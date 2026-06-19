CrushBank가 IBM Bob을 사용하여 레거시 데이터를 AI 지원 시스템으로 전환한 방법

대부분의 기업 AI 프로젝트는 결국 가장 유용한 데이터에 도달하기가 가장 어렵다는 동일한 난제에 직면합니다.

많은 기업에서 중요한 비즈니스 지식은 AI용으로 설계되지 않은 레거시 애플리케이션, 온프레미스 데이터베이스 및 문서 저장소에 있습니다. 일부 시스템은 최신 API가 없습니다. 일부는 로컬 데이터 클로젯(data closet) 내부에서 실행됩니다. 일부는 수년간의 운영 컨텍스트를 보유하고 있지만 오래된 화면, 저장 절차 또는 수동 내보내기를 통해서만 이러한 정보를 노출합니다.

CrushBank는 수년 동안 IT 지원 부서에서 이 문제를 해결하기 위해 노력해 왔습니다. 이 회사는 AI 기반 우선순위 지정을 통해 지원팀이 답변을 더 빨리 찾고, 티켓을 더욱 일관성 있게 해결하고, 고객 만족도를 높일 수 있도록 지원합니다. 이제 CrushBank는 IBM Bob™의 지원을 통해 이와 동일한 데이터 우선 접근 방식을 광범위한 기업 사용 사례에 적용하고 있습니다.

CrushBank는 정리되지 않은 운영 데이터를 유용한 답변으로 전환하는 방법을 이미 알고 있었습니다. 하지만 IBM Bob은 회사의 개발자에게 레거시 시스템, 데이터 소스 및 산업 전반에 걸쳐 이러한 패턴을 확장할 수 있는 수단을 제공했습니다. 이러한 접근 방식을 통해 공략 가능한 시장을 확장할 기회를 도출할 수 있었습니다.

IBM Bob은 CrushBank의 개발자가 레거시 시스템을 분석하고 스키마를 검사하며 통합 코드를 생성할 수 있도록 지원합니다. 개발자는 Claude, ChatGPT, Llama 및 기타 AI 시스템과 같은 모델에 기업 데이터를 연결하는 테스트를 생성하고 MCP 서버를 구축할 수 있습니다. 이 게시물에서는 CrushBank가 IBM Bob을 사용하여 레거시 데이터 디스커버리를 AI 지원 데이터 및 애플리케이션을 위한 반복 가능한 엔지니어링 프로세스로 전환하는 방법을 살펴보겠습니다.