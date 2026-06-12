modulAIre와 IBM이 AI 도입 장벽을 낮추는 방법

점점 더 많은 비영리 조직이 AI가 기부자의 참여를 개선하고, 연구 자금 지원을 가속화하고, 관리 업무를 간소화하고, 수혜자에게 더 나은 서비스를 제공하는 등 운영 방식을 혁신할 수 있다는 사실을 인식하고 있습니다.

그러나 대부분의 비영리 단체는 단편화된 데이터, 제한된 사내 기술 리소스, 안전한 AI 인프라를 구축하는 데 드는 높은 비용과 복잡성 등 동일한 근본적인 문제에 직면해 있습니다.

동시에 AI 스타트업과 솔루션 제공업체는 엔터프라이즈급 AI 제품을 빠르고 효과적이고 저렴하게 시장에 출시하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 비영리 단체는 몇 달간의 엔지니어링 및 통합 작업 없이도 안전하고 확장 가능하며 배포 준비가 완료된 플랫폼이 필요합니다. 또한 신뢰할 수 있는 기술을 통해 봉사를 안전하게 수행할 수 있어야 합니다.

modulAIre는 비영리 단체가 자신 있게 도입할 수 있는 플랫폼인 'AI-in-a-Box™'라는 솔루션으로 이러한 격차를 해소하고자 했습니다. 하지만 이를 달성하기 위해서는 다음이 필요했습니다.

기존 AI 솔루션과 생성형 AI 솔루션을 모두 구축할 수 있는 유연한 AI 소프트웨어 스택.

한 번에 여러 비영리 단체의 솔루션을 신속하게 프로토타이핑, 테스트 및 검증할 수 있는 방법.

온보딩, 기술 준비 및 시장 진출 모멘텀을 가속화할 수 있는 파트너 에코시스템.

AI 및 ML 엔지니어링, 개발 및 배포 분야에서 15년 이상 축적된 modulAIre의 실제 경험을 IBM Fusion 및 IBM watsonx와 결합한 AI-in-a-Box™ 솔루션은 AI를 가장 필요로 하는 조직, 특히 시작하는 데 필요한 리소스가 부족했던 조직에 엔터프라이즈급 AI를 제공합니다.