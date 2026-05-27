Knockri가 IBM watsonx를 활용해 구조화된 채용을 확장한 방법

구조화된 행동 면접에서는 동일한 직무에 지원한 모든 후보자에게 동일한 직무 관련 질문을 하고, 동일한 평가 기준표를 적용하며, 과거 행동의 구체적인 사례를 기반으로 평가합니다. 이 방법론은 예측 정확도, 보호 대상 집단 간 차이 최소화 및 실제 직무 성과와의 연계성 사이에서 균형을 이룹니다.

그동안의 한계는 운영 측면에 있었습니다. 사람은 구조화된 면접을 진행하고, 평가 기준표를 적용하며, 근거를 문서화할 수 있지만 이를 대규모 지원자 집단 전체에 걸쳐 일관되게 수행하려면 많은 시간과 교육, 조율이 필요합니다.

Knockri의 솔루션은 채용 담당자의 업무 부담을 줄이고, 일관성을 높이며, 채용팀이 추천 결정을 내릴 때 활용할 수 있는 보다 명확한 근거를 제공합니다. 점수 산정 및 분류와 같이 정확성, 공정성 및 결정 가능성이 가장 중요한 영역에서는 전통적인 머신러닝 기법을 사용합니다. 반면 생성형 AI와 LLM은 요약, 해석, 오케스트레이션 및 지원자 지원과 같은 작업에 활용됩니다. 이러한 영역에서는 언어적 유연성이 가치를 제공하면서도 핵심 의사결정 로직의 추적 가능성을 유지할 수 있습니다.

바로 이 지점에서 거버넌스가 중요합니다. 워크플로의 속도는 높이면서도 일관성, 추적 가능성 및 인간의 감독을 유지할 수 있기 때문입니다. 이러한 설계는 여러 이해관계자의 경험을 동시에 개선합니다. 채용 담당자는 반복적인 프로세스 단계에 소요되는 시간을 줄일 수 있고, 채용팀은 보다 표준화된 근거를 확보할 수 있으며, 지원자는 더욱 구조화된 경험과 자신의 관련 역량 및 경험을 보여줄 기회를 얻게 됩니다. 또한 기업은 채용 의사결정에 대한 책임을 가진 사람들의 감독 권한을 유지하면서도 업무 마찰을 줄일 수 있습니다.