MyLÚA Health가 IBM® watsonx Orchestrate와 watsonx.ai로 주산기 케어 에이전틱 플랫폼을 구축한 방법

보안 기능이 강화된 조합형 솔루션을 통해 MyLÚA는 임신 전·중·후 전 과정에서 출산 부모를 지원하는 맞춤형 AI 에이전트를 제공합니다.
임신 관련 건강 결과는 시기에 따라 달라집니다. 가장 심각한 합병증 중 다수는 기존 의료 워크플로가 이를 감지하기 전에 발생하며, 특히 임신 중과 산후 기간에 두드러집니다. 이처럼 취약한 시기에 부모를 지원하려면, 사후 진료 예약을 기다리는 것이 아니라 필요 시점에 즉시 이용 가능하고, 사전 대응적이며, 개인정보를 보호하는 시스템이 필요합니다.
MyLÚA Health는 의료 서비스 제공, AI, 사용자 경험이 만나는 지점에서 운영됩니다. 이 조직은 임신 및 산후 지원에 초점을 맞추고 있으며, 부모에게 즉각적인 지원을 제공하면서도 더 넓은 의료 및 재정 시스템과 연계되는 에이전틱 AI 툴을 구축하고 있습니다. 여기에는 둘라, 케어 팀, 고용주, 건강 보험 플랜이 포함됩니다.
MyLÚA Health 플랫폼은 출산 부모에게 정서적, 신체적, 교육적, 사회적 지원을 제공하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 기존 의료 모델에서 종종 간과되는 정서적, 신체적, 사회적 신호를 포착하여, 케어 제공자가 잠재적 지원 필요 영역을 보다 명확히 파악할 수 있도록 합니다.
이 플랫폼의 핵심 동기는 많은 주산기 및 산후 건강 문제가 예방 가능하다는 점입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 “임신 관련 사망의 80% 이상은 예방 가능”합니다. 이 격차를 대규모로 해소하려면 데이터 프라이버시, 시스템 신뢰성, AI 거버넌스에 대한 엄격한 요구 사항을 충족해야 하며, 이는 플랫폼의 기술 설계를 강하게 규정합니다.
MyLÚA Health는 확장성과 단순성을 위해 IBM® Cloud Code Engine 위에 플랫폼을 구축했으며, 에이전트 실행 및 툴 호출을 위해 watsonx Orchestrate, 근거 기반 응답 생성을 위해 watsonx.ai를 활용했습니다.
핵심 사용 사례는 명확합니다. 위험이 확대되거나 요구가 충족되지 않기 전에, 진료 사이의 공백을 메우는 시의적절하고 개인정보를 보호하는 지원을 제공하는 것입니다.
이 플랫폼은 여러 이해관계자를 대상으로 합니다.
다음에 제시된 이미지는 사용자 인터페이스 예시를 보여줍니다. 스타일링은 안정감과 지원의 느낌을 전달합니다. 사용자는 채팅 인터페이스를 통해 MyLÚA Health 에이전트와 상호작용합니다.
사용자에게 가치는 즉시성과 관련성을 통해 제공됩니다. 예를 들어, 새벽 4시에 모유 수유로 어려움을 겪는 어머니는 진료 예약을 기다리지 않고도 근거 기반 안내를 받을 수 있습니다. 교통 수단 부족으로 산후 진료를 놓친 경우에도, 실시간으로 이전에 알지 못했던 혜택이 안내될 수 있습니다. 이러한 상호작용은 의료를 사후 대응에서 예방 중심으로 전환하며, 시스템 전반의 마찰을 줄입니다.
이 시스템은 완전 자율 오케스트레이션에 의존하기보다, 사용자가 어떤 에이전트를 활용할지 명시적으로 선택하는 에이전틱 AI 모델을 중심으로 구축되었습니다. 이 설계 방식은 의사결정 권한을 사용자에게 유지하면서도, 백엔드에서는 구조화된 자동화를 가능하게 합니다.
