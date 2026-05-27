Knockri가 IBM watsonx를 활용해 구조화된 채용을 확장한 방법

Knockri는 IBM watsonx.ai, watsonx Orchestrate 및 watsonx.governance를 활용해 모듈형 에이전트와 거버넌스가 적용된 추적 가능한 워크플로를 기반으로 구조화된 행동 면접을 운영 환경에 적용했습니다. 이를 통해 채용 속도를 최대 60% 높이고 채용 주기당 채용 담당자의 업무 부담을 최대 하루까지 줄였습니다.
일부 기업 채용 팀은 연간 최대 300만 건의 지원서를 처리합니다. 이처럼 대규모 환경에서는 수작업 기반 심사, 일관되지 않은 면접 방식 및 분산된 채용 시스템으로 인해 채용 담당자에게는 복잡성과 지연이 발생하고 지원자에게는 일관되지 않은 경험이 제공될 수 있습니다.
캐나다에 본사를 둔 AI 솔루션 제공업체 Knockri는 후보자를 구조적이고 일관되며 객관적으로 평가해야 하는 기업을 위해 AI 지원 채용 워크플로를 구축함으로써 이러한 과제를 해결하고자 했습니다. 이는 'AI가 사람을 면접하는 것'이 아닙니다. Knockri는 자연어 처리와 대규모 언어 모델을 활용해 구조화된 면접 프로세스의 일부를 자동화하면서도 일관성과 증거 기반 후보자 평가를 유지합니다.
IBM과의 협업에서 Knockri는 중요한 의사결정을 불투명한 모델에 맡기지 않으면서 구조화된 채용 프로세스를 확장하는 데 집중했습니다. IBM watsonx.ai는 Knockri의 런타임 AI 기능을 지원하고, IBM watsonx Orchestrate는 이를 둘러싼 워크플로를 조율합니다. 이 아키텍처는 가치가 있는 영역에서는 AI를 활용하고, 정확성과 일관성이 가장 중요한 영역에서는 이를 거버넌스합니다.
구조화된 행동 면접에서는 동일한 직무에 지원한 모든 후보자에게 동일한 직무 관련 질문을 하고, 동일한 평가 기준표를 적용하며, 과거 행동의 구체적인 사례를 기반으로 평가합니다. 이 방법론은 예측 정확도, 보호 대상 집단 간 차이 최소화 및 실제 직무 성과와의 연계성 사이에서 균형을 이룹니다.
그동안의 한계는 운영 측면에 있었습니다. 사람은 구조화된 면접을 진행하고, 평가 기준표를 적용하며, 근거를 문서화할 수 있지만 이를 대규모 지원자 집단 전체에 걸쳐 일관되게 수행하려면 많은 시간과 교육, 조율이 필요합니다.
Knockri의 솔루션은 채용 담당자의 업무 부담을 줄이고, 일관성을 높이며, 채용팀이 추천 결정을 내릴 때 활용할 수 있는 보다 명확한 근거를 제공합니다. 점수 산정 및 분류와 같이 정확성, 공정성 및 결정 가능성이 가장 중요한 영역에서는 전통적인 머신러닝 기법을 사용합니다. 반면 생성형 AI와 LLM은 요약, 해석, 오케스트레이션 및 지원자 지원과 같은 작업에 활용됩니다. 이러한 영역에서는 언어적 유연성이 가치를 제공하면서도 핵심 의사결정 로직의 추적 가능성을 유지할 수 있습니다.
바로 이 지점에서 거버넌스가 중요합니다. 워크플로의 속도는 높이면서도 일관성, 추적 가능성 및 인간의 감독을 유지할 수 있기 때문입니다. 이러한 설계는 여러 이해관계자의 경험을 동시에 개선합니다. 채용 담당자는 반복적인 프로세스 단계에 소요되는 시간을 줄일 수 있고, 채용팀은 보다 표준화된 근거를 확보할 수 있으며, 지원자는 더욱 구조화된 경험과 자신의 관련 역량 및 경험을 보여줄 기회를 얻게 됩니다. 또한 기업은 채용 의사결정에 대한 책임을 가진 사람들의 감독 권한을 유지하면서도 업무 마찰을 줄일 수 있습니다.
Knockri 전체 아키텍처의 한 구성 요소는 구조화된 면접의 설정과 실행을 담당하는 '평가 에이전트'입니다. 그러나 이 시스템은 모든 작업을 수행하려는 범용 에이전트가 아닙니다. 대신 구성, 배포, 오케스트레이션, 런타임 실행, 거버넌스 및 후속 시스템 통합을 담당하는 전문화된 계층들로 구성됩니다. 이러한 계층은 모두 평가 프로세스의 신속한 시작, 표준화된 평가 흐름, 향상된 지원자 경험 및 강화된 규정 준수와 감사 가능성을 지원하도록 설계되었습니다.
아키텍처 다이어그램을 왼쪽에서 오른쪽으로 살펴보겠습니다.
