SupPlant가 수십억 개의 데이터 신호를 글로벌 규모의 실시간 관개 의사결정으로 전환할 수 있도록 IBM이 지원하는 방법

SupPlant는 센서, 위성, 기상 및 작물 데이터를 실시간 관개 권장 사항으로 전환합니다. IBM watsonx.data를 사용해 데이터를 저장하고 조회하며, IBM Confluent를 통해 권장 사항을 제공함으로써, 14개 국가와 33개 작물에 대해 농업 종사자들이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
폭염은 농업 종사자가 대시보드를 해석할 때까지 기다려주지 않습니다. 토양이 건조해지면 과일 생장은 둔화되고, 밤사이 날씨가 바뀌면 관개 여부를 신속하고 확신 있게 결정해야 합니다. 물이 부족하면 작물이 스트레스를 받아 수확량이 감소할 수 있고, 반대로 물을 너무 많이 공급하면 비용과 에너지가 낭비될 수 있습니다.
SupPlant는 이러한 순간을 중심으로 디지털 경험을 구축했습니다. 센서, 위성, 기상 및 작물 데이터를 명확한 관개 권장 사항으로 전환하여 WhatsApp을 통해 제공합니다. 이러한 권장 사항은 14개 국가에서 33종 이상의 작물을 재배하는 10만 명 이상의 농업 종사자가 현장의 변화가 큰 문제로 이어지기 전에 대응할 수 있도록 지원합니다.
SupPlant가 해결하는 과제는 엔지니어링에서 흔히 접하는 문제입니다. 다양한 데이터를 수집하고, 이를 신속하게 처리하며, 활용 가능한 형태로 만들고, 여러 사용자 그룹에 제공하는 동시에, 사용자 경험은 단순하게 유지해야 합니다.
SupPlant의 구축 사례는 AI 시스템을 개발하는 팀에도 시사점을 제공합니다. 가장 어려운 부분은 항상 모델 자체가 아니라, 적절한 답변을 적절한 사용자에게, 적절한 시점에, 적절한 장소에서 연결하는 것입니다.
이 글에서는 SupPlant가 AWS에서 IBM Confluent, IBM watsonx.data의 Astra DB, 분석 엔진 및 실시간 데이터 수집, 처리 및 제공을 지원하는 AI 모델을 활용하여 클라우드 솔루션을 구축한 방법을 소개합니다. 이 솔루션은 WhatsApp과 연계되어 개인 맞춤형의 정밀한 관개 권장 사항을 생성하고 전 세계 규모로 제공합니다.
SupPlant는 세 가지 주요 사용자 그룹을 대상으로 서비스를 제공합니다. 일반적으로 최대 50헥타르 규모를 경작하는 소규모 농가는 센서를 사용하지 않는 Plant 제품을 이용합니다. 아보카도, 감귤류, 아몬드, 포도와 같은 고부가가치 작물을 재배하는 대규모 농가는 정밀 관개를 위해 센서 기반의 SNS 제품을 사용합니다. 마지막으로 정부 기관과 대규모 농업 프로그램은 물리적 센서와 위성 데이터를 결합한 하이브리드 모델을 활용하여 넓은 지역의 다수 농가를 지원합니다.
사용자 그룹은 서로 다르지만 필요한 것은 모두 동일합니다. 바로 실행 가능한 관개 지침입니다. 여기서 정밀 농업이란 식물, 토양, 기상 및 작물 생육 데이터를 활용하여 언제 관개를 하고 얼마나 많은 물을 공급할지를 결정하는 것을 의미합니다.
SupPlant의 설계는 매우 현실적인 관찰에서 출발했습니다. 많은 농업 종사자는 복잡한 분석을 수행하거나 전담 농업 전문가 팀(농학은 작물과 토양 관리에 관한 과학입니다)을 운영할 여유가 없습니다. 따라서 SupPlant는 분석과 농학적 판단을 백그라운드에서 수행한 뒤, 누구에게나 익숙한 채널인 WhatsApp을 통해 간결한 권장 사항만 제공합니다.
이 제품은 고품질의 현장 데이터가 생성되는 센서 기반 구축 환경을 지원합니다. 또한 전문 장비가 없는 농가에서도 위성 및 기상 데이터를 활용하여 권장 사항을 제공하는 센서리스 구축 환경도 지원합니다. 센서는 높은 정밀도를 제공하고, 위성 기반 모델은 적용 범위를 넓혀 줍니다. SupPlant의 디지털 경험 아키텍처는 시장, 작물 또는 고객 세그먼트마다 별도의 시스템을 구축하지 않고도 두 가지 구축 방식을 모두 지원합니다.
