프론트엔드와 백엔드 간 실제 동작하는 상호작용으로 구현하며, 추출 및 비교 파이프라인을 개선하는 작업을 지원했습니다. 또한 관리자가 핵심 차이점을 놓치지 않고 소스 및 대상 환경을 검토할 수 있도록 나란히 비교하는 사용자 경험 개선도 지원했습니다.
Bob은 또한 팀이 채택한 설계 개선안을 제안했습니다. 바로 스냅샷을 데이터베이스에 저장해 운영자가 이전 상태를 복구하고 더 안정적인 롤백 체계를 활용할 수 있도록 하는 방식입니다.
마찬가지로 중요한 점은 Bob이 REST API를 통해 FileNet Content Engine에 액세스하는 데 필요한 보안 컨텍스트 옵션을 조사하고 제안했다는 점이며, 이는 예상보다 훨씬 복잡한 작업으로 드러났습니다.
그 결과 운영 보호 장치를 중심으로 구성된 워크플로가 완성되었습니다. 변경 사항은 구조화된 파이프라인을 따릅니다. 팀은 현재 상태를 추출하고, 이를 대상 환경과 비교하며, 드라이 런을 미리 검토하고, 승인을 받은 후 배포할 수 있습니다.
문제가 발생할 경우 롤백은 설계 자체에 포함되어 있습니다. 비교 엔진은 문서 클래스, 속성 템플릿 및 선택 목록과 같은 FileNet 구성 요소를 이해하며, 변경 사항을 추가됨, 수정됨, 삭제됨 또는 동일함으로 분류합니다. 이를 통해 이 툴은 불필요한 정보를 걸러내는 것이 아니라 위험을 판단해야 하는 관리자에게 더욱 실용적인 도구가 됩니다.
Novadoc은 IBM Bob을 사용해 단순한 초기 프레임워크만으로 실제 사용 가능한 애플리케이션을 주말 동안 구축했으며, 이는 부분적인 데모조차도 수주가 필요했을 작업이었습니다. Bob은 코드와 오래된 문서를 처리 및 업데이트하고, 아키텍처 다이어그램을 생성하며, 보안 옵션을 조사 및 권장하고, 시간을 절약할 수 있는 설계 개선안을 제안했습니다.
Bob은 또한 FileNet 전문가가 깊이 있는 플랫폼 지식과 AI 코딩 어시스턴트를 결합할 수 있도록 지원했습니다. 이 툴은 단순한 자동 완성 엔진이라기보다 조사 수행, 실질적인 구현 경로 제안 및 프롬프트부터 코드 검토 완료까지의 작업을 가속화할 수 있는 협업자처럼 동작했습니다. Ngcobo에게 프롬프트 작성, 제안 검토 및 구현 옵션 검증 과정은 원래 놓쳤을 수도 있는 접근 방식을 발견하게 해주었습니다.
Novadoc 프로젝트는 EU 고객 환경에 성공적으로 배포되었으며, Bob의 지원을 통해 다양한 이점을 제공했습니다. 더 안전한 승격 경로는 운영 환경 오류 가능성을 줄여줍니다. 승인 게이트와 감사 가능성은 거버넌스를 강화합니다. UI와 CLI 조합은 대화형 검토와 자동화를 모두 지원합니다.
또한 이 솔루션은 버전 인식 기능과 모듈형 구조를 갖추고 있어 완전히 표준화되지 않은 다양한 FileNet 환경에도 적용할 수 있습니다. 부분적으로는 이러한 이유로 Novadoc은 앞으로 몇 달 안에 동일한 솔루션을 여러 다른 고객 환경에도 배포할 계획입니다.
보다 관리하기 쉽고 유연한 FileNet 워크플로는 Novadoc과 고객 모두에게 중요한 성과였습니다. 하지만 여기에는 컨설팅 기업이 오랫동안 겪어온 과제를 해결하는 더 큰 이점도 있습니다. 팀은 서로 다른 고객을 위해 같은 문제를 반복적으로 해결하지만, 그 노하우를 재사용 가능한 소프트웨어로 전환할 시간은 거의 확보하지 못합니다.
단순히 인력을 추가하는 방식이 아니라, Bob 사용으로 만들어진 효율성을 통해 컨설팅 기업의 자체 전문성으로 구축된 재사용 가능한 자산 기반 확장이 가능해졌습니다.
Novadoc이 IBM Bob으로 구축한 FileNet 구성 관리자는 제품화가 실제로 어떤 모습인지를 보여주는 구체적인 사례입니다. 한 고객의 배포 및 거버넌스 문제 해결을 위해 시작된 솔루션은 처음부터 다시 구축할 필요 없이 다른 여러 Novadoc 고객의 유사한 환경에도 적용될 수 있는 재사용 가능한 가속 자산으로 발전했습니다.
도메인 전문성을 프로젝트마다 다시 구현하는 대신 소프트웨어로 축적할 수 있게 되면, 팀은 더 빠르게 제공하고 제공 위험을 줄이며 고객에게 더 일관된 결과를 제공할 수 있습니다. Bob은 단일 프로젝트 완료를 지원하는 것 이상의 역할을 수행했습니다. Bob은 어렵게 축적한 구현 지식을 확장 가능한 자산으로 전환하는 데 도움을 주었습니다.