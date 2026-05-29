Fiducia AI가 IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage 및 IBM Cloud를 활용해 패션 위크를 확장 가능한 쇼핑 경험으로 전환한 방법

Fiducia AI는 패션 브랜드 Kate Barton이 인터랙티브 가상 피팅 쇼핑 경험을 구축하고 출시할 수 있도록 IBM과 협력했습니다. 이 혁신은 패션쇼에서의 짧은 상호작용을 커머스 플랫폼으로 전환했으며, 향후 AI 기반 리테일 경험의 기반을 마련했습니다.
화려함과 볼거리로 가득한 패션쇼 런웨이는 짧은 순간에 사람들의 관심을 끌도록 설계됩니다. 하지만 그 순간을 지속적인 고객 참여, 제품 이해 및 구매 확신으로 연결하는 것은 또 다른 과제입니다. 정적인 제품 사진과 사이즈 차트만으로는 의류가 실제 착용 시 어떻게 맞고, 움직이며, 신체에 따라 어떻게 달라지는지를 보여주기 어렵기 때문입니다.
조각적이고 정교하게 설계된 의류로 잘 알려진 뉴욕 기반 디자이너 Kate Barton은 디자인의 완성도를 유지하면서도 컬렉션을 온라인에서 더욱 쉽게 탐색할 수 있는 디지털 경험이 필요했습니다.
캘리포니아주 샌라몬에 위치한 Fiducia AI는 Kate Barton 및 IBM과 협력해 SpeedShotX를 구축했습니다. SpeedShotX는 2026년 2월 뉴욕 패션 위크에서 공개된 AI 렌즈 및 대화형 스마트폰 경험입니다. 사용자는 컬렉션에 포함된 의상을 식별하고, 음성 또는 텍스트를 통해 거의 모든 언어로 질문할 수 있으며, IBM Cloud에서 실행되는 IBM watsonx.ai 기반 환경을 통해 사실적인 가상 피팅 결과를 확인할 수 있었습니다.
배포는 빠르게 진행되었습니다. 뉴욕 패션 위크와 전자상거래를 위한 Kate Barton 활성화 프로그램은 약 5일 만에 구축되었고, 이후 브랜드의 Shopify 스토어로 확장하는 데 약 2일이 추가로 소요되었습니다. 전자상거래에 도입된 후 두 달도 채 되지 않아 2,500명 이상의 고객이 가상 피팅 경험을 이용했습니다.
이 사용 사례는 패션 경험에서의 단순한 공백에서 시작되었습니다. 런웨이 관객은 의상을 볼 수는 있지만, 일반적으로 모든 의상을 실시간으로 식별하거나, 자세한 질문을 하거나, 특정 의상이 자신에게 얼마나 어울릴지를 이해할 수는 없습니다. 온라인 쇼핑객도 비슷한 문제를 겪습니다. 의류의 구조, 비율, 움직임을 제대로 보여주지 못하는 정적인 이미지에 의존해 구매를 결정해야 하는 경우가 많기 때문입니다.
SpeedShotX는 컬렉션에 인터랙티브 경험을 더해 이러한 공백을 해소했습니다. 사용자는 Kate Barton 드레스의 사진을 촬영하거나 업로드한 뒤, 디자인, 영감, 제작 기법 및 스타일링 가능성에 대한 정보를 받아볼 수 있었습니다.
또한 사용자는 가상 피팅 기능을 통해 특정 의상을 착용했을 때 자신의 모습이 어떻게 보일지를 실시간으로 확인할 수 있었습니다. 이 경험은 다국어 상호작용도 지원하여 사용자가 대면 지원이나 별도의 전용 앱 없이도 컬렉션을 탐색할 수 있도록 했습니다.
Kate Barton 고객에게 이 경험은 실용적이면서도 몰입감 있는 가치를 제공했습니다. 사용자는 런웨이 의상을 식별하고, 선호하는 언어로 제품 세부 정보를 확인하며, 구매 과정으로 넘어가기 전에 의상 착용 모습을 시각적으로 확인할 수 있었습니다. 브랜드 입장에서는 패션 위크의 순간적인 경험을 행사 이후에도 고객이 계속 이용할 수 있는 전자상거래 기능으로 확장할 수 있었습니다.
Fiducia는 IBM Cloud에 이 솔루션을 배포했으며, IBM watsonx.ai를 기반으로 IBM Granite를 구조화된 워크플로에, Llama를 이미지 처리에, OpenAI 모델을 대화형 상호작용에 활용하는 멀티모델 아키텍처를 구축했습니다. watsonx Model Gateway 서비스는 모델 계층을 조정했으며, IBM Cloud Object Storage는 패션 위크 현장과 Shopify 스토어 전반에서 시각 자산의 관리 및 제공을 지원했습니다.