빌드/구성 계층(다이어그램 왼쪽의 보라색 사각형)에서는 IBM watsonx Orchestrate SDK가 평가 워크플로를 구조화하는 데 사용됩니다. 이 계층에서는 평가 콘텐츠, 평가 기준표, 실행 규칙, 프로세스 구성 문서 및 점수 매핑과 같이 프로세스를 구동하는 핵심 입력 요소를 정의합니다. 이러한 아티팩트는 채용 과학과 비즈니스 규칙을 시스템이 실행 가능한 워크플로로 변환합니다.
배포 계층에서는 IBM Cloud에서 실행되는 watsonx Orchestrate가 환경 설정, 엔드포인트 구성, 비밀 정보 관리, 지원자 추적 시스템(ATS) 통합 및 엔터프라이즈 배포 구성을 지원합니다. 특히 ATS 통합은 매우 중요합니다. 채용팀은 이미 기존 시스템에서 핵심 워크플로를 운영하고 있기 때문에 AI 계층은 고객이 새로운 도구를 도입하도록 강요하는 대신 기존 운영 모델에 자연스럽게 통합되어야 합니다.
오케스트레이션/실행 계층에서는 watsonx Orchestrate가 평가 워크플로를 조율합니다 면접 실행, 지원자 상호작용 관리, 알림 및 일정 관리, 평가 라우팅, 완료 상태 추적 및 예외 상황 처리를 수행할 수 있습니다. 이 계층은 프로세스를 조율하지만 제한 없이 채용 결정을 내리는 주체는 아닙니다.
런타임 계층에서는 IBM watsonx.ai Runtime이 도구 실행, 모델 추론, 실행 자동화, 점수 산정 서비스 준비 및 후속 시스템 전달을 지원합니다. 오케스트레이션 계층이 수행해야 할 작업을 결정하면, 런타임 서비스가 워크플로 완료에 필요한 AI 및 인프라 작업을 실행합니다.
거버넌스는 전체 아키텍처를 아우르는 핵심 계층입니다. watsonx.governance는 워크플로 전반에 걸쳐 감독, 위험 통제, 추적 가능성 및 감사 가능성을 보장하기 위한 광범위한 요구 사항을 지원합니다. 채용 환경에서는 시스템이 어떤 역량이 평가되었는지, 어떤 근거가 사용되었는지, 점수가 어떻게 산정되었는지, 공정성과 편향 여부가 어떻게 검토되었는지, 그리고 추천 결과가 어떻게 생성되었는지를 보여줄 수 있어야 합니다.
Knockri는 책임이 실제 기업의 채용 의사결정 방식과 일치하도록 워크플로를 재설계했습니다. 이러한 변화는 AI 제품 팀에 중요한 원칙, 즉 자동화가 기존 거버넌스 모델을 존중할 때 가장 잘 작동한다는 원칙을 다시 한번 보여주었습니다. 워크플로가 기술적으로 아무리 뛰어나더라도 잘못된 사용자에게 부적절한 권한을 부여하면 실패할 수 있습니다.
Knockri 배포 사례(그리고 생성형 AI 전반)에서 얻은 가장 중요한 엔지니어링 교훈 중 하나는 더 큰 컨텍스트 윈도우가 항상 더 나은 것은 아니라는 점입니다. 초기 AI 설계에서는 하나의 대규모 에이전트가 전체 워크플로를 처음부터 끝까지 처리할 수 있다고 가정하는 경우가 많았습니다. 그러나 Knockri는 다른 방향을 선택했습니다.
이 플랫폼은 워크플로를 전문화된 에이전트와 명확하게 범위가 정의된 책임으로 분해하며, 이는 조직 심리학 워크플로가 실제로 운영되는 방식과도 일치합니다. 이러한 기능적 분해는 신뢰성과 유지보수성을 향상시킵니다. 각 에이전트는 보다 제한된 추론 범위 내에서 작동하므로 할루시네이션을 줄이고, 디버깅을 단순화하며, 결과를 더 쉽게 검토할 수 있습니다. 또한 시스템 구성 요소 간 인터페이스를 더욱 명확하게 만들어 줍니다. 입력과 출력은 구조화된 아티팩트로 검토, 기록 및 후속 단계로 전달될 수 있습니다.
이 접근 방식은 핵심 시스템의 안정성을 해치지 않으면서 Knockri가 기능을 확장할 수 있는 여지도 제공합니다. 새로운 에이전트, 평가 기준표, 워크플로 또는 보고 기능을 추가하더라도 위험이 적습니다. 전체 아키텍처가 이미 전문화된 구성 요소들이 오케스트레이션을 통해 함께 작동하도록 설계되어 있기 때문입니다.
Knockri는 IBM 스택을 통해 크게 세 가지 영역에서 가치를 얻었습니다. 바로 오케스트레이션, 런타임 지원 및 거버넌스입니다.
첫 번째 장점은 오케스트레이션과 배포의 용이성입니다. watsonx Orchestrate와 Orchestrate SDK를 사용하면 팀은 구조화된 워크플로를 설계하고, 지식 기반을 로드하며, 지침을 제공하고, 작동하는 에이전트를 빠르고 쉽게 구축할 수 있습니다. 동시에 과학적 엄밀성도 유지할 수 있습니다. 지원자 지원 에이전트와 같은 비교적 단순한 사용 사례의 경우, 이는 실험 비용을 낮추고 본격적인 엔지니어링 작업에 들어가기 전에 워크플로를 더 쉽게 검증할 수 있게 해줍니다.
