Dynamiq가 IBM watsonx를 활용해 비용을 중시하는 법률 연구 워크플로를 구축한 방법

IBM® watsonx Orchestrate는 독립형 다중 에이전트 워크플로를 전사적 기능으로 전환하여 법적 계약 검토 시간을 절반으로 줄이는 데 기여했습니다.
법무팀은 계약, 정책 및 규정 준수 문제에 대해 방어 가능한 답변을 신속하게 제공해야 합니다. 그러나 문서는 점점 늘어나고, 기업은 응답 시간이 즉답에 가까울 정도로 짧아지기를 기대합니다. IBM 파트너 Dynamiq의 고객인 유럽 보험사들이 바로 이런 문제를 앉고 있었습니다.
IBM 파트너사 Dynamiq는 이 문제를 해결하기 위해, IBM Watsonx을 사용하여 비정형 정보, 인수인계와 많은 수작업 검토에 관련된 문제를 해결하는 기술적 솔루션을 제공했습니다. Dynamiq는 다중 문서 계약 통합, 정책 Q&A, 경쟁 분석 및 관할 구역의 규정 준수 검사를 지원하는 시스템을 구현했습니다.
이렇게 해서 오케스트레이션, 저비용 쿼리 분류, 연구를 결합한 아키텍처 덕분에 검토 시간이 90분에서 45분으로, 비즈니스 문의 응답 시간이 이틀에서 1시간으로 줄었습니다. 또한 장기 계약에 걸쳐 묻혀 있는 특정 조항, 의무, 조건을 찾아 추출하는 조항 식별 과정이 20분에서 2분으로 줄었습니다.
법률 업무는 속도가 중요합니다. 조항 하나를 간과했다가 책임, 지급 조건이나 규정 준수 의무가 달라질 수 있고, 변호사는 촉박한 기한 안에 여러 계약서에 있는 수십 개의 조항을 비교해야 하는 경우가 많기 때문입니다.
이들의 고객은 서로 단절된 도구와 수동 검토 작업들에 분산되어 있는 법률 업무를 처리할 하나의 워크플로를 필요로 했습니다. 여러 계약서를 요약하고, 내부 계약에 대한 정책 질문에 답하고, 내부 계약 용어를 외부 출처와 비교하고, 여러 관할 구역을 기준으로 규정 준수 여부를 검사해야 했습니다. 최종 목표는 간단했습니다. 법무팀이 비용을 늘리지 않으면서도, 경영진이 더 우수한 정보에 입각해 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것이었습니다.
이 문제가 더 까다로운 것은 기능적 요건이 엄격하기 때문이었습니다. 시스템은 비용 최적화 상태를 철저히 유지해야 했습니다. 부분적으로 결정론적 흐름을 따르는 에이전틱을 통해 작업을 라우팅하고, 분류 에이전트가 모든 쿼리를 분류하고(다이어그램 참고), 추론과 도구 단계 각각을 완전하게 추적할 수 있어야 했습니다. 또한 기존 검색과 문서 인프라를 통합하고 4분 이내에 쿼리 실행을 완료해야 했습니다.
또한 이 시스템은 독점적인 법률 문서 저장소, EXA를 통한 외부 법률 연구, SOC 2 요건에 접근 제어와 함께 작동해야 했습니다. 이 제약 조건들을 종합적으로 해결하는 것이 데모를 실제 운영 환경으로 전환하는 핵심 과제입니다.
최종 사용자에게 Dynamiq의 솔루션이 제공하는 가치는 즉각적이었습니다. 변호사들은 조항들을 직접 찾아보고 문서들끼리 대조하는 작업에서 벗어나, 지침에 따라 인용이 포함된 결과물을 도출할 수 있게 되었습니다. 비즈니스 이해관계자들은 더 빠르게 답을 얻을 수 있게 되었습니다. 총 소유 비용(TCO) 관점에서 볼 때 중요한 변화는, 비용이 많이 드는 추론을 모든 요청에 균일하게 적용하지 않고 추론이 필요한 질문에 할당하게 된 것이었습니다.
설계의 중심에는 오케스트레이터, 저렴한 법률 쿼리 분류 에이전트, 고급 법률 연구 에이전트라는 세 부분으로 구성된 시스템이 있습니다. 구성 요소마다 고유한 역할과 비용 프로필이 있기 때문에 워크플로 전체가 실용적이고 확장가능한 상태를 유지합니다.
