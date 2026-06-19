CrushBank가 IBM Bob을 사용하여 레거시 데이터를 AI 지원 시스템으로 전환한 방법

CrushBank는 IBM Bob을 통해 고객이 분리된 애플리케이션 및 데이터베이스에서 검색, 어시스턴트, 지식 검색 및 분석을 지원하는 관리형 데이터로 이동할 수 있도록 지원합니다. IBM Bob은 회사가 IT 지원 비즈니스를 기업 전체를 아우르는 데이터 및 AI 솔루션으로 확장할 수 있도록 지원했습니다.
대부분의 기업 AI 프로젝트는 결국 가장 유용한 데이터에 도달하기가 가장 어렵다는 동일한 난제에 직면합니다.
많은 기업에서 중요한 비즈니스 지식은 AI용으로 설계되지 않은 레거시 애플리케이션, 온프레미스 데이터베이스 및 문서 저장소에 있습니다. 일부 시스템은 최신 API가 없습니다. 일부는 로컬 데이터 클로젯(data closet) 내부에서 실행됩니다. 일부는 수년간의 운영 컨텍스트를 보유하고 있지만 오래된 화면, 저장 절차 또는 수동 내보내기를 통해서만 이러한 정보를 노출합니다.
CrushBank는 수년 동안 IT 지원 부서에서 이 문제를 해결하기 위해 노력해 왔습니다. 이 회사는 AI 기반 우선순위 지정을 통해 지원팀이 답변을 더 빨리 찾고, 티켓을 더욱 일관성 있게 해결하고, 고객 만족도를 높일 수 있도록 지원합니다. 이제 CrushBank는 IBM Bob™의 지원을 통해 이와 동일한 데이터 우선 접근 방식을 광범위한 기업 사용 사례에 적용하고 있습니다.
CrushBank는 정리되지 않은 운영 데이터를 유용한 답변으로 전환하는 방법을 이미 알고 있었습니다. 하지만 IBM Bob은 회사의 개발자에게 레거시 시스템, 데이터 소스 및 산업 전반에 걸쳐 이러한 패턴을 확장할 수 있는 수단을 제공했습니다. 이러한 접근 방식을 통해 공략 가능한 시장을 확장할 기회를 도출할 수 있었습니다.
IBM Bob은 CrushBank의 개발자가 레거시 시스템을 분석하고 스키마를 검사하며 통합 코드를 생성할 수 있도록 지원합니다. 개발자는 Claude, ChatGPT, Llama 및 기타 AI 시스템과 같은 모델에 기업 데이터를 연결하는 테스트를 생성하고 MCP 서버를 구축할 수 있습니다. 이 게시물에서는 CrushBank가 IBM Bob을 사용하여 레거시 데이터 디스커버리를 AI 지원 데이터 및 애플리케이션을 위한 반복 가능한 엔지니어링 프로세스로 전환하는 방법을 살펴보겠습니다.
많은 조직이 AI를 사용하기를 원하지만, 명확한 비즈니스 ROI를 확보할 수 있는 경로를 찾지 못하고 있습니다. 이러한 조직의 데이터는 가치가 있을 수 있지만, 오래된 사업부 애플리케이션, 데이터베이스 및 문서에 분산되어 있습니다.
일단 데이터가 도착하면 데이터 레이크하우스가 도움이 될 수 있습니다. 팀은 유연한 스토리지와 웨어하우스 스타일의 쿼리 기능을 결합하여 고객 기록과 같은 정형 데이터를 문서 및 메모와 같은 비정형 데이터와 함께 분석할 수 있습니다. 하지만 더 큰 문제는 레거시 데이터를 발굴하여 그 의미를 이해하고 이를 AI에 맞게 재구성하는 것입니다.
