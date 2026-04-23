데이터 파이프라인 통합을 핵심 시스템으로 다루는 접근이, 이 해운 물류 선도 기업이 미국 공급망 내에서 고도로 분산된 영역에 대해 실시간 가시성을 제공하는 데 어떻게 도움이 되었는지 확인해 보세요.
해운 컨테이너 트레일러 임대 서비스 분야의 선두 기업인 FlexiVan에게 데이터 과제는 복잡성과 규모라는 익숙한 주제에서 시작됩니다. FlexiVan은 200여 개 이상의 거점에서 12만 대의 특수 트레일러(‘섀시’라고 함)를 관리하며, 미국 공급망에서 가장 파편화된 부분 중 하나를 통해 컨테이너의 내륙 이동을 지원합니다.
이 네트워크는 매일 항구, 트럭 운전사, 야드, 창고 및 IoT 장비가 장착된 섀시에서 수백만 건의 이벤트를 생성합니다. 데이터 포인트가 하나라도 누락되면 픽업 지연, 일일 요금 부과, 자산 활용도 저하, 불필요한 유지보수 및 수리 비용으로 이어질 수 있습니다.
애리조나주 스코츠데일에 위치한 FlexiVan 팀은 IBM webMethods Hybrid Integration 플랫폼을 기반으로 IoT 원격 측정 데이터, 파트너 및 고객 데이터, 지리 공간 분석, AI 기반 인사이트 생성을 결합한 플랫폼을 구축하여 이 환경을 현대화하고자 했습니다. webMethods는 통합 범위의 무분별한 확장을 줄이고 파트너 온보딩을 25% 가속화하는 동시에 일관성과 확장성을 개선하고 사고 발생률을 낮추었습니다.
그 결과, 섀시 이동을 실시간 네트워크 인텔리전스로 전환하여 고객이 화물 운송 전 과정에서 지연을 줄이고, 활용도를 높이며, 더 신속하게 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 시스템이 탄생했습니다.
FlexiVan이 IBM과 함께 해결하고자 했던 가시성 문제는 항구와 창고 간의 인계 과정에서 가장 심각하게 나타납니다.
항구에서 컨테이너가 하역되면 트럭 운전자가 섀시를 픽업하고, 컨테이너를 장착한 후 이동이 시작됩니다. 이 시점부터 가시성은 급격히 떨어질 수 있습니다. 트럭 야드는 이동을 확실하게 추적하지 못하고, 중간 정차로 인해 불확실성이 발생하며, 고객은 항구 픽업부터 창고 도착까지 컨테이너의 위치를 파악하지 못할 수 있습니다.
이러한 공백으로 인해 도착 예정 시간(ETA)을 예측하고, 예외 상황을 관리하며, 자산이 잘못된 장소에 너무 오래 방치되어 누적되는 일일 요금을 피하기가 더 어려워집니다.
FlexiVan은 섀시를 데이터 소스로 전환함으로써 이러한 가시성 격차를 해결했습니다. FlexiVan의 '스마트 섀시'는 GPS, 장착 센서 및 중량 센서를 통해 IoT 원격 측정 기능을 추가하며, 장치는 이동 중 5분마다 업데이트를 전송하고 연결이 끊어질 경우 데이터를 로컬에 버퍼링합니다. 이러한 설계는 운영자에게 이동 경로를 재구성할 수 있을 만큼 충분한 정확도를 제공하며, 장치를 수년간 현장에서 가동할 수 있을 만큼 충분한 배터리 효율성을 보장합니다.
또한 FlexiVAN은 매우 다양한 통합 환경으로 인한 문제를 해결해야 했습니다. 항만 이벤트, 고객 예약, 트럭 운송 현황, 시설 데이터 및 IoT 원격 측정 데이터는 모두 전자 데이터 교환(EDI), B2B 거래, API, CSV 파일, 스트리밍 센서 피드 등 서로 다른 채널과 형식을 통해 유입되었습니다.
이러한 환경이 조율되지 않은 채 방치될 경우 사일로가 발생하고, 데이터 품질이 일관되지 않으며, 예외 발생 시 응답 시간이 느려집니다. IBM WebMethods는 플랫폼의 통합 백본 역할을 수행함으로써 이 문제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 솔루션은 파트너와 내부 시스템 전반의 데이터 흐름을 표준화하고 조정하여, FlexiVan이 분산된 운영 신호를 전국 규모의 화물 이동에 대한 일관되고 신뢰할 수 있는 정보로 전환할 수 있도록 지원합니다.
