고객이 IBM® Bob과 협력하여 현대화 작업을 에이전트 소프트웨어 개발 이점으로 전환하는 방법

IBM Bob은 고객 배포 전반에 걸쳐 팀이 현대화 주기를 단축하고, 검토 워크플로우를 강화하며 어렵게 얻은 전문 지식을 재사용 가능한 전달 패턴으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
IBM Bob이 정식 출시된 후 단 3개월 만에 사용자 기반이 100,000명 이상으로 늘어났습니다. Bob은 출시 이후 AI 기반 코딩 어시스턴트 그 이상의 존재로 자리매김했습니다. 이 제품을 통해 구축한 고객들은 이 제품이 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 전반에 걸쳐 소프트웨어의 계획, 실행, 검증, 보안, 운영을 지원하는 에이전트형 소프트웨어 개발 파트너라고 설명합니다.
IBM Bob의 초기 고객사 4곳(Blue Pearl, Novadoc, Novacomp, CrushBank)과의 인터뷰에서 기술적 문제가 발견되었습니다. 이러한 과제는 Java 현대화 및 FileNet 구성 관리부터 레거시 데이터 디스커버리 및 AI 수집을 위한 데이터 준비에 이르기까지 다양했습니다. 이 모든 기업은 공통적인 문제를 안고 있었습니다. 즉, 팀이 복잡한 시스템을 검사하고, 비즈니스 로직을 보존하고, 위험을 줄이고, 기존의 현대화 작업이 일반적으로 허용하는 것보다 더 빠르게 움직여야 한다는 점이었습니다.
많은 팀이 몇 주 동안 종속성을 추적하고, 문서화되지 않은 동작을 문서화하고, 테스트 커버리지를 구축하고, 구현하기에 안전한 변경 사항을 결정합니다. IBM Bob은 이러한 작업을 더 구조화된 개발 루프로 압축할 수 있도록 도와줍니다. 코드베이스를 분석하고, 시스템 동작에 대한 질문에 답하고, 문서를 생성 또는 업데이트하고, 구현 계획을 제안하고, 코드를 리팩터링하고, 테스트를 만들 수 있습니다. 또한, 역할별 모드, 규칙, 명령줄 자동화, 승인 제어 및 확장 가능한 통합을 통해 반복 가능한 워크플로를 지원합니다.
아래에 설명된 고객 사례는 네 가지 실질적인 이점을 지적합니다.
이 글에서는 IBM Bob 고객 구축 사례를 살펴보고 이러한 패턴이 실제 프로젝트에서 어떻게 나타나는지, 그리고 엔지니어링 팀이 이를 통해 무엇을 배울 수 있는지 보여줍니다.
IT 컨설팅 업체이자 IBM Partner인 Blue Pearl은 IBM Bob을 사용하여 플래그십 인재 매칭 플랫폼인 Blue App을 현대화했습니다. 이 애플리케이션은 약 26,000명의 컨설턴트와 프리랜서를 기업 고객과 연결하지만, Java 11 코드베이스에는 오래된 종속성, 더 이상 사용되지 않는 API 호출, 보안 취약점이 포함되어 있으며 공식적인 자동화 테스트 범위가 없습니다.
이와 같은 기존의 현대화 프로젝트에는 30인일 이상의 작업이 필요하고 상당한 회귀 위험을 수반했을 것입니다. 팀은 Bob을 통해 3일 만에 Java 11에서 Java 21로 업그레이드하고 더 이상 사용되지 않는 API 호출 127개를 해결했습니다. 또한, 제로 테스트 기준선에서 92%의 자동화된 테스트 범위를 설정하고 프로덕션 문제없이 26,000명의 사용자에게 배포되었습니다.
Blue Pearl의 접근 방식은 컨텍스트가 중요한 이유를 보여줍니다. 팀은 Bob에게 아키텍처 다이어그램, 엔드포인트 정의, 데이터 흐름 맵, 고객과 컨설턴트가 플랫폼을 사용하는 방법에 대한 설명을 제공했습니다. 이 정보는 Bob이 종속성을 매핑하고, 더 이상 사용되지 않는 API를 찾아내고, 오래된 라이브러리를 강조하고, 문서화되지 않은 통합 지점을 노출하는 데 도움이 되었습니다.
그 결과는 단순히 업그레이드 속도 향상만이 아니었습니다. 더 명확한 서비스 경계, 더 강력한 인증 및 권한 부여 로직, 더 뛰어난 입력 유효성 검사, 구조화된 로깅 및 분산 추적을 통한 새로운 관측 가능성을 제공하는 더 명확한 시스템이 그 결과였습니다. 이는 Bob의 핵심 강점 중 하나인, 성과가 높은 팀이 고립된 개발을 넘어 조정된 시스템 인식 제공으로 나아갈 수 있도록 지원하는 능력을 반영합니다.