IBM Bob은 바로 여기에서 판도를 바꿉니다. 앞서 설명한 문제를 극복하려면 엔지니어, 계정 담당자, 데이터 과학자로 구성된 팀을 고객의 환경에 직접 파견해야 합니다. 이러한 팀은 개념 증명(PoC)을 완료하고, 가치를 입증하고 거래를 성사시키는 데 몇 주의 시간을 소요합니다.
이제 CrushBank는 개발자와 Bob을 짝지어 오후 반나절만에 PoC를 만들 수 있습니다. IBM Bob을 활용하면 보통 4명으로 구성된 CrushBank 팀이 완료하기까지 최대 6주가 소요되었던 작업 전체를 절반의 소요 시간과 개발자 1~2명만으로 완료할 수 있습니다.
Bob을 사용하면 이제 개발자 1명이 데이터베이스를 탐색하고, 스키마를 리버스 엔지니어링하고, 수집 코드를 작성하고, 테스트를 처음부터 구축할 수 있습니다. 개발자는 제어권을 유지하며, Bob은 시스템 검사, 스키마 제안, 코드 생성 및 구현 문서화에 필요한 반복적인 작업을 가속화합니다.
그 결과, PoC에서 배포까지 소요되는 시간이 약 2주로 단축되었습니다. 이제 모든 POC 후 프로젝트는 단 1명의 개발자가 IBM Bob을 활용하고 데이터 전문가 1명에게 약간의 도움을 받아 해결할 수 있습니다.
결과적으로 사용자는 이전에 연결되지 않았던 지식을 검색하고, 어시스턴트에게 운영 데이터에 관해 질문하고, 관련 문서를 검색하고, 여러 시스템을 아우르는 분석을 실행할 수 있습니다. 고객 조직은 이러한 방법을 사용하여 모든 애플리케이션을 먼저 교체하지 않고도 레거시 데이터에서 AI 가치로 전환하는 지름길을 만들 수 있습니다.
다이어그램을 보면, 이러한 프로세스는 기존 데이터의 집계로 시작됩니다. 개발자와 IBM Bob은 데이터를 검토하고 구조를 검증하여 AI에 대비할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식을 통해 MCP 서버는 AI 모델 및 애플리케이션에 사용할 데이터를 쿼리할 수 있습니다. 다음 설명을 참조하세요.
CrushBank는 기존 기업 데이터 계층에서 클린 통합 포인트를 노출하지 않을 수 있는 애플리케이션, 데이터베이스 및 문서로 시작합니다. 온프레미스 SQL Server 애플리케이션을 사용하여 비즈니스를 운영하는 한 전기 엔지니어링 회사를 실제 예로 들 수 있습니다.
데이터는 유용했지만 응용 프로그램에는 간단한 외부 액세스 경로가 없었습니다. AI 애플리케이션이 해당 데이터를 사용하려면 먼저 데이터베이스를 이해하고, 올바른 테이블을 식별하고, 추출 방법을 정의하고, 데이터를 정규화하고, 액세스를 보호해야 했습니다.
다이어그램의 다음 부분에서는 IBM Bob이 등장합니다. Bob은 시스템 분석, 데이터 디스커버리, 스키마 생성, 수집 파이프라인 개발, Java-Python 현대화 및 테스트 생성을 통해 개발자를 지원합니다.
Bob은 별도의 채팅 계층이 아닌 개발 워크플로 내에서 작업합니다. 개발자는 계획 지향 상호 작용을 사용하여 시스템에 필요한 것이 무엇인지, 비즈니스에서 답변을 얻고자 하는 질문이 무엇인지, 구현으로 이동하기 전에 어떤 데이터베이스 구조가 관련성이 있는지 확인할 수 있습니다.
이러한 워크플로는 인간의 판단을 과정에 포함시킵니다. SQL Server 예제에서 Bob은 프로덕션 데이터를 직접 쿼리하지 않았으며, 대신 샘플 쿼리와 내보내기를 제안했습니다. 이어서 개발자가 요청을 검토하고 쿼리를 실행한 후 결과를 반환했습니다.