이 시스템을 통해 최종 사용자는 더 이상 다음 수동 스캔이나 수동 입력 이벤트를 기다릴 필요가 없으며, 항구, 야드, 창고에 걸친 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. 사용자는 어디서 지연이 발생하고 있는지, 섀시나 컨테이너가 한 곳에 얼마나 오래 체류하고 있는지, 어떤 자산이 유휴 상태인지, 네트워크 내 어디에 병목 현상이 형성되고 있는지 확인할 수 있습니다.
이는 사용자 경험을 사후 대응적인 상태 확인에서 사전 예방적 개입으로 변화시킵니다. 또한 경제적 측면도 변화시킵니다. 체류 시간을 단 하루만 단축해도 고객은 수백만 달러를 절약할 수 있으며, FlexiVan은 파트너 온보딩 시간을 25% 단축하는 동시에 사고 발생률도 낮췄습니다.
이 아키텍처는 통합을 보조 계층이 아닌 핵심 시스템으로 취급합니다. 스택은 시설, IoT 센서 및 고객을 기본 데이터 소스로 사용하여 시작합니다. 그 위에는 API, B2B 흐름 및 IoT 입력을 아우르는 오케스트레이션을 담당하는 IBM webMethods 통합 엔진이 위치합니다. 데이터 계층은 운영 데이터베이스, 분석 및 ML/AI 워크로드를 지원합니다.
그 위에는 AIM360 고객 포털, 공급업체 포털, FlexiGPT(기업 데이터를 기반으로 구축된 내부 에이전트 인터페이스)를 포함한 고객용 애플리케이션이 배치됩니다. 가시성 및 알림 기능은 스택과 병행하여 제공되며, 보안 및 암호화 기능은 설계에 내장되어 있습니다.
FlexiVAN은 다양한 데이터 피드를 표준화된 플랫폼으로 통합하는 통합 계층으로 WebMethods를 사용합니다. 이는 기업이 자체 기기뿐만 아니라 항만, 운송 회사, 그리고 EDI, API 및 기타 형식을 사용하는 고객으로부터도 데이터를 수집해야 하는 환경에서 중요한 요소입니다.
이 통합 엔진은 단순히 메시지를 전달하는 것을 넘어 생태계의 신경계와 같은 기능을 합니다. 또한 불완전하거나 부정확한 이벤트가 잘못된 운영 결정으로 빠르게 전환될 수 있는 시스템에서 데이터 무결성, 예외 처리, 가시성 및 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.
스택의 나머지 부분도 동일한 실용적인 설계 선택을 반영하고 있습니다. 전체 플랫폼은 AWS에서 실행됩니다. 데이터 계층에서는 PostGIS 확장을 통한 지리 공간 기능을 갖춘 Amazon RDS for PostgreSQL이 운영 데이터 저장소로 사용됩니다. 고객 시설, 항구, 야드 및 창고에 걸쳐 약 10,000개의 지오펜싱 위치 데이터를 보유한 FlexiVan은 네트워크 전반에 걸쳐 섀시 및 컨테이너의 종단 간 이동 경로를 높은 정밀도로 재구성할 수 있습니다.
이 플랫폼은 대규모 분석을 위한 데이터 웨어하우스로 Amazon Redshift를 사용하고 비즈니스 인텔리전스, 보고, 대시보드 용도로 Qlik Sense를 사용합니다. 이 스택을 보완하기 위해 FlexiVAN은 Shakudo Agentic 프레임워크를 기반으로 한 자체 ML/AI 플랫폼을 개발하여 고급 분석 모델과 확장 가능한 에이전틱 워크플로를 지원합니다.
프론트엔드 측면에서 이 플랫폼은 Angular와 React를 사용하는 마이크로 프론트엔드 아키텍처를 채택하고 있으며, Google Maps API를 통해 지리 공간 시각화를 구현합니다.
이 설계는 공급망 이동이 하나의 정제된 이벤트 스트림 형태로 도착하지 않는다는 특정 기술적 문제를 효과적으로 해결합니다. 이는 사람이 기록한 거래 내역, 파트너 메시지, 기기 원격 측정 데이터, 현장에서 수집된 시각적 증거 등이 혼합된 형태로 전달됩니다. FlexiVan의 플랫폼은 이러한 다양한 소스를 상호 연계해 ‘여정 데이터베이스’라고 부르는 형태로 통합합니다. 이는 운송 전 과정을 아우르는 기록으로, 위치 추적, 활용도 분석, 예외 처리, 예측 유지보수를 지원합니다.
