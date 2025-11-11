IBM Instana가 관측 가능성을 더 스마트하고 빠르며 예측 가능하게 만드는 방법
누구나 더 빠르게 구축하고, 더 스마트하게 출시하고, 더 빠르게 대응하고, 고객, 클라이언트 및 사용자의 요구를 충족할 수 있는 즉각적 확장을 원합니다.
마이크로서비스, 컨테이너, Kubernetes 같은 클라우드 네이티브 기술을 활용하면 애플리케이션 팀이 보다 효율적으로 운영하면서 대응력을 높일 수 있습니다. 하지만 안타깝게도 이러한 방식은 엄청난 복잡성을 야기하여 가시성에 틈을 만들 수 있으며, 매번 새로운 업데이트나 릴리스가 있을 때마다 이 틈이 벌어질 것입니다.
그래서 아키텍트와 개발자부터 관리자, DevOps 및 사이트 안정성 엔지니어(SRE)에 이르는 애플리케이션 관계자들 입장에서는 애플리케이션의 복원력, 상태, 적절한 성능 유지가 끝없는 작업이라고 느껴질 수 있습니다.
Instana는 독자적인 3가지 방식으로 관측 가능성에 접근합니다.
사실 자동화, 컨텍스트, 인텔리전트 액션은 처음부터 Instana에 내장된 머신 러닝과 동의어나 마찬가지였습니다.
올해 IBM은 요즘 시대의 AI 기반 기업을 위한 기능을 추가하고, 팀이 기존 워크로드와 AI 기반 워크로드를 모두 관찰, 이해 및 최적화하는 방식을 개선함으로써 이러한 핵심 역량을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다.
Instana Intelligent Investigation은 에이전틱 AI를 사용해 사건을 자동으로 조사하고 증상을 연관시키며 사용자에게 해결 방향을 제시합니다.
Instana는 단순히 무엇이 잘못되었는지 요약하는 데 그치지 않고 숙련된 SRE와 같은 역할을 하여 인과 관계를 안내하고 다음 단계를 추천합니다. 덕분에 애플리케이션이 더욱 강력해지고 문제가 줄어들며, 해결 시간이 단축되고(MTTR 단축), 수동 작업이 줄어들고, 모든 수정 사항에 대해 신뢰도를 높이는 설명 가능한 데이터 기반 답변이 제공됩니다.
Instana는 관측 가능성 데이터를 바탕으로 실행 가능한 내러티브를 도출해서 애플리케이션 운영 팀이 장애 해결보다 큰 가치를 창출하는 일에 시간을 할애하도록 지원합니다.
Instana에서는 애플리케이션 안에 있는 생성형 AI와 에이전틱 개체의 상태를 보면서 성능, 리소스 사용, 모델 수준 원격 측정 상태를 포착할 수 있습니다. 그래서 조직이 AI가 실행되는 방식과 작동방식(및 그 이유)을 이해할 수 있습니다.
동시에 Instana는 AI를 사용하여 사용자의 더 큰 범위의 환경을 관찰합니다. 적응형 기준선 설정, 상황별 경고 및 선제적 이상 징후 탐지 기능을 통해 시스템의 정상 상태를 학습하고 인시던트로 발전하기 전에 편차를 정확히 찾아냅니다. 그 결과 운영 효율성, 노이즈 감소, 더 안정적인 AI 기반 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
Instana의 DevOps 및 SRE 사용자는 합성 모니터링 기능을 사용해서 사전 프로덕션 환경에서 프로덕션 수준의 합성 테스트를 실행하여 전반적인 품질을 높일 수 있습니다.
간단한 OpenAPI 호출 또는 명령줄 도구를 사용하면 Jenkins, GitHub Actions, GitLab 또는 Azure DevOps 파이프라인 안에서 이러한 테스트를 트리거할 수 있습니다. 이를 통해 개발, 테스트, 스테이징, 프로덕션 등 모든 환경에서 단일 테스트 정의를 사용하여 코드가 라이브로 실행되기 전에 성능 및 가용성 표준을 적용할 수 있습니다. 따라서 회귀 횟수가 적고 피드백이 빨라지며 릴리스 신뢰도가 높아집니다. 또한 Instana의 심층적인 관측 가능성을 기반으로 테스트가 개발되기 때문에 애플리케이션, 인프라 및 최종 사용자 모니터링 맥락을 바탕으로 종합적인 테스트 결과를 얻을 수 있습니다.
CI/CD 관측 가능성은 팀이 신속하게 규율에 따라 서비스를 제공해서, 문제를 가동 전에 일찍 포착하도록 도와줍니다.
조직이 AI 및 자동화 사용을 확장할 수록, 수동적인 모니터링에 머물던 관측 가능성은 선제적이고 지능적인 조치로 발전해야 합니다. Instana는 기존의 관측 가능성에 AI 기반 인사이트와 의사 결정을 연결해서 이러한 진화를 주도하고 있습니다.
에이전틱 AI 조사, AI 워크로드 관측성, CI/CD 자동화 등 Instana의 최신 혁신 기술은 자가 복구 및 자가 최적화 시스템을 향한 여정의 다음 단계를 의미합니다.
Instana는 자동화, 컨텍스트 및 인텔리전스를 주축으로 팀이 더 빠르게 움직이고 더 스마트하게 수정하며 개발에 확신을 가질 수 있도록 지원합니다.