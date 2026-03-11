이 솔루션은 IBM 클라우드에서 서비스 형태로 실행되며, 필요에 따라 watsonx.data, 다른 클라우드 제공업체, 온프레미스에서도 실행되도록 설계되었습니다. 이러한 하이브리드 솔루션에 대한 요구는 현장에서 나타났습니다. 대형 고객들이 규제와 개인정보 보호 문제로 프라이빗 클라우드나 온프레미스 배포를 점점 많이 요구하게 되었기 때문입니다. 설계 단계부터 하이브리드를 도입한다는 IBM의 전략이 Edsvard 팀에 매력적으로 다가온 주요 이유였습니다.

AI 시스템 계층 내부의 파이프라인은 네이티브 디지털 문서를 위한 텍스트 추출, 이미지 기반 입력을 위한 광학 문자 인식(OCR), 텍스트 준비, 모델 추론 이전 정규화 프로세스의 일부로 명명된 엔티티 인식을 사용합니다.

어느 단계인지에 따라 작업을 실행하기 위해 단일 구성 요소가 할당될 수도 있고, 가장 적합한 구성 요소가 자동으로 선택되는 여러 구성 요소가 있을 수도 있습니다. 예를 들어 OCR 단계에서는 오픈 소스 Tesseract, PaddlePaddle 또는 다른 OCR 엔진을 사용할 수 있습니다.

차별화된 작업은 모델링과 적응 루프에서 이루어집니다. Edsvard는 주석 시스템과 맞춤형 언어 모델 전략을 사용합니다. 팀은 영어, 스웨덴어, 스페인어, 이탈리아어 등 특정 대상 언어에 최적화된 자체 맞춤형 모델을 구축하기로 결정했습니다. 이 작업에는 계약 유형에 대한 더 많은 도메인 학습과 주석을 통한 고객별 미세 조정이 포함되었습니다.

이러한 모든 작업의 목표는 중요한 필드(예: 계약 번호, 유효 기간, 부동산 면적, 건물 구역, 임대 및 갱신, 해지 시기)를 정확하게 추출하는 것이었습니다.

Edsvard는 규모, 아키텍처, 학습을 최적화하여 학습과 추론 속도를 모두 높이는 자체 모델을 구축하기로 결정했습니다. 이 작업으로 메모리 공간도 더 작아졌습니다. 팀은 이 접근 방식이 정응답적 성격이 더 강해서 가능한 최상의 데이터 품질을 보장한다는 것을 알게 되었습니다.

추출된 필드들은 '정확한 계약 상태'로 조립되어 시계열 저장소(watsonx.data)에 저장되고 API와 대시보드를 통해 드러납니다. Edsvard는 계약 인텔리전스를 위해 궁극적으로, 아웃풋을 위한 사용자 지정 대시보드를 구축했습니다. 처음에 팀은 Elasticsearch Kibana를 사용했지만 필요한 사용성 수준에 도달하지 못했습니다. 인보이스 인텔리전스의 경우, 고객이 추출한 값을 자신의 시스템으로 직접 되돌려 보내기를 선호하는 경우도 있습니다.