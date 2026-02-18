IBM Maximo로 시설 운영 확장: Mitie가 월 300만 건의 티켓과 30분 SLA를 처리하는 방법

시설 관리는 대량·고변동성의 엔지니어링 과제입니다. 수백만 건의 서비스 요청, 이질적인 자산, 엄격한 서비스 수준 계약(SLA), 그리고 위험을 높이지 않으면서 활용도를 개선해야 하는 지속적인 압박이 존재합니다.

런던에 본사를 둔 영국 최대 시설 관리 기업 Mitie Group plc에게, 안전하고 신속하며 대규모로 업무 공간 및 건물 서비스를 제공하는 일은 상시 가동되는 파이프라인과 같습니다. 이 조직은 월 최대 300만 건의 티켓을 생성하며, IBM® Maximo Application Suite를 중심으로 여러 인스턴스에 걸쳐 자재 및 인력 배치를 엄격한 SLA에 따라 처리합니다.

가장 까다로운 상황에서는 SLA가 30분까지 낮아질 수 있습니다. 이는 밀집된 도시 환경에서 적합한 기술자를 신속히 파견하는 것이 문제의 확산을 막느냐, 연쇄적 장애로 이어지느냐를 좌우할 수 있다는 점에서 매우 도전적인 목표입니다.