고객이 IBM® Bob과 협력하여 현대화 작업을 에이전트 소프트웨어 개발 이점으로 전환하는 방법

IBM Bob이 정식 출시된 후 단 3개월 만에 사용자 기반이 100,000명 이상으로 늘어났습니다. Bob은 출시 이후 AI 기반 코딩 어시스턴트 그 이상의 존재로 자리매김했습니다. 이 제품을 통해 구축한 고객들은 이 제품이 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 전반에 걸쳐 소프트웨어의 계획, 실행, 검증, 보안, 운영을 지원하는 에이전트형 소프트웨어 개발 파트너라고 설명합니다.

IBM Bob의 초기 고객사 4곳(Blue Pearl, Novadoc, Novacomp, CrushBank)과의 인터뷰에서 기술적 문제가 발견되었습니다. 이러한 과제는 Java 현대화 및 FileNet 구성 관리부터 레거시 데이터 디스커버리 및 AI 수집을 위한 데이터 준비에 이르기까지 다양했습니다. 이 모든 기업은 공통적인 문제를 안고 있었습니다. 즉, 팀이 복잡한 시스템을 검사하고, 비즈니스 로직을 보존하고, 위험을 줄이고, 기존의 현대화 작업이 일반적으로 허용하는 것보다 더 빠르게 움직여야 한다는 점이었습니다.

많은 팀이 몇 주 동안 종속성을 추적하고, 문서화되지 않은 동작을 문서화하고, 테스트 커버리지를 구축하고, 구현하기에 안전한 변경 사항을 결정합니다. IBM Bob은 이러한 작업을 더 구조화된 개발 루프로 압축할 수 있도록 도와줍니다. 코드베이스를 분석하고, 시스템 동작에 대한 질문에 답하고, 문서를 생성 또는 업데이트하고, 구현 계획을 제안하고, 코드를 리팩터링하고, 테스트를 만들 수 있습니다. 또한, 역할별 모드, 규칙, 명령줄 자동화, 승인 제어 및 확장 가능한 통합을 통해 반복 가능한 워크플로를 지원합니다.

아래에 설명된 고객 사례는 네 가지 실질적인 이점을 지적합니다.

Bob이 팀이 알려지지 않은 시스템을 실행 가능 컨텍스트로 전환하도록 지원 개발 속도를 높이는 동시에 신뢰할 수 있는 결과를 보장 설계 초기 단계부터 문서화, 테스트, 거버넌스 포함 일회성으로 얻은 전문 지식을 재사용 가능한 전달 패턴으로 전환

이 글에서는 IBM Bob 고객 구축 사례를 살펴보고 이러한 패턴이 실제 프로젝트에서 어떻게 나타나는지, 그리고 엔지니어링 팀이 이를 통해 무엇을 배울 수 있는지 보여줍니다.