이 아키텍처에서 가장 흥미로운 부분 중 하나는 이동 중인 섀시와 그 위에 실린 컨테이너 사이의 간극을 어떻게 해소하는가 하는 점입니다. GPS는 운영자에게 섀시의 위치를 알려줄 수는 있지만, 그 순간 어떤 컨테이너가 장착되어 있는지 반드시 알려주지는 않습니다.
FlexiVan은 항구의 카메라 영상을 활용한 AI 비전 기술을 사용하여 컨테이너 ID, 섀시 ID 및 트럭 번호판을 식별함으로써, 나머지 분석 결과의 신뢰도를 높여주는 연계된 물리적 기록을 생성합니다.
이러한 기반을 통해 AI 계층은 단순한 운영 데이터 기반 챗봇을 넘어선 기능을 수행합니다. 플랫폼의 핵심 분석 엔진은 이미 지리 공간 처리, 활용도 분석 및 비효율성 탐지를 처리하고 있습니다. AI 계층은 이러한 작업을 기반으로 구축되어 문제를 요약하고, 패턴을 해석하며, 실행 가능한 인사이트를 도출합니다. 결과적으로 분석 엔진이 인텔리전스를 생성하고, AI 계층은 사용자가 이를 더 빠르게 활용할 수 있도록 돕습니다.
최종 사용자에게 이는 클릭 수를 줄이고, 더 빠른 답변을 제공하며, 자산의 위치, 문제가 발생하는 지점, 먼저 조치가 필요한 예외 사항 등의 질문에 답할 수 있는 자연어 기반 경험으로 나아가는 길을 의미합니다.
FlexiVan은 동일한 데이터 기반을 유지보수 및 수리 분야에도 적용합니다. 섀시 유지보수 및 수리는 주요 비용 요인이기 때문에 시스템은 주행 거리, 경로 패턴, 과거 동작을 사용하여 유지보수 필요성을 예측하고 고장을 줄입니다.
이는 내부 비용 측면에서 분명히 영향을 미치지만, 다운타임을 줄이고 장비 가용성을 더 예측 가능하게 만들어 최종 사용자 경험을 개선하기도 합니다. 동일한 데이터가 경로 및 공급업체 결정을 지원할 수 있으므로 팀은 섀시를 저비용 서비스 옵션으로 조정하고 전반적인 네트워크 효율성을 개선할 수 있습니다.
FlexiVan의 즉각적인 성과는 향상된 라스트 마일 가시성입니다. 고객은 실시간으로 이동 경로를 추적하고, 트럭 운송 활동을 검증하며, 계획을 개선하고, 일당 비용을 절감하고, 유휴 자산이 낭비되는 용량이 되기 전에 이를 파악할 수 있습니다. 하지만 더 큰 기술적 성과는 새로운 채널, 새로운 파트너, 새로운 AI 기반 워크플로를 쉽게 추가할 수 있게 해주는 모듈성입니다.
통합 계층은 이미 복잡한 입력을 표준화하고 있습니다. 지리공간 및 분석 계층은 이미 이동 정보를 맥락으로 전환하고 있습니다. 애플리케이션 계층은 이미 운영 도구에서 사용자에게 해당 맥락을 제공하고 있습니다.
다음 단계는 자연스럽게 가시성에서 예측 및 자율 최적화로 전환됩니다. FlexiVAN의 로드맵에는 누락된 이동 데이터를 보완하는 에이전틱 워크플로, 내부 팀을 위한 엔터프라이즈 인텔리전스 도구, 자연어 쿼리와 자동화된 인사이트 생성을 기반으로 하는 보다 역동적인 고객 경험이 포함됩니다. 이러한 목표는 기반이 되는 통합, 가시성 및 데이터 신뢰성이 이미 구축되어 있을 때만 실현될 수 있습니다.
FlexiVan은 통합 백본으로 IBM webMethods를 구축함으로써 단순한 항구-창고 간 가시성 문제를 확장 가능한 물류 인텔리전스 플랫폼으로 전환했습니다. FlexiVan은 매번 핵심 시스템을 재구축하지 않고도 더 많은 파트너 채널, 더 많은 텔레메트리 소스, 더 많은 AI 기반 워크플로를 추가할 수 있습니다. 이는 FlexiVan에게 혁신을 확장하는 비용을 절감해 줍니다. 최종 사용자에게는 불확실성이 줄어들고, 개입 속도가 빨라지며, 공급망이 블랙박스처럼 작동하기보다 관찰 가능한 시스템처럼 작동한다는 것을 의미합니다.