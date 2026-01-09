지휘권의 미래: IBM® Digital Intelligence Suite for Defense로 구현하는 의사결정 우위

국방 리더들은 다영역 작전과 사이버 위협, 과도한 정보 그리고 가속화되는 글로벌 안보 위기 속에서 그 어느 때보다 복잡한 환경을 헤쳐 나가고 있습니다. 과거에 며칠씩 걸리던 의사결정 주기는 이제 단 몇 분 만에 이루어져야 합니다. 기존의 시스템으로는 지휘 통제실로 유입되는 방대한 데이터의 양과 속도 그리고 다양한 유형을 감당하기 어렵습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 IBM은 IBM Digital Intelligence Suite for Defense를 통해 국방 분야에 특화된 AI 역량을 한층 강화하고 있습니다. IBM Digital Intelligence Suite for Defense는 특정 목적에 맞게 설계된 에이전틱 에이전트를 중심으로 구축된 차세대 생성형 AI 기반의 IBM® Consulting 솔루션입니다. 자연어 기반 사용자 인터페이스를 통해 신속한 인사이트, 실행 가능한 인텔리전스 그리고 탁월한 의사 결정 우위를 제공함으로써 국방 및 정부 기관 고객에게 결정적인 우위를 제공합니다.