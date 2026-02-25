AXA Brazil의 통합 COE 내부 이야기: IBM webMethods 스택이 이 보험사가 API를 대규모로 제공하도록 지원한 방법

파리에 본사를 둔 AXA Group은 약 150,000명의 직원과 함께 전 세계 약 60개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 브라질 사업 부문인 AXA Brazil은 남미에서 가장 인구가 많은 국가인 브라질 시장을 담당합니다. AXA Brazil의 포트폴리오는 휴대전화 및 소비재를 위한 마이크로 보험부터 복잡한 상업용 및 차량 보험 상품까지 폭넓게 구성되어 있습니다. 이 사업은 B2B와 B2C 모델 전반에 걸쳐 다양한 위험을 포괄합니다.

실시간 지원이 필요한 고객 여정을 효율적으로 운영하고 새롭게 등장하는 금융 규제 요구 사항을 충족하기 위해 AXA Brazil은 통합 계층의 전환을 추진했습니다. 팀은 분산된 개발 작업을 전담 Center of Excellence(COE)로 통합하고 IBM® webMethods Hybrid Integration을 표준으로 채택하여 파트너와 유통 채널에 API를 안전하게 대규모로 제공할 수 있도록 했습니다.

이 플랫폼은 외부와 내부 모두에서 발전해 왔습니다. 외부적으로는 현재 수천만 건의 거래를 처리하며 약 99.99%에 가까운 가용성을 유지하고 있습니다. 내부적으로는 이러한 성과가 강화된 엔지니어링 운영 방식의 결과입니다. 관리해야 할 장애가 줄어들면서 통합 팀 전반의 직원 만족도도 높아졌습니다.

IBM이 지원한 COE 구조는 AXA Brazil의 사업 부문, 파트너 에코시스템, 개발 팀 간 연결을 더 빠르고 간단하게 만들었습니다.