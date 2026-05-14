Cogniware가 IBM watsonx를 활용해 AI 기반 금융 범죄 대응 플랫폼을 구축한 방법

IBM® watsonx.data 및 watsonx.ai, 그래프 기반 분석과 모듈식 API 세트는 조사관이 복잡한 데이터 세트를 분석하고 불법 자금 조달 및 자금 세탁 단서를 60% 더 빠르게 찾아낼 수 있도록 지원합니다.
금융 범죄 조사관은 완벽하게 정리된 사건 파일로 조사를 시작하는 경우가 거의 없습니다. 대신 대부분의 팀이 수작업으로 검토할 수 있는 속도를 훨씬 초과하는 양의 의심 거래 및 활동 보고서에 직면하게 됩니다. 데이터 양이 증가할수록 데이터 정렬, 필터링 및 정리에 더 많은 시간이 소요되며, 그 결과 불법 자금 흐름을 추적하는 실제 조사 업무에 투입할 시간은 줄어듭니다.
Cogniware는 이러한 문제를 해결하기 위해 Argos 플랫폼을 구축했습니다. 프라하에 본사를 둔 이 회사의 솔루션은 대규모 금융 데이터를 IBM watsonx.data 기반의 거버넌스 데이터 환경으로 통합합니다. 그 후 의심 인물, 계좌, 거래 및 위치 정보를 그래프로 연결하고, 자금 세탁 루프 및 불법 자금 조달 체인과 같은 패턴을 분석합니다.
IBM watsonx.ai를 통해 조사관은 자연어로 결과를 조회하고, 요약을 생성하며, 이상 징후를 탐지하고, 더 빠르게 보고서를 작성할 수 있습니다. 동시에 핵심 탐지 기능은 블랙박스형 자동화가 아닌 그래프 및 패턴 분석에 기반해 작동합니다.
그 결과 조사관은 데이터 과부하 상태에서 우선순위가 지정된 단서 도출 단계까지 60% 더 빠르게 이동할 수 있는 안전한 플랫폼을 활용할 수 있게 되었습니다. 이러한 성과는 사람을 의사결정 과정에서 배제하지 않은 상태에서 이루어졌습니다. 이를 통해 금융 조사 팀은 동일한 비율로 인력을 늘리지 않고도 증가하는 사건 처리량에 대응할 수 있게 되었습니다. 일부 사례에서는 증거 부족으로 중단되었던 조사를 다시 시작할 수 있도록 지원하기도 했습니다.
이 활용 사례는 기업에서 흔히 겪는 문제에서 시작됩니다. 데이터는 너무 많지만 의미 있는 신호는 충분하지 않은 상황입니다. 금융 기관이 대량의 의심 거래 및 활동 보고서를 제출함에 따라 조사관은 분석보다 기록 정리, 필터링 및 분류에 귀중한 시간을 소비하게 됩니다.
Cogniware의 주요 사용자는 자금 흐름 패턴, 특히 자금 세탁 및 불법 자금 조달과 관련된 신호를 식별하려는 금융 정보 기관 및 법 집행 조직입니다. 조사관은 먼저 사건 요약 대시보드를 확인한 후, 사람, 계좌, 거래 및 위치 간 관계를 시각적으로 보여주는 그래프 기반 링크 분석 화면으로 이동합니다.
그래프는 패턴이 드러나는 핵심 영역입니다. 자금 세탁은 세탁된 자금이 다시 원래 인물에게 돌아오는 루프 형태로 나타날 수 있습니다. 반면 불법 자금 조달은 자금이 외부로 연속적으로 이동하며 유해한 목적지로 전달되는 체인 형태로 나타날 수 있습니다.
Argos 사용자 인터페이스는 왼쪽 하단에 그래프 시각화를 표시합니다. 이 예시는 자금 세탁 가능성을 시사하는 자금 순환 구조를 보여줍니다. 이러한 패턴 인식 기능은 조사관이 불법 거래를 찾아내는 데 도움을 줍니다.
팀은 수십 가지 패턴을 설정해 대규모 환경에서 의심스러운 행동을 점수화하고 탐지할 수 있습니다. 이를 통해 서로 연결되지 않은 기록을 수작업으로 탐색하는 시간은 줄어들고, 사건이 추가 조사가 필요한지 판단하는 데 더 많은 시간을 사용할 수 있습니다.
첫 번째 설계 원칙은 모든 시스템이 온프레미스와 클라우드 모두에 배포 가능해야 한다는 점입니다. 고객은 매우 엄격한 배포 기준을 적용하기 때문에 Cogniware는 사용자가 요구하는 환경 어디에서나 배포할 수 있어야 합니다. 이러한 유연성은 매우 중요하며, Cogniware가 IBM 솔루션을 선택한 핵심 이유이기도 합니다.
기술 아키텍처는 실용적인 순서에 따라 구성됩니다. 데이터는 ETL 파이프라인을 통해 IBM watsonx.data 기반 레이크하우스로 유입되며, 이 플랫폼은 다음과 같은 이유로 선택되었습니다. 확장성과 정형 및 비정형 데이터 관리 역량을 이유로 선택되었으며, 이후 데이터는 오브젝트 스토리지에 저장됩니다. 이 단계에서 기록 데이터는 분석을 위한 형태로 준비됩니다(다이어그램의 왼쪽 박스).
