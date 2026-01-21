대규모 및 다국어: IBM이 LLM 및 AI 개발자를 위해 Wikipedia 지식 베이스를 활용하는 방법

Wikipedia는 철저함, 광범위한 접근성, 그리고 쌓아온 신뢰로 잘 알려져 있습니다. 이러한 특성의 핵심은 커뮤니티 기반의 생성과 유지 관리에 있습니다. 300개 언어와 월 250억 회의 조회수를 자랑하는 이 방대한 지식 집합은, 매일 수많은 사람들이 사용하는 신뢰할 수 있는 협업형 오픈 소스 정보원입니다.

그러나 AI의 부상과 함께, 머신 접근성은 Wikipedia를 개발하고 지원하는 조직에 새로운 과제로 떠올랐습니다. Wikipedia 데이터를 오픈 소스 생태계 전반의 수천 명 개발자에게 제공하는 연결형 오픈 플랫폼인 Wikidata는, 약 1억 2천만 개의 항목과 현재까지 24억 건의 편집을 포함한 이 방대한 다국어 데이터 지식 그래프를 대규모 언어 모델(LLM)이 더 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 해야 했습니다.

여러 벡터 데이터베이스를 시험한 끝에, Wikidata를 개발하는 조직인 Wikimedia Deutschland는 IBM watsonx.data의 DataStax Astra DB를 선택했습니다. 로컬에서 벡터를 계산하는 방식과 비교해, 확장성이 뛰어나고 지연 시간이 낮은 Astra DB는 검색 증강 생성(RAG) 애플리케이션에 중요한 요소인 쿼리 속도를 30배 향상시켰습니다. 그 결과 Wikimedia Deutschland의 개발 시간은 90% 단축되었으며, 개발팀은 이제 데이터 인프라의 호스팅과 유지 관리가 아닌 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다.