휴먼 인 더 루프란 생성된 계획, 코드, 쿼리 또는 액세스 단계가 작동하는 시스템의 일부가 되기 전에 이를 검토하는 사람을 의미합니다. 레거시 데이터 작업의 경우 이러한 검토는 버그 외에도 안전하지 않은 액세스 패턴, 잘못된 가정, 민감한 기록의 노출을 방지하는 데 도움이 됩니다.
세 번째 섹션은 AI 지원 데이터입니다. Bob은 데이터베이스 매핑과 Apache Iceberg 스키마 생성을 지원했습니다. 또한 Bob은 SQL Server에서 watsonx.data로 데이터를 전송하는 데 필요한 Python 코드와 Airflow DAG를 생성하는 데도 기여했습니다. Airflow Dag(방향성 비순환 그래프)는 어떤 데이터 ETL 작업이 어떤 순서로 실행되는지 제어하는 파이프라인 정의입니다.
CrushBank의 데이터 환경은 IBM Cloud에서 실행되며, watsonx.data, Iceberg, Milvus 벡터 데이터베이스(시맨틱 검색 및 조회 지원), Presto, Spark를 포함합니다.. 이러한 아키텍처를 통해 고객은 풀 스택을 직접 구축하고 운영하지 않고도 엔터프라이즈급 데이터 계층을 사용할 수 있습니다.
다이어그램의 네 번째 섹션은 MCP 서버 계층입니다. CrushBank는 MCP 서버를 사용하여 보안 액세스, 모델 연결 및 거버넌스를 제공합니다. Bob은 이 계층의 구축도 지원합니다. Iceberg에서 정형 데이터를 사용할 수 있고 Milvus에서 비정형 콘텐츠가 표현되면 Bob은 MCP 서버 계획을 도울 수 있습니다. Bob은 액세스 코드를 생성하고, 서버 사용 방법을 AI 시스템에 안내하는 지침 파일을 만들 수 있습니다.
CrushBank의 개발자는 도메인 판단을 제공하여 어떤 비즈니스 질문이 중요한지, 어떤 데이터가 민감한지, 어떤 액세스 패턴이 허용되는지 결정합니다. Bob은 API, 서버 코드, 지침 및 테스트와 관련된 반복적인 엔지니어링을 처리합니다.
데이터를 수집하고 MCP 서버를 사용할 준비가 되었으면 이제 분석 및 AI 계층을 만들 차례입니다. 다섯 번째 단계는 모델 선택입니다. CrushBank의 분석 아키텍처는 단일 모델에 국한되지 않습니다. 고객은 데이터를 Claude, ChatGPT, Llama 또는 필요한 통합 패턴을 지원하는 다른 모델에 연결할 수 있습니다. 많은 고객이 이미 선호하는 AI 어시스턴트가 있기 때문에 이러한 유연성은 중요합니다.
마지막 단계는 AI 애플리케이션입니다. CrushBank는 검색, 어시스턴트, 지식 검색 및 분석을 지원할 수 있습니다. 동일한 기반 기술은 CrushBank의 자체 인터페이스, 고객이 선호하는 모델 환경 내의 어시스턴트 또는 IBM의 Langflow로 구축된 에이전트 기반 워크플로를 모두 구동할 수 있습니다. 관리형 오케스트레이션이 필요한 고객의 경우, CrushBank는 오케스트레이션이 배포에 적합한 watsonx Orchestrate와 같은 IBM 제품을 사용할 수도 있습니다.
IBM Bob의 가치는 단순히 코드를 작성한다는 것이 아닙니다. 더 큰 장점은 정리되지 않은 검색 작업을 엔지니어가 검토, 테스트 및 재사용할 수 있는 아티팩트를 만드는 데 도움이 된다는 것입니다.