팀은 새로운 Bob Premium Package for Java Modernization를 사용하여 반복 가능한 가이드형 워크플로를 통해 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 현대화하고 유지 관리할 수 있습니다. 이러한 워크플로는 복잡한 앱 자산 전반에 걸쳐 버전 업그레이드, 런타임 현대화, UI 변환, 테스트 및 보안 수정을 지원합니다. (조직이 AI 기반 소프트웨어 엔지니어링을 대규모로 현대화, 관리 및 최적화하는 데 도움이 되는 몇 가지 새로운 Bob 기능과 프리미엄 패키지가 최근에 도입되었습니다. 여기에서 자세히 알아보세요.)
Blue Pearl이 IBM Bob을 어떻게 사용하는지에 대한 기술적인 세부 정보를 알아보세요.
Novacomp는 유사한 검색 문제에 직면했지만, 현대화 환경은 달랐습니다. 이 기업의 프로젝트는 이전 프레임워크 버전, 레거시 종속성 트리, 비즈니스 로직 및 API 계약을 보존하기 위한 엄격한 요구 사항을 갖추고 있으며 비즈니스에 중요한 Java REST API를 중심으로 진행되었습니다.
Bob은 계층화된 Java 서비스를 분석하고, 더 이상 사용되지 않는 주석을 식별하고, 주요 변경 사항을 설명하고, 종속성 충돌을 검사하고, 기존 코드베이스를 기반으로 제안된 변경 사항을 검토했습니다. 역할별 모드는 계획, 구현, 검토를 분리하는 데 도움이 되었으며, 아키텍트가 모든 단계를 하나의 프롬프트로 축소하지 않고도 시스템 분석에서 코드 변경으로 더 명확하게 이동할 방법을 제공했습니다.
리포지토리를 기반으로 추론할 수 있는 능력은 중요합니다. 왜냐하면, 현대화 작업은 구문 문제만으로는 실패하는 경우가 드물기 때문입니다. 팀이 미묘한 종속성을 놓치거나 다운스트림 계약을 위반하거나 구성 변화를 과소평가하면 현대화 작업이 실패합니다. NovaComp의 Bob 사용은 팀이 시행착오식 업그레이드를 시스템 분석, 구현, 검증, 병합 전 아키텍처 검토를 아우르는 검토 가능한 경로로 대체하는 데 있어 AI 개발 환경이 어떤 도움을 주는지 보여줍니다.
고객 배포를 살펴보면, 팀원들이 작업 결과를 신뢰할 수 있을 때만 속도가 중요하다는 점도 알 수 있습니다. Blue Pearl의 현대화는 동일한 개발 주기의 일환으로 보안 및 운영을 강화했습니다. Bob은 오래된 종속성을 파악하고, 현대화 경로를 추천하고, 인증 및 권한 부여 로직을 개선하고, 구조화된 로깅, 추적 후크 및 상황 확인을 도입하는 데 도움을 주었습니다.
현대화된 코드베이스는 강력합니다. 코드베이스의 92%에 대한 단위 테스트 커버리지를 추가했을 뿐만 아니라, 애플리케이션은 고객 불만이나 배포 후 문제없이 배포 과정을 성공적으로 완료했습니다. 그 결과, 시프트 레프트 보안이 라이프사이클의 모든 단계에 기본으로 제공되는 실용적인 버전의 보안이 탄생했습니다. Bob은 코드 생성부터 배포에 이르기까지 기본적으로 거버넌스, 규정 준수, 위험 제어를 적용하여 팀의 속도를 저하시키지 않으면서도 엔터프라이즈급 보호를 보장합니다.
Novacomp의 경험은 이 점을 뒷받침합니다. Bob의 가치는 맹목적인 자동화가 아니라 컨텍스트에 맞는 지침에서 비롯되었습니다. 코드 구조, 구성 및 종속성을 검토한 다음 Java, Spring Boot, Maven, Gradle 및 관련 툴에 대한 업그레이드를 제안했습니다. 워크플로에는 클린 빌드, 종속성 충돌 해결, 업데이트된 문서 및 갱신된 테스트가 포함되었습니다. 이를 통해 현대화는 더 빨라졌지만, 설명하기도 더 쉬워졌습니다. 팀은 왜 변경 사항이 권장되었는지, 그리고 이러한 변경 사항이 더 큰 마이그레이션 경로에서 어디에 위치하는지 파악할 수 있었습니다.
CrushBank는 레거시 데이터 및 AI 배포 작업에도 동일한 제어 모델을 적용합니다. IBM Bob은 CrushBank가 검증된 AI 기반 IT 지원 비즈니스를 더 광범위한 데이터 지원 비즈니스로 확장할 수 있도록 지원했습니다.
