AXA Brazil의 통합 COE 내부 이야기: IBM webMethods 스택이 이 보험사가 API를 대규모로 제공하도록 지원한 방법

세계 최대 보험사 중 하나인 AXA Group은 수백 개의 API와 인터페이스 서비스를 통합적으로 운영하기 위해 IBM의 지원을 받았습니다. 양사는 협력하여 최종 사용자에게 매끄럽고 빠른 경험을 제공하는 플랫폼을 구축했습니다.
파리에 본사를 둔 AXA Group은 약 150,000명의 직원과 함께 전 세계 약 60개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 브라질 사업 부문인 AXA Brazil은 남미에서 가장 인구가 많은 국가인 브라질 시장을 담당합니다. AXA Brazil의 포트폴리오는 휴대전화 및 소비재를 위한 마이크로 보험부터 복잡한 상업용 및 차량 보험 상품까지 폭넓게 구성되어 있습니다. 이 사업은 B2B와 B2C 모델 전반에 걸쳐 다양한 위험을 포괄합니다.
실시간 지원이 필요한 고객 여정을 효율적으로 운영하고 새롭게 등장하는 금융 규제 요구 사항을 충족하기 위해 AXA Brazil은 통합 계층의 전환을 추진했습니다. 팀은 분산된 개발 작업을 전담 Center of Excellence(COE)로 통합하고 IBM® webMethods Hybrid Integration을 표준으로 채택하여 파트너와 유통 채널에 API를 안전하게 대규모로 제공할 수 있도록 했습니다.
이 플랫폼은 외부와 내부 모두에서 발전해 왔습니다. 외부적으로는 현재 수천만 건의 거래를 처리하며 약 99.99%에 가까운 가용성을 유지하고 있습니다. 내부적으로는 이러한 성과가 강화된 엔지니어링 운영 방식의 결과입니다. 관리해야 할 장애가 줄어들면서 통합 팀 전반의 직원 만족도도 높아졌습니다.
IBM이 지원한 COE 구조는 AXA Brazil의 사업 부문, 파트너 에코시스템, 개발 팀 간 연결을 더 빠르고 간단하게 만들었습니다.
AXA Brazil은 보험 서비스가 점점 더 개방적이고 즉각적으로 제공되는 시장 환경에서 운영되고 있습니다. 브라질의 Open Insurance 이니셔티브(OPIN)는 보험사가 보안과 동의 기반 API를 공개하고 거의 실시간으로 경쟁력 있는 견적을 제공하도록 요구하고 있으며, 동시에 고객들은 긴급 출동과 같은 고관여 서비스가 여러 파트너를 통해 즉시 제공되기를 기대하고 있습니다. 이러한 압력은 속도, 신뢰성, 거버넌스를 단순한 IT 과제가 아닌 핵심 제품 역량으로 만들고 있습니다.
2021년에 시작된 브라질의 OPIN 이니셔티브는 권한을 보험 가입자에게 이동시켜 더 빠르고 경쟁력 있는 제안을 받는 대가로 보험사와 금융기관 간 데이터 공유를 승인할 수 있도록 했습니다. 이러한 변화는 AXA Brazil과 같은 금융 서비스 기업에 큰 기술적 요구를 제시했습니다. 거버넌스가 적용된 API 공개, 규제 기관 및 파트너와의 긴밀한 통합, 그리고 몇 분이 아닌 몇 초 내 응답이 요구됩니다.
OPIN은 API를 통해 고객 보험 계약, 청구 및 위험 데이터를 안전하고 동의 기반으로 공유하는 방식을 표준화합니다. 그 목표는 다음을 통해 혁신, 경쟁력 있는 에코시스템, 고도로 개인화된 보험 상품을 촉진하는 것입니다.
이러한 환경에서는 인프라의 속도가 매우 중요합니다. 한 보험사의 견적이 경쟁사보다 수십 초만 늦게 표시되어도 이미 기회를 잃을 수 있습니다.
규제 준수와 견적 제공을 넘어 AXA Brazil은 또 다른 중요한 활용 사례에 집중했습니다. 바로 도로에서 문제가 발생했을 때 제공되는 실시간 지원입니다.
전체 고객 여정은 대략 다음과 같은 방식으로 이루어집니다.
고객의 관점에서는 하나의 대화만으로 차량 견인과 귀가 교통편이 준비되는 매끄러운 경험이 제공됩니다. 내부적으로는 여러 시스템과 기업에 걸쳐 보험 조회, 자격 확인, 파트너 선택, 바우처 발급이 유기적으로 이루어지는 복잡한 운영 과정이 됩니다.
B2B 차량 보험, B2C 마이크로 보험, 오픈 보험 비교 사이트 등 다양한 환경에서 이러한 복잡한 고객 여정을 대규모로 운영하기 위해 AXA에는 다음이 필요했습니다.
팀은 새로운 통합 플랫폼을 위해 다음과 같은 설계 원칙에 합의했습니다.
이 아키텍처의 핵심에는 API 공개와 거버넌스를 위한 통합 및 API 관리 기능을 제공하는 IBM webMethods Hybrid Integration이 있습니다.
IBM webMethods Hybrid Integration은 API, 애플리케이션, B2B, 파일을 포함한 다양한 통합 패턴을 위한 통합 제어 플레인을 제공하며 하이브리드 및 멀티클라우드 배포를 지원하도록 설계되었습니다. AXA Brazil은 보안, 거버넌스, 혁신을 지원하면서도 일관되고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 API 관리 환경이 필요했으며, 이는 시장을 선도하는 플랫폼 기반으로 구축되어야 했습니다.
