IBM watsonx Orchestrate가 복잡한 조달 인텔리전스를 소규모 정부 계약업체의 기회로 전환하는 방법

Avid Solutions의 GovPulse.io 조달 플랫폼은 방대한 데이터로 구성된 복잡한 워크플로를 관리하여 정부 계약업체에 실시간 규제 인텔리전스와 조달 기회를 제공합니다.
많은 AI 조달 툴은 문서를 요약할 수 있습니다. 하지만 GovPulse.io는 더 어렵고 중요한 과제를 목표로 합니다. 규제 변화, 자금 변동, 기관 우선순위, 경쟁 신호 등 정부 계약업체의 비즈니스를 실질적으로 성장시킬 수 있는 모든 관련 정보를 식별하는 것입니다. GovPulse.io는 연방 및 지방 데이터 소스를 아우르는 실시간 데이터 집계와 AI 기반 우선순위 지정을 결합해 사용자가 단순히 기회를 찾는 것을 넘어 어떤 기회를 추구할 가치가 있는지까지 이해할 수 있도록 합니다.
IBM 파트너 Avid Solutions Inc.가 개발한 GovPulse.io 플랫폼은 빠르게 변화하는 연방 규제, 조달 기회, 정책 변화를 실시간으로 추적하고 이를 자연어 상호작용을 통해 제공합니다. 또한 어떤 기회를 추구할 가치가 있는지 평가하도록 지원하고 조직의 자체 문서(역량 소개서, 백서 등)를 기반으로 초안 작성을 돕습니다.
이 프로세스는 GovPulse.io의 핵심 사용자인 소규모 및 중견 정부 계약업체(GovCons), 컨설턴트, 공공 부문 조직에 매우 중요합니다. 이들은 대규모 사업 개발 팀이나 전담 분석가 없이 업무를 수행합니다.
IBM® watsonx Orchestrate와 watsonx.ai를 통해 Avid는 사용자가 더 빠르게 기회를 식별하고 수작업 조사 시간을 약 70% 줄일 수 있다고 추정합니다.
공공 부문 기회 환경에서 활동하는 소규모 계약업체와 조직에게 진짜 병목은 단순히 제안서를 작성하는 것이 아닙니다. 다양한 소스를 지속적으로 검토하고 관련성을 해석하며 제한된 기회 확보 및 제안서 작성 시간을 어디에 할당할지 결정해야 하는 지속적인 노력이 필요하기 때문입니다. 그 영향은 매우 큽니다. 조달 기회 시점이나 규제 변화를 놓치면 소규모 계약업체는 수십만 달러 규모의 수익 손실이나 규정 준수 위험에 직면할 수 있습니다.
GovPulse.io는 data.gov를 포함한 다양한 데이터 소스에서 데이터를 수집하며 grants.gov, research.gov와 SAM.gov까지 포함해 50개 모든 주의 13,662개 주, 카운티, 지방 자치 단체 도메인을 인덱싱합니다. 사용자는 역량 소개서, 백서, 스타일 가이드 및 기타 도메인 자료를 업로드할 수 있으며 이를 통해 에이전트가 조직의 실제 언어와 전문성을 기반으로 작업할 수 있습니다. 이로 인해 일반 목적 챗봇에 RFP를 입력하고 초안을 요청하는 방식과는 본질적으로 다른 시스템이 됩니다.
그 결과 사용자의 자체 문서를 기반으로 한 높은 관련성의 기회 매칭과 더 완성도 높은 초기 결과물이 생성됩니다.
IBM watsonx Orchestrate는 GovPulse.io의 핵심 인텔리전스 계층을 지원하며 워크플로 오케스트레이션, 문서 분석, 요약, 최종 결과물 생성을 처리합니다. 한편 IBM® watsonx.ai는 원시 조달 데이터를 입찰 추천, 규정 준수 분석, 실행 가능한 분석 정보로 전환하는 대화형 응답을 생성합니다. 이 플랫폼은 IBM® Cloud Code Engine에 배포된 API 우선 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다.
전체적인 흐름은 사용자 질의가 OpenAI 호환 채팅 엔드포인트로 들어오는 것에서 시작해 API 검증, 스트리밍 설정, 에이전트 처리 단계를 거칩니다. 이후 시스템은 의도를 분석하고 요청을 라우팅하며 데이터를 보강한 뒤 사용자에게 응답을 스트리밍 방식으로 전달합니다.
아래 아키텍처 워크플로는 이 과정을 시각적으로 보여줍니다. 상단에는 클라이언트 질의가 위치하고 그 아래 계층에는 API 서비스 검증이 있으며 중앙에는 AI 에이전트 분석과 질의 유형 분류가 위치합니다. 응답 렌더링은 마지막 단계(오른쪽 상단)에 테이블, 채팅 응답 또는 대시보드 형태로 나타납니다.
데이터 수집 측면은 주요 정부 데이터 소스를 중심으로 구성됩니다. 실시간 연방 계약 기회를 위한 SAM.gov Opportunities API v2, 기관 지출 및 수상 분석을 위한 USAspending.gov API v2, 그리고 지방 자치 단체 도메인 전반의 조달 URL을 해석하는 지방 정부 검색 서비스가 포함됩니다.
