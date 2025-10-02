IBM® Concert가 사이버 보안 및 IT 운영을 재정의하는 방법

사이버 보안 및 IT 운영 관리는 그 어느 때보다 복잡하고 중요합니다. CIO와 CISO는 급속한 혁신에 발맞추어 확장되는 하이브리드 환경을 보호해야 한다는 압박을 받고 있습니다. IBM은 첫 번째 고객이 되어 이 문제를 해결했습니다.
IBM Concert가 실질적인 가치를 제공할 수 있도록 하기 위해 CIO와 CISO 조직은 "클라이언트 제로"라는 이름으로 협력했습니다. 이러한 전략적 협업을 통해 대기업 규모에서 플랫폼을 테스트, 검증 및 개선하여 IBM의 최대 고객을 위한 IBM Concert를 준비할 수 있었습니다.
이는 단순히 엔터프라이즈 규모의 새로운 도구를 출시하는 것에 그치지 않았습니다. 또한 더 빠른 속도, 지능, 정밀도로 엔터프라이즈 애플리케이션을 보호하고 운영하는 방법을 재구상하는 것도 중요했습니다.
watsonx 기반의 IBM Concert는 단순한 대시보드 그 이상입니다. 더 스마트한 보안 운영의 기반이 되는 인텔리전스 계층입니다. 실시간 데이터, AI 기반 우선순위 지정 및 개발자 워크플로를 결합하여 팀이 잡음을 줄이고 중요한 것에 집중하며 더 빠르게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. Concert는 취약성 관리에서 운영 통찰력에 이르기까지 복잡성을 명확성으로 바꾸는 데 도움이 됩니다.
IBM Concert는 24시간 내에 874개의 내부 애플리케이션에서 잠재적인 보안 위험을 식별하는 데 도움을 주었으며, IBM이 이전에 사용하던 기존 도구인 CVSS 기반 도구보다 32% 더 많은 취약점을 찾아냈습니다. 더욱 인상적인 것은 실제 위험을 초래하지만 CVSS 점수로만 평가했다면 우선순위에서 제외되었을 수도 있는 약 70개의 심각도가 낮은 CVE를 우선순위로 지정했다는 것입니다.
IBM Concert는 이전에 사용하던 기존 CVSS 기반 툴링에 비해 우선 순위가 낮은 알림을 67% 줄이고 팀이 현장에서 활발히 악용되고 있는 고위험 취약성에 집중할 수 있도록 지원하여 보안 초점을 간소화하여 알림 피로를 해소하는 데 도움이 되었습니다.
Concert를 통해 IBM은 순수 심각도 기반에서 악용 가능성 기반 우선순위 지정으로 전환함으로써 사후 대응에서 사전 예방적 위협 관리로 전환할 수 있었습니다.
IBM Concert는 단순히 취약점을 탐지하는 데 그치지 않고 조치를 취하도록 설계되었습니다. 개발자의 작업 공간에 직접 통합함으로써 문제 해결을 가속화하고 탐지와 해결 사이의 고리를 끊을 수 있습니다.
보안 우선 순위를 확정하면서 이제는 Concert의 통합 기능을 활용하여 보안을 개발 라이프사이클에 더 깊이 포함시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 방향은 보안이 사후 고려 사항이 아니라 처음부터 기본 요소로 고려되는 보안 중심 설계 문화를 지원합니다.
IBM Concert의 능력을 지속적으로 확장하면서 IT 운영 전반에 걸쳐 새로운 데이터 소스와 광범위한 애플리케이션을 모색하고 있습니다. 수만 개의 애플리케이션, 복잡한 하이브리드 클라우드 환경, 방대한 운영 데이터를 갖춘 170개 이상의 국가에서 운영되는 글로벌 기업인 IBM에서 Concert를 먼저 검증함으로써 진정한 엔터프라이즈 규모로 운영될 수 있도록 보장할 수 있게 되었습니다.
이 내부 배포는 Concert의 복잡성과 규모를 처리하는 능력을 입증할 뿐만 아니라 고객에게 강력하고 지능적인 운영을 제공할 수 있는 발판을 마련했습니다. 목표는 사전 예방적이고 예측 가능하며 안전한 더 스마트하고 탄력적인 엔터프라이즈를 구축하는 것입니다.
IBM Concert는 단순한 보안 도구가 아니라 변화를 위한 촉매제입니다.
내부에서 이를 사용하면서 위험 가시성을 높이고 AI 기반 인사이트를 통해 팀이 더 빠르게 대응할 수 있도록 지원하는 방법을 직접 확인했습니다. 사후 대응형 보안에서 사전 예방적 보안으로 전환할 준비가 되었다면, IBM Concert는 이러한 변화를 주도할 수 있도록 설계되었습니다.