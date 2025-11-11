IBM Instana가 관측 가능성을 더 스마트하고 빠르며 예측 가능하게 만드는 방법

Instana Intelligent Investigation은 에이전틱 AI를 사용해 사건을 자동으로 조사하고 증상을 연관시키며 사용자에게 해결 방향을 제시합니다.

Instana는 단순히 무엇이 잘못되었는지 요약하는 데 그치지 않고 숙련된 SRE와 같은 역할을 하여 인과 관계를 안내하고 다음 단계를 추천합니다. 덕분에 애플리케이션이 더욱 강력해지고 문제가 줄어들며, 해결 시간이 단축되고(MTTR 단축), 수동 작업이 줄어들고, 모든 수정 사항에 대해 신뢰도를 높이는 설명 가능한 데이터 기반 답변이 제공됩니다.

Instana는 관측 가능성 데이터를 바탕으로 실행 가능한 내러티브를 도출해서 애플리케이션 운영 팀이 장애 해결보다 큰 가치를 창출하는 일에 시간을 할애하도록 지원합니다.