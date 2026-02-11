MyLÚA Health가 IBM® watsonx Orchestrate와 watsonx.ai로 주산기 케어 에이전틱 플랫폼을 구축한 방법

임신 관련 건강 결과는 시기에 따라 달라집니다. 가장 심각한 합병증 중 다수는 기존 의료 워크플로가 이를 감지하기 전에 발생하며, 특히 임신 중과 산후 기간에 두드러집니다. 이처럼 취약한 시기에 부모를 지원하려면, 사후 진료 예약을 기다리는 것이 아니라 필요 시점에 즉시 이용 가능하고, 사전 대응적이며, 개인정보를 보호하는 시스템이 필요합니다.

MyLÚA Health는 의료 서비스 제공, AI, 사용자 경험이 만나는 지점에서 운영됩니다. 이 조직은 임신 및 산후 지원에 초점을 맞추고 있으며, 부모에게 즉각적인 지원을 제공하면서도 더 넓은 의료 및 재정 시스템과 연계되는 에이전틱 AI 툴을 구축하고 있습니다. 여기에는 둘라, 케어 팀, 고용주, 건강 보험 플랜이 포함됩니다.

MyLÚA Health 플랫폼은 출산 부모에게 정서적, 신체적, 교육적, 사회적 지원을 제공하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 기존 의료 모델에서 종종 간과되는 정서적, 신체적, 사회적 신호를 포착하여, 케어 제공자가 잠재적 지원 필요 영역을 보다 명확히 파악할 수 있도록 합니다.

이 플랫폼의 핵심 동기는 많은 주산기 및 산후 건강 문제가 예방 가능하다는 점입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 “임신 관련 사망의 80% 이상은 예방 가능”합니다. 이 격차를 대규모로 해소하려면 데이터 프라이버시, 시스템 신뢰성, AI 거버넌스에 대한 엄격한 요구 사항을 충족해야 하며, 이는 플랫폼의 기술 설계를 강하게 규정합니다.

MyLÚA Health는 확장성과 단순성을 위해 IBM® Cloud Code Engine 위에 플랫폼을 구축했으며, 에이전트 실행 및 툴 호출을 위해 watsonx Orchestrate, 근거 기반 응답 생성을 위해 watsonx.ai를 활용했습니다.