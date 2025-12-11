IBM® Cloud VPC가 IBM® Cloud 서비스를 사용하여 품질 보증 플랫폼 및 인프라를 혁신한 방법

IBM® Cloud Virtual Private Cloud(VPC) 팀은 포괄적인 품질 보증 프레임워크를 사용하여 테스트 사례의 개발 및 실행을 표준화하고, 결과 보고를 관리하고, 문제 추적 및 분류를 효율적으로 처리합니다.

팀은 매일 모든 프로덕션 지역을 포함하여 여러 환경에서 77,000개 이상의 테스트 제품군을 실행합니다. 이러한 규모의 운영을 지원하려면 개발자와 테스터 모두 지속적인 테스트 실행이 가능한 강력하고 신뢰할 수 있는 프레임워크가 필요합니다. 이러한 테스트 결과는 규정 준수를 위해 보관되어야 하며 대시보드를 통해 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 전체 시스템 품질에 대한 신속하고 효과적인 평가가 가능하도록 해야 합니다.

팀은 다양한 온프레미스 및 클라우드 호스팅 솔루션을 평가한 후 IBM Cloud 서비스를 활용하여 완전한 클라우드 네이티브 혁신을 추구하기로 결정했습니다. 이러한 전략적 변화는 기본 인프라를 단순화하고 유지보수 노력을 줄였을 뿐만 아니라 품질 보증 팀의 운영 워크로드도 완화했습니다. 그 결과, 리소스 최적화와 비용 절감의 기회를 발견할 수 있었습니다.