이 시스템은 관리자 측 워크플로와 실행 시점의 고객 상호작용을 분리합니다. 관리자 측에서는 Granite와 Llama가 제품 데이터 검증, 콘텐츠 검토, 메타데이터 보강 및 지능형 제안을 위한 SpeedShotX 도구를 지원합니다. 패션 컬렉션은 계절에 따라 변화하기 때문에, 플랫폼에는 매번 전체 경험을 다시 구축하지 않고도 제품 콘텐츠를 업데이트하고 정확성을 유지할 수 있는 관리 가능한 방식이 필요했습니다.
실행 시점에는 watsonx Gateway를 통해 접근하는 OpenAI GPT 모델이 촬영 또는 업로드된 이미지를 처리하고, 사용자 의도를 해석하며, 소비자에게 제공할 형식화된 응답을 생성합니다. 이러한 작업 기반 모델 선택 방식을 통해 SpeedShotX는 모든 상호작용을 단일 모델로 처리하는 대신 각 워크플로에 가장 적합한 모델을 사용할 수 있습니다. 또한 모델 환경이 변화하더라도 Fiducia가 IBM Cloud, watsonx, 기타 하이퍼스케일러, LLM 및 AI 기반 API 전반에서 유연하게 활용할 수 있도록 지원합니다.
IBM Cloud Object Storage는 콘텐츠 백본 역할을 수행했습니다. 의류 이미지, 컬렉션 데이터, 메타데이터, 생성된 콘텐츠, 검증 결과물 및 런타임 활성화 자산이 모두 이곳에 저장되었습니다. 이 플랫폼은 관리 워크플로와 실시간 소비자 경험 모두에 필요한 자산을 관리할 수 있는 확장 가능하고 안전한 공간을 시스템에 제공했습니다.
아키텍처 다이어그램은 프로덕션 환경 수준의 IBM Cloud 설계를 보여줍니다. 퍼블릭 트래픽은 DNS 및 엣지 제어를 통해 IBM Cloud 리전과 가상 프라이빗 클라우드로 유입됩니다.
애플리케이션 트래픽은 로드 밸런싱 및 인그레스를 거쳐 Kubernetes 클러스터로 전달되며, 데이터 서비스는 프라이빗 네트워크 경로를 통해 운영됩니다. 관리형 서비스에는 watsonx.ai, OpenAI 및 기타 LLM 공급자로 요청을 라우팅하는 watsonx Gateway, 비밀 정보 관리를 위한 HashiCorp Vault, 그리고 확장 가능한 RAG를 지원하는 pgvector 기반 PostgreSQL이 포함됩니다. 또한 이 아키텍처는 구성 데이터에 MySQL, 처리량이 많은 메타데이터 캐싱에는 Redis, 비디오, 이미지, 3D 모델 및 문서에는 Cloud Object Storage를 사용합니다.
엔드포인트는 Cloudflare로 보호되며, Cloudflare는 콘텐츠의 글로벌 제공도 지원합니다. Cloudflare와 Redis 캐싱을 함께 활용함으로써 플랫폼은 높은 트래픽을 처리하면서도 대규모 고객 기반에 일관되고 원활한 경험을 제공할 수 있습니다.
Fiducia는 이 아키텍처를 더욱 확장하기 위한 작업도 진행하고 있습니다. AI 서비스 전반의 오케스트레이션, 워크플로 자동화 및 상호운용성을 향상시키기 위한 OpenCLAW 통합이 진행 중입니다. 또한 NVIDIA Video Search and Summarization(VSS) 통합도 진행 중이며, 이를 통해 시각적 검색, 고속 이미지 이해 및 GPU 최적화 추론을 지원하여 더욱 풍부한 멀티모달 경험을 제공할 예정입니다.
이 프로젝트의 핵심 기술 과제는 단순히 모델을 선택하는 것이 아니었습니다. 여러 모델, 시각 자산, 커머스 흐름 및 라이브 이벤트 요구 사항을 사용자가 자연스럽게 반응할 수 있는 방식으로 함께 작동하도록 만드는 것이었습니다. 가장 까다로운 작업은 모델 튜닝이 아니라 오케스트레이션이었습니다. 이는 실제 배포된 시스템 구조와도 일치합니다. 모델 선택, 자산 제공, 안전한 서비스 연결 및 런타임 성능이 모두 조화를 이루어야 라이브 관객 앞에서 경험이 원활하게 작동할 수 있었습니다.