Bob은 레거시 시스템을 분석하고, 스키마를 매핑하고, 수집 경로를 생성하고, 관리형 액세스 계층을 구축하는 데 필요한 작업을 가속화했습니다. 결과적으로 CrushBank는 티켓 해결이 아닌 검색, 분석 및 AI를 위해 기업 데이터 시스템을 활용하는 데 주력하는 고객을 공략하는 것이 현실적입니다.
이러한 소스 시스템 중 상당수는 AI를 위해 설계되지 않았습니다. 일부는 최신 API가 없고, 일부는 온프레미스에서 실행되며, 일부는 이전 화면이나 수동 내보내기를 통해서만 중요한 지식을 제공합니다. IBM Bob은 CrushBank 개발자가 이러한 시스템을 분석하고, 스키마를 검사하고, 통합 코드를 생성하고, 테스트를 생성하고, 엔터프라이즈 데이터를 AI 경험에 연결하는 MCP 서버를 구축할 수 있도록 지원합니다.
Bob은 민감한 데이터 작업에서 인간의 통제를 제거하지 않습니다. 온프레미스 SQL Server 애플리케이션과 관련된 CrushBank의 한 사례에서 Bob은 프로덕션 데이터를 직접 쿼리하지 않았습니다. Bob은 샘플 쿼리와 내보내기를 제안하고 개발자가 이를 검토하고 실행했습니다. 이를 통해 액세스 결정, 데이터 민감도, 스키마 해석 및 프로덕션 준비 상태와 같은 루프에서 인간의 판단을 계속 유지할 수 있습니다. 이러한 거버넌스 모델은 개발 작업이 고객 데이터, 규제된 워크플로 또는 프로덕션 액세스 패턴과 관련될 때 특히 중요합니다.
IBM Bob의 고객 가치는 코드를 중심으로 생성된 아티팩트에서도 확인할 수 있습니다. Blue Pearl은 공식적인 자동화 테스트 커버리지가 전혀 없던 상태에서 회귀 테스트 커버리지가 92%까지 향상되었습니다. Novacomp는 현대화의 일환으로 문서를 생성하고 테스트 사례를 갱신했습니다. Novadoc은 Bob을 사용하여 기존 FileNet 지향 코드를 분석하고, 새 문서를 만들고, 부분적으로 구성된 프레임워크를 배포 가능한 애플리케이션으로 구성했습니다.
각 경우에 유용한 아웃풋은 소스 코드에 국한되지 않았으며, 시스템을 검토, 유지 관리, 확장하는 데 필요한 지원 자료가 포함되었습니다. 이러한 맥락에서 팀이 자연어로 의도를 설명한 다음 해당 컨텍스트를 코드에 가까운 구현 세부 정보, 테스트 및 문서로 전환할 수 있는 Bob의 리터러시 코딩 접근 방식이 유용합니다.
Novadoc의 사례는 복잡한 엔터프라이즈 플랫폼을 관리하는 팀에 특히 유용합니다. 이 기업은 개발, 테스트, 프로덕션 환경 전반에서 IBM FileNet 구성 변경 사항을 더 안전하고 반복 가능하게 이동하는 방법이 필요했습니다. 많은 FileNet 자산은 여전히 설정을 수동으로 다시 작성하고, 환경을 수동으로 비교하고, 어떤 차이점이 중요한지에 대한 수동 판단에 의존합니다. 이로 인해 구성 드리프트, 프로덕션 오류, 불완전한 롤백 계획과 같은 위험이 발생합니다.
Novadoc 엔지니어는 주말 동안 IBM Bob과 함께 작동하는 애플리케이션을 만들었습니다. 대략적인 데모는 보통 2주 이상이 걸렸을 것입니다. 결과적으로 FileNet 구성 관리 솔루션은 관리자에게 현재 상태를 추출하고, 소스 및 대상 환경을 비교하고, 변경 사항을 미리 보고, 배포를 승인하고, 필요할 때 롤백할 수 있는 구조화된 경로를 제공합니다. Bob은 애플리케이션을 현대화하고, 문서를 개선하고, API 기반을 조정하고, 프론트엔드 및 백엔드 상호 작용을 개선하는 데 도움을 주었습니다.
이 예는 실질적인 공학적 전환을 보여줍니다. 문서, 다이어그램, 비교, 승인 로직, 롤백 설계는 종종 '실제' 개발과는 별개로 취급됩니다. 규제가 엄격하거나 문서가 많은 환경에서는 이러한 요소들이 제품의 일부로 간주됩니다. Bob은 Novadoc이 운영 지식을 관리형 워크플로로 전환하여 UI를 통해 대화형 관리자를 지원하고 CLI를 통해 자동화 지향 팀을 지원하는 데 도움을 주었습니다.