아래 아키텍처 다이어그램에서 중간 영역(녹색)은 IBM 구성 요소가 위치하는 부분으로, LLM 추론 계층은 IBM watsonx.ai(Essentials는 사용량 기반 watsonx.ai 런타임 요금제)에서 meta-llama 또는 llama-3-3-70b-instruct 모델을 사용해 실행됩니다. 그 아래에서는 질의 처리 엔진이 자연어 처리(NLP) 및 의도 해석 작업을 수행하며 위치 추출, 약어 의미 구분, 기관 라우팅, 티어 기반 기능 분류 등을 처리합니다.
질의 처리 엔진은 사용자 정의 Node.js 모듈(govpulse-ai-agent.js)입니다. 이 모듈은 모델 호출 이전에 구조화된 추출 및 라우팅을 수행합니다. 다음 작업을 처리합니다.
원시 사용자 질의를 해석하고 분류하는 자연어 처리(NLP) 작업은 IBM watsonx.ai(llama-3-3-70b-instruct)가 수행합니다. 이후 사용자 정의 엔진이 해당 분류를 기반으로 요청을 보강하고 라우팅합니다.
인텔리전스 집계 블록은 생성된 응답 콘텐츠와 구조화된 정부 데이터를 결합해 최종 결과를 구성하며 HTML 테이블 생성과 Excel, CSV 파일, PDF로의 내보내기 옵션도 제공합니다.
오케스트레이션과 런타임 계층도 동일하게 중요합니다. IBM watsonx Orchestrate는 에이전트 및 오케스트레이션 환경을 제공하며 툴 호출을 조정하고 질의부터 결과까지의 응답 파이프라인을 관리합니다.
또한 인텔리전스 집계 계층을 통해 watsonx.ai 모델 출력과 사용자의 조직 문서를 결합하여 제안서 초안 및 기타 문서 결과물을 생성합니다. 역량 소개서와 백서는 초안 작성에 반영되며 Orchestrate는 해당 구성 작업이 언제 어떻게 이루어질지 조정합니다. 서버리스 런타임은 IBM® Cloud Code Engine에서 실행되며 자동 확장과 스트리밍 및 배치 처리를 모두 지원합니다.
이 모든 구성 요소는 기회 탐색, 데이터 정규화, 도메인 인식 기반 라우팅, 응답 구성, 문서 생성과 같은 조달 특화 과제를 해결하기 위해 함께 작동합니다.
그 결과는 인상적이었습니다. 소규모 GovCon 기업은 수작업 조사 시간을 약 70% 줄이고 더 이른 단계에서 기회를 발견하며 진행 여부 결정의 품질을 향상시켰습니다. 또한 비기술 사용자도 분석가 지원 없이 변화하는 기관의 중점 영역을 모니터링할 수 있어 소규모 조직도 훨씬 낮은 비용으로 인텔리전스 역량에 접근할 수 있습니다.
경험의 진화 과정에서 얻은 중요한 제품 측면의 교훈이 있습니다. 바로 모델 출력의 품질도 중요하지만, 상호작용 방식 역시 그에 못지않게 중요하다는 것입니다. Avid 팀의 초기 가정은 사용자가 더 많은 데이터를 원한다는 것이었습니다.
그러나 실제로 필요한 것은 더 적지만 더 관련성 높은 데이터였습니다. 이 발견은 단순한 집계 툴이 아닌 인텔리전스 우선순위 엔진으로 설계를 전환하게 만들었습니다. 사용자가 지속적으로 시스템에 질의하도록 강제하기보다 주간 브리프를 제공했을 때 도입률이 향상되었습니다.
GovPulse.io 아키텍처는 시스템이 모니터링하고 생성할 수 있는 범위를 확장하도록 설계되었습니다. 로드맵에는 주, 지방, 교육(SLED) 조달 범위 확대, 향후 계약 유형과 지출 우선순위에 대한 예측 분석, 그리고 watsonx Orchestrate와의 심화 통합이 포함됩니다. 이를 통해 플랫폼은 단순히 인텔리전스를 제공하는 수준을 넘어 대응 전략과 기회 브리프 작성까지 확장할 수 있습니다. 이 과정은 핵심 아키텍처를 변경하지 않으면서 더 많은 데이터 소스, 더 깊은 워크플로, 더 다양한 결과물 패키징을 필요로 합니다.
Avid Solutions는 IBM 스택 기반으로 GovPulse.io를 구축하여 복잡한 공공 부문 조사 및 제안 과제를 플랫폼 중심의 워크플로로 전환했습니다. 최종 사용자 입장에서는 소규모 GovCon 팀도 하나의 시스템에서 분산된 정부 신호를 우선순위가 정리된 기회, 재사용 가능한 인텔리전스, 초안 준비가 완료된 결과물로 전환할 수 있음을 의미합니다. 개발자 입장에서는 IBM이 더 많은 기관, 더 많은 데이터 세트, 더 다양한 사용자 워크플로로 솔루션을 확장할 수 있는 실질적인 기반을 제공합니다.