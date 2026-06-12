modulAIre와 IBM이 AI 도입 장벽을 낮추는 방법

IBM과 파트너인 ModulaRe는 비영리 단체를 위한 엔터프라이즈급 AI를 지원하고 있습니다.
modulAIre가 IBM 플래티넘 파트너로 빠르게 성장한 것은 이 시스템이 비영리 단체의 AI 접근성을 어떻게 가속화하고 있는지 잘 보여줍니다. IBM Fusion, IBM watsonx, 그리고 modulAIre의 독자적인 AI 기능을 기반으로 한 안전한 하이브리드 'AI-in-a-Box™' 플랫폼을 통해 파트너는 비영리 단체들이 몇 달이 아닌 몇 주 만에 엔터프라이즈급 AI를 도입할 수 있도록 돕는 솔루션을 설계했습니다.
점점 더 많은 비영리 조직이 AI가 기부자의 참여를 개선하고, 연구 자금 지원을 가속화하고, 관리 업무를 간소화하고, 수혜자에게 더 나은 서비스를 제공하는 등 운영 방식을 혁신할 수 있다는 사실을 인식하고 있습니다.
그러나 대부분의 비영리 단체는 단편화된 데이터, 제한된 사내 기술 리소스, 안전한 AI 인프라를 구축하는 데 드는 높은 비용과 복잡성 등 동일한 근본적인 문제에 직면해 있습니다.
동시에 AI 스타트업과 솔루션 제공업체는 엔터프라이즈급 AI 제품을 빠르고 효과적이고 저렴하게 시장에 출시하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 비영리 단체는 몇 달간의 엔지니어링 및 통합 작업 없이도 안전하고 확장 가능하며 배포 준비가 완료된 플랫폼이 필요합니다. 또한 신뢰할 수 있는 기술을 통해 봉사를 안전하게 수행할 수 있어야 합니다.
modulAIre는 비영리 단체가 자신 있게 도입할 수 있는 플랫폼인 'AI-in-a-Box™'라는 솔루션으로 이러한 격차를 해소하고자 했습니다. 하지만 이를 달성하기 위해서는 다음이 필요했습니다.
AI 및 ML 엔지니어링, 개발 및 배포 분야에서 15년 이상 축적된 modulAIre의 실제 경험을 IBM Fusion 및 IBM watsonx와 결합한 AI-in-a-Box™ 솔루션은 AI를 가장 필요로 하는 조직, 특히 시작하는 데 필요한 리소스가 부족했던 조직에 엔터프라이즈급 AI를 제공합니다.
modulAIre는 IBM Fusion을 기반으로 하고 watsonx를 AI 엔진으로 사용하여 기부자 참여부터 수혜자 서비스, 운영 효율성에 이르기까지 다양한 비영리 단체 사용 사례를 지원할 수 있는 완벽한 AI 플랫폼을 구축하는 독보적인 기능을 추가했습니다. 일반적으로 조직이 구축하는 데 몇 달이 걸리는 작업을 단 몇 주 만에 배포하고 운영 준비를 완료할 수 있으며, 기존 AI 배포 방식보다 비용이 훨씬 적게 들고 변동적인 클라우드 비용도 제거할 수 있습니다.
modulAIre의 솔루션을 통해 비영리 단체는 보안, 거버넌스 및 규정 준수가 내장된 시스템을 통해 제공되는 고급 AI-LLM, 예측 분석, 최적화 및 자동화를 이용할 수 있습니다. 민감한 수혜자 및 기부자 정보를 관리하는 조직의 경우 이러한 수준의 신뢰와 투명성은 매우 중요합니다.
새로 온보딩된 모듈식 AI는 5개월 만에 플래티넘 티어에 도달했으며, 이는 풍부한 경험을 갖춘 AI 및 ML 전문가가 IBM Fusion과 IBM watsonx를 통해 비영리 단체를 위한 확장 가능한 상용 AI 제품 개발을 어떻게 지원할 수 있는지 잘 보여줍니다.
ModuLaire는 AI‑in‑a‑Box™를 대규모로 제공하는 비영리 중심 산업 플랫폼을 출시하여 수천 개의 비영리 단체에 엔터프라이즈급 AI 기능을 제공했습니다.
이 플랫폼은 AI 기반 기부자 참여, 자동화된 서비스 워크플로, 예측 분석 및 비영리 단체 운영을 위해 특별히 설계된 생성형 AI 도구를 제공합니다. 고객은 내부 운영 비용을 15~20% 절감하고 최고 매출이 약 20% 증가하여 몇 년이 아닌 몇 개월 만에 투자금을 완전히 회수하고 있습니다.
Arrow와 IBM은 신속한 온보딩, Arrow의 경험 센터 환경 활용, 마케팅 리소스, 창의적인 자금 조달 방안 및 엔지니어링 지원을 통해 modulAIre의 출시를 공동으로 지원했습니다.
ModuLaire는 IBM의 OMA 혁신 센터를 사용하여 전국적으로 인정받는 여러 비영리 단체와 주요 IBM 경영진을 한데 모아 솔루션 데모와 워크숍을 진행할 수 있었습니다. modulAIre는 세계적 수준의 AI 및 ML을 제공할 수 있는 역량을 선보이며 IBM® Fusion 및 IBM® watsonx로 구동되는 AI-in-a-Box™ 플랫폼을 선보였습니다.
이러한 협력을 통해 modulAIre는 업계에서 지속적인 주목과 성장을 이어갈 수 있는 입지를 다졌으며, IBM 에코시스템이 파트너들이 혁신을 가속화하고 비영리 부문의 AI 접근성을 확대하는 데 어떻게 기여할 수 있는지 보여주었습니다.