Dynamiq가 IBM watsonx를 활용해 비용을 중시하는 법률 연구 워크플로를 구축한 방법

법무팀은 계약, 정책 및 규정 준수 문제에 대해 방어 가능한 답변을 신속하게 제공해야 합니다. 그러나 문서는 점점 늘어나고, 기업은 응답 시간이 즉답에 가까울 정도로 짧아지기를 기대합니다. IBM 파트너 Dynamiq의 고객인 유럽 보험사들이 바로 이런 문제를 앉고 있었습니다.

IBM 파트너사 Dynamiq는 이 문제를 해결하기 위해, IBM Watsonx을 사용하여 비정형 정보, 인수인계와 많은 수작업 검토에 관련된 문제를 해결하는 기술적 솔루션을 제공했습니다. Dynamiq는 다중 문서 계약 통합, 정책 Q&A, 경쟁 분석 및 관할 구역의 규정 준수 검사를 지원하는 시스템을 구현했습니다.

이렇게 해서 오케스트레이션, 저비용 쿼리 분류, 연구를 결합한 아키텍처 덕분에 검토 시간이 90분에서 45분으로, 비즈니스 문의 응답 시간이 이틀에서 1시간으로 줄었습니다. 또한 장기 계약에 걸쳐 묻혀 있는 특정 조항, 의무, 조건을 찾아 추출하는 조항 식별 과정이 20분에서 2분으로 줄었습니다.

법률 업무는 속도가 중요합니다. 조항 하나를 간과했다가 책임, 지급 조건이나 규정 준수 의무가 달라질 수 있고, 변호사는 촉박한 기한 안에 여러 계약서에 있는 수십 개의 조항을 비교해야 하는 경우가 많기 때문입니다.