마지막 주제는 네 가지 배포를 모두 아우릅니다. 바로 IBM Bob은 팀이 학습한 내용을 재사용할 수 있도록 지원한다는 점입니다. 이러한 지원은 Blue Pearl, Novadoc, Novacomp와 같은 컨설팅 회사에 있어 중요합니다. 근본적인 문제가 반복되더라도 고객별 계약이 고유한 양상을 보일 수 있기 때문입니다. 이는 CrushBank에도 중요하며, IT 지원 AI에서 광범위한 엔터프라이즈 데이터 지원으로의 확장에도 중요합니다.
Novadoc의 FileNet 작업은 실제 제품화를 보여줍니다. 한 고객의 구성 거버넌스 문제에 대한 솔루션으로 시작한 작업이 유사한 FileNet 환경에서 재사용 가능한 액셀러레이터가 되었습니다. Novadoc은 각 클라이언트에 대해 동일한 배포 문제를 수동으로 해결하는 대신, FileNet 전문 지식을 캡처하는 모듈식 애플리케이션을 적용할 수 있습니다. Bob은 첫 번째 빌드를 가속화했지만 더 큰 가치는 작업이 확장 가능한 자산이 되었다는 것입니다.
CrushBank는 이 패턴을 데이터와 AI로 확장합니다. 한때 4~6주 동안 4명으로 구성된 팀이 필요했던 일반적인 작업을 이제 1~2명의 개발자와 함께 약 절반 정도의 시간 안에 완료할 수 있습니다. 한때 몇 주가 걸리던 개념 증명 작업이 더 빠르게 진행될 수 있으며, POC 이후 배포까지의 과정은 이제 2주 정도로 단축되었습니다.
반복 가능한 패턴은 소스 시스템을 검색하고, 스키마를 매핑하고, 수집을 구축하고, IBM watsonx.data에서 데이터를 구조화하는 등 고객 환경 전반에 걸쳐 일관적으로 나타납니다. MCP 서버를 통해 관리형 액세스를 노출하고 그 결과를 사용자가 필요로 하는 AI 경험에 연결합니다. 이 모델은 고객에게 다중 모델 민첩성을 위한 공간 또한 제공합니다. 데이터 기반 및 액세스 계층은 워크로드, 정책 요구 사항, 사용자 환경에 가장 적합한 모델 또는 AI 경험을 지원할 수 있습니다.
반복성은 비용 관리에도 도움을 줍니다. 팀이 모범 사례를 코드화하고, 모드와 규칙을 재사용하고, 워크플로의 일부를 자동화하고, AI 지원이 도움이 되는 부분을 측정할 수 있다면 엔지니어링 규율을 약화시키지 않으면서 제공 노력을 줄일 수 있습니다.
가장 성공적인 IBM Bob 고객 사례에서도 동일한 교훈을 얻을 수 있습니다. Bob은 전체 SLDC에서 작동하도록 설계되었기 때문에 AI 지원 개발은 코딩 지원 외에도 엔지니어링 프로세스를 강화할 때 가장 효과적이라는 점입니다.
Blue Pearl은 Bob을 사용하여 테스트, 보안, 관측 가능성을 강화하여 널리 사용되는 Java 플랫폼을 현대화했습니다. Novacomp는 Bob을 활용하여 위험 부담이 컸던 Java 및 Spring Boot 업그레이드 프로젝트를 이틀 만에 완료하는 통제된 현대화 작업으로 전환했습니다. Novadoc은 Bob을 사용하여 FileNet 배포 전문 지식을 재사용 가능한 구성 관리 애플리케이션으로 전환했습니다. CrushBank는 Bob을 사용하여 레거시 엔터프라이즈 데이터를 통제된 AI 지원 시스템으로 전환합니다.
IBM Bob은 현대화에 필요한 노력을 없애지 않습니다. 팀에는 여전히 아키텍처 판단, 보안 액세스 패턴, 테스트 규율 및 프로덕션 검토가 필요합니다. 고객 배포에서 알 수 있는 점은 Bob이 이러한 관행을 워크플로 초기 단계로 이동시키고 더 빠르게 적용할 수 있다는 것입니다. 이러한 측면에서 이점이 극대화됩니다. 추측에 소요되는 시간이 줄어들고, 검증에 더 많은 시간이 소요되며, 기존의 복잡성에서 팀이 유지 관리, 확장, 신뢰할 수 있는 시스템으로 더 명확한 경로를 확보할 수 있기 때문입니다.
소프트웨어 개발 라이프사이클의 용어로 설명하자면, Bob은 팀이 일관된 엔지니어링을 구현하고, 팀 전반에 걸쳐 제공을 확장하고, 노력을 최적화하고, 보안을 왼쪽으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 이와 동시에, 개발자가 프로덕션에 도달하는 작업물을 계속 통제할 수 있게 해줍니다.
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