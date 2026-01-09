지휘권의 미래: IBM® Digital Intelligence Suite for Defense로 구현하는 의사결정 우위
IBM Digital Intelligence Suit는 자연어 기반의 사용자 인터페이스를 통해 신속한 인사이트와 실행 가능한 인텔리전스 그리고 탁월한 의사결정 우위를 제공함으로써 국방 및 정부 기관이 결정적 경쟁력을 확보하도록 지원합니다.
IBM Digital Intelligence Suit는 자연어 기반의 사용자 인터페이스를 통해 신속한 인사이트와 실행 가능한 인텔리전스 그리고 탁월한 의사결정 우위를 제공함으로써 국방 및 정부 기관이 결정적 경쟁력을 확보하도록 지원합니다.
국방 리더들은 다영역 작전과 사이버 위협, 과도한 정보 그리고 가속화되는 글로벌 안보 위기 속에서 그 어느 때보다 복잡한 환경을 헤쳐 나가고 있습니다. 과거에 며칠씩 걸리던 의사결정 주기는 이제 단 몇 분 만에 이루어져야 합니다. 기존의 시스템으로는 지휘 통제실로 유입되는 방대한 데이터의 양과 속도 그리고 다양한 유형을 감당하기 어렵습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 IBM은 IBM Digital Intelligence Suite for Defense를 통해 국방 분야에 특화된 AI 역량을 한층 강화하고 있습니다. IBM Digital Intelligence Suite for Defense는 특정 목적에 맞게 설계된 에이전틱 에이전트를 중심으로 구축된 차세대 생성형 AI 기반의 IBM® Consulting 솔루션입니다. 자연어 기반 사용자 인터페이스를 통해 신속한 인사이트, 실행 가능한 인텔리전스 그리고 탁월한 의사 결정 우위를 제공함으로써 국방 및 정부 기관 고객에게 결정적인 우위를 제공합니다.
IBM Digital Intelligence Suite(IDIS)는 API 기반의 개방형 프레임워크를 바탕으로 설계되어 IBM® Cloud, AWS, Azure, Google Cloud 등 어떠한 클라우드 플랫폼에서도 구동할 수 있습니다. 또한 Red Hat OpenShift 또는 Kubernetes 기반의 컨테이너형 애플리케이션으로 온프레미스나 엣지 환경에서도 배포할 수 있습니다. 이러한 유연성은 방위 환경에서 요구되는 엄격한 보안 및 데이터 주권 규정을 충족합니다.
IBM® watsonx를 기반으로 하는 IDIS는 정교한 프롬프트 기술과 실시간에 가까운 데이터 검색 기능을 결합하여 정확하면서도 맥락이 풍부한 생성형 결과물을 도출합니다. IBM만의 독자적인 '컨텍스트 엔지니어링' 방법론은 모든 답변이 가장 관련성 높은 정보에 근거하도록 보장합니다.
IBM Digital Intelligence Suite는 모듈형 API 우선 설계를 통해 IBM® Granite, Llama, GPT-OSS, Claude Sonnet 등 업계를 선도하는 다양한 대규모 언어 모델(LLM) 및 소규모 언어 모델(SLM)과 원활하게 통합됩니다. 또한 Janes와의 파트너십을 통해 개발되어 새롭게 공개된 IBM® Defense Model을 기반으로 고도화된 오케스트레이션과 인텔리전스를 결합함으로써 탁월한 분석 역량을 제공합니다.
다음과 같은 역량들이 결합되어 다양한 데이터 소스를 실행 가능하며 지속적으로 개선되는 인사이트로 전환합니다.
IDIS의 에이전틱 에이전트는 다음과 같은 광범위한 국방 시나리오에 맞게 미세 조정되었습니다.
생성형 AI가 빠르게 발전함에 따라 IDIS는 최신 대규모 언어 및 특화 모델을 지속적으로 통합함으로써 솔루션이 새롭게 등장하는 신기술에 뒤처지지 않도록 앞장서고 있습니다.
모든 실험과 프로토타입 및 배포는 엄격하게 관리되는 거버넌스 환경 내에서 이루어지며 모든 핵심 임무 관련 의사결정에 '인간 참여형(Human-in-the-loop)' 방식을 적용하여 국방 운영에 필수적인 신뢰성, 책임성 및 규정 준수를 보장합니다.
IDIS는 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 지휘관과 정책 입안자가 오늘날의 복잡한 안보 환경 속에서 더 빠르고 스마트하며 자신감 있게 행동할 수 있도록 지원합니다.
고객은 IBM Consulting과의 협업과 검증된 IBM® Garage 디자인 사고 프레임워크를 활용하여 솔루션을 신속하게 실험하고 프로토타입을 제작 및 구현하며 지속적으로 최적화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 최고 수준의 보안과 운영 우수성을 유지하면서도 의사결정의 우위를 달성하는 데 도움을 줍니다.
모든 배포는 보안과 거버넌스가 보장된 환경에서 이루어지며 이를 통해 핵심 임무 관련 의사결정에 필요한 규정 준수와 책임성 그리고 신뢰성을 보장합니다.IBM Consulting을 방문하여 의사결정 우위 확보를 위해 IDIS가 어떻게 기여할 수 있는지 알아보세요.