AXA의 상위 수준 아키텍처 다이어그램에서는 데이터 소스가 오른쪽에, 데이터 소비자가 왼쪽에 위치합니다. 유통 채널은 AXA 포털부터 타사 서비스 제공업체까지 다양합니다. 통합 계층과 API 계층에는 다음이 포함됩니다.
핵심 시스템에는 보험 계약 관리, 청구, 클레임 및 고객 데이터 시스템이 포함되며, 정책 및 보장 확인을 위한 단일 기준 데이터 소스로 작동하는 통합 데이터 계층이 있습니다. 마지막으로 운영 및 거버넌스 계층에는 다음이 포함됩니다.
현재 통합 및 API 관리 스택은 온프레미스 환경에서 운영되고 있으며 이는 다음과 같은 전략적 이유에 따른 것입니다.
동시에 AXA Brazil은 SaaS 구성 요소와 매일 상호 작용하고 있으며 플랫폼이 마이크로서비스 및 컨테이너 기반 배포로 발전함에 따라 webMethods를 위한 IBM의 시장 선도 클라우드 기반 하이브리드 솔루션도 평가하고 있습니다.
이 프로젝트의 성공은 기술적인 요소뿐 아니라 조직과 문화 측면의 변화에 크게 기반하고 있습니다. IBM webMethods 스택은 통합 작업이 개별 스쿼드에 분산된 상태로 남지 않도록 하고 명확한 역할과 중앙 집중식 책임을 갖는 공식 COE를 AXA Brazil이 구축하도록 지원했습니다.
이전에는 사일로 구조, 일관되지 않은 관행, 제한적인 거버넌스로 인해 통합 작업이 분산되어 있었습니다. 아키텍트와 개발자는 여러 스쿼드에 분산되어 있었고 표준이나 장기적인 플랫폼 방향에 대한 정렬이 거의 이루어지지 않았습니다. COE는 이러한 역할을 하나의 리더십 아래 통합하여 새로운 아키텍처 역량과 기존 개발 인력을 결합했습니다. 또한 통합 설계, 제공 품질, 플랫폼 발전에 대한 공동 책임 구조를 마련했습니다.
COE는 정기적이지만 부담이 적은 거버넌스 프로세스를 기반으로 API 설계, 보안, 로깅에 대한 일관된 표준을 도입했습니다. 주간 및 월간 리뷰, 공유 코드 표준, 명확한 재사용 패턴을 통해 전달 팀에 부담을 주지 않으면서도 예측 가능성이 향상되었습니다. 툴을 통해 작업 조율과 투명성이 강화되었고 리더십이 불필요한 프로세스를 추가하기보다 개발자를 지원하는 방식으로 운영할 수 있게 되었습니다.
이 구조는 통제보다 지원과 역량 강화를 강조했습니다. 전문 역량을 중앙에 집중시키고 공유된 교훈과 패턴의 재사용을 장려함으로써 COE는 팀들이 함께 학습하고 개선할 수 있는 환경을 만들었습니다. 약 3년에 걸쳐 이 접근 방식은 AXA 내부 성숙도 기준에서 통합 플랫폼 성숙도를 1단계(초기)에서 3단계로 끌어올렸으며 5단계는 “최적화” 상태를 의미합니다. 또한 공식화된 거버넌스와 문서화된 프로세스를 도입해 현재는 여러 팀에서 공유하고 있습니다.
COE는 이미 장애 감소와 운영 효율성 향상 등 측정 가능한 성과를 내고 있으며 2025년까지 지원 요청 티켓이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
통합 현대화는 다음과 같은 구체적인 성과를 가져왔습니다.
최종 고객과 브로커에게 이러한 기술적 개선은 다음과 같은 실제 성과로 이어집니다.
이러한 API 중심 운영 모델은 더 높은 투명성, 고객의 데이터 통제권 강화, 그리고 더 개인화된 상품이라는 오픈 보험의 핵심 목표를 지원합니다.
AXA Brazil은 운영상의 과제를 통합 환경을 표준화하고 기술 기반을 강화하는 기회로 전환했습니다. 전담 COE로 통합 작업을 집중하고 IBM webMethods Hybrid Integration을 도입함으로써 조직은 이제 높은 가용성과 낮은 지연 시간을 갖춘 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 플랫폼은 수천만 건의 거래를 처리하며 다수의 파트너가 참여하는 복잡한 고객 여정을 오케스트레이션합니다.
엄격한 SLA와 비용 관리를 위한 온프레미스 배포, API 중심 패턴, 강력한 거버넌스, 통합된 통합 팀이라는 아키텍처 선택은 플랫폼이 하이퍼오토메이션으로 발전할 수 있는 기반을 마련했습니다. IBM이 데이터 및 AI 포트폴리오를 기반으로 webMethods와 관련 솔루션을 확장함에 따라 AXA Brazil과 같은 보험사는 AI 기반 오케스트레이션, 고급 모니터링, 에이전트 기반 자동화를 도입할 수 있는 길을 확보하게 됩니다. 또한 이러한 확장을 기존 기반을 다시 구축하지 않고도 수행할 수 있습니다.
IBM의 통합 및 API 관리 스택을 기반으로 AXA Brazil은 이제 새로운 제품, 파트너 및 자동화 시나리오로 플랫폼을 확장할 수 있습니다. 이 접근 방식은 핵심 시스템을 매번 다시 구축하지 않고도 새로운 고객 여정을 지원할 수 있게 하며 중요한 순간에 더욱 안정적이고 실시간에 가까운 경험을 제공합니다.