이러한 이점이 제공에 미치는 영향은 상당할 수 있습니다. 이전에는 대규모 컨설팅 스타일의 팀이 필요했던 작업을 더 작은 팀에게 맡길 수 있습니다. 많은 경우 이러한 소규모 팀은 집중적인 데이터 전문 지식의 도움을 받는 개발자 1명과 Bob으로만 구성됩니다. 일부 프로젝트의 경우, 예전에는 몇 주가 소요되던 탐색 과정을 단 며칠로 단축할 수 있습니다.
많은 분석이 요구되었던 한 사용 사례에서 CrushBank는 프로젝트 시스템의 데이터, ERP 데이터 및 CRM 데이터를 결합하여 이탈 예측 모델을 구축했습니다. 이 모델은 과거 이탈 사례를 사용하여 위험이 예상되는 고객을 식별함으로써 기업이 더 일찍 개입할 수 있는 기회를 제공했습니다. Bob은 패턴을 파악하고, 데이터 수집 경로를 구축하며, 간단한 Streamlit 인터페이스를 만드는 데 기여했습니다.
CrushBank는 코딩 원칙, 표준 및 CrushBank의 문서화된 모범 사례를 바탕으로 Bob을 교육하여 이러한 성과를 달성했습니다. 이러한 컨텍스트는 Bob이 많은 재작업이 요구되는 일반 코드를 생성하는 대신 팀의 규칙에 맞는 작업을 생성하는 데 도움이 됩니다. Bob 내 사용자 정의 모드와 규칙은 계획, 코딩 및 검토를 분리합니다. 개발자는 아키텍처를 통해 추론하고 구현 단계로 넘어간 다음 워크플로를 벗어나지 않고도 생성된 변경 사항을 검사할 수 있습니다.
AI는 광범위한 테스트 하네스와 인간 동료 검토 없이는 코드를 프로덕션으로 푸시하지 않습니다. CrushBank는 생성된 코드를 자동으로 승인하지 않습니다. Bob의 아웃풋은 코드 리뷰, 민감한 정보 스캔 및 전문가 검토를 통해 소프트웨어 개발 라이프사이클 내에서 관리됩니다. 이러한 규율은 특히 레거시 데이터, 고객 기록 또는 문서화가 부실한 시스템과 관련된 업무에서 더욱 중요합니다.
CrushBank의 IBM Bob 사용 사례는 AI 지원 개발이 어떻게 자동화를 가속화하고 프로세스의 엔지니어링 원칙을 유지할 수 있는지 보여줍니다. 아키텍처는 여전히 사람의 검토, 보안 액세스, 데이터 모델링 및 모범 배포 사례에 따라 달라집니다. Bob은 더 많은 고객 환경에서 이러한 관행을 더 빠르게 적용할 수 있도록 지원합니다.
이러한 재현성이야말로 확장성의 장점입니다. 각 고객은 서로 다른 레거시 애플리케이션, 데이터베이스 및 문서를 가져올 수 있지만, 패턴은 일관되게 유지됩니다. 즉, 시스템을 검색하고, 스키마를 매핑하고, 수집을 구축하고, 데이터를 구조화하고, 관리형 MCP 서버를 통해 데이터를 노출하고, 사용자의 필요에 알맞은 AI 경험에 연결합니다.
IBM 제품은 해당 패턴의 각 레이어를 지원합니다. IBM Bob은 계획, 개발, 테스트 생성 및 후기를 가속화하고, watsonx.data는 관리형 데이터 계층을 제공합니다. IBM Cloud는 인프라 기반을 제공합니다. watsonx Orchestrate는 고객이 필요로 하는 곳에서 관리형 오케스트레이션을 지원할 수 있습니다.
CrushBank의 경우 기본적으로 기업 데이터를 AI에 활용하려는 모든 회사가 잠재 고객이 되었습니다. IBM Bob과 IBM의 데이터 및 AI 제품을 사용하여 비즈니스를 구축함으로써 CrushBank는 IT 지원 AI 비즈니스에서 더 광범위한 데이터 지원 비즈니스로 확장했습니다.