아키텍처 다이어그램은 시스템을 왼쪽에서 오른쪽으로 구성하여 보여줍니다. 실시간 데이터 이벤트가 발생하고, 데이터가 수집 및 제공되며, 권장 사항이 생성되고, 마지막으로 농업 종사자가 WhatsApp에서 해당 권장 사항을 받아보는 흐름입니다. 단순해 보이는 이 흐름 뒤에는 중요한 엔지니어링 설계가 담겨 있습니다.
다이어그램의 왼쪽에는 데이터 소스 계층이 있습니다. 여기에는 나무, 과일, 토양, 수압 및 줄기 데이터를 수집하는 실시간 현장 센서가 포함됩니다. 또한 위성 영상도 포함되며, SupPlant는 이를 현장 센서 데이터와 연계 분석하여 센서가 설치된 농장에서 얻은 학습 결과를 센서가 없는 더 넓은 지역에도 적용할 수 있도록 합니다.
센서 데이터는 기상 예보 데이터, 농업 종사자 및 작물 정보, 식생 상태, 수관 구조, 토양 수분, 열 스트레스 및 수분 스트레스 데이터로 보완됩니다. 또한 40종 이상의 작물에서 축적된 2,200회 이상의 재배 시즌 데이터를 포함한 이력 데이터가 더해져 데이터 계층을 완성합니다.
이러한 데이터는 모두 동일한 방식으로 수집되지 않습니다. 센서 데이터는 거의 실시간으로 수집될 수 있는 반면, 기상 데이터, 위성 영상, 농업 종사자 기록 및 작물 정보는 더 긴 주기로 수집될 수 있습니다. 따라서 이 아키텍처는 스트리밍 데이터와 배치 데이터를 모두 수집하고, 이러한 입력 데이터를 정규화한 뒤 함께 활용할 수 있도록 해야 합니다. 공급업체 API를 통한 일괄 로딩은 데이터를 중앙 데이터 계층으로 가져오며, 이곳에서 데이터를 처리하고 저장하며 분석을 위해 조회할 수 있습니다.
다이어그램의 중앙에는 IBM watsonx.data의 Astra DB가 있습니다. Apache Cassandra를 기반으로 구축된 Astra DB는 기존의 행과 열 구조에 맞지 않는 데이터를 저장하고 조회하도록 설계된 운영용 NoSQL 데이터베이스입니다.
따라서 대량의 센서 데이터, 위성 데이터 및 이벤트 데이터를 처리하는 데 적합합니다. SupPlant의 아키텍처에서 이 계층은 분석 엔진 및 추천 엔진을 위한 확장 가능한 스토리지, 빠른 조회, 실시간 액세스를 지원합니다. 또한 Astra DB는 센서 및 위성 데이터의 수집과 조회를 자동화하여 AI에 활용할 수 있도록 데이터를 보강하는 데에도 기여합니다.
원시 데이터 계층은 즉각적인 권장 사항 생성과 장기적인 모델 개선을 모두 지원합니다. 예를 들어 아보카도에 설치된 센서는 30분마다 과일 크기를 측정할 수 있으며, 이렇게 수집된 원시 측정값은 일일 요약, 이상 징후 탐지, 생육 단계 전환 분석, 시즌 종료 분석 및 작물, 재배 시즌, 농업 종사자 간 비교 분석에 활용될 수 있습니다.
분석 엔진은 기상, 작물 및 관개 데이터를 처리하여 ML/AI 모델에 전달하고, 이를 통해 작물 스트레스(예: 고온 또는 수분 부족으로 인한 스트레스)를 감지하고, 관개 필요량을 예측하며, 생육 상태나 수확량을 예측합니다. 목표는 농업 종사자에게 모든 변수를 보여주는 것이 아닙니다. 목표는 최적의 조치, 즉 오늘 관개를 실시할지, 폭염 전에 야간 관개를 추가할지, 토양 수분 부족 경고를 조사할지, 주간 관개 계획을 조정할지 등을 제안하는 것입니다.
SupPlant의 성장 기반 관개 모델에서는 센서가 식물 및 기후 데이터를 클라우드로 전송합니다. 시스템은 이 데이터를 처리하며, 식물의 실제 상태 측정값을 기반으로 관개를 제어하는 자율 관개를 지원할 수 있습니다. SupPlant는 이러한 계측 참조 사이트를 그라운드 트루스(ground truth)로 활용합니다. 이는 모델을 학습하고 검증하는 데 사용되는 실제 환경에서 검증된 데이터를 의미합니다. 이러한 결과는 작물 모델과 작물 계수를 개선하는 데 활용되며, 작물 계수는 특정 생육 단계에서 작물에 필요한 물의 양을 추정하는 데 사용되는 값입니다.