클라이언트 애플리케이션은 모바일 및 데스크톱 환경을 모두 지원하여, 기존 워크플로에 통합되거나 독립형 앱으로 운영될 수 있습니다. 백엔드에서는 컨테이너화된 워크로드를 실행하고 서버리스 실행 환경을 제공하는 완전 관리형 플랫폼인 IBM Cloud Code Engine 위에서 FastAPI 서비스가 운영되어, 확장성과 운영 단순성을 지원합니다.
데이터 지속성은 PostgreSQL과 Redis를 기반으로 하며, 엄격한 역할 기반 동의 관리와 토큰화가 적용됩니다. 개인 식별 정보 및 보호 대상 건강 정보는 대형 언어 모델로 전송되지 않습니다. 이러한 아키텍처적 경계는 하위 시스템이 침해되더라도 민감한 데이터가 보호되도록 보장합니다.
AI 워크플로는 IBM watsonx Orchestrate를 통해 실행되며, 에이전트 실행 및 툴 호출을 관리합니다. 추론과 언어 생성은 IBM® watsonx.ai 내에서 이루어집니다. 이 플랫폼은 임신, 산후 관리, 간호, 정신 건강, 영양 등 다섯 개 영역의 선별된 근거 기반 콘텐츠를 기반으로 한 RAG(검색 증강 생성)를 활용합니다. 툴에는 웹 검색 기능, 알림 및 체크인을 위한 예약된 백그라운드 작업, 다국어 상호작용을 지원하는 자동 언어 감지 기능이 포함됩니다.
위험 모델링은 우울증과 같은 문제의 초기 신호를 식별하는 머신러닝 모델을 통해 별도로 처리됩니다. 이러한 위험 신호는 사용자나 케어 팀에 직접 노출되지 않으면서도, 지원 전략을 조정하는 데 활용되어 투명성을 유지하면서 의도치 않은 임상적 해석을 방지합니다.
의료 워크로드에서는 아키텍처 설계 오류의 비용이 더욱 크게 확대됩니다. 규제 준수, 감사 가능성, 데이터 격리는 선택 사항이 아닙니다. IBM의 데이터, AI 및 오케스트레이션 서비스는 이러한 요구 사항을 기본적으로 충족하도록 설계되어 있습니다.
watsonx Orchestrate는 불투명한 에이전트 동작을 강요하지 않으면서도 통제된 자동화를 가능하게 합니다. watsonx.ai는 개방형 응답이 아닌 검색 기반 생성 방식을 통해 근거 기반 생성을 지원하며, 이는 웰니스 및 의료 환경에서 매우 중요합니다. IBM Code Engine은 운영 오버헤드를 줄이면서도 테넌트 및 이해관계자 전반으로 확장할 수 있는 역량을 유지합니다.
사용자 입장에서는 이러한 선택이 신뢰와 가용성으로 이어집니다. MyLÚA Health에 따르면 사용자 중 79%가 민감한 정보를 공유하는 데 편안함을 느꼈다고 보고했습니다.
플랫폼을 도입한 조직의 경우, 맞춤형 규정 준수 작업을 최소화하고, 사용량 증가에 따른 재아키텍처를 줄이며, 기존 시스템과의 통합을 단순화함으로써 총소유비용을 절감할 수 있습니다.
IBM의 데이터, AI 및 오케스트레이션 스택을 기반으로 MyLÚA Health는 인간 중심의 의료 과제를 확장 가능하고 예방 중심적인 디지털 플랫폼으로 전환했습니다. 이 아키텍처는 핵심 보안 및 거버넌스 가정을 재설계하지 않고도 새로운 파트너, 새로운 워크플로, 새로운 사용자 집단으로의 확장을 지원합니다.
출산 부모에게는 가장 중요한 순간에 시의적절하고 공감 어린 지원을 제공하는 것이 그 핵심적인 가치입니다. 케어 팀과 조직에는 더 이른 인사이트, 감소된 수작업 부담, 무엇이 효과적인지에 대한 명확한 신호를 제공합니다. 플랫폼 자체에는 신뢰와 통제력을 유지하면서 예방 의료를 확장하는 데 필요한 안정성, 규정 준수 기반, 유연성을 IBM 제품이 제공합니다.
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