오케스트레이터는 가장 저렴한 에이전트를 선택하도록 도와줍니다. 분류기는 빠르고 비용 효율적인 분류, 추천 라우팅 및 간단한 쿼리에 대한 응답을 제공합니다. 연구 에이전트는 분류기 에이전트가 권장하는 경우에 한해, 고급 법률 연구에 중점을 둡니다.
Dynamiq는 경로를 적용하고, 패턴을 결정 및 종합하는 오케스트레이션 에이전트를 구축했습니다. 각 요청을 분류기에 적용하고 직접 응답한 다음, 저렴한 경로로 충분한지 또는 요청을 에스컬레이션해야 하는지 결정합니다. 실행 과정 전반의 토큰 소비를 모니터링하고 두 가지 방식으로 예산 관리를 적용하기도 합니다.
첫째, 분류기가 신뢰도 낮고 비용이 많이 드는 추론 요청을 확인하면 연구자 에이전트에 가정을 확인하도록 요청합니다. 그런 다음 비용이 급증할 때 단계별로 연구 토큰에 상한선을 적용하여, 필요에 따라 제한된 요약과 '계속하시겠습니까?'라는 메시지를 반환합니다. 또한 오케스트레이터는 '당사 약관', '내 계약', '내부 정책' 같은 문구를 내부 쿼리에 기본값으로 지정합니다.
팀은 오케스트레이터에 가장 적합한 모델을 결정하는 과정에서, Claude 4 Sonnet과 GPT-5가 성능면에서 비교적 뛰어나지만 속도가 느리고 추론 비용이 높다는 것을 발견했습니다. 그래서 비용이 많이 드는 대안들에 비해 균형 잡힌 속도, 비용, 품질을 제공하는 Grok-4fast를 선택했습니다.
법률 쿼리 분류 에이전트(다이어그램에서 '에이전트 1')는 빠르고 저렴한 분류를 위해 설계되었습니다. 모든 요청의 첫 번째 지점으로 IBM Granite 4 Small을 사용하며 복잡성, 데이터 소스, 작업 유형, 추론, 추천 및 신뢰도의 6가지 필드에 걸쳐 구조화된 아웃풋을 생성합니다.
이 아웃풋은 시스템이 로컬 상태를 유지할지, 연구 에이전트로 에스컬레이션할지, 하이브리드 경로를 사용할지를 결정합니다. 외부 호출이 허용되는지 여부도 결정합니다. 분류기가 요청을 'INTERNAL_ONLY'라고 표시하면 EXA 접근이 비활성화됩니다.
결정론적 라우팅은 워크플로에서 더 많은 토큰을 소비하기 전에 저비용 작업과 고비용 작업을 구분하는 예측 가능한 방법을 제공합니다.
간단한 쿼리는 법적 정의, 간단한 정책 질문과 상태 문의를 아우릅니다. 다소 복잡한 쿼리는 계약 조건 설명, 단일 문서 분석, 기본 규정 준수 검사를 위한 연구 에이전트를 필요로 할 수 있습니다. 복잡한 쿼리에는 비교 문서 분석, 조항 수준의 규정 준수 평가, 다양한 출처의 법률 연구와 더 많은 관련 법적 추론 작업을 위한 에스컬레이션이 필요합니다.
결과적으로 분류기는 라우팅 계층과 비용 관리 계층의 역할을 모두 수행합니다. Granite 4 Small은 다른 시스템에서 사용되는 Grok-4-fast 모델보다 가격 대비 성능과 비용 효율성이 3배 가량 우수했습니다.
고급 법률 연구 에이전트(위 다이어그램에서 '에이전트 2')는 보다 복잡한 시맨틱 작업을 처리하며 분류자가 EXTERNAL_ONLY 또는 HYBRID 경로를 권장할 때만 활성화됩니다. Grok이 제공하는 이 연구 에이전트는 다중 도구 검색과 더 까다로운 추론을 처리합니다. 고객사의 독점 법률 문서를 위해 Milvus에 구축된 검색 증강 생성(RAG) 하위 시스템에 연결됩니다. 하위 에이전트는 공법과 판례에 대한 맥락을 위해 EXA에 연결됩니다.