이후 다이어그램은 권장 사항 생성 단계에서 실시간 메시징 단계로 이어집니다. 메시지 대기열은 시스템의 한 구성 요소가 작업을 게시하면 다른 구성 요소가 적절한 속도로 이를 처리할 수 있도록 하는 버퍼 역할을 합니다. Kafka는 일반적으로 이벤트 버스로 사용되며, 생산자가 이벤트를 게시하고 소비자는 이를 읽습니다. SupPlant는 분석 계층과 WhatsApp 전달 계층 사이에서 Kafka 메시지 대기열로 IBM Confluent를 사용합니다.
이러한 분리는 매우 중요합니다. 농업 종사자는 특정 시간에 주간 권장 사항을 받고자 할 수 있으며, 기상 악화 경보는 최고조에 달했을 때 수십만 명의 농업 종사자에게 전달되어야 할 수도 있습니다. 따라서 아키텍처는 모델과 메시지 전달이 직접 연결된 취약한 구조에 의존해서는 안 됩니다. 이벤트 버스를 사용함으로써 SupPlant는 급증하는 요청을 흡수하고, 이벤트를 적절히 라우팅하며, 수요가 증가하는 상황에서도 안정적으로 메시지를 전달할 수 있습니다.
다이어그램의 오른쪽에는 실시간 권장 사항 계층이 있습니다. 권장 사항, 경고 및 지원은 WhatsApp을 통해 제공되며, 농업 종사자는 별도의 애플리케이션을 설치하거나 포털에 로그인하지 않고도 주간 관개 지침, 수시 경보 및 지원을 받을 수 있습니다.
IBM watsonx.data는 대용량의 시간 민감형 농업 데이터를 처리하기 위한 데이터 기반을 SupPlant에 제공합니다. Astra DB는 현재의 현장 상황, 과거 작물 생육 정보, 위성 데이터 및 기상 데이터를 함께 분석해야 하는 추천 엔진이 필요로 하는 이력 데이터와 운영 데이터를 빠르게 조회할 수 있도록 지원합니다. IBM watsonx.data의 Astra DB는 이러한 입력 데이터를 분석과 AI에 활용할 수 있는 형태로 제공하는 동시에, 실시간 대응과 장기적인 모델 개선을 모두 지원합니다.
IBM Confluent와 Kafka는 권장 사항을 농업 종사자에게 전달하는 이벤트 기반 계층을 지원합니다. 모델, 알고리즘 및 분석 서비스는 WhatsApp 전달 계층과 긴밀하게 결합되지 않은 상태에서도 관개 이벤트, 경보 및 실행 권장 사항을 게시할 수 있습니다. 이러한 분리 구조를 통해 SupPlant는 폭염 경보를 대규모 농업 종사자에게 동시에 발송하는 경우와 같은 피크 수요 상황에서도 시스템에 과부하를 주지 않고 안정적으로 처리할 수 있습니다.
그 결과 농업 종사자는 더욱 단순한 사용자 경험을 누릴 수 있습니다. 주간 메시지를 통해 필요한 관개량을 안내받을 수 있으며, 폭염 경보를 통해 작물 스트레스가 증가하기 전에 야간 관개를 추가해야 한다는 안내를 받을 수 있습니다. 또한 위성 영상은 관개 밸브 문제나 관개 범위 문제를 시사하는 불균일한 토양 수분 상태와 같은 현장 상황을 이해하는 데에도 도움이 됩니다.
SupPlant의 아키텍처는 AI 구축에 중요한 시사점을 제공합니다. 인텔리전스는 올바른 워크플로를 통해 적시에 사용자에게 전달될 때만 가치를 창출한다는 것입니다. 권장 사항이 너무 늦게 전달되거나, 농업 종사자가 복잡한 대시보드를 직접 해석해야 한다면 관개 의사결정 개선에는 도움이 되지 않습니다.
SupPlant는 IBM 솔루션의 도움을 받아 데이터, 모델 및 전달 계층을 분리하는 아키텍처를 구축했습니다. 이러한 기반을 통해 시장마다 제품을 다시 구축하지 않고도 센서리스 관개를 확대하고, 지원 작물을 늘리며, 정부 프로그램까지 지원할 수 있게 되었습니다. 또한 새로운 재배 시즌, 작물 및 지역에서 생성되는 데이터는 시스템으로 다시 축적되어 모델을 지속적으로 개선하는 한편, 농업 종사자가 사용하는 경험은 단순하게 유지할 수 있습니다.
IBM의 데이터 포트폴리오를 기반으로 SupPlant는 식물, 기상 및 위성 데이터를 실시간 농업 의사결정으로 전환합니다. 농업 종사자는 이를 통해 더욱 효과적인 관개 의사결정을 내리고, 물을 보다 효율적으로 사용하며, 작물 생산성을 높일 수 있습니다. SupPlant는 이를 기반으로 더 많은 사용자를 지원하고, 더 다양한 비즈니스 모델을 제공하며, 최종 사용자에게 복잡성을 전가하지 않으면서 정밀 농업을 확장할 수 있는 기반을 마련했습니다.