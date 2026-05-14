Cogniware가 IBM watsonx를 활용해 AI 기반 금융 범죄 대응 플랫폼을 구축한 방법

금융 범죄 조사관은 완벽하게 정리된 사건 파일로 조사를 시작하는 경우가 거의 없습니다. 대신 대부분의 팀이 수작업으로 검토할 수 있는 속도를 훨씬 초과하는 양의 의심 거래 및 활동 보고서에 직면하게 됩니다. 데이터 양이 증가할수록 데이터 정렬, 필터링 및 정리에 더 많은 시간이 소요되며, 그 결과 불법 자금 흐름을 추적하는 실제 조사 업무에 투입할 시간은 줄어듭니다.

Cogniware는 이러한 문제를 해결하기 위해 Argos 플랫폼을 구축했습니다. 프라하에 본사를 둔 이 회사의 솔루션은 대규모 금융 데이터를 IBM watsonx.data 기반의 거버넌스 데이터 환경으로 통합합니다. 그 후 의심 인물, 계좌, 거래 및 위치 정보를 그래프로 연결하고, 자금 세탁 루프 및 불법 자금 조달 체인과 같은 패턴을 분석합니다.

IBM watsonx.ai를 통해 조사관은 자연어로 결과를 조회하고, 요약을 생성하며, 이상 징후를 탐지하고, 더 빠르게 보고서를 작성할 수 있습니다. 동시에 핵심 탐지 기능은 블랙박스형 자동화가 아닌 그래프 및 패턴 분석에 기반해 작동합니다.

그 결과 조사관은 데이터 과부하 상태에서 우선순위가 지정된 단서 도출 단계까지 60% 더 빠르게 이동할 수 있는 안전한 플랫폼을 활용할 수 있게 되었습니다. 이러한 성과는 사람을 의사결정 과정에서 배제하지 않은 상태에서 이루어졌습니다. 이를 통해 금융 조사 팀은 동일한 비율로 인력을 늘리지 않고도 증가하는 사건 처리량에 대응할 수 있게 되었습니다. 일부 사례에서는 증거 부족으로 중단되었던 조사를 다시 시작할 수 있도록 지원하기도 했습니다.