그 다음 시스템은 데이터를 운영 계층(다이어그램 중앙 박스)으로 이동시키며, 그래프 스토리지, 인덱스 및 워크플로 구성 요소를 통해 조사에 활용 가능한 상태로 만듭니다. 플랫폼의 그래프 데이터베이스인 ArangoDB는 핵심 역할을 수행합니다. 실제 분석 단위는 사건 전반에 걸친 엔티티 간 관계이기 때문입니다. 예를 들어 올바른 인물이 올바른 금융 계좌와 연결되는 것은 매우 중요합니다.
UI에 경고를 전달하는 API나 실시간 데이터를 처리하는 API와 같은 모듈식 API 세트는 스토리지 및 그래프 계층을 조사 로직과 연결합니다. 이러한 API는 시스템이 사용자의 즉각적인 응답이 필요하다고 판단할 때 실행됩니다. 비즈니스 및 조사 처리 계층(다이어그램 오른쪽 박스)에는 다음 기능이 포함됩니다.
이 아키텍처에는 AI 기반 검색과 사람 개입 기반 검토를 위한 벡터 스토어(Milvus) 및 주석 저장소 구성 요소가 포함되며, SQL 및 Presto 기반 데이터 거버넌스 카탈로그와 데이터 레이크하우스 API도 함께 제공됩니다. 이는 모듈형 설계 구조입니다. 전체 플랫폼을 다시 구축하지 않고도 새로운 모델, 워크플로 및 데이터 소스를 추가할 수 있습니다.
다음은 엔드투엔드 요청 흐름 방식입니다. 사용자가 Argos에서 질문하거나 분석을 실행하면 요청이 Argos API를 통해 전달됩니다. 그 후 데이터는 그래프에서 검색 및 분석되며, 패턴 검사가 수행되고, 경고 또는 분석 정보가 생성된 뒤 결과가 사용자 인터페이스로 반환됩니다.
생성형 AI 계층은 자연어 질의, 머신 러닝 및 고급 분석 기능을 제공해 사용자의 시스템 활용 방식을 향상시킵니다. Argos 플랫폼의 이 부분 역시 모듈형 구조로 설계되었습니다.
이는 역할을 명확히 분리한 구조입니다. 한 계층에서는 데이터를 수집하고 관리하며, 다른 계층에서는 관계를 분석하고, 이후 단일 블랙박스 방식이 아닌 범위가 명확히 정의된 서비스를 통해 지원형 AI 기능을 제공합니다.
IBM 기술은 확장 가능한 데이터 처리와 명확히 통제 가능한 AI 지원 기능을 제공합니다. watsonx.data는 대규모 비정형 데이터를 위한 레이크하우스 기반을 제공합니다. watsonx.ai는 자연어 처리, 머신 러닝 및 생성형 AI 기능을 추가해 비기술 조사관도 시스템을 쉽게 활용할 수 있도록 지원합니다. 플랫폼의 모듈성은 Cogniware에 중요한 요소였습니다. 팀은 특정 언어에 맞는 다양한 모델을 선택하고 필요 시 자유롭게 교체할 수 있었습니다.
Argos 플랫폼의 AI 구성 요소는 엔티티 식별, 이상 징후 및 패턴 탐지, 요약 생성, 보고서 작성, 질의응답 및 내부 절차 준수 가이드 기능을 지원합니다.
이 아키텍처는 환각 위험을 줄이고 결과물이 사건 컨텍스트에 맞게 유지되도록 보안 프로토콜, 컨텍스트 기반 처리 및 사실 검증 메커니즘도 함께 활용합니다. 잘못된 답변이 조사 결과를 왜곡할 수 있는 워크플로에서는 이러한 요소가 매우 중요합니다.
의심 행동 발생 여부에 대한 최종 판단은 그래프 구조, 패턴 로직 및 사람의 검토에 기반해 이루어집니다. 이러한 선택은 사용자 신뢰를 보호하고 총소유비용(TCO) 관리에도 도움이 됩니다. 조사관은 생산성 향상 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 확률 기반 모델이 의심 행동에 대한 최종 판단을 내리도록 했을 때 발생할 수 있는 운영 위험도 피할 수 있습니다.
Argos 플랫폼이 조사 업무에 미치는 효과는 분명합니다. 한 금융 조사 환경에서는 검토해야 하는 데이터 양이 2년 동안 두 배로 증가했지만, 추가 조사관 채용 없이도 이를 충분히 처리할 수 있었습니다. 또 다른 사례에서는 증거 부족으로 보류 및 종결되었던 사건이 Argos와 AI 툴 적용 후 몇 분 만에 해결되었습니다.
더 큰 차원에서 보면 이는 더 빠른 조사 수행, 비기술 사용자를 위한 쉬운 셀프서비스 분석 및 복잡한 사기 사건 처리 기간을 수개월에서 수일 수준으로 단축하는 결과로 이어집니다.
Cogniware는 IBM의 데이터 및 AI 스택을 기반으로 높은 부담의 금융 범죄 조사 워크플로를 확장 가능한 조사 플랫폼으로 전환했습니다. 이 솔루션은 분석가를 의사결정 과정에 유지한 상태에서 더 많은 데이터를 처리하고 더 다양한 패턴을 식별할 수 있습니다.