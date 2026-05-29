Fiducia AI가 IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage 및 IBM Cloud를 활용해 패션 위크를 확장 가능한 쇼핑 경험으로 전환한 방법

화려함과 볼거리로 가득한 패션쇼 런웨이는 짧은 순간에 사람들의 관심을 끌도록 설계됩니다. 하지만 그 순간을 지속적인 고객 참여, 제품 이해 및 구매 확신으로 연결하는 것은 또 다른 과제입니다. 정적인 제품 사진과 사이즈 차트만으로는 의류가 실제 착용 시 어떻게 맞고, 움직이며, 신체에 따라 어떻게 달라지는지를 보여주기 어렵기 때문입니다.

조각적이고 정교하게 설계된 의류로 잘 알려진 뉴욕 기반 디자이너 Kate Barton은 디자인의 완성도를 유지하면서도 컬렉션을 온라인에서 더욱 쉽게 탐색할 수 있는 디지털 경험이 필요했습니다.

캘리포니아주 샌라몬에 위치한 Fiducia AI는 Kate Barton 및 IBM과 협력해 SpeedShotX를 구축했습니다. SpeedShotX는 2026년 2월 뉴욕 패션 위크에서 공개된 AI 렌즈 및 대화형 스마트폰 경험입니다. 사용자는 컬렉션에 포함된 의상을 식별하고, 음성 또는 텍스트를 통해 거의 모든 언어로 질문할 수 있으며, IBM Cloud에서 실행되는 IBM watsonx.ai 기반 환경을 통해 사실적인 가상 피팅 결과를 확인할 수 있었습니다.

배포는 빠르게 진행되었습니다. 뉴욕 패션 위크와 전자상거래를 위한 Kate Barton 활성화 프로그램은 약 5일 만에 구축되었고, 이후 브랜드의 Shopify 스토어로 확장하는 데 약 2일이 추가로 소요되었습니다. 전자상거래에 도입된 후 두 달도 채 되지 않아 2,500명 이상의 고객이 가상 피팅 경험을 이용했습니다.