SupPlant가 수십억 개의 데이터 신호를 글로벌 규모의 실시간 관개 의사결정으로 전환할 수 있도록 IBM이 지원하는 방법

폭염은 농업 종사자가 대시보드를 해석할 때까지 기다려주지 않습니다. 토양이 건조해지면 과일 생장은 둔화되고, 밤사이 날씨가 바뀌면 관개 여부를 신속하고 확신 있게 결정해야 합니다. 물이 부족하면 작물이 스트레스를 받아 수확량이 감소할 수 있고, 반대로 물을 너무 많이 공급하면 비용과 에너지가 낭비될 수 있습니다.

SupPlant는 이러한 순간을 중심으로 디지털 경험을 구축했습니다. 센서, 위성, 기상 및 작물 데이터를 명확한 관개 권장 사항으로 전환하여 WhatsApp을 통해 제공합니다. 이러한 권장 사항은 14개 국가에서 33종 이상의 작물을 재배하는 10만 명 이상의 농업 종사자가 현장의 변화가 큰 문제로 이어지기 전에 대응할 수 있도록 지원합니다.

SupPlant가 해결하는 과제는 엔지니어링에서 흔히 접하는 문제입니다. 다양한 데이터를 수집하고, 이를 신속하게 처리하며, 활용 가능한 형태로 만들고, 여러 사용자 그룹에 제공하는 동시에, 사용자 경험은 단순하게 유지해야 합니다.

SupPlant의 구축 사례는 AI 시스템을 개발하는 팀에도 시사점을 제공합니다. 가장 어려운 부분은 항상 모델 자체가 아니라, 적절한 답변을 적절한 사용자에게, 적절한 시점에, 적절한 장소에서 연결하는 것입니다.

이 글에서는 SupPlant가 AWS에서 IBM Confluent, IBM watsonx.data의 Astra DB, 분석 엔진 및 실시간 데이터 수집, 처리 및 제공을 지원하는 AI 모델을 활용하여 클라우드 솔루션을 구축한 방법을 소개합니다. 이 솔루션은 WhatsApp과 연계되어 개인 맞춤형의 정밀한 관개 권장 사항을 생성하고 전 세계 규모로 제공합니다.