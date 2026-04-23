FlexiVan이 IBM과 함께 해결하고자 했던 가시성 문제는 항구와 창고 간의 인계 과정에서 가장 심각하게 나타납니다.

항구에서 컨테이너가 하역되면 트럭 운전자가 섀시를 픽업하고, 컨테이너를 장착한 후 이동이 시작됩니다. 이 시점부터 가시성은 급격히 떨어질 수 있습니다. 트럭 야드는 이동을 확실하게 추적하지 못하고, 중간 정차로 인해 불확실성이 발생하며, 고객은 항구 픽업부터 창고 도착까지 컨테이너의 위치를 파악하지 못할 수 있습니다.

이러한 공백으로 인해 도착 예정 시간(ETA)을 예측하고, 예외 상황을 관리하며, 자산이 잘못된 장소에 너무 오래 방치되어 누적되는 일일 요금을 피하기가 더 어려워집니다.

FlexiVan은 섀시를 데이터 소스로 전환함으로써 이러한 가시성 격차를 해결했습니다. FlexiVan의 '스마트 섀시'는 GPS, 장착 센서 및 중량 센서를 통해 IoT 원격 측정 기능을 추가하며, 장치는 이동 중 5분마다 업데이트를 전송하고 연결이 끊어질 경우 데이터를 로컬에 버퍼링합니다. 이러한 설계는 운영자에게 이동 경로를 재구성할 수 있을 만큼 충분한 정확도를 제공하며, 장치를 수년간 현장에서 가동할 수 있을 만큼 충분한 배터리 효율성을 보장합니다.

또한 FlexiVAN은 매우 다양한 통합 환경으로 인한 문제를 해결해야 했습니다. 항만 이벤트, 고객 예약, 트럭 운송 현황, 시설 데이터 및 IoT 원격 측정 데이터는 모두 전자 데이터 교환(EDI), B2B 거래, API, CSV 파일, 스트리밍 센서 피드 등 서로 다른 채널과 형식을 통해 유입되었습니다.

이러한 환경이 조율되지 않은 채 방치될 경우 사일로가 발생하고, 데이터 품질이 일관되지 않으며, 예외 발생 시 응답 시간이 느려집니다. IBM WebMethods는 플랫폼의 통합 백본 역할을 수행함으로써 이 문제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 솔루션은 파트너와 내부 시스템 전반의 데이터 흐름을 표준화하고 조정하여, FlexiVan이 분산된 운영 신호를 전국 규모의 화물 이동에 대한 일관되고 신뢰할 수 있는 정보로 전환할 수 있도록 지원합니다.

이 시스템을 통해 최종 사용자는 더 이상 다음 수동 스캔이나 수동 입력 이벤트를 기다릴 필요가 없으며, 항구, 야드, 창고에 걸친 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. 사용자는 어디서 지연이 발생하고 있는지, 섀시나 컨테이너가 한 곳에 얼마나 오래 체류하고 있는지, 어떤 자산이 유휴 상태인지, 네트워크 내 어디에 병목 현상이 형성되고 있는지 확인할 수 있습니다.

이는 사용자 경험을 사후 대응적인 상태 확인에서 사전 예방적 개입으로 변화시킵니다. 또한 경제적 측면도 변화시킵니다. 체류 시간을 단 하루만 단축해도 고객은 수백만 달러를 절약할 수 있으며, FlexiVan은 파트너 온보딩 시간을 25% 단축하는 동시에 사고 발생률도 낮췄습니다.