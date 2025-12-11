IBM® Cloud VPC가 IBM® Cloud 서비스를 사용하여 품질 보증 플랫폼 및 인프라를 혁신한 방법

IBM® Cloud Virtual Private Cloud(VPC) 팀은 포괄적인 품질 보증 프레임워크를 사용하여 테스트 사례의 개발 및 실행을 표준화하고, 결과 보고를 관리하고, 문제 추적 및 분류를 효율적으로 처리합니다.
팀은 매일 모든 프로덕션 지역을 포함하여 여러 환경에서 77,000개 이상의 테스트 제품군을 실행합니다. 이러한 규모의 운영을 지원하려면 개발자와 테스터 모두 지속적인 테스트 실행이 가능한 강력하고 신뢰할 수 있는 프레임워크가 필요합니다. 이러한 테스트 결과는 규정 준수를 위해 보관되어야 하며 대시보드를 통해 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 전체 시스템 품질에 대한 신속하고 효과적인 평가가 가능하도록 해야 합니다.
팀은 다양한 온프레미스 및 클라우드 호스팅 솔루션을 평가한 후 IBM Cloud 서비스를 활용하여 완전한 클라우드 네이티브 혁신을 추구하기로 결정했습니다. 이러한 전략적 변화는 기본 인프라를 단순화하고 유지보수 노력을 줄였을 뿐만 아니라 품질 보증 팀의 운영 워크로드도 완화했습니다. 그 결과, 리소스 최적화와 비용 절감의 기회를 발견할 수 있었습니다.
원래 IBM Cloud VPC QA 팀은 많은 특수 도구, 서버 및 네트워킹 구성 요소로 구성된 크고 복잡한 인프라를 사용했습니다. 이 환경을 지원하려면 여러 기술 영역에 걸쳐 많은 전문가가 필요했기 때문에 비용이 많이 들고 유지보수가 어려웠습니다.
이 전체 QA 환경은 다이어그램에 표시된 대로 IBM Cloud VPC 가상 서버 인스턴스(VSI)에서 호스팅되었습니다.
운영을 현대화하고 단순화하기 위해 팀은 QA 시스템을 IBM Cloud 서비스로 마이그레이션했습니다. 이들은 파일 서버를 IBM® Cloud Object Storage로 교체하고, 데이터베이스를 관리형 PostgreSQL 및 Elasticsearch 서비스로 이전했으며, 맞춤형 오케스트레이션 시스템을 Tekton 기반 자동화 파이프라인으로 교체했습니다. 이 변경으로 자체 인프라를 유지보수하지 않고도 매일 77,000건 이상의 자동 실행이 가능해졌습니다. 또한 QA 프레임워크를 복원력 있는 Kubernetes 클러스터에서 실행되는 컨테이너화된 마이크로서비스로 리팩토링했습니다.
전반적으로 이 혁신은 복잡성을 줄이고 유지보수 요구 사항을 줄였으며 확장 가능한 클라우드 네이티브 QA 아키텍처를 제공했습니다.
새로운 아키텍처는 다음과 같습니다.
이러한 혁신의 결과로 품질 보증(QA) 인프라 팀은 크고 복잡한 환경 관리와 관련된 상당한 운영 부담에서 벗어날 수 있었습니다. 이러한 변화를 통해 팀은 내부 테스트 프레임워크를 개선하고 발전시키는 데 다시 집중할 수 있었습니다.
또한 클라우드 네이티브 모델로의 전환은 테스트 설계 및 실행의 비효율성을 표면화하여 리소스 활용도와 비용 최적화를 개선했습니다. 이전에는 리소스 소비에 대한 가시성이 제한되어 있었기 때문에 일부 팀에서는 여러 개의 중복 자산을 생성했으며, 이러한 자산은 테스트 실행 후 제대로 폐기되지 않는 경우가 많았습니다.
이제 각 팀은 IBM Cloud의 청구 및 사용량 보고 기능을 활용하여 리소스 소비 및 관련 비용을 명확하게 파악하여 책임감 있고 효율적인 리소스 관리 문화를 조성할 수 있습니다.
이러한 혁신을 통해 전체 인프라와 보조 테스트 비용이 거의 1/3로 절감되었습니다.
6명으로 구성된 QA 인프라 팀은 현재 약 80개의 파이프라인을 관리하는 동시에 90개의 파이프라인을 운영하는 다른 필러 팀도 지원하고 있습니다. 인프라 유지보수 전담 인력이 필요하지 않게 되었습니다. 또한 시스템을 관리하고 운영하는 데 필요한 기술력이 크게 변화하여 이제 일반적인 VPC 개발자의 기술 수준에 더 가까워졌습니다. 네트워킹, 운영 체제 및 데이터베이스 관리에 대한 고급 전문 지식이 더 이상 필요하지 않습니다.
조직은 내부적으로 IBM Cloud 서비스를 적극적으로 도입함으로써 자체 기술의 견고성과 신뢰성을 검증할 뿐만 아니라 광범위한 엔터프라이즈 사용을 위한 성숙도와 준비 상태를 가속화합니다.
이러한 내부 채택을 통해 지속적인 개선을 주도하고 복원력을 강화하며 솔루션이 진정한 엔터프라이즈급으로 제공되도록 보장하는 가치 있는 실제 피드백을 제공함으로써 IBM은 변화하는 고객의 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있습니다.