두 번째 장점은 개발 유연성이었습니다. Knockri의 워크플로는 단순한 챗봇 흐름이 아닙니다. 사용자 정의 머신러닝 모델, 구조화된 엔터프라이즈 프로세스 및 거버넌스 요구 사항이 결합되어 있습니다. IBM Cloud에서 실행되는 Orchestrate는 배포 기반을 제공했고, watsonx.ai Runtime은 모델 추론, 도구 실행, 실행 자동화 및 후속 시스템 전달을 지원했습니다. 이러한 제품들은 기술 팀이 플랫폼에 맞춰 워크플로를 우회하는 대신, 오케스트레이션 로직, 통합 기능, 모델 제어 및 심층 구성 기능에 접근하여 워크플로 자체를 조정할 수 있도록 지원했습니다.
세 번째 장점은 설계 단계부터 내재된 거버넌스였습니다. 중요한 HR 기술 영역에서는 워크플로가 이미 운영 환경에 배포된 후에 거버넌스를 추가할 수 없습니다. Knockri는 설명 가능성, 감사 가능성, 역할 기반 권한, 추적 가능성 및 인간의 감독 기능이 아키텍처에 내장되기를 원했습니다. watsonx.governance는 거버넌스가 워크플로 외부가 아닌 워크플로 전반에서 작동할 수 있는 기반을 제공함으로써 Knockri가 구조화된 채용을 확장하면서도 적절한 감독 체계를 유지할 수 있도록 지원했습니다.
이러한 조합은 총소유비용(TCO) 측면에서도 영향을 미칩니다. watsonx Orchestrate의 재사용 가능한 오케스트레이션 패턴은 사용 사례마다 워크플로 인프라를 새로 구축할 필요성을 줄여줍니다. watsonx.governance를 통한 통합 거버넌스는 나중에 별도의 규정 준수 도구를 연결하는 데 따르는 비용, 위험 및 운영 부담을 줄여줍니다. 또한 배포 및 런타임 지원 기능은 ATS 플랫폼, 보안 요구 사항 및 기존 검토 프로세스를 이미 갖추고 있는 엔터프라이즈 환경에 시스템을 자연스럽게 통합할 수 있도록 지원합니다.
가장 분명한 성과는 채용 속도와 채용 담당자의 처리 역량에서 나타났습니다. 한 기업 배포 사례에서는 채용 소요 시간이 60% 이상 단축되었습니다.
채용 담당자가 반복적인 프로세스 관리에 소비하는 시간이 줄어들면서 지원자와의 소통, 채용 관리자 지원 및 채용 프로세스 품질 개선과 같은 보다 가치 있는 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다. 또한 채용 주기가 단축되면 느린 조율 과정, 불명확한 다음 단계 또는 일관되지 않은 커뮤니케이션으로 인해 우수한 후보자를 놓칠 위험도 줄어듭니다.
Knockri의 평가 솔루션은 전반적으로 지원자와 비즈니스 모두에게 인상적인 성과를 제공했습니다. 여기에는 5점 만점에 4.7점의 지원자 만족도, 심사 대상 지원자당 비용 감소 및 채용 후 성과 지표 개선이 포함됩니다.
Knockri의 IBM 기반 아키텍처는 기업에 단일 채용 워크플로를 넘어서는 기반을 제공합니다. 현재는 채용 및 선발에 집중하고 있지만, 동일한 패턴을 온보딩, 교육, 역량 개발, 성과 관리 및 내부 인재 이동 영역으로도 확장할 수 있습니다.
이러한 확장이 가능한 이유는 이 아키텍처가 재사용 가능한 오케스트레이션, 거버넌스가 적용된 런타임 서비스, 구조화된 입력, 역할 인지형 워크플로 및 엔터프라이즈 시스템과의 통합 지점을 기반으로 하기 때문입니다. 새로운 사용 사례는 매번 새로운 플랫폼을 구축할 필요 없이 동일한 기반을 활용할 수 있습니다.
Knockri는 watsonx.ai, watsonx Orchestrate 및 watsonx.governance를 기반으로 구축함으로써 대규모 채용 과제를 확장 가능한 AI 워크플로 아키텍처로 전환했습니다. 이 시스템은 채용 프로세스를 구조화되고, 설명 가능하며, 실제 채용 의사결정 방식에 부합하도록 유지하면서도 기업이 더 빠르게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
이는 지원자에게 보다 공정하고 일관된 경험을 제공한다는 의미입니다. 채용 담당자와 채용팀에게는 행정 업무 부담을 줄여준다는 의미입니다. 기업에게는 더 낮은 비용, 더 빠른 처리 속도, 더 명확한 근거 및 보다 객관적으로 설명 가능한 채용 워크플로를 실현할 수 있는 거버넌스 기반 경로를 제공한다는 의미입니다.