IBM® Concert가 사이버 보안 및 IT 운영을 재정의하는 방법

IBM Concert가 실질적인 가치를 제공할 수 있도록 하기 위해 CIO와 CISO 조직은 "클라이언트 제로"라는 이름으로 협력했습니다. 이러한 전략적 협업을 통해 대기업 규모에서 플랫폼을 테스트, 검증 및 개선하여 IBM의 최대 고객을 위한 IBM Concert를 준비할 수 있었습니다.

이는 단순히 엔터프라이즈 규모의 새로운 도구를 출시하는 것에 그치지 않았습니다. 또한 더 빠른 속도, 지능, 정밀도로 엔터프라이즈 애플리케이션을 보호하고 운영하는 방법을 재구상하는 것도 중요했습니다.