IBM watsonx.ai와 watsonx Model Gateway는 Fiducia가 아키텍처의 유연성을 유지하면서도 이러한 모델 계층을 조율할 수 있도록 지원했습니다. IBM Cloud는 라이브 이벤트 트래픽과 지속적인 전자상거래 운영을 위한 배포 기반을 제공했습니다. IBM Cloud Object Storage는 제품 이미지, 메타데이터 및 생성된 자산을 위한 확장 가능한 콘텐츠 계층을 제공했습니다. 이러한 구성 요소들은 SpeedShotX가 최소한의 재작업으로 이벤트 활성화 프로그램에서 스토어 통합 단계로 확장될 수 있도록 지원했습니다.
이 기능을 통해 패션 위크 참석자는 의상을 실시간으로 식별하고, 텍스트 또는 음성을 통해 컬렉션에 대해 질문하며, 의상을 가상으로 착용해 볼 수 있었습니다. Shopify 고객은 선택한 제품 페이지에서 브라우저를 통해 직접 가상 피팅 기능을 이용할 수 있습니다. 이 경험은 고객이 구매 전에 의상의 실루엣, 비율 및 움직임을 이해할 수 있도록 지원함으로써 Kate Barton의 디자인 언어를 온라인에서 더욱 명확하게 전달할 수 있게 했습니다.
이 프로젝트는 리테일 분야 AI에 대한 중요한 교훈도 보여주었습니다. 바로 시각적 품질 역시 사용자 경험의 일부라는 점입니다. 개발 과정에서 Fiducia 팀은 고급 패션 경험을 제공하기 위해서는 원단의 섬세한 디테일, 드레이프, 질감, 조명 및 반사가 사실적으로 표현되어야 한다는 사실을 확인했습니다. 또한 플랫폼이 고품질 이미지, 동영상 및 실시간 활성화 프로그램 흐름에 의존하기 때문에 다양한 디바이스와 지역에서 빠르게 반응하는 경험을 제공하려면 엣지 캐싱도 중요했습니다.
SpeedShotX는 Kate Barton에 AI 기반 리테일 참여를 위한 반복 가능한 모델을 제공했습니다. 이 아키텍처는 뉴욕 패션 위크 프레젠테이션을 지원한 뒤 단 이틀 만에 웹 기반 Shopify 스토어로 확장되었습니다. 이를 통해 일시적인 이벤트 기능이 온라인에서 컬렉션을 탐색하는 고객이 지속적으로 이용할 수 있는 커머스 계층으로 발전했습니다.
SpeedShotX의 도입으로 Kate Barton은 패션쇼의 총 주소 가능 시장(TAM)을 확대할 수 있었습니다. 이러한 행사는 일반적으로 리테일 체인과 같은 상업 고객이 새로운 디자인 라인을 구매하는 자리입니다. Fiducia의 작업을 통해 이제 개인 소비자도 패션쇼 경험을 즉시 구매로 연결할 수 있게 되었습니다.
또한 이 아키텍처는 단일 컬렉션을 넘어 확장될 수 있도록 설계되었습니다. 향후에는 맥락 기반 처리와 검색을 위한 테라바이트 규모 인덱싱, 고급 캐싱, 오케스트레이션 개선 및 동영상 인덱싱 기능이 추가될 수 있습니다. 이를 통해 모델은 동영상 콘텐츠에서 장면, 의상, 움직임 및 사용자 참여 맥락까지 이해할 수 있게 됩니다. 이러한 로드맵은 대규모 카탈로그, 계절별 업데이트 및 풍부한 미디어 자산을 보유한 리테일러에게 특히 중요합니다.
Fiducia는 IBM watsonx.ai와 Cloud Object Storage를 기반으로 SpeedShotX를 구축하고 IBM Cloud에 배포함으로써 실시간 시각 검색, 다국어 대화 및 브라우저 기반 가상 피팅을 지원할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이 기반은 새로운 활성화 프로그램마다 손쉽게 구성할 수 있습니다. Kate Barton에게 이는 더욱 유용한 디지털 쇼핑 경험을 의미합니다. Fiducia에게는 라이브 이벤트에서 시작해 지속적인 고객 참여로 이어질 수 있는 확장 가능한 AI 커머스 모델이 되었습니다.
소비자 입장에서는 패션 쇼핑이 더욱 시각적이고, 접근하기 쉬우며, 유용해졌습니다. 사용자는 실제 맥락 속에서 의상을 발견하고, 선호하는 언어로 질문하며, 구매를 결정하기 전에 가상으로 의상을 착용해 볼 수 있습니다.