연구 에이전트는 다음의 4가지 핵심 아웃풋을 제공합니다.
각 응답은 개요, 세부 분석, 권장 사항, 인용 출처, 위험 평가(모호성, 충돌, 오래된 참조, 적용 범위 격차 등 표시)로 구성됩니다. 시스템은 모순되는 사실을 감지해서 충돌되는 내용을 나란히 인용합니다. Milvus와 EXA 전반의 초기 검색이 취약한 경우 에이전트는 더 광범위한 임베딩이나 선별된 쿼리로 돌아가서 coverage_gap 플래그를 기록합니다.
고객사가 요구하는 완벽한 추적성을 구현하기 위해 런타임은 XML 패턴의 ReAct 추론 모드를 사용하여 추론, 동작 및 관찰 루프를 일관되게 유지하고 디버깅할 수 있도록 합니다. 이 구조는 세분화된 단계 로그를 생성합니다. 이는 단일 워크플로 실행 중 발생하는 모든 추론 결정, 도구 호출, 모델 응답에 대한 상세한 타임스탬프 기록입니다. 관리자, 에이전트, 도구와 파운데이션 모델 전반에 걸쳐 더 명확한 사후 분석을 수행하기도 합니다.
또한 API를 통해 워크플로가 트리거될 때 다중 에이전트 시스템이 watsonx Orchestrate와 프롬프트와 응답을 교환하는 방식에 대한 가시성을 유지합니다. 모델과 임베딩 버전은 감사가 가능하도록 각 추적 정보와 함께 저장됩니다.
멀티 에이전트 시스템이 구축되었을 때 Dynamiq는 무기명 토큰과 Dynamiq 플랫폼에서 생성한 서비스 인스턴스 URL을 사용하여, API를 통해 이를 IBM watsonx Orchestrate에 외부 에이전트로 가져왔습니다.
이들이 watsonx Orchestrate를 선택한 이유는 독립형 다중 에이전트 워크플로를 전사적 기능으로 전환하기 때문이었습니다. Orchestrate는 단일 인터페이스에 대한 접근을 제한하지 않고, 권한이 있는 모든 사용자가 채팅을 통해 법률 연구 에이전트를 호출할 수 있게 합니다. 또한 사용자가 이를 SAP, Salesforce, ServiceNow 같은 시스템에 연결된 에이전트와 함께 조정할 수 있습니다.
또한 에이전트가 최고 수준의 도구로 나타나는 관리형 카탈로그를 제공하기 때문에 IT 및 규정 준수 팀이 가시성을 유지할 수 있습니다. Dynamiq가 통합 로직을 재구축하지 않아도, 팀은 무엇이 가동 중이고 누가 사용 중인지, 나머지 엔터프라이즈 스택과 어떻게 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
이 솔루션은 AI 에이전트 유지 관리 및 확장과 관련해 세 가지 주요 문제를 해결합니다. 먼저, 멀티 에이전트 시스템은 IBM Granite 4 Small을 사용하여 비용을 최적화합니다. 일상적인 법률 심사는 고비용의 추론 자원을 소모하지 않습니다. 둘째, 조직 전체의 법무 팀은 IBM watsonx Orchestrate를 통해 원하는 사용자 인터페이스에서 에이전트 시스템을 활용합니다.
마지막으로 에이전트 시스템의 아키텍처 전체는 프로덕션으로 전환할 때 클라우드 및 온프레미스에 배포할 수 있는 유연성을 제공합니다.
이 사용 사례는 법률 관련 질문에 더 빠르게 답변하는 차원을 넘어서, 이러한 답변을 더 쉽게 신뢰하고 더 적은 비용으로 대규모로 운영할 수 있게 합니다. 워크플로는 내부 및 외부 출처 간의 인용 경계를 유지하고, 감사 가능성을 위한 추론 단계를 기록하며, 불확실성을 숨기지 않고 드러냅니다.
법률 운영에서 이러한 투명성은 최종 사용자의 신뢰에 직접적인 영향을 미칩니다. 빠른 답변도 유용하지만, 근거가 명확하고 위험을 명확하게 보여주며 비용을 예측할 수 있으면서 빠른 답변을 받는다면 운영이 훨씬 수월해 집니다.